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Казахстан обурений словами Захарової про посла України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова,смадіяров

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла РФ після заяви спікерки російського МЗС Марії Захарової щодо українського посла в РК.

Про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, тональність заяв Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". Він зазначив, що МЗС Казахстану викличе російського посла Олександра Бородавкіна "для розмови" 5 жовтня.

Також висловлювання Захарової прокоментував депутат Мажилісу Азат Перуашев - він назвав її коментарі "недоречними та некоректними".

"Ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Україною та Росією, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо поважати наших представників, нашу державність", - заявив депутат.

Читайте: МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"

Раніше Захарова заявила, що "розвиток ситуації довкола посла України в Казахстані Петра Врублевського викликає обурення".

"Цей персонаж знову з'явився в столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі й забрати сім'ю". Не таячись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії. Зважаючи на вищевказані обставини, 4 жовтня в МЗС Росії був викликаний посол Казахстану Єрмек Кошербаєв, якому було заявлено про категоричну неприйнятність такої ситуації", - заявила речниця МЗС країни-окупанта.

Російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".

Також дивіться: "Чей Крым? Чей Донбасс?": У Казахстані росіян вчать правильно відповідати на питання. ВIДЕО

"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
"рівноправних стратегічних партнерів" - для кацапов никогда не существовало такого понятия. И не только в международных отношениях. Эти дегенераты всегда считали себя выше остальных.
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05.10.2022 11:37
+36
Не розумію чому вони показилися - він все правильно сказав.
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05.10.2022 11:42
+31
климакс у вечно пьяной бабы, к тому же ещё и руССкой - это очень смешно..
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05.10.2022 11:38
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"рівноправних стратегічних партнерів" - для кацапов никогда не существовало такого понятия. И не только в международных отношениях. Эти дегенераты всегда считали себя выше остальных.
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05.10.2022 11:37 Відповісти
казахи ще ітак стримались , хотіли б послати але ж дипломатія
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05.10.2022 12:13 Відповісти
При этом будучи чернью
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05.10.2022 12:52 Відповісти
Скорее они других считают ниже себя...
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05.10.2022 13:55 Відповісти
климакс у вечно пьяной бабы, к тому же ещё и руССкой - это очень смешно..
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05.10.2022 11:38 Відповісти
Так вона ж вічно п'яна. Чому казах дивується?
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05.10.2022 11:38 Відповісти
дуже сподіваюсь, що для всіх "стратегічних партнерів" рашки скоро стане ганебним наявність такого фактора в минулому...
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05.10.2022 11:41 Відповісти
Не розумію чому вони показилися - він все правильно сказав.
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05.10.2022 11:42 Відповісти
Наш посол, - молодець! Exactly!
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05.10.2022 21:51 Відповісти
Казахи! Ми Вам приклад показали, к нєму нє заростьот народная тропа. Ібаштє кацапів!
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05.10.2022 11:46 Відповісти
Сподіваюсь згодом почути заклик: ...Хто ще кацапів не їб@шив?! Чи є такі?
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05.10.2022 11:51 Відповісти
Так! Мо масцк придумає гру в айфоні - знайди і знищи москаля.
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05.10.2022 11:59 Відповісти
Маск здувся, несіть іншого.
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05.10.2022 13:22 Відповісти
....але Зе оперативно зняв нашого посла з посади.... він з Є. теж шоковані словами посла?
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05.10.2022 11:49 Відповісти
Це не ЗЕ , всим розпоряджається кротоферма , Єрмак і " К " !
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05.10.2022 12:23 Відповісти
Наш посол висловився дуже дипломатично.
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05.10.2022 11:50 Відповісти
Взірець дипломатії.
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05.10.2022 11:52 Відповісти
Де буде Захарова після путіна? чи вона сподівається довічно бути при владі. Але коли змінюється президент тоді змінюються і представники колишньої влади.
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05.10.2022 11:52 Відповісти
Рукавиці буде шити в жіночій колонії.
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05.10.2022 18:15 Відповісти
Посол мужик!
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05.10.2022 11:53 Відповісти
Меньше трёх месяцев осталось осталось до столетия со дня образования СССР - этой концлагерной страны с решётками на всех дверях и окнах, из которой нельзя было уехать, поскольку все её граждане были собственностью государства.

В 1932 году коммунисты снова прикрепили крестьян к земле при помощи паспортной системы, восстановив крепостное право (которое продержалось полвека: последние паспорта были выданы в 1982 году.)

Славное «государство рабочих и крестьян» не забывало и о рабочих. Указом от 26 июня 1940 года оно прикрепило их к предприятиям, запретив менять место работы, а опоздание на работу более 20 минут стало уголовным преступлением.

По этому указу только за два с половиной года, с 26 июня 1940 года до 1 января 1943 года, за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осудили 5 121 840 человек (не надо думать, что всех опоздавших сразу отправляли в ГУЛАГ: на первый раз кто-то отделывался штрафами.) Не забывал СССР и детей.

PS. Кто и по какой причине, на мой взгляд, выступает за возврат к СССР в той или иной форме:

1). Ностальгия. Пожилым приятно вспомнить свои юные годы: красивые тела и крепкие члены

2). Инфантилизм. Многие люди мучаются, когда нужно принимать самостоятельные решения, поэтому их мечта - жить там, где «не надо думать - с нами тот, кто всё за нас решит»

3). Надежда на быструю карьеру. Многочисленные потомки палачей, стукачей и вертухаев, выросшие в квартирах «врагов народа», убитых их отцами и дедами.

Юрий Терко
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05.10.2022 11:56 Відповісти
додайте ще можливість безкарно знущатися над іншіми, вгамовуючи хоч не надовго свої власні комплекси і безпорадну злість, а то так і просто займатися садизмом.
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05.10.2022 12:01 Відповісти
Не було ніякого срср. До 1991 року існувала росія, яка змінила назву.
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05.10.2022 12:19 Відповісти
Ага, "Казахстан обурений..."
На 5 суток арестовали казахстанского блогера, пристававшему к россиянам с вопросами "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?", которые шли на БЕСПЛАТНЫЕ (бесплатные, Карл!) обеды.

https://diapazon.kz/news/118618-na-5-sutok-arestovali-kazahstanskogo-blogera-ne-propuskavshego-rossiyan-na-besplatnii-obed
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05.10.2022 11:56 Відповісти
А чого це ви їх ще й годуєте безкоштовно? Вони що біженці, чи їх будинки зруйновані, чи їх діти вбиті???? Це росіяни звірства творять в Україні, такого і в 2 світову фашисти не творили!!!
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05.10.2022 12:01 Відповісти
Ох і наплачеться ще Казахстан з тими кацапами. Відгодовує бекоштовно своїх майбутніх катів.
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05.10.2022 13:26 Відповісти
Токаев это понимает. И Пашинян, кстати, то же понимает. Но если в Армении российским олигархам принадлежат все крупнейшие предприятия , то в Казахстане - половина. Что тоже не мало, + ОДКБ, + еще куча всяких "дружеских" договоров. Но 24.02 всё поменяло. И Токаев четко понимает, что РФ - это тварь, которая обязательно воткнет нож в спину. И действия предпринимаются. Например, оборонный бюджет Казахстана на 23 год увеличен в 2 раза. И там НЕ предусмотрена закупка техники и боеприпасов в РФ. Не все сразу ...
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05.10.2022 13:50 Відповісти
Правду сказав, чому ображатися. Не лізьте в Україну - будете живі.
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05.10.2022 11:57 Відповісти
Та виколупайте ту бородавку з Казахстану!
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05.10.2022 11:59 Відповісти
Ну и рожа у синеносой самки орков🤢
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05.10.2022 12:12 Відповісти
Ущербна нація! Вважають себе слов"янами , хоча до слов"ян не мають ніякого відношення ! Московія більше 300 років була улусом " Золотої Орди " ! Монголо-татарські хлопці добряче " попроцювали " над їх генофондом ! Відчуваючи сврою ущербність , ненавидять народи сусіди , і не тільки , з тисячолітньою історією , традиціями , демократичним устроєм , відповідним менталітетом ! У московитів , менталітет лакея , розуміють батіг , і " крепкую руку " ! Нав"язують світу " руський мир " , а це - ненависть , підлість , агрессія , брехня , приниження слабшого , стадний інстинкт ( зомбоване " стадо " з " пастухом " на чолі )!Їх потрібно ізолювати від світової спільноти!
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05.10.2022 12:16 Відповісти
Українці-галли( кельти). росіяни угро-фіни і татари.
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05.10.2022 12:22 Відповісти
Якщо цю алкоголічку в...бати прикладом по пельці во на стане " фіолєтовой в крапінку". Якщо просто повісити, то тільки язик, сцяки та знову фіолетова пика.
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05.10.2022 12:29 Відповісти
Все уважающие себя страны после такого, посла параши уже отправили б домой.
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05.10.2022 12:48 Відповісти
повозили казахской елдой по морде мид *********
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05.10.2022 12:55 Відповісти
визовіть посла, і цю хвойду і спитайте, чий Крим та Астрахань і як у відомому відео по морді( казахський нарід вам приклад дав)
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05.10.2022 14:58 Відповісти
Вот им везде надо свой нос засунуть, и наши макурты молчат свой язык засунули туда же
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05.10.2022 16:26 Відповісти
Горжусь нашим послом, который не боясь за свою карьеру сказал правду!
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05.10.2022 16:59 Відповісти
 
 