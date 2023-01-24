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Новости За рубежом
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Посольство Украины в Грузии может эвакуировать украинцев из-за наплыва россиян, - дипломат Касьянов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

касьянов,андрій

Посольство Украины в Грузии не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ.

Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что после оглашения Россией частичной мобилизации значительно возросли угрозы безопасности граждан Украины, находящихся в Грузии.

"Хотя и до сентября нас очень беспокоили группы молодых людей крепкого телосложения с татуировками, указывающими на принадлежность к спецорганам РФ, которые массированно концентрировались летом в городах Тбилиси и Батуми", - сказал он.

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"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности посольство не исключает возможности обращения в международные организации, наших международных партнеров с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что такие меры будут приняты в случае наличия реальных угроз их жизни и безопасности.

"Сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения защиты и безопасности [украинцев]. Это наш главный приоритет", - сказал Касьянов.

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"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", – добавил Касьянов.
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Топ комментарии
+21
Пам'ятаю відео 2008 року як рашисти знущалися з полонених грузинів, примушували витирати ноги об грузинський прапор і таке інше, а грузини тепер лоскочуть цих москалів. Тьху ! Яка гидота.
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24.01.2023 15:26
+16
У грузинов какой то сюр в голове. Эти *********(не путать с гомосексуалистами) у них дэбэлый шмат территории отобрали, а они им мило улыбаются и в гости зовут. А ещё говорят что горцы гордый народ
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24.01.2023 15:23
+15
Грузію знову оккупувала раша , як біларусь
грузини не розуміють, що затра раша введе танки до Грузії на захист своїх громадян ⁉️⁉️
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24.01.2023 15:24
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Грузія грузини прос--ли повністю . А як починалось?
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24.01.2023 15:21 Ответить
Без Саакашвілі вони лягли під кацапів
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24.01.2023 15:26 Ответить
а кто его в Украине по крышам гонял и с целофановым кульком на голове в Польшу выкинул? теперь понятно кто и почему
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24.01.2023 15:47 Ответить
Йой лишенько! А хто його в рефрежиратор саджав для втечі в Грузію?!))) Саакашвілі гарант прозахідної політики грузинів, а Порошенко його по дахах ганяв!))) Путін *****, рускій!
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24.01.2023 16:53 Ответить
Це і так зрозуміло
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24.01.2023 18:31 Ответить
Грузія - друга Білорусь
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24.01.2023 15:21 Ответить
У грузинов какой то сюр в голове. Эти *********(не путать с гомосексуалистами) у них дэбэлый шмат территории отобрали, а они им мило улыбаются и в гости зовут. А ещё говорят что горцы гордый народ
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24.01.2023 15:23 Ответить
отождествлять правительство с гражданами, тем более если последние душой и сердцем с Украиной либо идиотизм либо работа кацапского троля
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24.01.2023 15:26 Ответить
Кто выбирал правительство?
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24.01.2023 15:28 Ответить
Современные политтехнологии и ботофермы позволяют победить даже с 1% поддержки, если ты богаче своих оппонентов. Без денег элит ты вообще никто. Притом в США все тоже самое, доноры демократов и республиканцев с каждой стороны миллиарды затрачивают на избирательную компанию.

И Саакашвили не переучил старую воровскую шваль и мусоров, он просто их уволил, отстранил от власти, но они вернулись. Классическая ошибка, демократы в 1991-ом на России сделали такую же с КГБ, не уничтожив их под корень, и мы дважды в 91 и 2005-ом упустили ее. Вместо жесткой санации страны от гадости расслабились и эти сволочи снова вернулись.

В Грузии просто нету желающих строить демократию, распределив народные богатства поровну между всеми. Олигархи против такого, вот и результат. А сам народ вполне себе европейский, молодежь лучше знайте английский, чем русский. Это их главное достижение.
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24.01.2023 15:56 Ответить
Все определяют выборы) Количество тех кто душой и сердцем с Украиной и количество тех кто мило улыбаются рашикам... На данный момент последних больше...
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24.01.2023 15:55 Ответить
по такой логике в Украине 73% за рашиков
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24.01.2023 18:18 Ответить
Ну это как посмотреть))) В любом случае эти проценты сыграли по раша правилам, увидели в глазах ***** желание мира, были уверенны что в войне виноват Порох и что именно ему выгодна эта война... А они за рашиков, или просто полезные идиоты, пусть каждый из них, сам для себя выбирает)
P.S. Как показывает мой опыт жизни в оккупации, за раша паспортами побежали и те кто еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что они за Украину.... Украинской пенсии им мало, хотят и раша пенсию... Как пример... Одна семья, в школе работать по раша правилам отказались, сказали что не коллаборанты... Это был август месяц.... А в декабре оформили раша паспорта и получили 60 тыс ржублей на двоих... Как то так... Так что вы не сильно то и ошиблись в своем выводе.... Получись у рашиков "за три дня", мы бы просто офигевали кто бы побежал на службу рашикам... Много бы неприятных сюрпризов бы было...
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24.01.2023 21:07 Ответить
Ах да, забыл уточнить... Цены тут конечно космос... И указанная семья получает на карточки украинскую пенсию... Карточки с трудом, но можно обналичить... Курс 1 к 1,25... Валютчиков поразгоняли, но на тихоря и по знакомству у них можно обменять по курсу 1 к 1,5-1,7....
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24.01.2023 21:12 Ответить
Если вы думаете что сейчас зелю поддерживают меньше, то очень ошибаетесь(я вообще не его поклонник) но это наши сограждане нам нужно это принимать. Но если через несколько лет наше правительство будет принимать россиян которые будут бежать от мобилизации, мы просто снесем это правительство
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24.01.2023 15:47 Ответить
Грузію знову оккупувала раша , як біларусь
грузини не розуміють, що затра раша введе танки до Грузії на захист своїх громадян ⁉️⁉️
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24.01.2023 15:24 Ответить
И так как нам никто им помогать не будет. Потому что сами сейчас пригревают у себя потенциальных убийц
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24.01.2023 15:27 Ответить
Іде повзуча окупація кацапами Грузії! А потім буде -"путень ввєді вайска гуССкіх ущємляют''!
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24.01.2023 15:25 Ответить
Силові органи Грузії сказали, що захищати українців не будуть...... СУ КИ!
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24.01.2023 15:25 Ответить
Грузини-вас не ваш приклад частково окупованої вашої території ні приклад України нічому не вчить...Ви настільки тупі чи як це пояснити???
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24.01.2023 15:26 Ответить
Пам'ятаю відео 2008 року як рашисти знущалися з полонених грузинів, примушували витирати ноги об грузинський прапор і таке інше, а грузини тепер лоскочуть цих москалів. Тьху ! Яка гидота.
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24.01.2023 15:26 Ответить
А кацапню в Грузії вже не уШШімлялють?
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24.01.2023 15:27 Ответить
Наладить авиасообщение с кацапами мало. Надо ещё запретить грузинский язык и отказаться от грузинской православной церкви. Добро пожаловать в таежную семью, грузинская область.
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24.01.2023 15:31 Ответить
в Грузії те ж саме що у нас
народ хоче одно, влада робить те що хоче вона
хай ******** в "визволені" осетїю та абхазію накуя їх пускати
нахрена грузинам вата в країні???
а владі треба
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24.01.2023 15:33 Ответить
походу кацапы таки схавают грузию с потрохами (если не произойдет чуда). и будут те дальше танцевать лизгику, шашлык-башлык, ********-апельсин.
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24.01.2023 15:42 Ответить
та й грузинського посла з києва можна вже евакуйовувати, так себе зашкварити не кожен народ зможе, нажаль
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24.01.2023 15:39 Ответить
Якийс сюр треба кацапів висиляти а не українців. Наступний шаг виселення грузинів бо кацапи їх будуть теж ****.ть це тільки діло часу.
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24.01.2023 15:39 Ответить
Экономика Грузии держится на туристах из Расии.
И?
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24.01.2023 15:40 Ответить
В Грузию, как и в Казахстан сваливают кацапы шоб не попасть под мобилизацию
Буряты валят в Монголию.
Думаю шо там неплохое бабло крутится.
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24.01.2023 17:32 Ответить
Незабаром будуть і грузини з Грузії евакуюватися.
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24.01.2023 15:41 Ответить
О qrwa, билятьські москалі...як сарана зас.рала Грузію, північний Казахстан...
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24.01.2023 15:42 Ответить
Добре, що Вахтанг Кікабідзе вже не побачить цієї ганьби.
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24.01.2023 15:43 Ответить
Так і буде.А потім і грузинів евакуюють.
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24.01.2023 15:44 Ответить
"Оптимальний" означає найкращий з усіх можливих, тому "найбільш оптимальний" - тавтологія і ознака невігластва.
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24.01.2023 15:50 Ответить
я фігєю з Грузинів, кацапськи потвори бомбили їх в 2008 і окупували пятину частину країни, а вони їх з радістю приймають, а повинні були розірвати дип відносини
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24.01.2023 15:57 Ответить
Генацвале не пускайте кацапів в хату, вони насеруть вам на стіл і скажуть на ващі волання що ви русофоб 🇬🇪
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24.01.2023 16:00 Ответить
Не знаю щодо звичайних грузинів, але влада у Грузії ******* на всю голову
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24.01.2023 16:02 Ответить
тьху, гидко читати. В Україні воює цілий грузинський підрозділ, волонтерять тут, кормлять військових, сама особисто бачу це в Дніпрі, а країна Грузія стала путінською підтиркою. Невже всі справжні грузини виїхали до України???
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24.01.2023 16:03 Ответить
наметился новый федеральный округ Московии или её неавтономная область- Грузия?
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24.01.2023 16:07 Ответить
Грузинам приготовится, Вы следующие на эвакуацию из Тбилиси и Батуми. Ничего личного, просто там будут жить руззские.

Грузины Вы задумайтесь, люди бегут из роззсии от войны и мобилизации, но готовы эту самую войну устроить у Вас. Или 08.08.2008 уже забыли?
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24.01.2023 16:14 Ответить
Этот Украинский посол от безделья маразматиком стал, а может он просто много выпил. Вместо того чтобы он договорился Грузинским правительством уделить больше внимание безопасности Украинцев и держать на пульсе, он сам засал и боится русских полного телосложения. Да вам не нравится Грузинское правительство (которая самим Грузином не нравится) но таковы сегодняшние реальности, завтра будетдругое правительство и все по другому.
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24.01.2023 16:29 Ответить
И правильно, эта страна утратила ценность для цивилизованного мира,если лягла под парашу и забыла 2008 год. Грузия хочет назад в СССР,путь так и будет.
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24.01.2023 16:40 Ответить
А в Німеччині як що до антиукраїнських шабашів місцевою руськоватою? Грузія не єдина де кацапня почувається як у себе дома.
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24.01.2023 16:43 Ответить
Для нас Грузия это грузинский легион и опозиция внутри страны. А грузинскую проросийскую власть мы не признаем легитимной.
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24.01.2023 16:44 Ответить
У знакомой квартира в Батуми , частенько отдыхала там и звала нас. Бывая там была шокирована радушием грузинов по отношению к русне. Как то не выдержала и спросила : как же так ? Они забрали у вас территории , убивали десять лет назад ваших людей , а вы тут в рот им заглядываете и переживаете понравились ли им ваши хачапури. Те мямлили из серии : они гости , а гости для нас это святое. Причем большинство грузинов ( во всяком случае из сферы услуг) к русне относится хорошо, нечего кивать на правительство. Что не уменьшает нашего уважения грузинам , воюющим на стороне Украины.
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24.01.2023 17:20 Ответить
Грузия до свидос. Вы сделали это сами.
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24.01.2023 17:24 Ответить
І громадян Грузії заодно евакуюйте, що б вони часом не завадили рузьким населяти Грузію! В а ахєрє, ви що витворяєте?!
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24.01.2023 20:10 Ответить
Ей богу этот Украинский посол некомпетентный , ктому-же ещё и трус. Украинцев в Грузии некто не угрожает кроме этого посла недоумка. Грузинылюбят Украину и Украинцев. А так же у них есть плохой опыт, когда свиноруссие нападают на помощь некто не приходит.
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25.01.2023 01:12 Ответить
Ukrainskoe pravitelstvo doljna ostavit politicheskie igri Gruziei. Mi vsio delaem dlia Ukraini. Nashi rebiata pogibaiut za Ukrainu. Ne nado vmeshivatsia vo vnutriennie politicheskie spektakli mejdu saakashvili i ivanishvili. U Ukraini bolee serioznie voprosi segodnia chem pingpong s gruzinskim pravitelstvom.
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25.01.2023 21:33 Ответить
 
 