Британія добиватиметься передачі Україні Leopard, - Клеверлі
Британія продовжуватиме переговори з союзниками щодо передачі Україні танків Leopard. Адже вони потрібні їй для того, аби перемогти російську агресію.
Про це голова британського МЗС Джеймс Клеверлі заявив в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо переконатися, що це буде зроблено швидко, тому що це (передача Україні Leopard. - Ред.) - найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовим обладнанням ще до початку вторгнення, і ми продовжуватимемо цю допомогу", - заявив Клеверлі.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що Німеччина робить недостатньо у питанні підтримки українців, зокрема блокуючи передачу танків, він заявив, що Берлін "вже зробив багато".
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Згадати хоча б сотні старих сміттєвозів, ввезені в Україну 5-7 років тому по ціні 150-200 тис.£ під виглядом БТРів для ЗСУ. Їх мало достати на переозброєння 4-5 омбр. І де вони?
Пішли у металургійні печі?
Уралвагонзавод є спільне з сіменс підприємство.
А на заводи сухого завезене обладнання демонтованого заводу Дорньє.
Ви просто звикли до європейський вихилянь дупою, британці не такі.