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АЭС (480) Энергоатом (378) Южно-Украинская АЭС (36) Хмельницкая АЭС (19) Запорожская АЭС (545)

Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,рівненська

24 января 2022 года восемь блоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории, функционируют на максимальной номинальной мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Работающие энергоблоки, обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

"В то же время, один из блоков Энергоатома до сих пор находится на плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды.

"Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение", - сообщили в "Энергоатоме".

Также читайте: Рашисты не могут запустить в работу ни одного энергоблока ЗАЭС, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+3
не просто вимикають. А все більше і більше вимикають
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24.01.2023 12:46
+3
Сам вигадав?
Нагадую для особисто впертих
Сотні підприємств, понад сто тисяч житлових будінків ... Кпім того,ь "С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта,"
Додай По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек
Більше казок не треба
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24.01.2023 17:10
+3
Зимою реактивний паровий коефіцієнт вищий. Легше керувати, швидше набирається пара, краще охолоджується все. В разі гасіння реактора, необхідно менше часу на стабілізацію пустотного коефіцієнта. Це, що стосується технічної частини. А інші приховані причини, мені вже не відомо.
19 жовтня 22р. русня атакувала Буршинську ТЕС, після чого повідомили про значні пошкодження як самих генераторів так і розподільчого вузла. З тих пір ця тес, жене генерацію на Молдову. Родич живе неподалік, ділиться враженнями. Високовольтна лінія гуде по повній. Шило в мішку не сховаєш.
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24.01.2023 18:34
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Правила форума Совет форумчан
чого хвастаетися? світло то виключають ... прям набралися у найвеличношого діяча **********
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24.01.2023 12:37 Ответить
так чому світло вимикають?
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24.01.2023 12:42 Ответить
не просто вимикають. А все більше і більше вимикають
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24.01.2023 12:46 Ответить
Мабуть тому, що не вистачає розподільчих потужностей.
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24.01.2023 13:08 Ответить
Один вопрос. Так куда идет избыток электроэнергии?
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24.01.2023 13:27 Ответить
А він є? Кажуть, багато ТЕЦ розбито. Гідро теж постраждали.
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24.01.2023 14:43 Ответить
Гідро одна Кахвська. так її ще навесні рашисти зазопили. ТЕЦ.??? 100 тис. будинків зруйноавно, підприємства зупинились, декілька млн. українців виїхали за кордон. Окуповані великі міста - Марік, Бердянськ, Мелітополь. До чого тут маячня про нестачу електрики?
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24.01.2023 15:27 Ответить
Ну до прикладу: було 4 розподільчі станції, залишилась одна. Вона взмозі обслужити всіх абонентів одночасно?
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24.01.2023 15:35 Ответить
А можливо навпаки?
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24.01.2023 16:06 Ответить
Ну вам видніше.
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24.01.2023 19:55 Ответить
Виходячи з логіки ринку ціна повинна була би впасти, рази в півтори на електроенкргію.. а про відключення взагалі треба було б забути.. фігушкі, ціна виросте, а світло оно знов відімкнули.. країна оз..
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24.01.2023 12:50 Ответить
Поздравляю, Шарик, ты балбес! цит.
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24.01.2023 12:51 Ответить
Коли це на дефіцитний товар ціна падала?
І чому не повинно бути відключень, якщо ел енергії на всіх не вистачає?
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24.01.2023 13:24 Ответить
Маячня. Зруйновані РС. Це впливає на споживання в окремому НП. Так чому вимикають світло у всіх НП?
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24.01.2023 13:30 Ответить
Хто вам сказав, що генеруючих потужностей достатньо?
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24.01.2023 13:52 Ответить
Довелить протилежне. чи зеленому лехторату будь яка пайка від зеленої шобли, це незаперечна "правда"?
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24.01.2023 15:31 Ответить
Доводжу - генеруючих потужностей не достатньо.
яке питання, така й відповідь. поїдьте на любу ахметівську тес і гляньте, що там твориться. на папері дофіга резервних енергоблоків, а по факту - дофіга металобрухту
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24.01.2023 15:56 Ответить
Зробіть публічними дані генерації та споживання електроенергії по країні, то всі побачать достатньо чи ні.
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24.01.2023 16:13 Ответить
не я їх засекретив, а достатньо чи ні я і так знаю - недостатньо
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24.01.2023 16:44 Ответить
Я зроблю публіні дані
Украина в 2018 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,4 раза - до $330 млн
Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом - до $378,77 млн.
"Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда
"Энергоатом" за первое полугодие получило более 4,76 миллиарда гривен чистого убытка против более 1,12 миллиарда гривен чистой прибыли в январе-июне 2021 года.
і ***** ще не напало ...
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24.01.2023 16:46 Ответить
і що ви від мене хочете? піднімайте сраку і йдіть бити тих, хто обікрав енергоатом
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24.01.2023 16:50 Ответить
тупые призывы придурков. ты же тут на ту "сраку№ падаешь доказывая, что виновато *****. А бить призываешь кого-то другого. Не подскажешь ,храбрец, кто обворовывает Энергоатом?
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24.01.2023 16:59 Ответить
О, та ви прибухнули, видно. Де я казав, що винувате тільки *****?
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24.01.2023 17:55 Ответить
Наскільки я знаю, за рахунок Енергоатому фінансуються виплати виробникам еленергії СЕС, в тому числі ахмету, через те такі збитки. Також можливо Zeшайка готує Енергоатом до прихватизації
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24.01.2023 17:36 Ответить
До жовтня 2022 року Україна експортувала еленергію, якої вистачало і на внутрішнє споживання
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24.01.2023 17:38 Ответить
Казки-балачки Украина в январе-октябре 2022 года импортировала электроэнергию на $148,89 млн
В том числе из Беларуси - на $100,4 млн (в январе-феврале), Бельгии - на $30,7 млн, Молдовы - на $14,1 млн, других стран - на $3,63 млн.16 ****. 2022 г.
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24.01.2023 17:47 Ответить
Схоже одночасно йшов імпорт і експорт еленергії.
https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-eksportuvala-u-zhovtni-ee-na-113399-mln-dolariv
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24.01.2023 18:02 Ответить
Оцей "імпорт-експорт" має ім'я Агрохімія і Ко
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24.01.2023 19:00 Ответить
Чергогва маячня, шановний . Хто ж тебе на режимний об'єкт пустить ? ну якщо ти, звісно, ні шпіон Кажу тобі, В Хмельніцькій, Рівненсьькій , Миколаївськіх областях )де є АЕС) в Полтавській, Житомірський, Вінніцькій нема суттевих руйнувань РП, а світло вимикають. Якщо розбиті РП десь у Харькові то до чого тут ці області:?
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24.01.2023 16:37 Ответить
Ви мабуть не доганяєте, рп цілі, а енергоблоки - ні. атомних вистачає на половину сукупного споживання, Вам же написали, що працює всього 8 блоків АЕС а це десь біля 7 ГВт потужності. А споживає вся країна зараз в два рази більше.
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24.01.2023 16:48 Ответить
Сам вигадав?
Нагадую для особисто впертих
Сотні підприємств, понад сто тисяч житлових будінків ... Кпім того,ь "С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта,"
Додай По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек
Більше казок не треба
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24.01.2023 17:10 Ответить
Та бог з тобою.
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24.01.2023 17:53 Ответить
Ага, особенно в 3 или в 5 часов утра, когда у меня отключают последнее время питания. В пять утра же потребление такое идёт, что аж провода гудят, это все знают.
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25.01.2023 05:12 Ответить
Не хвастайтесь краще, що вам вночі вимикають, та ще й ненадовго.віялові відключення були неминучі, навіть без війни.
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25.01.2023 05:34 Ответить
4-5 часов 2-3 раза в день.
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25.01.2023 10:18 Ответить
вимикають вночі, бо більш за все про..бали закупку вугілля, як і в минулі пару років, і тепер ці великі діячі ********** економлять. та й з генерацією у нас великі проблеми. після 19 року зельоні дозволили ахметову робити все, що він захоче, а він захотів не ремонтувати обладнання зовсім.
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25.01.2023 10:25 Ответить
нічого вони не економлять. вони великими обсягами гонять електрику закордон попутно привчаючи населення до покори. знайомі колеги в обленерго кажуть, що енергії великий профіцит, але їм наказують все одно відключати. знайомі іншого колеги кажуть теж саме.
недавно десь навіть прозвучала думка, що можливо вони збільшують відключення під час великих скандалів, щоб обмежети доступ населенння до інформації і розтягувати репутаційний "удар" в часі, зменшуючи його гостроту.
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25.01.2023 10:38 Ответить
та нема профіциту, без ЗАЕС. ЗАЕС виробляла 5 ГВт енергії, а зараз - ні. Запорізька Тес виробляла 800 Мвт а зараз - ні, Ладижинську тес недавно кацапи доламали те, що ахметов не встиг і т.д. Споживачів поменшало, але не на стільки.
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25.01.2023 10:45 Ответить
🤡
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24.01.2023 12:54 Ответить
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24.01.2023 12:56 Ответить
Чорнобиль запускайте.
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24.01.2023 13:02 Ответить
Електрику подають на фермы крипотовалюти а в цьому основна причина відключень.
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24.01.2023 13:33 Ответить
Є в одних закритих і добре охороняємих місцях таємні ферми для біткоїнів де електрика подається в великому обємі та бесперебійно. А населення терпить та чухається від цього терору енергетичної мафії.
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24.01.2023 13:37 Ответить
Якщо яйця для війська по 17 грн за штуку то вам думаєте хтось дуже радісно відпускає електрику по 1 грн 48 коп ? Тому і цемголовна причина терору енергетичної мафії.
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24.01.2023 13:41 Ответить
Всі ТЕЦ якій "розбомбили" дефакто виведені з рівняння і працюють на сторону. Дуже зручно все "розбомбити" не важливо чиїми руками, а потім на цьому спікулювати.
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24.01.2023 17:44 Ответить
Маєте докази?
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24.01.2023 17:55 Ответить
Маю. Ал тебе переконувати не буду. Ти або бот, або будеш вірити лише в своє.
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24.01.2023 18:03 Ответить
Якщо покажете, то я повірю і не лише я, також багато інших читачів.

До Енергоатому викликає питання чому вони планові ремонти блоків проводять взимку, у час найбільшого споживання?
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24.01.2023 18:07 Ответить
Зимою реактивний паровий коефіцієнт вищий. Легше керувати, швидше набирається пара, краще охолоджується все. В разі гасіння реактора, необхідно менше часу на стабілізацію пустотного коефіцієнта. Це, що стосується технічної частини. А інші приховані причини, мені вже не відомо.
19 жовтня 22р. русня атакувала Буршинську ТЕС, після чого повідомили про значні пошкодження як самих генераторів так і розподільчого вузла. З тих пір ця тес, жене генерацію на Молдову. Родич живе неподалік, ділиться враженнями. Високовольтна лінія гуде по повній. Шило в мішку не сховаєш.
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24.01.2023 18:34 Ответить
Це я чув уже про Бурштинську ТЕС, так, вона після цього працювала.
Повідомляли, що вона зупинилася лише нещодавно після останнього ракетного удару у генераторну залу, навіть фото показували у змі.
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24.01.2023 18:50 Ответить
Зупинилася. І все. По паперах "розбомбили", а хто ж на разі наважиться забити цвяха в "спільне діло" ?
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24.01.2023 19:14 Ответить
 
 