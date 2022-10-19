Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко

Президент Володимир Зеленський призначив нових дипломатичних представників України в Словаччині та в Королівсті Марокко.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Послом у Словаччині призначений Мирослав Кастран, а послом у Королівстві Марокко - Сергій Саєнко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що також Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського, через слова якого між Астаною та Москвою розгорівся скандал.

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