Казахстан обурений словами Захарової про посла України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла РФ після заяви спікерки російського МЗС Марії Захарової щодо українського посла в РК.
Про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, тональність заяв Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". Він зазначив, що МЗС Казахстану викличе російського посла Олександра Бородавкіна "для розмови" 5 жовтня.
Також висловлювання Захарової прокоментував депутат Мажилісу Азат Перуашев - він назвав її коментарі "недоречними та некоректними".
"Ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Україною та Росією, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо поважати наших представників, нашу державність", - заявив депутат.
Раніше Захарова заявила, що "розвиток ситуації довкола посла України в Казахстані Петра Врублевського викликає обурення".
"Цей персонаж знову з'явився в столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі й забрати сім'ю". Не таячись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії. Зважаючи на вищевказані обставини, 4 жовтня в МЗС Росії був викликаний посол Казахстану Єрмек Кошербаєв, якому було заявлено про категоричну неприйнятність такої ситуації", - заявила речниця МЗС країни-окупанта.
Російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".
"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.
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В 1932 году коммунисты снова прикрепили крестьян к земле при помощи паспортной системы, восстановив крепостное право (которое продержалось полвека: последние паспорта были выданы в 1982 году.)
Славное «государство рабочих и крестьян» не забывало и о рабочих. Указом от 26 июня 1940 года оно прикрепило их к предприятиям, запретив менять место работы, а опоздание на работу более 20 минут стало уголовным преступлением.
По этому указу только за два с половиной года, с 26 июня 1940 года до 1 января 1943 года, за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осудили 5 121 840 человек (не надо думать, что всех опоздавших сразу отправляли в ГУЛАГ: на первый раз кто-то отделывался штрафами.) Не забывал СССР и детей.
PS. Кто и по какой причине, на мой взгляд, выступает за возврат к СССР в той или иной форме:
1). Ностальгия. Пожилым приятно вспомнить свои юные годы: красивые тела и крепкие члены
2). Инфантилизм. Многие люди мучаются, когда нужно принимать самостоятельные решения, поэтому их мечта - жить там, где «не надо думать - с нами тот, кто всё за нас решит»
3). Надежда на быструю карьеру. Многочисленные потомки палачей, стукачей и вертухаев, выросшие в квартирах «врагов народа», убитых их отцами и дедами.
Юрий Терко
На 5 суток арестовали казахстанского блогера, пристававшему к россиянам с вопросами "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?", которые шли на БЕСПЛАТНЫЕ (бесплатные, Карл!) обеды.
https://diapazon.kz/news/118618-na-5-sutok-arestovali-kazahstanskogo-blogera-ne-propuskavshego-rossiyan-na-besplatnii-obed