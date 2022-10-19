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Зеленський (17537) Казахстан (499) посол (1002) звільнення (1514)

Зеленський звільнив посла в Казахстані Врублевського. Астана просила замінити його після скандалу з Москвою

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

петро,врублевський

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Раніше через нього спалахнув дипломатичний скандал між Астаною та Москвою.

Указ про звільнення Врублевського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться у документі.

Нещодавно російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".

"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.

Також читайте: Казахстан змінює військову доктрину: там збільшать "бойовий потенціал" та посилять систему тероборони

На початку жовтня через повернення Врублевського МЗС РФ викликало посла Казахстану. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила тоді: "На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину".

Казахстан обурився словами Захарової та своєю чергою викликав посла РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Врублевський сказав правду, а кацапи правди не *******
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19.10.2022 09:08
+36
Зєля проти вбивства кацапів? Може треба ЗСУ "пєрєстать стрєлять"?
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19.10.2022 09:09
+34
Увольнять дипломата с адекватной, проукраинской позицией - позорное решение. Настоящий государственник на такое не пошел бы.
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19.10.2022 09:11
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Казахстан ніяк не вилізе з-під кремля.
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19.10.2022 09:06 Відповісти
Йому вилізати потрібно "помалу". Тільки тепер казахи створюють тер оборону
"восток дело тонкое"
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19.10.2022 09:09 Відповісти
Що, хазяін приказал, миттєво до виконання, так зелене ? Яке ж ти огидне !
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19.10.2022 11:10 Відповісти
скорее зе ніяк не вилізе з-під кремля.
На кой х* он уволил посла???
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20.10.2022 00:11 Відповісти
Депутата СН шевченко, туди назначить...
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19.10.2022 09:07 Відповісти
Врублевський сказав правду, а кацапи правди не *******
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19.10.2022 09:08 Відповісти
А Бубочка шо "оббисрався" ( идиома) я бы послу Герой Украины ещё бы дал...не с таким переляком это не дело.....у нашего гидранта...
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19.10.2022 10:49 Відповісти
Задача посла решать вопросы в пользу страны. Можно говорить правду, можно неправду- дело делай. А просто сказать и поставить Казахстан( который если не союзник, то явно, но враг) в положение ЗЮ-ето работа не дипломата, а бологгера.
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19.10.2022 12:15 Відповісти
Офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров повідомив, що Казахстан не висував вимогу видворити Петра Врублевського: «Як ми повідомляли, посол України перебуває у відпустці. Вимог про видворення казахстанська влада йому не висувала. Цілком можливо, що він зараз консультується про подальшу свою кар'єру».
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19.10.2022 23:49 Відповісти
Официально не требовал. Сути это не меняет.
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19.10.2022 23:52 Відповісти
це дипломатія
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20.10.2022 00:00 Відповісти
Зєля проти вбивства кацапів? Може треба ЗСУ "пєрєстать стрєлять"?
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19.10.2022 09:09 Відповісти
не проти вбивства просто Казахстан вимагає чи нам посратись ще з ними?
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19.10.2022 09:11 Відповісти
С ними никто "не срался", они ничем не лучше Лукашенко , не проголосовали в ООН , против псевдореферендума , а их казахи воюют на стороне рашистов‼️🤢 прогнулся , как всегда
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19.10.2022 09:28 Відповісти
Хіба він щось погане сказав про Казахстан?
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19.10.2022 09:28 Відповісти
82% населения рашки за уничтожение Украины и украинцев! Не, не слышали!
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19.10.2022 09:35 Відповісти
Всё правильно сказал.
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19.10.2022 09:10 Відповісти
Таки прогнулись казахи под машку Захарову, и наши тоже хороши, подливы напускали, на правду не обижаются
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19.10.2022 09:11 Відповісти
Прогнулись казахи - це іхня справа, а прогнулась Зелень - наша. А це очевидно, далі буде.
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19.10.2022 09:32 Відповісти
Це ж Зеля ! І Росія і Казахстан очікували що він прогнеться!
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19.10.2022 09:38 Відповісти
Увольнять дипломата с адекватной, проукраинской позицией - позорное решение. Настоящий государственник на такое не пошел бы.
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19.10.2022 09:11 Відповісти
А Дещіцу за « путин *****» звільнили з посади міністра МЗС і відправили в Польщу в 2014 р
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19.10.2022 09:13 Відповісти
Конечно же не за это. Дещица был в.о., после победы на выборах, Порох предсказуемо заменил его на своего человека - Климкина.
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19.10.2022 09:18 Відповісти
В том то и дело,что Зеля не государственник, он пародия президента, Иуда
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Браво ВРУБЛЕВСЬКИЙ ‼️‼️‼️
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19.10.2022 09:12 Відповісти
Нормально сказал он для военного времени

Про немцев также говорили в 40е
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19.10.2022 09:14 Відповісти
Наградить орденом и назначить послом в Британию. Оркам наши дипломаты давно как кость в горле
"Путин не *****? Ну извините"
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19.10.2022 09:14 Відповісти
Врублевский 👍👍👍 респект
зеленский 👎👎👎 лайно
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19.10.2022 09:15 Відповісти
+++
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19.10.2022 20:01 Відповісти
Москва наказала, Зеленський виконав.
а навіщо тоді воювати проти рашки?
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19.10.2022 09:20 Відповісти
Ганебне рішення зе-влади.
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19.10.2022 09:34 Відповісти
что бы убивать кацапов по заветам врублевского
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19.10.2022 12:17 Відповісти
Посол молодець! Правду сказав. Щодо рішення Зелі ....
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19.10.2022 09:20 Відповісти
Ти диви як швидко він виконав просьбу обурених російських дипломатів. ЗЕ, а чому ж ти не позавязуєш морди своїм бидлюкам, які бикують до західних партнерів?
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19.10.2022 09:21 Відповісти
"Просьбу" Астани. Там великими літерами в заголовку написано
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19.10.2022 09:42 Відповісти
деякі люди читають не тільки заголовки, спробуйте і ви
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19.10.2022 09:44 Відповісти
Ну так процитуйте, де там в тексті було про "просьбу"
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19.10.2022 09:49 Відповісти
читайте "між рядками"
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19.10.2022 09:55 Відповісти
Зрозуміло
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19.10.2022 09:59 Відповісти
от і добре
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19.10.2022 10:01 Відповісти
а перед этим была просьба кремля - так что токаев прогнулся и зеленский то же
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19.10.2022 12:18 Відповісти
Є відомі слова Еренбурга,здається,"Убєй нємца" називаються. для нас там тільки треба замінити нємєц на кацап але Наполеон Боневтік так не думає...Можливо він у думках замінює тут німця на українця...
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19.10.2022 09:24 Відповісти
А вот интересно - тут есть хоть кто-то, осиливший 10 классов?
В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны, дипломатов, пойманых на шпионаже не расстреливают, а высылают и т.д.
А Зеленский набрал в послы каких-то КВНщиков, для которых главное - ляпнуть что-то такое, чтоб зал оху.....
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19.10.2022 09:27 Відповісти
Видно , что ты 🤖из 🇷🇺💩 рабсияции
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19.10.2022 09:31 Відповісти
Видно, что ты дятел.
Читай: "В цивилизованных государствах......."
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19.10.2022 09:38 Відповісти
кацап ты бред несешь а Врублевский все правильно сказал
руських надо убивать сейчас-что бы не пришлось убивать нашим детям
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19.10.2022 12:20 Відповісти
Специально для идиотов - язык дипломатии отличается от языка форума.
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19.10.2022 13:46 Відповісти
Что он сказал лишнего?
Про будущее?
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19.10.2022 09:50 Відповісти
Нужно было сказать не "Чем больше мы убьем россиян сейчас .......", а "Чем больше мы убьем вторгшихся на нашу землю россиян сейчас ....."
Принцип понятен?
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19.10.2022 10:13 Відповісти
А куди приліпити ту сотню мільйонів кацапів, котрі підтримують війну в Україні?
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19.10.2022 10:50 Відповісти
Друг мой, ты читал мой первый пост? "В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны....". Так вот в соответствии с ними гражданское население, пусть оно и "поддерживает", убивать НЕ полагается.
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!

https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80
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19.10.2022 11:18 Відповісти
Друг мой, ты читал мой первый пост? "В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны....". Так вот в соответствии с ними гражданское население, пусть оно и "поддерживает", убивать НЕ полагается.
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!

https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D
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19.10.2022 13:47 Відповісти
Ну да им заявлять на весь мир что убивать, грабить и насиловать, это можно! Здесь посол сказал правду, увольнять не за что! Мы из Украины!
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19.10.2022 09:31 Відповісти
Клован-чмо. Ну добре-казахи попросили. Ну так візьми та признач Врублевського в сусідню з Казахстаном країну. В Китай наприклад. Зроби хоть щось оригінальне.
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Такі призначення робляться за згодою приймаючої сторони і не за лічені тижні. Соромно адептам генія дипломатії це не знати
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19.10.2022 09:44 Відповісти
Ну і як це відміняє те,що я написав? Аби ото тільки перднути зеленим.
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19.10.2022 09:51 Відповісти
До чого тут Порошенко? До чого тут "сьогодні"? Ох, ці упороті🤦
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19.10.2022 10:14 Відповісти
не отмазывай зеленых терпил
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19.10.2022 12:22 Відповісти
Ясно, что важнее не портить отношения с Казахстаном. Но, пля, как же бесят вот такие "прогибы".
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19.10.2022 09:35 Відповісти
І не тільки в Казахстані...
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19.10.2022 09:55 Відповісти
А шо за фігня, знову на забаганки кацапів реагуємо???????? Вже забули чим закінчується какая разніца і сайдьомся па сєрєдінє...
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19.10.2022 09:51 Відповісти
Валєра Ананьєв :"Яйця Володимира Олександровича Зеленського почали рости ще за каденції Петра Олексійовича."
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19.10.2022 09:54 Відповісти

https://pbs.twimg.com/media/FfRUxsNXgAApDQv?format=png&name=360x360
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19.10.2022 10:25 Відповісти
Если бы у Зеленского были яйца то он бы не молил о прощении у Кадырова.
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19.10.2022 12:10 Відповісти
Очень печально, что и Украина и Казахстан поступили именно так, как хотел Кремль
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19.10.2022 09:55 Відповісти
бубочка вынужден был уволить дипломата а то ***** нападеть
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19.10.2022 10:03 Відповісти
Зелені дебіли.
Посол нічого не сказав про казахів: він сказав про кацапів!
З якими Україна веле війну!
А мавпи зелені, в черговий раз показали свою імпотентність та безхребетність.
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19.10.2022 10:09 Відповісти
Ілона Маска, який передав Україні 25 тисяч станцій Стар Лінк і фактично фінансує супутниковий зв"язок усих ЗСУ зі свого кармана можна посилати накуй всім кому завгодно в Україні за 3 пости в твіттері. А якщо ви щось скажете проти кацапні в Казахстані, то вас виженуть з роботи. І чим це нам такий дорогий Казахстан, він навіть на соту частину не допоміг Україні, від того, що зробив Ілон. Тут знову стирчать волохаті мерзенні вуха агента фсб Козирь.
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19.10.2022 10:17 Відповісти
не позорься со своим продажным маском - он получил из бюджета США дотаций на 7 млрд $ - так что пусть завали свое хлебало про "бесплатный старлинк"
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19.10.2022 12:25 Відповісти
НепиZжений

@ORazumnij

22 жовтня стікає 90 днів,коли коломой находиться на теріторії України, після позбавлення громадянства. Видадуть?
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19.10.2022 10:21 Відповісти
вопрос знатокам - куда же каломойша выедет что-бы не нарушить визовый режим в Украине?
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19.10.2022 12:27 Відповісти
Треба підвищити.
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19.10.2022 10:32 Відповісти
І Путлєр і казахі знали що Зеля прогнеться !
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19.10.2022 10:49 Відповісти
Було б правильно, якби одночасно звільнили і одразу призначили послом, наприклад, в одну із серйозних країн.
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19.10.2022 10:54 Відповісти
Зеля позвони путлеру и скажи...
Ваван,в вашем концлагере было все...СССР,...СНГ...,ОДКБ...,Варшавский договор..,Тюремный Тайожный Союз,..и даже Варшавский договор с целой Югославией...,ваван вы все просрали ..шо Тибе ещё надо Окурок ..?...😛путлер Капут ты Петух🐓 долбанный....🤣
Хмырь па любасу ответит....зуб даю...
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19.10.2022 11:07 Відповісти
Дипломат должен прежде всего выполнять свою работу, а не болтать... Держать язык за зубами и делать то, что нужно. Свою работу в Казахстане Врублевский провалил. Зато попиарился в соцсетях.
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19.10.2022 11:32 Відповісти
за одно то что обосрал твоих кацапов - уже молодец
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19.10.2022 12:28 Відповісти
Він сказав правду! Але ж він дипломат! Дипломати мають красиво про це говорить.
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19.10.2022 12:56 Відповісти
ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ПРОТИВ СМЕНЫ ПОСЛА УКРАИНЫ. ВЛАСТЬ ҚАЗАҚСТАНА ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ИСТИННОЕ ЛИЦО. ВСЕ БУДЕ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.10.2022 13:11 Відповісти
 
 