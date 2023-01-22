Марокко відправило до України близько 20 танків Т-72Б, - ЗМІ

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Menadefense.

Як зазначає видання, це лише перша партія, скільки саме танків країна готова відправити Києву, наразі невідомо. Перед відправкою танки модернізували у майстернях чеської збройової компанії Excalibur.

За інформацією видання, країна закупила Т-72 в Білорусі у 1999-2000 роках. І сьогодні на озброєнні марокканської армії перебуває 148 танків Т-72; 136 - Т-72Б; 12 - Т-72БК.

Як зазначається, рішення про передачу танків Україні було ухвалено на квітневому засіданні у "форматі Рамштайн". Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку.

Раніше повідомлялося, що Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, хто надає військову допомогу нашій країні.

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