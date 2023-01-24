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Украина ввела санкции против 22 российских церковников. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кирил,гундяєв

Украина ввела санкции против Михаила Гундяева, племянника патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) и еще 21 русского церковника.

Об этом сообщается в указе президента №26/2023, которым он ввел соответствующее решение СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.

В санкционный список попали:

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим (Павел Волочков)
митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Алфеев) – руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви
митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев) – глава патриаршего экзархата Африки
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов)
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) – глава Синодального отдела религиозного образования и
катехизации
митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк)
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов)
митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей (Николай Чашин)

протоиерей Михаил Гундяев представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева (племянник Кирилла (Гундяева).

Также читайте: Русская православная церковь призвала россиян мобилизоваться для войны против Украины

архимандрит Филарет (Александр Булеков) – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПЦ
архимандрит Алексий (Александр Ганьжин) – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ

протоиерей Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ
протоиерей Артемий Владимиров - писатель, проповедник и педагог
протоиерей Андрей Ткачев – проповедник, телеведущий

Владимир Легойда – временно исполняющий обязанности руководителя прессслужбы патриарха Московского

богослов Алексей Осипов – заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии

Роман Богдасаров – заведующий сектором по взаимодействию РПЦ с Росгвардией
Вахтанг Кипшидзе – заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ
Олег Овчаров – глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами
Константин Татаринцев – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами
Александр Щипков – первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

Сергей Ряховский – глава духовного совета русского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
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Топ комментарии
+13
ну, таке.

всі очікували що будуть дотискати місцеве падло...

тим попам ці санкції до сраки.

санкції це взагалі дурня, відмазка, наче щось хтось робить.
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23.01.2023 23:28
+9
Йшов 9-й рік війни.
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23.01.2023 23:29
+9
Хоч так. Чекаємо закон про заборону банди ФСБ-РПЦ взагалі та активізації вилучення майна у самосвятів.
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23.01.2023 23:34
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ну, таке.

всі очікували що будуть дотискати місцеве падло...

тим попам ці санкції до сраки.

санкції це взагалі дурня, відмазка, наче щось хтось робить.
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23.01.2023 23:28 Ответить
Ті попи їм самим потрібні, щоб було кому вкладати в голови пастви думку про нового спасителя України. Тому вони прийняли закон про "реновацію" цих осередків РПЦ, а не про їх ліквідацію.
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24.01.2023 02:19 Ответить
Апсолютно вірно !!! це все дарма !!! бурна імітація діяльності та "патріотизму" від зе влади - кацапським фсб попам-3.14дерасам ці санкції що мертвому припарки !!! філію кацапської фсб/кгб під назвою "упц мп - рпц" потрібно закривати в Україні один раз і назавжди !!! парафії, Святі Лаври перевести до ПЦУ та УГКЦ !!!



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24.01.2023 06:55 Ответить
І року не пройшло.
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23.01.2023 23:29 Ответить
Йшов 9-й рік війни.
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23.01.2023 23:29 Ответить
непонятно, михайло гундяев приходится кирюхе бабой или держит тот его за "други своя" ? )))
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23.01.2023 23:31 Ответить
Хоч так. Чекаємо закон про заборону банди ФСБ-РПЦ взагалі та активізації вилучення майна у самосвятів.
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23.01.2023 23:34 Ответить
Пук в лужу, местную гопоту руснявую жмите
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23.01.2023 23:37 Ответить
Тамбовського не знайшов у списках, де тамбовський!!!
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23.01.2023 23:45 Ответить
Треба спочатку в Україні вичистити , а потім вже це декларувати.
Ця зграя в Україні не буде.
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23.01.2023 23:50 Ответить
Ну, і кому ці санкції потрібні? Яка кацапським попам від них шкода? Якісь дитячі ігри. Ви з нашим гундяєвським атцом Ануфрієм і його обласними митрополитами (членами синоду рпц!) в Україні розберіться. А то імітація діяльності і більш нічого.
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24.01.2023 00:09 Ответить
Должно быть для них только две санкции либо бутылка либо швабра
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24.01.2023 00:20 Ответить
Три-шваброй толкаем бутылку.
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24.01.2023 05:16 Ответить
І жодного українського прізвища.
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24.01.2023 00:21 Ответить
Заберіть у А.Ткачова українське громадянство!
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24.01.2023 01:07 Ответить
Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 22 представників російського "духовенства"...

... у званнях від майора та вище
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24.01.2023 01:39 Ответить
Москалі пишуть що санкції для 6 осіб введені терміном 30 років, а для решти на 5 років. В мене тільки одне питання: чому не довічно? Україна що , збирається після закінчення війни відновлювати дипломатичні відносини з кацапією? Люди ви дурнуваті? Нахрена тоді воюєте? Щоб молоді хлопці полягли за те, щоб з якогось козломордого "гундяя" через 5 років зняли санкції?
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24.01.2023 03:15 Ответить
And the God is looking down and laughing his ass off 🤣
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24.01.2023 05:12 Ответить
Не бачу в переліку тата бувшого генпрокурора а тепер послиці в Швейцарії Венедіктової попа моспатріархату Може вже із дочкою в Швейцарії біженець?
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24.01.2023 07:03 Ответить
Інформація для лохів. Ці персони не їздять до України. Коли буде заборонена в Україні УПЦ МП( РПЦ в Україні) філія РПЦ? Коли сатаністи залишать Києво-Печерську і Пачаївську Лаври?
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24.01.2023 07:40 Ответить
Продовжую Ваші запитання.
Ті сатаністи не мають "томоса" права на діяльність, і про це мовчать.Чому?
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24.01.2023 19:27 Ответить
В цей час мінкульт продовжує фінінсувати музей україноненависника Булгакова, директорша якого по сумісництву являється засновником спілки підтримки РПЦ.
Кісець!
Прибула з-за поребрика та призначена ще Табачником.
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24.01.2023 08:10 Ответить
Ну і Слава Богу !
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24.01.2023 08:44 Ответить
Санкции против сатанистов РПЦ - УПЦ должны закончиться депортацией в Сибирь , на родину. Садисты- буряты и прочая сволочь убивают физически, УПЦ убивает души , уводит украинцев от Бога , превращая в духовных трупов - безбожников. Будет большой ошибкой ,, играться,, и целоваться с фашистскими убийцами
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24.01.2023 12:36 Ответить
 
 