Полное разминирование территорий Украины может занять более 10 лет, - ГСЧС

На очистку территории Украины от взрывоопасных предметов может понадобиться более десяти лет.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Треть территории Украины потенциально загрязнена взрывоопасными предметами в результате вторжения РФ, - отметил он в эфире национального телемарафона. - Основные направления, по которым работают саперы - это Донецкая, Николаевская, Харьковская, Херсонская область".

С начала широкомасштабного вторжения РФ техники обезвредили более 316 тысяч взрывоопасных предметов и более 2160 авиационных бомб, очистив более 78 тысяч гектаров территории.

Также читайте: Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров деоккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

Хорунжий отметил, что к началу полномасштабного вторжения в штате ГСЧС было около 600 пиротехников, то сейчас их уже около тысячи. В 2023 году служба планирует увеличить количество специалистов до 1500. Для разминирования на особо опасных участках в службе также используют роботов, сказал он.