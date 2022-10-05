Казахстан возмущен словами Захаровой о после Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла РФ после заявления спикера российского МИД Марии Захаровой по поводу украинского посла в РК.
Об этом заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, тональность заявлений Захаровой "дисонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". Он отметил, что МИД Казахстана вызовет российского посла Александра Бородавкина "для разговора" 5 октября.
Также высказывание Захаровой прокомментировал депутат Мажилиса Азат Перуашев – он назвал ее комментарии "неуместными и некорректными".
"Мы понимаем, что это связано с войной между Украиной и Россией, но Казахстан ни с кем не воюет. Поэтому мы требуем уважать наших представителей нашу государственность", - заявил депутат.
Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает негодование".
"Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости такой ситуации", - заявила представитель МИД страны-оккупанта.
Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".
"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.
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В 1932 году коммунисты снова прикрепили крестьян к земле при помощи паспортной системы, восстановив крепостное право (которое продержалось полвека: последние паспорта были выданы в 1982 году.)
Славное «государство рабочих и крестьян» не забывало и о рабочих. Указом от 26 июня 1940 года оно прикрепило их к предприятиям, запретив менять место работы, а опоздание на работу более 20 минут стало уголовным преступлением.
По этому указу только за два с половиной года, с 26 июня 1940 года до 1 января 1943 года, за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осудили 5 121 840 человек (не надо думать, что всех опоздавших сразу отправляли в ГУЛАГ: на первый раз кто-то отделывался штрафами.) Не забывал СССР и детей.
PS. Кто и по какой причине, на мой взгляд, выступает за возврат к СССР в той или иной форме:
1). Ностальгия. Пожилым приятно вспомнить свои юные годы: красивые тела и крепкие члены
2). Инфантилизм. Многие люди мучаются, когда нужно принимать самостоятельные решения, поэтому их мечта - жить там, где «не надо думать - с нами тот, кто всё за нас решит»
3). Надежда на быструю карьеру. Многочисленные потомки палачей, стукачей и вертухаев, выросшие в квартирах «врагов народа», убитых их отцами и дедами.
Юрий Терко
На 5 суток арестовали казахстанского блогера, пристававшему к россиянам с вопросами "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?", которые шли на БЕСПЛАТНЫЕ (бесплатные, Карл!) обеды.
https://diapazon.kz/news/118618-na-5-sutok-arestovali-kazahstanskogo-blogera-ne-propuskavshego-rossiyan-na-besplatnii-obed