Британія добиватиметься передачі Україні Leopard, - Клеверлі

Британія продовжуватиме переговори з союзниками щодо передачі Україні танків Leopard. Адже вони потрібні їй для того, аби перемогти російську агресію.

Про це голова британського МЗС Джеймс Клеверлі заявив в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо переконатися, що це буде зроблено швидко, тому що це (передача Україні Leopard. - Ред.) - найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовим обладнанням ще до початку вторгнення, і ми продовжуватимемо цю допомогу", - заявив Клеверлі.

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Відповідаючи на запитання, чи правда, що Німеччина робить недостатньо у питанні підтримки українців, зокрема блокуючи передачу танків, він заявив, що Берлін "вже зробив багато".