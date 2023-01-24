Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
24 января 2022 года восемь блоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории, функционируют на максимальной номинальной мощности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
Работающие энергоблоки, обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.
"В то же время, один из блоков Энергоатома до сих пор находится на плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды.
"Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение", - сообщили в "Энергоатоме".
Пожалуйста, подождите...
І чому не повинно бути відключень, якщо ел енергії на всіх не вистачає?
яке питання, така й відповідь. поїдьте на любу ахметівську тес і гляньте, що там твориться. на папері дофіга резервних енергоблоків, а по факту - дофіга металобрухту
Украина в 2018 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,4 раза - до $330 млн
Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом - до $378,77 млн.
"Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда
"Энергоатом" за первое полугодие получило более 4,76 миллиарда гривен чистого убытка против более 1,12 миллиарда гривен чистой прибыли в январе-июне 2021 года.
і ***** ще не напало ...
В том числе из Беларуси - на $100,4 млн (в январе-феврале), Бельгии - на $30,7 млн, Молдовы - на $14,1 млн, других стран - на $3,63 млн.16 ****. 2022 г.
https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-eksportuvala-u-zhovtni-ee-na-113399-mln-dolariv
Нагадую для особисто впертих
Сотні підприємств, понад сто тисяч житлових будінків ... Кпім того,ь "С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта,"
Додай По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек
Більше казок не треба
недавно десь навіть прозвучала думка, що можливо вони збільшують відключення під час великих скандалів, щоб обмежети доступ населенння до інформації і розтягувати репутаційний "удар" в часі, зменшуючи його гостроту.
До Енергоатому викликає питання чому вони планові ремонти блоків проводять взимку, у час найбільшого споживання?
19 жовтня 22р. русня атакувала Буршинську ТЕС, після чого повідомили про значні пошкодження як самих генераторів так і розподільчого вузла. З тих пір ця тес, жене генерацію на Молдову. Родич живе неподалік, ділиться враженнями. Високовольтна лінія гуде по повній. Шило в мішку не сховаєш.
Повідомляли, що вона зупинилася лише нещодавно після останнього ракетного удару у генераторну залу, навіть фото показували у змі.