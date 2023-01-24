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Новости За рубежом
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Германия (6046) помощь (6259) танк (1935) Анналена Бербок (229)

Надо усиливать поддержку Украины, а не обвинять друг друга, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бербок,анналена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила на обвинения в колебании Берлина предоставить Украине танки

Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов на сессии ПАСЕ 24 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Показывание пальцем на других не принесет мир и свободу Украине… Если мы будем обвинять друг друга, путин победит", – заявила Бербок в ответ на ремарку британского политика.

Она заметила, что коалиционное правительство в ФРГ состоит из разных "акторов", которые являются партнерами и согласовывают все вопросы. Это касается предоставления танков, сказала Бербок и добавила, что ее позиция по этому вопросу давно известна (политик из партии "Зеленых" поддерживает передачу танков Украине – ред.). Она пообещала, что Германия даст ответ.

"Я не спрашиваю у других, почему они не поставляют какое-то вооружение…. Это никуда не ведет, кроме разделения Европы", – подчеркнула Бербок.

В то же время она призвала делать больше для поддержки Украины, как военной, так и гуманитарной, финансовой. Министр призвала не забывать о других вопросах, других аспектах помощи, которые также важны.

"Но мы должны делать это вместе. Мы ведем войну против россии, а не друг против друга… Мы можем вести ее только вместе", – подчеркнула глава МИД Германии.

Читайте также: Бербок: Германия не будет препятствовать поставкам польских танков Leopard в Украину
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Топ комментарии
+5
правильно написал кто-то из форумчан - ситуация напомнила школьные года, когда весь класс решил смыться с последнего урока в кино и только одного "зануду-отличника" приходится уговаривать (хоть есть бальшое желание.... минимум - взять за шкирку и потащить с собой)
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24.01.2023 14:57
+4
Чесно кажучи, навіть не міг уявити що в Німеччині замість членів уряду працює труппа акторів.
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24.01.2023 14:58
+4
То хто вам винен що ви "гальмо Европи"?
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24.01.2023 15:01
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Це правильні слова. Поляки, у своїх внутрішньополітичних інтересах, перебирають міру своїми публічними заявами. Хоч, у короткостроковій перспективі, це нам на користь
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24.01.2023 14:54 Ответить
Немає часу грать у довгу. Доволі вже політичних еківоків. Потрібна правда у вічі.
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24.01.2023 14:56 Ответить
Виправдовиваються?!

Це вже крок уперед

Дякуемо Польщі, США, Великої Британії за вчасну критику. Це працює

Требо було їй ще додати, що
«ми вже будемо платити свої внески до НАТО у повному обсязі (2%),
які не доплачувала Меркель десятиріччями».
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24.01.2023 16:54 Ответить
правильно написал кто-то из форумчан - ситуация напомнила школьные года, когда весь класс решил смыться с последнего урока в кино и только одного "зануду-отличника" приходится уговаривать (хоть есть бальшое желание.... минимум - взять за шкирку и потащить с собой)
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24.01.2023 14:57 Ответить
Вася, твої спогади про твою школу тут ні до чо го.
Подвійна мораль Німетчіни у міжнародних стосунках відома Европе та Світудуже давно.
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24.01.2023 16:58 Ответить
Чесно кажучи, навіть не міг уявити що в Німеччині замість членів уряду працює труппа акторів.
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24.01.2023 14:58 Ответить
Это перевод такой. От слова - "act" - действовать. Правильнее было бы перевести - "діячів" / "деятелей". Но новомодная тенденция англиканизмов взяла верх.
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24.01.2023 16:48 Ответить
Там просто треба було вказати у слові «акторів» наголос на «а».
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24.01.2023 17:42 Ответить
Верно. А можно было бы использовать слово из украинского языка, но не кальку с английского. Вроде и мелочь, да... но кое-что значащая.
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24.01.2023 18:00 Ответить
То хто вам винен що ви "гальмо Европи"?
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24.01.2023 15:01 Ответить
По-сути это война даже не за Украину.....а где, в каких границах, упадет этот ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС...

Москали обречены на долгое противостояние с Западом. ... Вопрос только в том, по каким странам и территориям пройдет эта NEW BERLIN WALL (НОВАЯ БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА)? Стена между Европейской цивилизацией и русской Азией, цивилизацией дикой Тайги&Тундры...
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24.01.2023 15:18 Ответить
"коаліційний уряд у ФРН складається з різних "акторів"

Но курва, і тут актори?...
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24.01.2023 16:04 Ответить
Наголос на «а». Áктори. Ті хто приймають участь у якомусь процессі.
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24.01.2023 17:44 Ответить
Кто бы говорил....
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24.01.2023 17:15 Ответить
Damotshka tykajet na teh, kotoryje vspominajut germanii ihnije zhe obeshanija. Kotoryh i ne dumali vypolnjat. Net v konetshnom itoge vazdna gumanitarka, jesli ne budet effektivnoi vojennoi pomoshi. I tut ostajotsja mnenije shto v Evrope dve strany kotoryje sorevnujutsja na zvanije AbsolutnoPostilotshnaja nr 1. Ta Germanya i Vengrya. Poka lidirujet poslednenazvannaja.
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24.01.2023 18:29 Ответить
 
 