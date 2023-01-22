Бербок: Німеччина не буде перешкоджати постачанню польських танків Leopard до України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме Польщі відправляти в Україну танки німецького виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Газету польську, про це Бербок сказала в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Поки це питання не було поставлено, але якби нам поставили питання, ми б не стояли на шляху цьому", - підкреслила вона.

Кілька країн хочуть відправити танки в Україну, але танки німецького виробництва Leopard не можуть бути відправлені без згоди Німеччини.

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