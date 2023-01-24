РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6400 посетителей онлайн
Новости Общество
2 904 9
Ватикан (164) визит (2815) Рим (58) Епифаний (341) ПЦУ (774)

Епифаний находится в Риме с первым официальным визитом

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний находится с первым официальным визитом в Риме.

Об этом сообщили в Православной церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций предстоятель ПЦУ примет участие во встрече с папой Римским Франциском и рядом руководителей институтов Римо-католической церкви, ответственных за межхристианский и межрелигиозный диалог, взаимодействие с Украиной и распространение информации.

Митрополита в поездке сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий, заместитель председателя Управления внешних церковных связей и член Секретариата ВСЦиРО от ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя. ФОТО

Кроме встреч в Ватикане, делегация будет присутствовать на молитве за единство христиан, которое Папа Франциск совершит в базилике апостола Павла по случаю соответствующей недели, отмечаемой христианскими церквями. Также состоится встреча с послом Украины при Святом престоле Андреем Юрашем и визит в духовную ячейку УГКЦ в Риме - собор Святой Софии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даремно- з тим римським уродом немає нічого спільного
показать весь комментарий
24.01.2023 13:35 Ответить
Я б не сказав, там у ватіканській бібіотеці справжня історія Руси(України) та розвиток християнства на наших теренах від Андрія Первозванного та Климента Римського.
показать весь комментарий
24.01.2023 13:44 Ответить
Угу! Там ще й рептілоїди ховаються(((
показать весь комментарий
24.01.2023 14:14 Ответить
Ніхто вам не заважає мріяти про еру рептилоїдів .
показать весь комментарий
24.01.2023 14:44 Ответить
добре що такі речі не ділететанти вирішують
показать весь комментарий
24.01.2023 15:10 Ответить
Сподіваюся, що предстоятель УПЦ (не залежно від прізвища) відвідуватиме осередок УГКЦ не лише у Римі, а й у Києві. Як і Глава УГКЦ відвідуватиме такі ж осередки ПЦУ. Це дасть хороший сигнал для низів хоча б почати діалог про об'єднання.
показать весь комментарий
24.01.2023 13:39 Ответить
Все одно, Михайлівський, Софіївський й Володимирський - центр Українського Православія.. навіть Конституція майже Нам так каже і Державні свята...
показать весь комментарий
24.01.2023 13:58 Ответить
ось тут хтось незадоволений. Як так собі міркую: папи приходять і відходять. А добрі відносини між церквами дорого коштують. Попри всю критику папи він підтримав мою думку (може й не знаючи що то моя) про виправлення молитви Господньої "Отче наш". Не наказом чи постановою, а побажанням: на розсуд національних церков. москалі завжди читали рядок "і нє ввєді меня во іскушеніє". А це по суті молитва не до Сина Божого а до диявола - його противника. Бо саме сатана вводить в спокусу. Його ще нарікають лукавим (двоєдушним, брехлом). І наступний рядок у москалів суперечить попередньому: "но ізбаві нас от лукавага".
Я собі читаю той рядок: дай нам сили встояти перед випробуваннями.
Папа з компанією підправили лише трішки і на жаль деякі віряни можуть не побачити різниці.
https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/38371-pereklad-molitvi-otche-nash-zaproponovanij-papoyu-rimskim-vzhe-vikoristovuyetsya-v-************-pravoslavyi.html
показать весь комментарий
24.01.2023 14:00 Ответить
Ох и пойдет по кацапской стороне истерика гундяевская, пена со ртяки скабеевской, навоз баранячий соловьиный замараный и прочая гнусь перебродившая! Изойдуться в пене параноики малахольные вонючие от рождения! Интересно глянуть бы. А можно и не смотреть.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:18 Ответить
 
 