Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко
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Президент Володимир Зеленський призначив нових дипломатичних представників України в Словаччині та в Королівсті Марокко.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Послом у Словаччині призначений Мирослав Кастран, а послом у Королівстві Марокко - Сергій Саєнко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що також Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського, через слова якого між Астаною та Москвою розгорівся скандал.
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Что видят в бумагах глаза воровитого козла?
Может он видит там шашлык с шаурмой?
С каким удовольствие я послал бы его на .... домой.
Делая умный вид он рассчитывает на лохов.
Ведь он собрал в свою команду одних воров.
Там, в самом сердце жОПы, ещё работает дЕрьмак,
Он парашный крот по сути, что б его придавил елдак.
Но сколько бы верёвочке не виться воруя в офшоры,
Помните, гниды, что не спасут вас связи парашной конторы.
Киев самый красивый и самый зелёный город Европы,
Поэтому заЗЕленеют киевские каштаны, от ЗЕлёни жОПы.