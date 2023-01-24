Украинцы просят нас не воевать, предлагают подписать "пакт о ненападении", - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы "не отказался от своих планов по Беларуси", в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их "Польша, Литва вообще обалдели. Зачем им это надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", - сказал самопровозглашенный "президент".

"Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине.

Украина богата. Богаче нас. Было бы хуже. Я не хочу, чтобы мне или вам кланялись за это и нас благодарили, но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылезает из-под плинтуса, как таракан, и начинает снова или продолжает это свое гадкое дело, воюя против народа и против власти...

Если кто, не дай бог... Но открыто они сейчас опасаются некоторые. Слушайте, как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это реагируем. Мы никогда не допустим этого качания в 2020 году. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам нужно сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай Бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - добавил Лукашенко.

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