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Новости За рубежом
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Казахстан (740) МИД РФ (1629) Россия (91288) Захарова Мария (340)

Казахстан возмущен словами Захаровой о после Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

захарова,смадіяров

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла РФ после заявления спикера российского МИД Марии Захаровой по поводу украинского посла в РК.

Об этом заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, тональность заявлений Захаровой "дисонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". Он отметил, что МИД Казахстана вызовет российского посла Александра Бородавкина "для разговора" 5 октября.

Также высказывание Захаровой прокомментировал депутат Мажилиса Азат Перуашев – он назвал ее комментарии "неуместными и некорректными".

"Мы понимаем, что это связано с войной между Украиной и Россией, но Казахстан ни с кем не воюет. Поэтому мы требуем уважать наших представителей нашу государственность", - заявил депутат.

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Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает негодование".

"Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости такой ситуации", - заявила представитель МИД страны-оккупанта.

Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".

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"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.
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Топ комментарии
+50
"рівноправних стратегічних партнерів" - для кацапов никогда не существовало такого понятия. И не только в международных отношениях. Эти дегенераты всегда считали себя выше остальных.
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05.10.2022 11:37
+36
Не розумію чому вони показилися - він все правильно сказав.
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05.10.2022 11:42
+31
климакс у вечно пьяной бабы, к тому же ещё и руССкой - это очень смешно..
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05.10.2022 11:38
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"рівноправних стратегічних партнерів" - для кацапов никогда не существовало такого понятия. И не только в международных отношениях. Эти дегенераты всегда считали себя выше остальных.
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05.10.2022 11:37 Ответить
казахи ще ітак стримались , хотіли б послати але ж дипломатія
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05.10.2022 12:13 Ответить
При этом будучи чернью
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05.10.2022 12:52 Ответить
Скорее они других считают ниже себя...
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05.10.2022 13:55 Ответить
климакс у вечно пьяной бабы, к тому же ещё и руССкой - это очень смешно..
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05.10.2022 11:38 Ответить
Так вона ж вічно п'яна. Чому казах дивується?
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05.10.2022 11:38 Ответить
дуже сподіваюсь, що для всіх "стратегічних партнерів" рашки скоро стане ганебним наявність такого фактора в минулому...
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05.10.2022 11:41 Ответить
Не розумію чому вони показилися - він все правильно сказав.
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05.10.2022 11:42 Ответить
Наш посол, - молодець! Exactly!
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05.10.2022 21:51 Ответить
Казахи! Ми Вам приклад показали, к нєму нє заростьот народная тропа. Ібаштє кацапів!
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05.10.2022 11:46 Ответить
Сподіваюсь згодом почути заклик: ...Хто ще кацапів не їб@шив?! Чи є такі?
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05.10.2022 11:51 Ответить
Так! Мо масцк придумає гру в айфоні - знайди і знищи москаля.
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05.10.2022 11:59 Ответить
Маск здувся, несіть іншого.
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05.10.2022 13:22 Ответить
....але Зе оперативно зняв нашого посла з посади.... він з Є. теж шоковані словами посла?
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05.10.2022 11:49 Ответить
Це не ЗЕ , всим розпоряджається кротоферма , Єрмак і " К " !
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05.10.2022 12:23 Ответить
Наш посол висловився дуже дипломатично.
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05.10.2022 11:50 Ответить
Взірець дипломатії.
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05.10.2022 11:52 Ответить
Де буде Захарова після путіна? чи вона сподівається довічно бути при владі. Але коли змінюється президент тоді змінюються і представники колишньої влади.
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05.10.2022 11:52 Ответить
Рукавиці буде шити в жіночій колонії.
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05.10.2022 18:15 Ответить
Посол мужик!
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05.10.2022 11:53 Ответить
Меньше трёх месяцев осталось осталось до столетия со дня образования СССР - этой концлагерной страны с решётками на всех дверях и окнах, из которой нельзя было уехать, поскольку все её граждане были собственностью государства.

В 1932 году коммунисты снова прикрепили крестьян к земле при помощи паспортной системы, восстановив крепостное право (которое продержалось полвека: последние паспорта были выданы в 1982 году.)

Славное «государство рабочих и крестьян» не забывало и о рабочих. Указом от 26 июня 1940 года оно прикрепило их к предприятиям, запретив менять место работы, а опоздание на работу более 20 минут стало уголовным преступлением.

По этому указу только за два с половиной года, с 26 июня 1940 года до 1 января 1943 года, за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осудили 5 121 840 человек (не надо думать, что всех опоздавших сразу отправляли в ГУЛАГ: на первый раз кто-то отделывался штрафами.) Не забывал СССР и детей.

PS. Кто и по какой причине, на мой взгляд, выступает за возврат к СССР в той или иной форме:

1). Ностальгия. Пожилым приятно вспомнить свои юные годы: красивые тела и крепкие члены

2). Инфантилизм. Многие люди мучаются, когда нужно принимать самостоятельные решения, поэтому их мечта - жить там, где «не надо думать - с нами тот, кто всё за нас решит»

3). Надежда на быструю карьеру. Многочисленные потомки палачей, стукачей и вертухаев, выросшие в квартирах «врагов народа», убитых их отцами и дедами.

Юрий Терко
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05.10.2022 11:56 Ответить
додайте ще можливість безкарно знущатися над іншіми, вгамовуючи хоч не надовго свої власні комплекси і безпорадну злість, а то так і просто займатися садизмом.
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05.10.2022 12:01 Ответить
Не було ніякого срср. До 1991 року існувала росія, яка змінила назву.
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05.10.2022 12:19 Ответить
Ага, "Казахстан обурений..."
На 5 суток арестовали казахстанского блогера, пристававшему к россиянам с вопросами "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?", которые шли на БЕСПЛАТНЫЕ (бесплатные, Карл!) обеды.

https://diapazon.kz/news/118618-na-5-sutok-arestovali-kazahstanskogo-blogera-ne-propuskavshego-rossiyan-na-besplatnii-obed
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05.10.2022 11:56 Ответить
А чого це ви їх ще й годуєте безкоштовно? Вони що біженці, чи їх будинки зруйновані, чи їх діти вбиті???? Це росіяни звірства творять в Україні, такого і в 2 світову фашисти не творили!!!
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05.10.2022 12:01 Ответить
Ох і наплачеться ще Казахстан з тими кацапами. Відгодовує бекоштовно своїх майбутніх катів.
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05.10.2022 13:26 Ответить
Токаев это понимает. И Пашинян, кстати, то же понимает. Но если в Армении российским олигархам принадлежат все крупнейшие предприятия , то в Казахстане - половина. Что тоже не мало, + ОДКБ, + еще куча всяких "дружеских" договоров. Но 24.02 всё поменяло. И Токаев четко понимает, что РФ - это тварь, которая обязательно воткнет нож в спину. И действия предпринимаются. Например, оборонный бюджет Казахстана на 23 год увеличен в 2 раза. И там НЕ предусмотрена закупка техники и боеприпасов в РФ. Не все сразу ...
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05.10.2022 13:50 Ответить
Правду сказав, чому ображатися. Не лізьте в Україну - будете живі.
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05.10.2022 11:57 Ответить
Та виколупайте ту бородавку з Казахстану!
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05.10.2022 11:59 Ответить
Ну и рожа у синеносой самки орков🤢
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05.10.2022 12:12 Ответить
Ущербна нація! Вважають себе слов"янами , хоча до слов"ян не мають ніякого відношення ! Московія більше 300 років була улусом " Золотої Орди " ! Монголо-татарські хлопці добряче " попроцювали " над їх генофондом ! Відчуваючи сврою ущербність , ненавидять народи сусіди , і не тільки , з тисячолітньою історією , традиціями , демократичним устроєм , відповідним менталітетом ! У московитів , менталітет лакея , розуміють батіг , і " крепкую руку " ! Нав"язують світу " руський мир " , а це - ненависть , підлість , агрессія , брехня , приниження слабшого , стадний інстинкт ( зомбоване " стадо " з " пастухом " на чолі )!Їх потрібно ізолювати від світової спільноти!
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05.10.2022 12:16 Ответить
Українці-галли( кельти). росіяни угро-фіни і татари.
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05.10.2022 12:22 Ответить
Якщо цю алкоголічку в...бати прикладом по пельці во на стане " фіолєтовой в крапінку". Якщо просто повісити, то тільки язик, сцяки та знову фіолетова пика.
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05.10.2022 12:29 Ответить
Все уважающие себя страны после такого, посла параши уже отправили б домой.
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05.10.2022 12:48 Ответить
повозили казахской елдой по морде мид *********
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05.10.2022 12:55 Ответить
визовіть посла, і цю хвойду і спитайте, чий Крим та Астрахань і як у відомому відео по морді( казахський нарід вам приклад дав)
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05.10.2022 14:58 Ответить
Вот им везде надо свой нос засунуть, и наши макурты молчат свой язык засунули туда же
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05.10.2022 16:26 Ответить
Горжусь нашим послом, который не боясь за свою карьеру сказал правду!
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05.10.2022 16:59 Ответить
 
 