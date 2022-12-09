Марокко першим в Африці надасть військову допомогу Україні, - Le Journal de l’Afrique

Марокко, за рекомендацією США, поставить до України запасні частини для танків Т-72.

Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, Вашингтон ще навесні розпочав переговори із союзниками про постачання Україні танків Т-72.

За інформацією Le Journal de l'Afrique, взаємодія з Марокко почалася після того, як Франція передала Україні САУ CAESAR, які спочатку були замовлені Рабатом.

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За даними джерел, американська дипломатія розширює свої операції щодо отримання зброї для України на Африку.

"В умовах найсуворішої таємності їй вдалося переконати Рабат поставити Києву запчастини для бронетехніки Т-72", – йдеться у статті.

Повідомляється, що Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у період із 1999 до 2001 року у Білорусі.