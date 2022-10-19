Зеленський звільнив посла в Казахстані Врублевського. Астана просила замінити його після скандалу з Москвою
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Президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Раніше через нього спалахнув дипломатичний скандал між Астаною та Москвою.
Указ про звільнення Врублевського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться у документі.
Нещодавно російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".
"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.
На початку жовтня через повернення Врублевського МЗС РФ викликало посла Казахстану. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила тоді: "На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину".
Казахстан обурився словами Захарової та своєю чергою викликав посла РФ.
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"восток дело тонкое"
На кой х* он уволил посла???
Про немцев также говорили в 40е
"Путин не *****? Ну извините"
зеленский 👎👎👎 лайно
а навіщо тоді воювати проти рашки?
В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны, дипломатов, пойманых на шпионаже не расстреливают, а высылают и т.д.
А Зеленский набрал в послы каких-то КВНщиков, для которых главное - ляпнуть что-то такое, чтоб зал оху.....
Читай: "В цивилизованных государствах......."
руських надо убивать сейчас-что бы не пришлось убивать нашим детям
Про будущее?
Принцип понятен?
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!
https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!
https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D
https://pbs.twimg.com/media/FfRUxsNXgAApDQv?format=png&name=360x360
Посол нічого не сказав про казахів: він сказав про кацапів!
З якими Україна веле війну!
А мавпи зелені, в черговий раз показали свою імпотентність та безхребетність.
@ORazumnij
22 жовтня стікає 90 днів,коли коломой находиться на теріторії України, після позбавлення громадянства. Видадуть?
Ваван,в вашем концлагере было все...СССР,...СНГ...,ОДКБ...,Варшавский договор..,Тюремный Тайожный Союз,..и даже Варшавский договор с целой Югославией...,ваван вы все просрали ..шо Тибе ещё надо Окурок ..?...😛путлер Капут ты Петух🐓 долбанный....🤣
Хмырь па любасу ответит....зуб даю...