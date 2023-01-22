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Новини
2 006 23

Британія добиватиметься передачі Україні Leopard, - Клеверлі

джеймс,клеверлі

Британія продовжуватиме переговори з союзниками щодо передачі Україні танків Leopard. Адже вони потрібні їй для того, аби перемогти російську агресію.

Про це голова британського МЗС Джеймс Клеверлі заявив в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо переконатися, що це буде зроблено швидко, тому що це (передача Україні Leopard. - Ред.) - найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовим обладнанням ще до початку вторгнення, і ми продовжуватимемо цю допомогу", - заявив Клеверлі.

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Відповідаючи на запитання, чи правда, що Німеччина робить недостатньо у питанні підтримки українців, зокрема блокуючи передачу танків, він заявив, що Берлін "вже зробив багато".

Автор: 

Велика Британія (5549) допомога (8294) танк (2059) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+7
Брешеш, Брітанія ПЕРША з усіх країн світу, хто надав танкі ( 14 Челенджерів)
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22.01.2023 13:45
+6
Нагадаю, що саме Німеччина озброїла Росію танками та літаками, а тепер відморозилася.
Уралвагонзавод є спільне з сіменс підприємство.
А на заводи сухого завезене обладнання демонтованого заводу Дорньє.
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22.01.2023 13:28
+5
дякую британцям за Challenger !
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22.01.2023 13:22
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Але ж Challenger теж класні, чому про них всі мовчать? Говорять тільки про Leopard...
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22.01.2023 13:21 Відповісти
дякую британцям за Challenger !
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22.01.2023 13:22 Відповісти
Подумай, чому) Все очевидно, якщо згадаєш, де знаходиться Великобританія?)
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22.01.2023 13:44 Відповісти
типу морем важче транспортувати? так морем - найдешевший спосіб з усіх існуючих.
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22.01.2023 13:47 Відповісти
Типу до них ********** неуніфіковані, бо ствол нарізний; компоновка машини інша, розміри дюймові, а як ми подібне ремонтуємо, то окрема пєстня
Згадати хоча б сотні старих сміттєвозів, ввезені в Україну 5-7 років тому по ціні 150-200 тис.£ під виглядом БТРів для ЗСУ. Їх мало достати на переозброєння 4-5 омбр. І де вони?
Пішли у металургійні печі?
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22.01.2023 14:19 Відповісти
Всі кажуть, що челенджери краще за леопарди, просто їх мало.
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22.01.2023 14:56 Відповісти
Не кращі, а важчі + нарізна пушка.
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22.01.2023 16:49 Відповісти
Броня теж краща
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22.01.2023 17:19 Відповісти
Просто це безперспективно, це острів, танків в них мало вироблено, вони їм не треба. Ці підібьють, хто нові виробить? Тільки леопарди, або абрамси, альтернативи немає..
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22.01.2023 14:57 Відповісти
Я так розумію їх просто не так багато як Леопардів
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22.01.2023 13:58 Відповісти
так, їх дійсно не багато...
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22.01.2023 14:18 Відповісти
Саме так, тому ще це острів, челенджерів в них мало вироблено, бо їм не треба танки для захисту, тільки іноді для операцій НАТО.
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22.01.2023 14:54 Відповісти
Мабуть Леопарди занадто розхвалені в цілях реклами.
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22.01.2023 13:22 Відповісти
Давай нам побольше самолетов с ракетами (что воздух-воздух, что воздух-поверхность) и это будет даже лучше, чем леоперды. Ваще оборзели, наехали на ливерного, его итак уже унижали весь прошлый год за провалы.
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22.01.2023 13:23 Відповісти
Нагадаю, що саме Німеччина озброїла Росію танками та літаками, а тепер відморозилася.
Уралвагонзавод є спільне з сіменс підприємство.
А на заводи сухого завезене обладнання демонтованого заводу Дорньє.
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22.01.2023 13:28 Відповісти
Всім зрозуміло що дотиснуть... тільки нашо тоді вести себе як касапи і дівчинку з себе "строить".
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22.01.2023 13:36 Відповісти
Смішно звучить, враховуючи, що сама Британія жодного танка не дала.
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22.01.2023 13:38 Відповісти
Брешеш, Брітанія ПЕРША з усіх країн світу, хто надав танкі ( 14 Челенджерів)
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22.01.2023 13:45 Відповісти
Брешеш ти. Чи тупий. Жодного танка Україна ще не отримала. Думаю, ти все-таки тупий.
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22.01.2023 13:56 Відповісти
Англосакси( американці, англійці, канадці тощо) це така нація, якщо вони кажуть щось, то вони це зроблять.

Ви просто звикли до європейський вихилянь дупою, британці не такі.
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22.01.2023 14:52 Відповісти
От що буває, коли людина не знає "матчасть". Голосно кричати і передати - різні речі. Я розумію, дурників, які тебе лайкають, багато. От тільки дурниками вони від того бути не перестануть.)))))
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22.01.2023 15:16 Відповісти
А Канада чого не приєднується до танкової угоди, це ж країна впливу Лондона)
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22.01.2023 15:03 Відповісти
Действительно, имея около 80 ед.(ого сколько) и не присоединяется. Похоже с "влиянием Лондона"неувязка.
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22.01.2023 17:31 Відповісти
 
 