Бербок: Германия не будет препятствовать поставкам польских танков Leopard в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать Польше отправлять в Украину танки немецкого производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газету польскую, об этом Бербок сказала в интервью французскому телеканалу TF1.

"Пока этот вопрос не был задан, но если бы нам задали вопрос, мы бы не стояли на этом пути", - подчеркнула она.

Несколько стран хотят отправить танки в Украину, но танки немецкого производства Leopard не могут быть отправлены без согласия Германии.

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