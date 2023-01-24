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Новости Происшествия
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ГСЧС (4489) генератор (39)

Из-за неправильного использования генераторов в декабре погибли более 50 украинцев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

генератор

Только в декабре 2022 года из-за использования генераторов угарным газом отравились более полусотни украинцев.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Последний случай - в Закарпатье два человека погибли, отравившись угарным газом из-за того, что генератор был подключен в закрытом гараже, без доступа воздуха. Семья в это время спала в соседнем помещении, в которое попал угарный газ.

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В ГСЧС напомнили правила пользования генератором.

Подключать генератор можно только на открытом воздухе.
Расстояние от генератора до окон и дверей - не менее шести метров.
Расстояние от стен и любых вспыхнувших предметов - не менее одного метра.
Накрывайте генератор от дождя и снега бесконтактными навесами. Не использовать для этого одеяла.
Обязательно наличие датчиков угарного газа в доме.
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Топ комментарии
+4
Не загинули 50, а отруїлись 50 пише ДСНС.
Ви навіть скопіпастити не можете без помилок.
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24.01.2023 13:06
+3
після отруєння чадним газом майже 80 % летальність
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24.01.2023 13:12
+2
Скільки?
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24.01.2023 13:25
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Не загинули 50, а отруїлись 50 пише ДСНС.
Ви навіть скопіпастити не можете без помилок.
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24.01.2023 13:06 Ответить
після отруєння чадним газом майже 80 % летальність
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24.01.2023 13:12 Ответить
Про якісь середні відсотки не може йти мова. Все залежить від кількості. Вдихав багато і довго - 100% тобі капець. Вчасно помітив і вийшов на вулицю - 95%, що виживеш.
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24.01.2023 13:24 Ответить
Навіть якщо так, а це не так, то це не дає поаво спотворювати оііційні повідомлення і виправляти слово ''отруїлись'' на ''загинули''.
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24.01.2023 13:32 Ответить
А ще скільки потруїлось хлопців в окопах.
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24.01.2023 13:10 Ответить
Скільки?
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24.01.2023 13:25 Ответить
Достатньо. Волонтери писали.
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24.01.2023 14:12 Ответить
Угарный газ, это газ без цвета и запаха, он вытесняет кислород из легких и зовут его "ласковый" убийца.
Это надо напоминать, показывать по ТВ, а не в самое эфирное время двух придурков с квартала на говноплюсах.
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24.01.2023 14:14 Ответить
6 метрів неможливо виконати не в приватному секторі.
Волонтерська організація федеральної землі, де я мешкаю в Німеччині, перевезла до України десь 100 генераторів, майже всі від 1,5 до 6 kW. Спілкувалися з користувачами, знаємо, що і як.
Та знаємо, що більшість людей використовує на балконах. Тому потрібні нові правила, щодо герметичних вікон, витяжок повітря тощо. Можливо, треба примусовий вентилятор ще ставити на балкон, коли 6 метрів виконати не можна.
А ось сенсори СО - це вірне рішення. Сусідам також користувач генератора має сенсори забезпечити.
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24.01.2023 15:26 Ответить
 
 