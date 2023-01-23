Установлено более 12 тысяч погибших в Украине российских оккупантов, - СМИ
Журналисты российской службы BBC совместно с изданием "Медиазона" из открытых источников смогли установить имена 12 200 российских военных, погибших в войне России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Журналисты отмечают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное количество погибших может быть значительно выше.
Больше всего погибших – из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Дагестана и Бурятии. Из родов войск самые высокие потери терпят мотострелковые части, воздушно-десантные войска и добровольческие батальоны.
ВВС к концу января стало известно о более чем 450 погибших в Украине российских узниках, завербованных "ПИК Вагнера". Журналисты отмечают, что потери среди них растут очень быстро, и теперь в статистику они входят отдельной строчкой.
По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать, по меньшей мере, на 40–60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны. Таким образом, по их мнению, во время полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять "по наиболее консервативной оценке" более 24 тысяч человек погибшими.
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А "облави" нам не треба організовувать - у нас просто мисливці б"ють всіх собак без нашийників у мисливських угіддях Що радує - з-за війни на частині річок рибальський "прес" зменшивсяТе ж саме - з полюванням (його взагалі заборонили) Так живність почала масово розплоджуваться! Рибалка з Київського моря приїхав: каже що плітка молода в ямах "стіною стоїть" Щука розплодилася трохи Зайці під села перебралися - їжі в полі не вистачає (хоч і снігу нема)
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
https://www.youtube.com/watch?v=y61K-hoSimM
с 39:00
Та і цих вже не дуже хватає...
Якщо в Росії візьмуться за цю справу - то більш ганебнішої війни і ставлення до солдат не виявиться! "М"ясний бір" виявиться "іграшками"
В Херсонській області зондеркоманди з мобільними крематоріями багато спалили "гироических защитников родины" , а в Миколаївській зафіксований випадок, коли закопували поранених ВДВ заживо самі ж мутанти. Навіть "хороші" трупи, які позбирала українська сторона, не хотять забирати.
Написала «вонь», бо забула трошки🙈😊
(как-то же кремируют...)
рашистів вони просто зжерли на полях бою 😡
В то же время самые "консервативные" разведки мира говорят о 180 тыс убитых и раненых.
Пожоже пригожин сделал неплохой "благотворительный взнос" в редакцию ВВС.
самим кацапам вони не треба,
раби залишаються безіменними