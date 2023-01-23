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Новости Война
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Установлено более 12 тысяч погибших в Украине российских оккупантов, - СМИ

окупант

Журналисты российской службы BBC совместно с изданием "Медиазона" из открытых источников смогли установить имена 12 200 российских военных, погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты отмечают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное количество погибших может быть значительно выше.

Больше всего погибших – из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Дагестана и Бурятии. Из родов войск самые высокие потери терпят мотострелковые части, воздушно-десантные войска и добровольческие батальоны.

ВВС к концу января стало известно о более чем 450 погибших в Украине российских узниках, завербованных "ПИК Вагнера". Журналисты отмечают, что потери среди них растут очень быстро, и теперь в статистику они входят отдельной строчкой.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать, по меньшей мере, на 40–60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны. Таким образом, по их мнению, во время полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять "по наиболее консервативной оценке" более 24 тысяч человек погибшими.

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армия РФ (19087) россия (95388) потери (4371)


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Топ комментарии
+17
где-то около трёх тысяч фамилий предоставили лисы, и еще почти тысячу - херсонские раки.
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23.01.2023 22:09
+13
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23.01.2023 22:17
+8
Пофігу, кацапи ******* "нєізвєстних гєроєв"
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23.01.2023 22:08
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Пофігу, кацапи ******* "нєізвєстних гєроєв"
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23.01.2023 22:08 Ответить
От нахіба, тарганів рахувати?
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23.01.2023 22:50 Ответить
Все идет по плану. Пурим так Пурим.
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24.01.2023 00:30 Ответить
где-то около трёх тысяч фамилий предоставили лисы, и еще почти тысячу - херсонские раки.
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23.01.2023 22:09 Ответить
но всех обогнали хробаки, они подготовили списки из многих областей, где успело ступнуть копыто руцкое... там "супнаборами" тысяч 15-20... не считая тех, шо пеплом по ветру домой палетели....
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23.01.2023 22:22 Ответить
И черноморские крабы и бычки.
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23.01.2023 22:33 Ответить
Кабанів забувся! Кабани наші більше всього "орків" з"їли Бо м"ясо вони ******* (без різниці - свіже чи протухле) у них великі шлунки і їх більше всього в Україні
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23.01.2023 22:35 Ответить
Кабаны и бездомные собаки, которые утилизируют дохлую русню, очень скоро станут большой проблемой. Они усваивают на генетическом уровне, шо человек - еда. Не "там, где человек - там может быть еда", а сам человек есть еда.
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23.01.2023 22:39 Ответить
Переб"ють
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23.01.2023 23:09 Ответить
Угу. Организованные облавы. Я раз участвовал(койоты мигрируют на север,на Пеннсилванщине они уже представляют реальную опасность). Больше на подобную акцию меня никакими деньгами не заманишь. Давить бутсами щенков, шоб патроны не тратить....за малым федерального егеря не прирезал...шоб патрона не тратить.
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23.01.2023 23:17 Ответить
У нас шакали з Балкан уже до Полісся добралися - рік тому вбили вже на півдні Білорусі
А "облави" нам не треба організовувать - у нас просто мисливці б"ють всіх собак без нашийників у мисливських угіддях Що радує - з-за війни на частині річок рибальський "прес" зменшивсяТе ж саме - з полюванням (його взагалі заборонили) Так живність почала масово розплоджуваться! Рибалка з Київського моря приїхав: каже що плітка молода в ямах "стіною стоїть" Щука розплодилася трохи Зайці під села перебралися - їжі в полі не вистачає (хоч і снігу нема)
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23.01.2023 23:38 Ответить
так кабани і надали решту прізвищ з тих дванадцяти тисяч, бо воєнніки вони просто випльовували.
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23.01.2023 22:40 Ответить
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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23.01.2023 23:08 Ответить
а негашеную известь они уже завезли в достаточном количестве?
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23.01.2023 23:14 Ответить
На півдні це не проблема - там мергельні грунти (вапняку багато) А от у нас гірше - грунти кислі НЕ знаю - чи буде на моїй "заповідній" поляні в цьому році польова суниця? Бо там з весни трупак лежав Я в тому році для внуків і суниці не набрав дикої - в одному місці мін побоявся, а в цьому смерділо так, що ближче ста метрів не підійдеш!
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23.01.2023 23:43 Ответить
стрёмно ходить в местах, где были бои. Даже если и не засевали там ПФМками без самоликвидации, то можно на ПОМку нарваться. Особенно собака может в этом "помочь". Так что за грибами теперь туда, где боёв не было.
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23.01.2023 23:55 Ответить
А у нас майже уся область кацапами "засрана" Особливо коло автомобільних трас Уже писав тут - товариш не витримав (грибник зациклений) Поїхав у ліс Так на "розтяжку" надибав Прямо в шапку білого гриба дріт вріс Так він "на ногах ватяних" з лісу виповзав!
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24.01.2023 00:07 Ответить
гриб жизнь спас. А так бы шёл...
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24.01.2023 03:59 Ответить
Ага! Він якраз ішов того гриба різать Тільки ота "складка" на шппці зацікавила і змусила придивиться!
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24.01.2023 06:07 Ответить
Баканов - під домашнім арештом, работав на ФСБ, є записи його звітів для Сивковича!

https://www.youtube.com/watch?v=y61K-hoSimM

с 39:00
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23.01.2023 22:10 Ответить
Це той літінант шо Вавочкин друх? Одного поля ягоди.
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23.01.2023 22:22 Ответить
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23.01.2023 22:10 Ответить
Дошка сорому...
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23.01.2023 22:11 Ответить
Чем больше сдадим, тем лучше.
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23.01.2023 22:15 Ответить
Ога... Зазвичай при втратах 12 тисяч з 200 мобілізовують ще 300 тищ.
Та і цих вже не дуже хватає...
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23.01.2023 22:15 Ответить
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23.01.2023 22:17 Ответить
Рахувати по захороненнях це недостовірна цифра утілізованих так як багато згоріло, спалено самими рашистами, закопано і розкидано по лісах і полях, вивозиться в мордор прах тільки частини оккупантів. З зеками як вони кажуть взагалі "непонятка" як і з мобілізантами лугандонії, є питання по чмобам .
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23.01.2023 22:19 Ответить
У нас на Поліссі після їх втечі в квітні люди їх просто закопували Бо ні документів нема - повідомить нікому Відтягували в лісосмуги копали ями і скидали А потім засипали Та й самі орки від них не відставали - під Сєднєвим просто звалили у яр на узліссі купу трупів померлих у госпіталі і загребли бульдозером Під Городнею викопали екскаватором траншею і КамАЗ трупів (самоскид) туди звалили Загребли і пустили зверху екскаватор - щоб "притоптав"
Якщо в Росії візьмуться за цю справу - то більш ганебнішої війни і ставлення до солдат не виявиться! "М"ясний бір" виявиться "іграшками"
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23.01.2023 22:31 Ответить
В Полтавській області місцеві мисливці і ТО влаштували сафарі на велику кількість асвабадителей, які розбіглись з розгромленої колони по лісах.
В Херсонській області зондеркоманди з мобільними крематоріями багато спалили "гироических защитников родины" , а в Миколаївській зафіксований випадок, коли закопували поранених ВДВ заживо самі ж мутанти. Навіть "хороші" трупи, які позбирала українська сторона, не хотять забирати.
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23.01.2023 22:43 Ответить
Мене хлопці-мисливці теж звали У квітні Бо одне кодло "обдроченців" у болоті на острові поселилося і почали у людей по селах скотину красти Пішов-би - та нога протезована Бігать не можу і ходить багато - теж Потім хвалилися - оточили і картеччю розстріляли Вони навіть за автомати взяться не встигли Трупи - в болото а автомати - "для гасподи" ("пад стрєху")
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23.01.2023 23:03 Ответить
Коли Херсон був під кацапами, то мої казали, що влітку стояла така вонь=>наши тоді кацапів в Чорнобаївці «утюжили». Так кацапи іноді трупаки КАМАЗами кудись вивозили. Хтось казав, що тупо палили …
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23.01.2023 23:00 Ответить
Вибачаюсь: СМОРІД.
Написала «вонь», бо забула трошки🙈😊
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23.01.2023 23:08 Ответить
То не "смертельно" Софія писала якось, що "воняво" словацькою - просто "запах"
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23.01.2023 23:47 Ответить
как посчитать сколько сгорело внутри и сколько на броне???
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23.01.2023 22:25 Ответить
По автоматам.
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23.01.2023 22:27 Ответить
не факт... у одного могло быть два... а другой мог потерять убегая )))
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23.01.2023 22:30 Ответить
В кожну руку по автомату? Прямо стрільба по македонському.
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23.01.2023 22:37 Ответить
та не... на шею и 3 мона повесить...с жадности)))
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23.01.2023 22:45 Ответить
Судячи с того що бронетехніку рознесло на шмаття, він не утік, а улетів.
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23.01.2023 22:40 Ответить
отож! як рахувати??? ))) сквозняком (протягом))) попіл жеж могло ой як далеко віднести...
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23.01.2023 22:46 Ответить
по черепах
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23.01.2023 23:49 Ответить
при большой температуре они возможно тоже испепелятся...
(как-то же кремируют...)
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23.01.2023 23:59 Ответить
Ти знаєш - скільки коштує ідентифікація по черепу? Експертиза ДНК порівняно з цим - "копійки" Це тільки в американських кримінальних серіалах це "льогко" робиться
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24.01.2023 00:13 Ответить
Нехай журналісти пошарять по полях та посадках. Вони будуть ошелешені скільки ще є хароших рускіх
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23.01.2023 22:26 Ответить
Нехай кацапи запитають у наших диких свиней і собак скількох
рашистів вони просто зжерли на полях бою 😡
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23.01.2023 22:35 Ответить
Не знаю - брехня чи правда - але товаришеві якийсь рибалка на Десні сказав що ловили "драчем" сомів на ямі і витягли одного Так у шлунку людську руку знайшли Ну - те що на переправах наші кацапів багато перетопили - не секрет І що вони тепер на дні лежать - теж І що риби їх жеруть - теж Але я ніколи не бачив рибалок які у риб"ячих кишках колупалися-б Так що мабуть хлопці трохи "прифантазували"
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24.01.2023 00:29 Ответить
Росія могла втратити, "за найбільш консервативною оцінкою", понад 24 тисячі осіб загиблими. Джерело:
В то же время самые "консервативные" разведки мира говорят о 180 тыс убитых и раненых.
Пожоже пригожин сделал неплохой "благотворительный взнос" в редакцию ВВС.
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23.01.2023 23:30 Ответить
навіщо їх встановлювати,
самим кацапам вони не треба,
раби залишаються безіменними
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23.01.2023 23:41 Ответить
А где ещё 100000. Если только 12200, то зачем тогда вторая мобилизация. Хорошо, вагнеровцы и лугандоновцы не всчет, расходный материал, но куда дели предыдущие 300000 мобилизованных?
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24.01.2023 03:02 Ответить
"жУрналісти російської служби ВВС" - далі можна було і не читати. Тільки час витратив на кацапських виродків.
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24.01.2023 04:13 Ответить
кацапы не погибли, а сдохли... земля им всем асфальтобетоном... а украинским медиа давно пора называть таежный дикий народ рускими - это быдлота... они подыхают... пусть смерть придет к каждому первому кацапу...
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24.01.2023 06:23 Ответить
 
 