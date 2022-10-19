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Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко

зеленський

Президент Владимир Зеленский назначил новых дипломатических представителей Украины в Словакии и Королевстве Марокко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Послом в Словакии назначен Мирослав Кастран, а послом в Королевстве Марокко – Сергей Саенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что также Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, из-за слов которого между Астаной и Москвой разгорелся скандал.

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Зеленский Владимир (20268) Марокко (24) посол (1796) Словакия (976)


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Он смотрит в бумаги, с видом оманского осла.
Что видят в бумагах глаза воровитого козла?
Может он видит там шашлык с шаурмой?
С каким удовольствие я послал бы его на .... домой.

Делая умный вид он рассчитывает на лохов.
Ведь он собрал в свою команду одних воров.
Там, в самом сердце жОПы, ещё работает дЕрьмак,
Он парашный крот по сути, что б его придавил елдак.

Но сколько бы верёвочке не виться воруя в офшоры,
Помните, гниды, что не спасут вас связи парашной конторы.
Киев самый красивый и самый зелёный город Европы,
Поэтому заЗЕленеют киевские каштаны, от ЗЕлёни жОПы.
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19.10.2022 10:33 Ответить
А як же лисий та мордатий ? Ну не в Гвінею ж їх.
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19.10.2022 11:59 Ответить
Та і Юзік там ще чекає...
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19.10.2022 12:00 Ответить
 
 