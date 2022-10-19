Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко

Президент Владимир Зеленский назначил новых дипломатических представителей Украины в Словакии и Королевстве Марокко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Послом в Словакии назначен Мирослав Кастран, а послом в Королевстве Марокко – Сергей Саенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что также Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, из-за слов которого между Астаной и Москвой разгорелся скандал.

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