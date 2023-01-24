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Зеленский присвоил Вильнюсу звание "Город-спаситель"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вільнюс

Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие "Город-спаситель".

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Місто-рятівник" Вильнюсу (Литовская Республика)", – говорится в тексте указа.

Вильнюс стал очередным иностранным городом, удостоенным такого статуса после польских Перемышля и Жешува, а также Праги.

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Мля. Ну никак от совка не отойдем. Город-герой,город-побратим,город-спасатель.вы ещё город-медбрат кому-то присвойте
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24.01.2023 15:52 Ответить
Саме так і я зразу подумав. Совецкі автомати води з сиропом і без -- в головах блаЗЄнських.
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24.01.2023 16:20 Ответить
А д'єрмаку коли присвоїть "містерпройо**щик"? За Чонгар!
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24.01.2023 16:17 Ответить
А тобі, піаністе, присвоіти назву "президент-шашличник".
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24.01.2023 16:20 Ответить
Да Украинцы и так будут благодарны странам которые помогли больше всех.
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24.01.2023 16:22 Ответить
ВСЕ, що робить Україна для об'єднання союзників, для популяризації боротьби України в світі - має свій сенс.

Бо наближає Перемогу у війні цивілізованого світу із російським фашизмом.
Такими діями Україні вдалося переламати багаторічний «ідеологічний вплив» Росії та створити єдину коаліцію союзників.

Так тримати.
Б'ємо російський фашизм гуртом усім світом.
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24.01.2023 16:22 Ответить
Творчество душевно больных.
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24.01.2023 16:28 Ответить
А Монако чего стороной обошли?😉
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24.01.2023 17:04 Ответить
 
 