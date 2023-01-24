Из-за неправильного использования генераторов в декабре погибли более 50 украинцев
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Только в декабре 2022 года из-за использования генераторов угарным газом отравились более полусотни украинцев.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Последний случай - в Закарпатье два человека погибли, отравившись угарным газом из-за того, что генератор был подключен в закрытом гараже, без доступа воздуха. Семья в это время спала в соседнем помещении, в которое попал угарный газ.
В ГСЧС напомнили правила пользования генератором.
Подключать генератор можно только на открытом воздухе.
Расстояние от генератора до окон и дверей - не менее шести метров.
Расстояние от стен и любых вспыхнувших предметов - не менее одного метра.
Накрывайте генератор от дождя и снега бесконтактными навесами. Не использовать для этого одеяла.
Обязательно наличие датчиков угарного газа в доме.
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Ви навіть скопіпастити не можете без помилок.
Это надо напоминать, показывать по ТВ, а не в самое эфирное время двух придурков с квартала на говноплюсах.
Волонтерська організація федеральної землі, де я мешкаю в Німеччині, перевезла до України десь 100 генераторів, майже всі від 1,5 до 6 kW. Спілкувалися з користувачами, знаємо, що і як.
Та знаємо, що більшість людей використовує на балконах. Тому потрібні нові правила, щодо герметичних вікон, витяжок повітря тощо. Можливо, треба примусовий вентилятор ще ставити на балкон, коли 6 метрів виконати не можна.
А ось сенсори СО - це вірне рішення. Сусідам також користувач генератора має сенсори забезпечити.