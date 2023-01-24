Посольство Украины в Грузии может эвакуировать украинцев из-за наплыва россиян, - дипломат Касьянов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Украины в Грузии не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ.
Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что после оглашения Россией частичной мобилизации значительно возросли угрозы безопасности граждан Украины, находящихся в Грузии.
"Хотя и до сентября нас очень беспокоили группы молодых людей крепкого телосложения с татуировками, указывающими на принадлежность к спецорганам РФ, которые массированно концентрировались летом в городах Тбилиси и Батуми", - сказал он.
"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности посольство не исключает возможности обращения в международные организации, наших международных партнеров с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал Касьянов.
Он подчеркнул, что такие меры будут приняты в случае наличия реальных угроз их жизни и безопасности.
"Сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения защиты и безопасности [украинцев]. Это наш главный приоритет", - сказал Касьянов.
"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", – добавил Касьянов.
Пожалуйста, подождите...
И Саакашвили не переучил старую воровскую шваль и мусоров, он просто их уволил, отстранил от власти, но они вернулись. Классическая ошибка, демократы в 1991-ом на России сделали такую же с КГБ, не уничтожив их под корень, и мы дважды в 91 и 2005-ом упустили ее. Вместо жесткой санации страны от гадости расслабились и эти сволочи снова вернулись.
В Грузии просто нету желающих строить демократию, распределив народные богатства поровну между всеми. Олигархи против такого, вот и результат. А сам народ вполне себе европейский, молодежь лучше знайте английский, чем русский. Это их главное достижение.
P.S. Как показывает мой опыт жизни в оккупации, за раша паспортами побежали и те кто еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что они за Украину.... Украинской пенсии им мало, хотят и раша пенсию... Как пример... Одна семья, в школе работать по раша правилам отказались, сказали что не коллаборанты... Это был август месяц.... А в декабре оформили раша паспорта и получили 60 тыс ржублей на двоих... Как то так... Так что вы не сильно то и ошиблись в своем выводе.... Получись у рашиков "за три дня", мы бы просто офигевали кто бы побежал на службу рашикам... Много бы неприятных сюрпризов бы было...
грузини не розуміють, що затра раша введе танки до Грузії на захист своїх громадян ⁉️⁉️
народ хоче одно, влада робить те що хоче вона
хай ******** в "визволені" осетїю та абхазію накуя їх пускати
нахрена грузинам вата в країні???
а владі треба
И?
Буряты валят в Монголию.
Думаю шо там неплохое бабло крутится.
Грузины Вы задумайтесь, люди бегут из роззсии от войны и мобилизации, но готовы эту самую войну устроить у Вас. Или 08.08.2008 уже забыли?