Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"

24 января 2022 года восемь блоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории, функционируют на максимальной номинальной мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Работающие энергоблоки, обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

"В то же время, один из блоков Энергоатома до сих пор находится на плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды.

"Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение", - сообщили в "Энергоатоме".

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