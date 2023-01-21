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59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування. ІНФОГРАФІКА

дерусіфікація

Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ, СРСР і Російською імперією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

Прихильників перейменування більшість в усіх регіонах, окрім Півдня. Водночас у всіх регіонах, окрім Заходу, значна частина людей (20-28%) виявляє байдужість до теми перейменування топонімів.

59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування 01

"У ставленні до цієї проблеми відбулися дуже суттєві зрушення: ще у 2020 році перейменування топонімів видавалося дуже суперечливим рішенням", – кажуть соціологи.

Лише у Західному регіоні переважала підтримка цього рішення (хоча і там майже третина була проти), а в решті регіонів громадяни переважно були противниками перейменувань. Однак треба мати на увазі, що у 2020 році мова йшла тільки про перейменування топонімів, пов’язаних із комуністичними діячами.

Є кореляція й між мовою повсякденного спілкування та ставленням до перейменування топонімів. При чому ця кореляція не є просто опосередкованою регіоном проживання респондентів.

59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування 02

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опитування (1926) дерусифікація (30)


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Топ коментарі
+21
паспорт негромадянина! це питання вже перезріло
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21.01.2023 15:35
+19
скоріш за все або недолугі русофіли, а закоркузлі кацапо-совки ...
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21.01.2023 15:34
+17
Да много ещё проросийской сволочи ещё осталось в Украине
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21.01.2023 15:31
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Кинув в спам виключно через крик
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22.01.2023 06:29 Відповісти
В дзержинских судах советских районов днепропетровской области ещё не скоро поменяется
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22.01.2023 19:13 Відповісти
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