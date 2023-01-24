РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6400 посетителей онлайн
Новости Происшествия Взяточники
9 670 21
взятка (5946) Антикоррупционный суд (1071) Лозинский Василий (16)

$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

василь,лозинський

Во вторник, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Как уточняющий в телеграм-канале журналист Олег Новиков, Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.

Также читайте: НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и. министра развития громад и территорий Лозинского
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:03
+5
Як завжди, нащо було приліпляти 472 гривні, а якщо у хлопака якраз їх і не вистачить на заставу?
показать весь комментарий
24.01.2023 13:48
+5
Взяли під варту з заставою 100 млн організатора, Сергія Кривого, а не Лозинського
показать весь комментарий
24.01.2023 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.01.2023 13:42 Ответить
Взяли під варту з заставою 100 млн організатора, Сергія Кривого, а не Лозинського
показать весь комментарий
24.01.2023 13:48 Ответить
Чья-б корова мычала ,КАЦАП -Животновод ,нация стукачей и алкашей 🤮РАБСКАЯ ДЕШЕВКА ! На паРаше с коррупцией лучше ?
показать весь комментарий
24.01.2023 14:58 Ответить
Міністра та прем'єра теж арештувати під заставу 1 млрд доларів.
показать весь комментарий
24.01.2023 13:42 Ответить
З ними треба як з чаушеску, бо цьому кінця не буде
показать весь комментарий
24.01.2023 14:33 Ответить
А организатора за що??? Це чесний бізнес лохів розводити, щетй слабкі місця в системі шукати.. )
показать весь комментарий
24.01.2023 13:42 Ответить
Як завжди, нащо було приліпляти 472 гривні, а якщо у хлопака якраз їх і не вистачить на заставу?
показать весь комментарий
24.01.2023 13:48 Ответить
Продасть 3 кг яєць та й доложить.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:08 Ответить
Бо вираховується. Будь що у судовому рішенні повинно бути обгрунтоване, в т.ч. і сума застави.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:19 Ответить
Ну хоть щось .
показать весь комментарий
24.01.2023 13:50 Ответить
******** 4000 миллионов долларов. Залог 100 лямов. ШИКАНАЯ СХЕМА ЗАРОБОТКА
показать весь комментарий
24.01.2023 13:52 Ответить
Все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:03 Ответить
Клітчата ковдра повинна видаватися при прийомі на роботу.
показать весь комментарий
24.01.2023 14:11 Ответить
Та дЕрмак усьо паришаить..чуваки...😁 можно не парицца ..
показать весь комментарий
24.01.2023 14:15 Ответить
Нормальная схема. 300 тонн хватит на всех...
показать весь комментарий
24.01.2023 14:29 Ответить
він заплатить і вийде... Бабло є! Не перший раз бере....
показать весь комментарий
24.01.2023 15:30 Ответить
та ладно організатори беня дермак і їх слуга зеленський
показать весь комментарий
24.01.2023 15:56 Ответить
Отак люди поділяються на мерзоту, яка ошукує своїх у складну годину та героїв, які своє життя віддають за батьківщину..
показать весь комментарий
24.01.2023 16:02 Ответить
І ця новина , то тількі то ,шо нам показали. А шо там робиться, просто неможливо уявити.
Хавайте Украінці, смачного.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:47 Ответить
 
 