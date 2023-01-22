Марокко отправило в Украину около 20 танков Т-72Б, - СМИ

Марокко передало Украине танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии. Около двадцати единиц танков было отправлено на поле боя неделю назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Menadefense..

Как отмечает издание, это только первая партия. Сколько именно танков страна готова отправить Киеву, пока неизвестно. Перед отправкой танки модернизировались в мастерских чешской оружейной компании Excalibur.

По информации издания, страна закупила Т-72 у Беларуси в 1999-2000 годах. И сейчас на вооружении марокканской армии находится 148 танков Т-72; 136 - Т-72Б; 12 - Т-72БК.

Решение о передаче танков Украине было принято на апрельском заседании в формате "Рамштайн". Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку.

Ранее сообщалось, что Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом, королевство стало первым в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране.

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