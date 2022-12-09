Марокко першим в Африці надасть військову допомогу Україні, - Le Journal de l’Afrique
Марокко, за рекомендацією США, поставить до України запасні частини для танків Т-72.
Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як зазначається, Вашингтон ще навесні розпочав переговори із союзниками про постачання Україні танків Т-72.
За інформацією Le Journal de l'Afrique, взаємодія з Марокко почалася після того, як Франція передала Україні САУ CAESAR, які спочатку були замовлені Рабатом.
За даними джерел, американська дипломатія розширює свої операції щодо отримання зброї для України на Африку.
"В умовах найсуворішої таємності їй вдалося переконати Рабат поставити Києву запчастини для бронетехніки Т-72", – йдеться у статті.
Повідомляється, що Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у період із 1999 до 2001 року у Білорусі.
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Т-72 - "спрощений" та здешевлений експортний варіант Т-64 Їх випуск був розвернутий в Росії, тоді як виробництво Т-64 зосереджене було в Харкові
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.
Обидві країни підписали оборонний пакт після відновлення своїх дипломатичних зв'язків. Марокканські та ізраїльські вищі генерали зустрічалися неодноразово, і Рабат приймав делегацію ізраїльської аерокосмічної промисловості, яка виготовляє кілька типів дронів.
Це показує, що робити ставку необхідно на дешеві і прості системи, які можна розглядати як практично одноразові, а не на невеликі партії дорогих дронів з великими двигунами, що працюють на рідкому паливі і оснащених передовими датчиками.
У свою чергу, такий підхід вимагає більш підготовлених кадрів, здатних керувати ними.