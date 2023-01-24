$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн
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Во вторник, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.
Как уточняющий в телеграм-канале журналист Олег Новиков, Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.
Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.
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Хавайте Украінці, смачного.