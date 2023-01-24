Надо усиливать поддержку Украины, а не обвинять друг друга, - Бербок
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила на обвинения в колебании Берлина предоставить Украине танки
Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов на сессии ПАСЕ 24 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Показывание пальцем на других не принесет мир и свободу Украине… Если мы будем обвинять друг друга, путин победит", – заявила Бербок в ответ на ремарку британского политика.
Она заметила, что коалиционное правительство в ФРГ состоит из разных "акторов", которые являются партнерами и согласовывают все вопросы. Это касается предоставления танков, сказала Бербок и добавила, что ее позиция по этому вопросу давно известна (политик из партии "Зеленых" поддерживает передачу танков Украине – ред.). Она пообещала, что Германия даст ответ.
"Я не спрашиваю у других, почему они не поставляют какое-то вооружение…. Это никуда не ведет, кроме разделения Европы", – подчеркнула Бербок.
В то же время она призвала делать больше для поддержки Украины, как военной, так и гуманитарной, финансовой. Министр призвала не забывать о других вопросах, других аспектах помощи, которые также важны.
"Но мы должны делать это вместе. Мы ведем войну против россии, а не друг против друга… Мы можем вести ее только вместе", – подчеркнула глава МИД Германии.
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