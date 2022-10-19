Зеленський звільнив посла в Казахстані Врублевського. Астана просила замінити його після скандалу з Москвою

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Раніше через нього спалахнув дипломатичний скандал між Астаною та Москвою.

Указ про звільнення Врублевського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться у документі.

Нещодавно російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".

"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.

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На початку жовтня через повернення Врублевського МЗС РФ викликало посла Казахстану. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила тоді: "На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину".

Казахстан обурився словами Захарової та своєю чергою викликав посла РФ.