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Марокко відправило до України близько 20 танків Т-72Б, - ЗМІ

танк,т-72б

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Menadefense.

Як зазначає видання, це лише перша партія, скільки саме танків країна готова відправити Києву, наразі невідомо. Перед відправкою танки модернізували у майстернях чеської збройової компанії Excalibur.

За інформацією видання, країна закупила Т-72 в Білорусі у 1999-2000 роках. І сьогодні на озброєнні марокканської армії перебуває 148 танків Т-72; 136 - Т-72Б; 12 - Т-72БК.

Як зазначається, рішення про передачу танків Україні було ухвалено на квітневому засіданні у "форматі Рамштайн". Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку.

Раніше повідомлялося, що Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, хто надає військову допомогу нашій країні.

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Автор: 

Марокко (23) танк (2059)


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Топ коментарі
+81
хто б міг подумати. Дякуємо!
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22.01.2023 18:29
+63
Навіть більше для оборони України зробили мароканці, чим "слуги" за три роки війни.
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22.01.2023 18:33
+39
Слава Марокко!! Героям їхнім воїнам теж Слава!!! Оце хлопці, молодці.. Дякуємо
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22.01.2023 18:31
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Апельсинами )
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22.01.2023 19:44 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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22.01.2023 19:13 Відповісти
Спасибо Морокко
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22.01.2023 19:14 Відповісти
До речі, якраз пригадались "марні" візити Дмитра Кулеби до країн Африки, типу вони всі росію підтримують за нафтогроші. Як виявилось, працювати завжди варто. Дякуємо Марокко! Життєво необхідне підсилення
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22.01.2023 19:17 Відповісти
Так если их приплюсовать к тем шо нам Чехия даёт это почти 200 танков МОДЕРНИЗОВАНЫХ....этож целая танковая дивизия....на прорыв к Москве
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22.01.2023 19:23 Відповісти
Спасибо, пани марокканци!
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22.01.2023 19:35 Відповісти
Аханнуш Азиз намного круче Олафа Шольца......
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22.01.2023 19:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h5wOrLniAXI https://www.youtube.com/watch?v=h5wOrLniAXI

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22.01.2023 19:52 Відповісти
Молодцы!!!

Спасибо.
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22.01.2023 19:54 Відповісти
Схоже мароканці знайомі з кацапами вони там не далеко від Лівії де пригожинські найманці вже "прославились".
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22.01.2023 19:55 Відповісти
Интересная страна Марокко. Относительно светская. Атлантический океан, рыболовы отличные. Касабланка красивый необычный город. Иногда в молодости бывал не раз. У жены там сперли кошелек на базаре, 11 анг. фунтов. Покупали там парчу на продажу, там своя мулька была с парчой, тканая серебряными нитками в ручную. Цыгане потом в Одессе у моряков покупали от 80 и даже по 120 руб за метр, на 1976-77 г. Шили они себе свадебные платья с такой парчи. Так, для контрасту. Весь север Африки арабский давно покупает наше зерно, Египет один только берет по 40-50 мил.тонн в год. Тунис и Алжир в совковое время апельсины гнал все почти. В Одессе был и есть холодильник причал, там где старый морвокзал был, принимал тысячи тонн апельсинов. Было даже 5 банановозов рефрежираторных судов, стояли на этой линии. Красавцы были суда, строены на верфи ,Бреда, Венеция.
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22.01.2023 20:18 Відповісти
Шо цікаво, що Марокко не член НАТО і передаючи танки не лякається ескалації чи помсти на відміну від деяких.
Отже всі ці заяви про можливу ескалацію з боку деяких країн членів НАТО виглядають якось дивно (саме нейтральне слово яке можна використати )
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22.01.2023 20:36 Відповісти
они не знают слов эскалация и обеспокоенность ) есть деньги - будут танки )
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Ще цікавіше скільки подяки Марокко, країні, яка захопила Західну Сахару, під гаслом "один народ". Де солідарність з "Фронтом Полісаріо"!
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22.01.2023 20:57 Відповісти
Так. Але про цю історію, загалом, знають дуже мало людей.
Занадто далеко і давно це все відбувалося.
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22.01.2023 21:26 Відповісти
Ну то таке, сначала надо кацапа вышвырнуть за границу 91 года, а потом можно будет и полисарию солидарность высказывать. Этичность тоже, после войны будем обсуждать.
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23.01.2023 03:23 Відповісти
Армія Марокко заявила у вівторок 17, що домовилася з Ізраїлем про посилення військової співпраці, в тому числі в галузі розвідки і кібербезпеки, за підсумками оборонних зустрічей в Рабаті.
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22.01.2023 21:07 Відповісти
У мене знайома дівчина була наполовину мавританка.
Народилася і виросла в Україні. Така чорнявенька, гарненька.
Правда, арабської мови не знала.
Хоча, коли я показав її фото знайомому арабу, він відразу визнав її за магріббінку.
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22.01.2023 21:22 Відповісти
Сарацини з нами. А що тевтони? Бояться московитів? ✌️
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22.01.2023 21:45 Відповісти
После потери кацапами рынков энергоносителей в Европе, Тунис и Марокко становятся стратегическими партнёрами. А где выпивка там и закуска.
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22.01.2023 22:16 Відповісти
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