РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5455 посетителей онлайн
Новости Война
853 9

Полное разминирование территорий Украины может занять более 10 лет, - ГСЧС

разминирование,гсчс

На очистку территории Украины от взрывоопасных предметов может понадобиться более десяти лет.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Треть территории Украины потенциально загрязнена взрывоопасными предметами в результате вторжения РФ, - отметил он в эфире национального телемарафона. - Основные направления, по которым работают саперы - это Донецкая, Николаевская, Харьковская, Херсонская область".

С начала широкомасштабного вторжения РФ техники обезвредили более 316 тысяч взрывоопасных предметов и более 2160 авиационных бомб, очистив более 78 тысяч гектаров территории.

Также читайте: Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров деоккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

Хорунжий отметил, что к началу полномасштабного вторжения в штате ГСЧС было около 600 пиротехников, то сейчас их уже около тысячи. В 2023 году служба планирует увеличить количество специалистов до 1500. Для разминирования на особо опасных участках в службе также используют роботов, сказал он.

ГСЧС (4950) разминирование (712)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо дозволяти полоненим москалям грати в футбол де попало то можна впоратися швидше.
показать весь комментарий
23.01.2023 20:13 Ответить
Це зе гниди такий тривалий час збираються красти?
показать весь комментарий
23.01.2023 20:21 Ответить
Верещучку з д'єрмаком на розмінування-вони досвід мають швидко впораються!
показать весь комментарий
23.01.2023 20:33 Ответить
Сходю по гриби
показать весь комментарий
23.01.2023 20:26 Ответить
Хай полонені москалі розміновують, а не пампушки у Львівській області їдять...
показать весь комментарий
23.01.2023 20:31 Ответить
Может- не может?!
не будемо гадати.

Усе можно зробити- було б бажання.
І не така була зіма…
показать весь комментарий
23.01.2023 20:34 Ответить
Разминирование территорий Украины надо производить с помощью российских пленных и предателей Родины..
показать весь комментарий
23.01.2023 20:35 Ответить
до чого зараз ці розмови? у нас вже закінчилась війна?
показать весь комментарий
23.01.2023 21:01 Ответить
Война еще не выиграна, а кто то уже что то там считает, думкой багатеет.
Что ваш вертолет над городом делал лучше расскажите, МЧС!
показать весь комментарий
23.01.2023 21:27 Ответить
 
 