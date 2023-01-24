Зеленский присвоил Вильнюсу звание "Город-спаситель"
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Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие "Город-спаситель".
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Місто-рятівник" Вильнюсу (Литовская Республика)", – говорится в тексте указа.
Вильнюс стал очередным иностранным городом, удостоенным такого статуса после польских Перемышля и Жешува, а также Праги.
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Бо наближає Перемогу у війні цивілізованого світу із російським фашизмом.
Такими діями Україні вдалося переламати багаторічний «ідеологічний вплив» Росії та створити єдину коаліцію союзників.
Так тримати.
Б'ємо російський фашизм гуртом усім світом.