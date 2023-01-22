12 563 78
Бербок: Німеччина не буде перешкоджати постачанню польських танків Leopard до України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме Польщі відправляти в Україну танки німецького виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Газету польську, про це Бербок сказала в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.
"Поки це питання не було поставлено, але якби нам поставили питання, ми б не стояли на шляху цьому", - підкреслила вона.
Кілька країн хочуть відправити танки в Україну, але танки німецького виробництва Leopard не можуть бути відправлені без згоди Німеччини.
Топ коментарі
+10 Stepan Стенькович #466024
показати весь коментар22.01.2023 22:37
+9 Randall Flag #387882
показати весь коментар22.01.2023 22:42
+7 Слава Шустрий #551089
показати весь коментар22.01.2023 22:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лобюювала це Меркель. Вже про її роль все відомо.
PS. Влітку свердловини разконсервували, а восени вони вже перевищіли минулі потужності. Плюс будуються нові. Це - гроші до власної економіки ЄС, не дивлячісь на то, що є великі екологічні проблеми - міні-землетруси. Людей з поморʼя треба відсіляти, бо вітхі будівлі руйнуються. Але зараз екологи мовчать. Бо на кону безпека всієї Європи.
4 декабря 1991 года 8 республик СССР, включая РСФСР, подписали «Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР», который фиксировал долю каждой республики в долгах (и в активах) бывшего СССР. При этом российская доля была установлена на уровне 61,34 %. Договор, однако, был подписан только частью республик бывшего СССР; страны Прибалтики, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан его так и не подписалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-64 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-65 [57] .
В 1992-1994 годах, однако, Российская Федерация подписала со странами - правопреемниками СССР двусторонние соглашения о «нулевом варианте», согласно которым РФ принимала на себя обслуживание всего государственного долга бывшего СССР в обмен на отказ других республик от полагавшейся им почти половинной доли во всех активах СССР (золотовалютные резервы, собственность за рубежом, собственность вооружённых сил и т. п.)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-66 [~ 9] . В связи с этим 2 апреля 1993 года правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам СССР
9 с Украиной, соглашение было подписано 09.12.1994, но так и не ратифицировано парламентом.
По-друге, вона(РФія) УЗУРПУВАЛА "правоприємництво" у частині ЗАКОРДОННОГО МАЙНА ТА АКТИВІВ здохшего СРСР. Таким чином просто його присвоївши.
До речі, СРСР відмовився бути "правопреємником" Російської імперії, оскільки він успадкував би БОРГИ . А хитрожопим краснопузим ця перспектива зовсім не посміхалася, тож вони й відмежувалися від цього.
Причому усі переодягнуться про усяк випадок тірольскими музикантами...
ЧОМУ не передаються танки "Леопард"? Розробка 70-х чи 80-х років. Країни зі столицею в Бонні теж вже не існує!
Де логіка?
Почему балты в НАТО , а Украина нет? Спросите своих друзей-соседей-родителей, какого х.ра они голосовали за Кравчука, а не за Черновола. За тупость родителей тридцать лет назад сегодня гибнут их дети.
Какая Европа или НАТО,?
Патологические трусы и дебилы не бывают вояками...
По факту фюрер мавзолейный обосрал не только свою армию,но и ту РККА что якобы освобождала Европу от нацизма брата Молотова, Гитлера....
Интересный самолётик из USA начал летать над Украиной в режиме 24/7....
Интересненько...💪✊🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇪🇺🇪🇺