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Бербок: Германия не будет препятствовать поставкам польских танков Leopard в Украину

бербок,анналена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать Польше отправлять в Украину танки немецкого производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газету польскую, об этом Бербок сказала в интервью французскому телеканалу TF1.

"Пока этот вопрос не был задан, но если бы нам задали вопрос, мы бы не стояли на этом пути", - подчеркнула она.

Несколько стран хотят отправить танки в Украину, но танки немецкого производства Leopard не могут быть отправлены без согласия Германии.

Читайте также: Марокко отправило в Украину около 20 танков Т-72Б, - СМИ

Автор: 

Польша (8399) танк (2248) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+10
Добре -"танки Leopard не можуть бути відправлені без згоди Німеччини" А як відправляють Т -72? Росія дає згоду, чи це українські?
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22.01.2023 22:37
+9
Це просто феноменально. Утворити настільку складну та заплутану оральну конструкцію, що після ефіру, напевно, довелося викликати одночасно отоларинголога, пародонтолога та слюсара-сантехніка.
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22.01.2023 22:42
+7
Бо купували їх не в параші , а у совка ; у кого дозвіл брати - у брєжнєва на красному скотомогильнику чи у горбачова на новодівичевому чи де його там загребли ?
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22.01.2023 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Ну що за манси постійні, дали б дозвіл іншим країнам і пішли поїхали, врешті б і німці останніми б дали танки
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22.01.2023 22:32 Ответить
Так дають же. Все добре…
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22.01.2023 23:21 Ответить
Де ті старі добрі часи де виробники зброї керували політиками?
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23.01.2023 00:19 Ответить
Лукавить пані. Адже там не лише танки, а до них має бути, так би мовити, сервісне обслуговування. І воно за виробником.
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22.01.2023 22:33 Ответить
Точно. Але наш айтішник один, вже готовий перепрограмувати Хаймарс по дальності, але чесно...на що остін сказав загальмувати, бо так ми далеко зайдем
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22.01.2023 22:44 Ответить
То хіба відмовляють? Сказано - не будемо заперечувати. Це мабуть неофіційна позиція, але вона каже, що ніхто офіційно не питав.
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22.01.2023 23:32 Ответить
Ну то як не буде перешкоджати - і на тому гречно дякуємо! Амінь!
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22.01.2023 22:34 Ответить
Як то кажуть:". Поживимо-побачимо".😏
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23.01.2023 07:39 Ответить
БОЯТЬСЯ "УДАРУ" РАШКИ У ВІДПОВІДЬ!!!!!
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22.01.2023 22:34 Ответить
Удару вони не бояться. Для них втратити грошові потоки, що вони заробляли за рахунок дешевих енергоносіїв- найстрашніше. Вони розуміють, що москву ми не займемо, після того, як звільнимо свої території і завершим бойові дії- розраховують повернути свої гешефти назад. А путін такий, що скоріше тайгу буде опалювати газом, але Німеччині допомоги Україні не вибачить, тим більше наступальної зброї.
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22.01.2023 22:49 Ответить
Ти совсем тупой? Во первых, Немцы уже сами не рады газовой игле Москвы. Будут искать более адекватных поставщиков. Во вторых, Тупин будет продавать кому угодно, лишь бы купили или даже почти даром.
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22.01.2023 23:02 Ответить
Ви Ху"лу два життя наміряли? )))
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23.01.2023 00:22 Ответить
Він мав на увазі чергового клона хутіна.
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23.01.2023 01:16 Ответить
Це мантра про "дешевий" газ. Країни купували за ринковими цінами. Просто були від ***** хабарі окремим особам щоб, наприклад, законсервували свердловини на німецько-нідерландському мілководді.
Лобюювала це Меркель. Вже про її роль все відомо.
PS. Влітку свердловини разконсервували, а восени вони вже перевищіли минулі потужності. Плюс будуються нові. Це - гроші до власної економіки ЄС, не дивлячісь на то, що є великі екологічні проблеми - міні-землетруси. Людей з поморʼя треба відсіляти, бо вітхі будівлі руйнуються. Але зараз екологи мовчать. Бо на кону безпека всієї Європи.
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23.01.2023 03:04 Ответить
с января этого года Германия не покупает газ у срашки.
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23.01.2023 03:36 Ответить
Добре -"танки Leopard не можуть бути відправлені без згоди Німеччини" А як відправляють Т -72? Росія дає згоду, чи це українські?
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22.01.2023 22:37 Ответить
Бо купували їх не в параші , а у совка ; у кого дозвіл брати - у брєжнєва на красному скотомогильнику чи у горбачова на новодівичевому чи де його там загребли ?
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22.01.2023 22:43 Ответить
Россия является правоприемницей СССР.
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22.01.2023 22:53 Ответить
не в Харькове эти танки делали?
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22.01.2023 22:56 Ответить
Ні
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22.01.2023 23:02 Ответить
нет
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23.01.2023 00:04 Ответить
Являються чорти у снах , а параша у питаннях постачання зброї совком така правонаступниця , як "законно обраний " член радбезу оон ((
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22.01.2023 23:04 Ответить
Вот и ждёт её судьба СэСэСэРы.....
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22.01.2023 23:24 Ответить
Это кто так решил, что она является правопреемницей? Она сама за все 15 республик?))) Это всего лишь ее хотелки, не более, поэтому никто и не спрашивает ее разрешения) Ровно так как и не спрашивали ее разрешения на поставку в Украину Ми-17 уже раша производства)))
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22.01.2023 23:25 Ответить
"Это кто так решил, что она является правопреемницей?" - А с чего вдруг кацапстан занял место постоянного члена совбеза ООН?
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23.01.2023 00:08 Ответить
бо дали нехило на лапу, але, якщо вже рф оголосила себе правонаступнецею срср, мусить по боргах срср з початку розпалитися з усіма. А її за хабар авансом всюди впустили, що було незаконно.
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23.01.2023 00:32 Ответить
Это факт,во всех документах.Россия берет на себя все долги СССР,но взамен получает все имущество бывшего совка за границей.
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23.01.2023 06:24 Ответить
Ну и как?) Рассчиталась рашка уже по долгам госбанка ссср, перед гражданами ссср?) Или тут правопреемник а тут не правопреемник?) Вы когда несете чушь, делайте это пожалуйста на кухне у себя) На будущее)))
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23.01.2023 11:11 Ответить
Прежде, чем хрень почитайте что-нибудь,кроме детских сказок.
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23.01.2023 20:42 Ответить
Слова "глотаете"))) Бывает)))
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24.01.2023 13:19 Ответить
Какие хотелки? Это факт.Причем тут МИ-17? Практика согласия производителя оружия для передачи оружия появилась намного позже.
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23.01.2023 06:28 Ответить
Ну если практика появилась намного позже, чем в 2011 году, когда были закуплены эти МИ-17 к рашки, то к чему вы привели что рашка является правопреемником ссср в ВОПРОСАХ РЕЭКСПОРТА вооружений?) Вам не кажется что вы запутались в своей логике?)
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23.01.2023 11:03 Ответить
Кто запутался ?В какой логике? Россия правоприемница СССР и это факт.И реэкспорт здесь ни при чем.
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23.01.2023 20:44 Ответить
Ладно, ладно, уговорили))) Только когда рашке будут выставлены счета за все преступления совка, заднюю не включайте))) А то как обычно переобуетесь на лету и начнете петь про 15 республик)
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24.01.2023 13:22 Ответить
Никто никого не уговаривал и не переобувается.В дополнение, Россия при Ельцине,как правоприемница СССР совершила платеж по ленд-лизу ВМВ и выплатила в общем всего около 6% от общего долга.
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24.01.2023 14:51 Ответить
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада СССР остро встал вопрос - к кому переходят обязательства по долгам бывшего СССР (включая долги по ленд-лизу).

4 декабря 1991 года 8 республик СССР, включая РСФСР, подписали «Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР», который фиксировал долю каждой республики в долгах (и в активах) бывшего СССР. При этом российская доля была установлена на уровне 61,34 %. Договор, однако, был подписан только частью республик бывшего СССР; страны Прибалтики, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан его так и не подписалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-64 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-65 [57] .

В 1992-1994 годах, однако, Российская Федерация подписала со странами - правопреемниками СССР двусторонние соглашения о «нулевом варианте», согласно которым РФ принимала на себя обслуживание всего государственного долга бывшего СССР в обмен на отказ других республик от полагавшейся им почти половинной доли во всех активах СССР (золотовалютные резервы, собственность за рубежом, собственность вооружённых сил и т. п.)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-66 [~ 9] . В связи с этим 2 апреля 1993 года правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам СССР
9 с Украиной, соглашение было подписано 09.12.1994, но так и не ратифицировано парламентом.
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24.01.2023 15:38 Ответить
Ну, по-перше, не "россия", а РФія, оскільки такої країни не було й немає.
По-друге, вона(РФія) УЗУРПУВАЛА "правоприємництво" у частині ЗАКОРДОННОГО МАЙНА ТА АКТИВІВ здохшего СРСР. Таким чином просто його присвоївши.
До речі, СРСР відмовився бути "правопреємником" Російської імперії, оскільки він успадкував би БОРГИ . А хитрожопим краснопузим ця перспектива зовсім не посміхалася, тож вони й відмежувалися від цього.
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23.01.2023 00:13 Ответить
у срср-то боргів ще більше, треба просто подавати до суду, за всі знущання, за голод, за мародерство у державному масштабі, за вбивства, за Сибір, за чорножупанників, за все, а вони ж то не тільки в Україні робили.
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23.01.2023 00:33 Ответить
Для цього треба мати, як мінімум, уряд українських державників, націоналістів, на зразок Л.Лук'яненка, В. Чорновола, а не різнокольорових брехунів та крадіїв ...
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23.01.2023 09:28 Ответить
Такі умови контракту на Леопарди були.
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22.01.2023 23:28 Ответить
Перша ластівка -- готуємся до весни .
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22.01.2023 22:39 Ответить
Це просто феноменально. Утворити настільку складну та заплутану оральну конструкцію, що після ефіру, напевно, довелося викликати одночасно отоларинголога, пародонтолога та слюсара-сантехніка.
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22.01.2023 22:42 Ответить
"Работа такая"...
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22.01.2023 22:48 Ответить
а нашо тобі танки, ти ж за неньку всрався воювати? .... почитайте, ось що це обіссяне одобробло пише про мобілізацію - "Тобто ще більше людей наберуть? Ну, щоб ті, хто вже воює, міг піти на ротацію? Так це треба розуміти? І щоб чоловіків, які не в армії, в тилу не залишилось взагалі?"
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22.01.2023 22:52 Ответить
)))

Причому усі переодягнуться про усяк випадок тірольскими музикантами...
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22.01.2023 22:52 Ответить
Якщо для передачи Т-72 в будь якій конфігурації немає заборон тому, що це розробка країни, якої немає вже 30 років, то....

ЧОМУ не передаються танки "Леопард"? Розробка 70-х чи 80-х років. Країни зі столицею в Бонні теж вже не існує!

Де логіка?
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22.01.2023 22:44 Ответить
В тому й справа, шо логіка в ху.ловських підстилках...******** це все...макарон про ескалацію вп"єть торохтить...Вони просто не знають тепер шо робить, щоб не розвалить болото, бо тоді як управляти отим стадом з ядеркою? А інші варіанти по зміні влади мокшів поки не готові....і тепер спостерігаємо дрочмашину
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22.01.2023 22:47 Ответить
Вы что то напутали) Страна как была так и осталась и название то же) Только столицу перенесли) А вот той страны, где Берлин был раньше столицей, действительно нет)
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22.01.2023 23:30 Ответить
Логіка - в умовах контракту постачання вживаних Леопардів до Польщі. Ну так там прописано.
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22.01.2023 23:30 Ответить
ФРН нікуди не щезала, вона поглинула територію й населення колишньої НДР і продовжує чудово існувати, повернувши столицю у історичне місце.
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22.01.2023 23:52 Ответить
а хер Шольц про це знає ?
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22.01.2023 22:47 Ответить
Нічого сказати, крім того, що дипломати вміють гратися обтічними фразами...
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22.01.2023 22:47 Ответить
Та їм уже і сказали поляки що не дуже їх питають.. а ось за репарації цікавились. І нам мабуть треба..
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22.01.2023 22:52 Ответить
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22.01.2023 22:53 Ответить
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22.01.2023 23:09 Ответить
Ну, котики і справді дуже милі!
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22.01.2023 23:49 Ответить
ну то вже залежить від котика.
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23.01.2023 00:35 Ответить
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22.01.2023 23:13 Ответить
Чекаємо на таку саму заяву від міністра Сільського господарства, міністра Освіти, і Легкої промисловості Німеччини і танки у нас в кишені !
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22.01.2023 22:58 Ответить
Поляки вас вже до дупи відправили ...
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22.01.2023 23:04 Ответить
От і добре! Дякуємо!!!
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22.01.2023 23:17 Ответить
Скоріше танки від Тайваню отримаємо ніж від цих харантів.
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22.01.2023 23:20 Ответить
Вот это я понимаю Шольц здорового человека, а не курильщика
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22.01.2023 23:24 Ответить
скоро в народе анегдоты будут на подобие штирлица...............................*** ну и примороженые гансы............................................................................
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22.01.2023 23:46 Ответить
АнгелЛена похоронила Северный ПОТОП,, похоронит и РабZeю...😝☠️
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23.01.2023 00:58 Ответить
Ну тогда я не вижу проблем:Германия поставляет Леопарды Польше и Чехии а Чехия и Польша-поставляет Леопарды Ууккераине. А оплачивает все-США
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23.01.2023 01:05 Ответить
США оплачивали только тушонку Рузвельта краснопузым Мудакам Сралина...
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23.01.2023 01:08 Ответить
Германия хочет увильнуть от коллективной ответственности запада за поставки танков, только они не понимают что если Украина падет, то потом будет Молдова и страны Балтии
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23.01.2023 01:27 Ответить
В странах Балтии у них стоят леопарды,они за них не переживают.А что станет с теми что передадут вам, тодаже мне интересно
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23.01.2023 02:13 Ответить
Балтия - в НАТО, этим все сказано. Там сегодня уже стоят леопарды, ф16, и американские войска.
Почему балты в НАТО , а Украина нет? Спросите своих друзей-соседей-родителей, какого х.ра они голосовали за Кравчука, а не за Черновола. За тупость родителей тридцать лет назад сегодня гибнут их дети.
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23.01.2023 03:43 Ответить
После немецких Леопардов, Т можно отправлять на металлолом. До войны у раши было 3500 танков в строю. Уничтожено 3200. И похоже что цифры близкие. Когда смотришь как детонирует машина от попадания даже не большого заряда. В танках получается погибло около 50 тысяч. Половина спаслись или не находились там. Дорогой Гроб на гусеницах. У раши лацеты достаточно серьезная штука. Вот и посмотрим что скажет Лео на это. Это как сравнивать запорожец и мерседес. Во всех деталях. Хранение снарядов, двигатель...
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23.01.2023 03:45 Ответить
Любимая немецкая тема, это краш тест. Поэтому китайцам запрещено продавать свои машины в Европе. Вся Европа в предвкушении танкового боя. Если Лео покажет себя на отлично, то немецкая оборонка будет обеспечена на десятилетия. Так что сервис танков это их имидж и деньги. Главное чтобы за всей этой шумихой с леопардами не забывали про своих крыс. Яйца по 17 гривен за штуку еще та тема. Второй вопрос кто съел эти яйца
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23.01.2023 03:57 Ответить
Мавзолейный концлагерный шизофреник напал 1 марта 2014 года, девять лет штурмует Авдеевку...,с чего вы взяли что этот Чикатила нападет на Европу,если не может взять маленький городок где кроме Коксохимзавода ничего нет...
Какая Европа или НАТО,?
Патологические трусы и дебилы не бывают вояками...
По факту фюрер мавзолейный обосрал не только свою армию,но и ту РККА что якобы освобождала Европу от нацизма брата Молотова, Гитлера....
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23.01.2023 06:01 Ответить
https://youtu.be/gFfLEyh-Qu0 ...
Интересный самолётик из USA начал летать над Украиной в режиме 24/7....
Интересненько...💪✊🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇪🇺🇪🇺
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23.01.2023 06:23 Ответить
Теперь мяч на польской стороне. Будет ясно был ли это троллинг немцев, или они действительно быстро передадут Леопарды.
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23.01.2023 08:00 Ответить
Поляки. Вчіть наших хлопців і відправляйте.
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23.01.2023 08:25 Ответить
 
 