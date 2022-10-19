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Зеленський (17537) Марокко (15) посол (1002) Словаччина (561)

Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив нових дипломатичних представників України в Словаччині та в Королівсті Марокко.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Послом у Словаччині призначений Мирослав Кастран, а послом у Королівстві Марокко - Сергій Саєнко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що також Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського, через слова якого між Астаною та Москвою розгорівся скандал.

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Автор: Ольга Лузан
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Он смотрит в бумаги, с видом оманского осла.
Что видят в бумагах глаза воровитого козла?
Может он видит там шашлык с шаурмой?
С каким удовольствие я послал бы его на .... домой.

Делая умный вид он рассчитывает на лохов.
Ведь он собрал в свою команду одних воров.
Там, в самом сердце жОПы, ещё работает дЕрьмак,
Он парашный крот по сути, что б его придавил елдак.

Но сколько бы верёвочке не виться воруя в офшоры,
Помните, гниды, что не спасут вас связи парашной конторы.
Киев самый красивый и самый зелёный город Европы,
Поэтому заЗЕленеют киевские каштаны, от ЗЕлёни жОПы.
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19.10.2022 10:33 Відповісти
А як же лисий та мордатий ? Ну не в Гвінею ж їх.
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19.10.2022 11:59 Відповісти
Та і Юзік там ще чекає...
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19.10.2022 12:00 Відповісти
 
 