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Марокко першим в Африці надасть військову допомогу Україні, - Le Journal de l’Afrique

т-72

Марокко, за рекомендацією США, поставить до України запасні частини для танків Т-72.

Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, Вашингтон ще навесні розпочав переговори із союзниками про постачання Україні танків Т-72.

За інформацією Le Journal de l'Afrique, взаємодія з Марокко почалася після того, як Франція передала Україні САУ CAESAR, які спочатку були замовлені Рабатом.

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За даними джерел, американська дипломатія розширює свої операції щодо отримання зброї для України на Африку.

"В умовах найсуворішої таємності їй вдалося переконати Рабат поставити Києву запчастини для бронетехніки Т-72", – йдеться у статті.

Повідомляється, що Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у період із 1999 до 2001 року у Білорусі.

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Марокко (23) зброя (7446) допомога (8322) танк (2062)


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Топ коментарі
+23
Загиблий захисник Києва став Героєм України.
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.

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09.12.2022 23:18
+20
Ну - секретність була потрібна у період переговорів Щоб кацапи не довідалися та не побігли шукать у Марокко місцеву "меркель" чи "Ле Пен" А коли вже було прийняте рішення - то вже та секретність і не потрібна!
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09.12.2022 23:19
+20
Вічна слава Герою.
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10.12.2022 00:09
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Мда,таємниця була суворою, що Цензор її так просто друкує.
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09.12.2022 23:14 Відповісти
Ну - секретність була потрібна у період переговорів Щоб кацапи не довідалися та не побігли шукать у Марокко місцеву "меркель" чи "Ле Пен" А коли вже було прийняте рішення - то вже та секретність і не потрібна!
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09.12.2022 23:19 Відповісти
"шукать у Марокко місцеву "меркель" чи "Ле Пен" - в Королівстві Марокко? навряд чи б вдалося
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10.12.2022 00:02 Відповісти
А хто його знає! У Норвегії ж свого Квіслінга німці знайшли!
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10.12.2022 00:16 Відповісти
ну не той час, не та країна, взагалі зовсім не та ситуація... сподіваюсь Ви мене зрозуміли
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10.12.2022 00:18 Відповісти
Я про Норвегію кажу як про королівство (тоді) А в Марокко я не живу - тому ситуації не знаю І який вплив там має Росія - не знаю
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10.12.2022 00:20 Відповісти
Те, що африканські країни починають допомагати Україні, просто супер. Я все чекаю на те, щоб Індія послала *****. Якщо Африка та Азія приєднаються до боротьби з фашизмом - ***** пізда. Вибачте за лексику
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10.12.2022 00:50 Відповісти
Вже послали - https://www.dw.com/ru/bloomberg-premer-indii-modi-otkazalsa-ot-vstreci-s-putinym/a-64045945 Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным
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10.12.2022 06:45 Відповісти
а чтоб китай послал х*ла вы не ждете
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10.12.2022 17:45 Відповісти
Оце так поворот. Чад, Судан, Габон, Сомалі.. - хто там наступний?! бубочка довів країну до повного звєздєца, що вже навіть запчастини до своїх танків, нам шлють із-за кордону.
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09.12.2022 23:16 Відповісти
Т-72 - це не "наш" танк! Це основний танк ЗС РФ Наш - Т-64 (про те що т-72 - "модернізація" т-64 я знаю І у чому вона полягає - теж (в загальних рисах)
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09.12.2022 23:22 Відповісти
В нас багатенько їх було на зберіганні ,і Центральна Європа поставки робила.
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10.12.2022 09:16 Відповісти
Саме здебільшого Т-72 ішли на експорт як "надлишкове майно" при "стадіонному стратигу" - ВАНОЙ
Т-72 - "спрощений" та здешевлений експортний варіант Т-64 Їх випуск був розвернутий в Росії, тоді як виробництво Т-64 зосереджене було в Харкові
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10.12.2022 09:56 Відповісти
порівнювати "Чад, Судан, Габон, Сомалі" з Марокко, може лише повний йолоп
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10.12.2022 00:05 Відповісти
Чад має цікавий досвід війні Тойот, загуглить.
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10.12.2022 01:25 Відповісти
Поверьте ЦЗ зря вы такие новости выстреливаете
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09.12.2022 23:17 Відповісти
Tak pervoistohnik ne censor.net, a: Le Journal de l'Afrique. Kakaja tut uze taina...
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09.12.2022 23:27 Відповісти
Спасибо всем Друзьям Украины ! Спасибо большое народу Марокко !
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09.12.2022 23:17 Відповісти
Загиблий захисник Києва став Героєм України.
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.

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09.12.2022 23:18 Відповісти
Вічна слава Герою.
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10.12.2022 00:09 Відповісти
Що не зробиш, що б дістатися до півфіналу. Тепер мусимо вболівати
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09.12.2022 23:21 Відповісти
... за Марокко. Хіба що Португалія подвоїть
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10.12.2022 01:55 Відповісти
Подяка США. Якби не вони Україну чекала б доля УНР з ще одним Голодомором
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09.12.2022 23:21 Відповісти
Там роль зіграли поляки,передавши 200 танків чи що там від них було
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09.12.2022 23:24 Відповісти
Ні, то було пізніше набагато. Врятували стінгери і джавеліни на початку війни.
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09.12.2022 23:42 Відповісти
Я про статтю, де Америка шукає і мотивує Африку. Написано,що прикладом стало танки з Польщі і САУ з Франції. А так ви маєте рацію
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10.12.2022 06:58 Відповісти
У рамках своєї стратегії оборонної промисловості Марокко знаходиться на шляху до виробництва розвідувальних і бойових дронів у партнерстві з Ізраїлем.

Обидві країни підписали оборонний пакт після відновлення своїх дипломатичних зв'язків. Марокканські та ізраїльські вищі генерали зустрічалися неодноразово, і Рабат приймав делегацію ізраїльської аерокосмічної промисловості, яка виготовляє кілька типів дронів.
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09.12.2022 23:35 Відповісти
Середній термін служби машини з нерухомим крилом становить близько шести польотів, а більш простого квадрокоптера - всього три.

Це показує, що робити ставку необхідно на дешеві і прості системи, які можна розглядати як практично одноразові, а не на невеликі партії дорогих дронів з великими двигунами, що працюють на рідкому паливі і оснащених передовими датчиками.

У свою чергу, такий підхід вимагає більш підготовлених кадрів, здатних керувати ними.
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10.12.2022 00:01 Відповісти
вже й африканці нам допомагають... доасфальтувалися, зелені піdари...
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09.12.2022 23:36 Відповісти
Ну так зерно ж им идёт....
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10.12.2022 00:15 Відповісти
Марокко ніфіга не "африка" ,це заможне королівство яке може собі дозволити купувати ******* західну зброю
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10.12.2022 00:30 Відповісти
Дякуемо Марокко ‼️
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10.12.2022 00:13 Відповісти
Після війни треба поїхати в Маракеш на відпочинок.
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10.12.2022 04:55 Відповісти
... о, це для кацапів морока так морока
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10.12.2022 05:35 Відповісти
 
 