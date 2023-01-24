Посольство Украины в Грузии может эвакуировать украинцев из-за наплыва россиян, - дипломат Касьянов

Посольство Украины в Грузии не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ.

Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что после оглашения Россией частичной мобилизации значительно возросли угрозы безопасности граждан Украины, находящихся в Грузии.

"Хотя и до сентября нас очень беспокоили группы молодых людей крепкого телосложения с татуировками, указывающими на принадлежность к спецорганам РФ, которые массированно концентрировались летом в городах Тбилиси и Батуми", - сказал он.

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"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности посольство не исключает возможности обращения в международные организации, наших международных партнеров с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что такие меры будут приняты в случае наличия реальных угроз их жизни и безопасности.

"Сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения защиты и безопасности [украинцев]. Это наш главный приоритет", - сказал Касьянов.

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"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", – добавил Касьянов.