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Марокко отправило в Украину около 20 танков Т-72Б, - СМИ

танк,т-72б

Марокко передало Украине танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии. Около двадцати единиц танков было отправлено на поле боя неделю назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Menadefense..

Как отмечает издание, это только первая партия. Сколько именно танков страна готова отправить Киеву, пока неизвестно. Перед отправкой танки модернизировались в мастерских чешской оружейной компании Excalibur.

По информации издания, страна закупила Т-72 у Беларуси в 1999-2000 годах. И сейчас на вооружении марокканской армии находится 148 танков Т-72; 136 - Т-72Б; 12 - Т-72БК.

Решение о передаче танков Украине было принято на апрельском заседании в формате "Рамштайн". Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку.

Ранее сообщалось, что Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом, королевство стало первым в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране.

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Автор: 

Марокко (24) танк (2248)


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Топ комментарии
+81
хто б міг подумати. Дякуємо!
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22.01.2023 18:29
+63
Навіть більше для оборони України зробили мароканці, чим "слуги" за три роки війни.
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22.01.2023 18:33
+39
Слава Марокко!! Героям їхнім воїнам теж Слава!!! Оце хлопці, молодці.. Дякуємо
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22.01.2023 18:31
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Апельсинами )
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22.01.2023 19:44 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
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22.01.2023 19:13 Ответить
Спасибо Морокко
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22.01.2023 19:14 Ответить
До речі, якраз пригадались "марні" візити Дмитра Кулеби до країн Африки, типу вони всі росію підтримують за нафтогроші. Як виявилось, працювати завжди варто. Дякуємо Марокко! Життєво необхідне підсилення
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22.01.2023 19:17 Ответить
Так если их приплюсовать к тем шо нам Чехия даёт это почти 200 танков МОДЕРНИЗОВАНЫХ....этож целая танковая дивизия....на прорыв к Москве
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22.01.2023 19:23 Ответить
Спасибо, пани марокканци!
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22.01.2023 19:35 Ответить
Аханнуш Азиз намного круче Олафа Шольца......
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22.01.2023 19:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h5wOrLniAXI https://www.youtube.com/watch?v=h5wOrLniAXI

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22.01.2023 19:52 Ответить
Молодцы!!!

Спасибо.
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22.01.2023 19:54 Ответить
Схоже мароканці знайомі з кацапами вони там не далеко від Лівії де пригожинські найманці вже "прославились".
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22.01.2023 19:55 Ответить
Интересная страна Марокко. Относительно светская. Атлантический океан, рыболовы отличные. Касабланка красивый необычный город. Иногда в молодости бывал не раз. У жены там сперли кошелек на базаре, 11 анг. фунтов. Покупали там парчу на продажу, там своя мулька была с парчой, тканая серебряными нитками в ручную. Цыгане потом в Одессе у моряков покупали от 80 и даже по 120 руб за метр, на 1976-77 г. Шили они себе свадебные платья с такой парчи. Так, для контрасту. Весь север Африки арабский давно покупает наше зерно, Египет один только берет по 40-50 мил.тонн в год. Тунис и Алжир в совковое время апельсины гнал все почти. В Одессе был и есть холодильник причал, там где старый морвокзал был, принимал тысячи тонн апельсинов. Было даже 5 банановозов рефрежираторных судов, стояли на этой линии. Красавцы были суда, строены на верфи ,Бреда, Венеция.
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22.01.2023 20:18 Ответить
Шо цікаво, що Марокко не член НАТО і передаючи танки не лякається ескалації чи помсти на відміну від деяких.
Отже всі ці заяви про можливу ескалацію з боку деяких країн членів НАТО виглядають якось дивно (саме нейтральне слово яке можна використати )
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22.01.2023 20:36 Ответить
они не знают слов эскалация и обеспокоенность ) есть деньги - будут танки )
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22.01.2023 20:40 Ответить
Ще цікавіше скільки подяки Марокко, країні, яка захопила Західну Сахару, під гаслом "один народ". Де солідарність з "Фронтом Полісаріо"!
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22.01.2023 20:57 Ответить
Так. Але про цю історію, загалом, знають дуже мало людей.
Занадто далеко і давно це все відбувалося.
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22.01.2023 21:26 Ответить
Ну то таке, сначала надо кацапа вышвырнуть за границу 91 года, а потом можно будет и полисарию солидарность высказывать. Этичность тоже, после войны будем обсуждать.
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23.01.2023 03:23 Ответить
Армія Марокко заявила у вівторок 17, що домовилася з Ізраїлем про посилення військової співпраці, в тому числі в галузі розвідки і кібербезпеки, за підсумками оборонних зустрічей в Рабаті.
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22.01.2023 21:07 Ответить
У мене знайома дівчина була наполовину мавританка.
Народилася і виросла в Україні. Така чорнявенька, гарненька.
Правда, арабської мови не знала.
Хоча, коли я показав її фото знайомому арабу, він відразу визнав її за магріббінку.
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22.01.2023 21:22 Ответить
Сарацини з нами. А що тевтони? Бояться московитів? ✌️
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22.01.2023 21:45 Ответить
После потери кацапами рынков энергоносителей в Европе, Тунис и Марокко становятся стратегическими партнёрами. А где выпивка там и закуска.
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22.01.2023 22:16 Ответить
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