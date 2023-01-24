Украина ввела санкции против 22 российских церковников. СПИСОК

Украина ввела санкции против Михаила Гундяева, племянника патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) и еще 21 русского церковника.

Об этом сообщается в указе президента №26/2023, которым он ввел соответствующее решение СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.

В санкционный список попали:

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим (Павел Волочков)

митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Алфеев) – руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви

митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев) – глава патриаршего экзархата Африки

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов)

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) – глава Синодального отдела религиозного образования и

катехизации

митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк)

митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов)

митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей (Николай Чашин)

протоиерей Михаил Гундяев представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева (племянник Кирилла (Гундяева).

Также читайте: Русская православная церковь призвала россиян мобилизоваться для войны против Украины

архимандрит Филарет (Александр Булеков) – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПЦ

архимандрит Алексий (Александр Ганьжин) – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ

протоиерей Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ

протоиерей Артемий Владимиров - писатель, проповедник и педагог

протоиерей Андрей Ткачев – проповедник, телеведущий

Владимир Легойда – временно исполняющий обязанности руководителя прессслужбы патриарха Московского

богослов Алексей Осипов – заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии

Роман Богдасаров – заведующий сектором по взаимодействию РПЦ с Росгвардией

Вахтанг Кипшидзе – заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ

Олег Овчаров – глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами

Константин Татаринцев – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами

Александр Щипков – первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

Сергей Ряховский – глава духовного совета русского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).