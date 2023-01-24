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Союзники призывают Украину переключиться с Бахмута на юг, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,бій

Западные и американские чиновники советуют Украине обратить внимание вместо Бахмута на потенциальное наступление россиян на южном направлении.

Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

При этом союзники советуют Украине применить другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, недавно приобретенные западными союзниками.

"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он добавил, что каждая сторона ежедневно захватывает и теряет по 100-400 метров земли, выпуская при этом несколько тысяч артиллерийских выстрелов.

Телеканал отмечает, что рекомендация сосредоточиться на планировании наступления на юге была частью послания, которое на прошлой неделе во время визита в Киев передали три высокопоставленных представителя США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские силы эффективно сдерживают российские войска в районе Бахмута, что мешает РФ вести наступательные действия по другим направлениям, - ISW
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Топ комментарии
+35
Тим часом:

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24.01.2023 16:16
+28
Командование ВСУ примет к сведению рекомендации. Ну как будут действовать, известно только высшему военному руководству.
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24.01.2023 16:17
+24
Кто из редакторов переводил статью? Гугл-переводчик сломался? Оригинал откройте, там идёт речь о советах при планировании украинского наступление обратить внимание не надо условный Донбасс, а на Юг, т.е. бить по Мелитополю.
А перевели так, что очередная зрада, мол рашисты вот-вот попрут с Юга, а наши провтыкали...
Ох и Цензор, вечный стон...
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24.01.2023 16:26
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Правила форума Совет форумчан
Де та зброя на мільрди доларів???
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24.01.2023 16:13 Ответить
Під ліжеом дивився?
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24.01.2023 16:16 Ответить
В д'єрмака хіба що.
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24.01.2023 16:22 Ответить
Дерьмак с подельником Шараповым по закупкам оружия прокладки уже давно организовали ! История с яйцами это семечки
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24.01.2023 16:54 Ответить
Шановна редакція, а чого ви вирішили, що в публікації CNN йдеться про "потенційний наступ росіян на південному напрямку"?
Проблеми з перекладом?
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24.01.2023 17:47 Ответить
1. При всій повазі до американських військових, вірю професіоналізму генерала Залужного.

2. У Америці CNN дуже часто транслюется як: CNN= Communist Network News
Як комминістична файк пропаганда, та «поділяется на 10»
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24.01.2023 16:33 Ответить
Верховний Головнокомандувач ніяк не впливає на Армію?
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24.01.2023 16:36 Ответить
Если ты про Гундосика - то конечено влияет! Сливает через своих кротов из ОП-ы всю информацию!
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24.01.2023 17:21 Ответить
А ты видимо трамподрочерский FOX-news предпочитаешь?
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24.01.2023 17:22 Ответить
фокс нюз не так давно купил ушастый троглодит (мегакорпорация зла - дисней, для непонимающих). почти всё медиапростанство окупировано леваками и является рупором демпартии. почти как у нас. вренее у нас - как у них.
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25.01.2023 04:26 Ответить
А ти з пальця стріляєш, чи з дупи? Ботяра.
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24.01.2023 16:18 Ответить
Тим часом:

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24.01.2023 16:16 Ответить
Типа, Бахмут не є рентабельним...Як Соледар
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24.01.2023 16:17 Ответить
Командование ВСУ примет к сведению рекомендации. Ну как будут действовать, известно только высшему военному руководству.
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24.01.2023 16:17 Ответить
А при чому зебіли до Генштабу?
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24.01.2023 16:20 Ответить
К сожалению генштаб подчиняется главзелупе с 95 квартала.
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24.01.2023 16:25 Ответить
формально так, але в них вистачає клепки не влазити у військові справи
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24.01.2023 17:36 Ответить
Скажи це машці безумній
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24.01.2023 18:16 Ответить
Ага. Інтернаціональний легіон хто кинув Сіверодонецьк тримати коли вже треба було відходити? Хто хотів медійних перемог і приїхав разом із Безумною?
А потім коли легіону стало погано то зняли резерви ЗСУ з Золотого і Гірського, і далі там посипався весь відтинок, і по ітогу відійшли навіть з Лисичанська.
Не вмішуються, так?
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24.01.2023 21:26 Ответить
а може їх просто не допускають (за згодою союзників звичайно)
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25.01.2023 01:14 Ответить
А що правильно кажуть?
Бахмут прикриває річка Бахмутка, яка тече на десятки кілометрів з півночі на південь і є природним рубіжем для оборони. А далі, західніше від Бахмута, таких річок нема. Чисте поле.
То що вони правильно кажуть?
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24.01.2023 17:44 Ответить
Бахмут-Соледар це там де найбільш зручно наступати лише рашистам, що вони й роблять. ЗСУ найбільш вигідно було б контрнаступати на півдні, зокрема на Мелітополь. Перехопивши стратегічну наступальну ініціативу, рашисти змушують ЗСУ оборонятися в окопах, інших позиціях, втрачаючи при цьому життя військових, техніку, ********** без позитивного результату у вигляді звільнених територій.
Тому, якщо зміст статті СНН правда, думаю американські союзники це мають на увазі.
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24.01.2023 18:25 Ответить
Так, по мінним полям...
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24.01.2023 21:27 Ответить
А тральщики для чого передали?
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24.01.2023 21:39 Ответить
Чи підкупіть москалів, нехай розмінують, як вони зробили це з Чонгаром
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24.01.2023 21:40 Ответить
Це треба оголошувати публічно через ЗМІ?
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24.01.2023 16:19 Ответить
Мабудь треба. Це послання не нашому Генштабу. Там інший рівень і закриті канали для комунікації.
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24.01.2023 16:22 Ответить
Ага, уже побежали наступать на кацапов с сотнями самолетов у них в Крыму и рядом. Не имея ни одной внятной ракеты воздух-воздух и самолетов ДРЛО.

Сначала многофункциональные самолеты под 10+ видов ракет всевозможных назначений (от приманок-ловушек до тяжелых крылатых ракет AGM-158 хотя бы старой модификации и целеуказатели по кацапским кораблям (посейдоны) и самолеты ДРЛО, завоевание превосходства (или даже господства) в воздухе, а затем массированное наступление танками с цифровым управлением, прицелами, стабилизацией и хорошей броней против почти всех РПГ, которые массово есть у кацапов. Все это есть в наличии, все это не самая современная техника, всем этим мы может управлять лучше, чем 90% ваших военнослужащих. И стоит это недорого, не сильно дороже свитчблейдов и эксалибуров.
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24.01.2023 16:19 Ответить
У тебя сложный и дорогой план)состав спирта туда затолкнуть и через пару дней можно заходить)
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24.01.2023 16:25 Ответить
Томагавки. Тільки томагавки поставлять остаточную крапку на Раші-параші.
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24.01.2023 16:51 Ответить
"Сначала многофункциональные самолеты под 10+ видов ракет всевозможных н"

Не, так ведь неинтересно им будет на это всё смотреть, и война быстро закончится, не вариант
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24.01.2023 20:12 Ответить
Тільки помилка у перекладі повідомлення. Мається на увазі планування українського наступу на півдні, а не підготовка до наступу росіян на півдні.

In recent weeks they have begun suggesting that Ukrainian forces cut their losses in Bakhmut, which they argue has little strategic significance for Ukraine, and focus instead on planning an offensive in the south.
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24.01.2023 16:20 Ответить
Південь . Це від Запоріжжя на Мелітопіль -- мабуть ше нема в нас такого залізного кулака .
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24.01.2023 16:20 Ответить
Мабуть поэтому нам и передают ТРИ бригадных комплекта полных техники для его создания.
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24.01.2023 16:27 Ответить
Якась муть. Якщо такі заклики насправді є, то їм не місце в СМІ. Про контрнаступ в Харківський області ніхто не трубив.
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24.01.2023 16:22 Ответить
Трубили про наступ на Херсон. А вийшла ххарківщина)
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24.01.2023 16:33 Ответить
Потому что зеледент и ОПа не слушает. На юге процент именно военнослужащих (не чмобиков) у рабссиян выше. А на севере действительно крошим вагнеровцев дорогостоящими снарядами. Уже не раз говорилось что направление основного удара по Украине именно на юге.
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24.01.2023 17:25 Ответить
А вагнеровці саморозсмокчуться, якщо по ним перестати застосовувати снаряди?
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24.01.2023 17:30 Ответить
На них и батареи хватит.
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24.01.2023 17:35 Ответить
Не варто вестися на версії журналістів, хай хоч і повпжнох CNN і вважати їх геніями військової тактики, а тим більше - стратегії.
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24.01.2023 16:24 Ответить
CNN не можно визначати як « поважне видання».

Я не підтримую Трампа, але ТУТ я з ним згоден.
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24.01.2023 16:39 Ответить
Кто из редакторов переводил статью? Гугл-переводчик сломался? Оригинал откройте, там идёт речь о советах при планировании украинского наступление обратить внимание не надо условный Донбасс, а на Юг, т.е. бить по Мелитополю.
А перевели так, что очередная зрада, мол рашисты вот-вот попрут с Юга, а наши провтыкали...
Ох и Цензор, вечный стон...
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24.01.2023 16:26 Ответить
Перевод взагалі маячні - враження що керування ЗСУ розділено навпіл між Генштабом та союзниками))
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24.01.2023 16:31 Ответить
Я чомусь саме так і подумав, але перечитав і зрозумів, що тут кривомізки-недоумки писали топ.
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24.01.2023 16:32 Ответить
Боюсь Киев сливает юг Украины
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24.01.2023 16:27 Ответить
это потому, что ты во-первых зрадофил, во-вторых поленился открыть оригинал статьи в СNN и посмотреть о чем же там всё-таки говорят, там говорят о украинском наступлении на Юге, проснись и пой епрст
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24.01.2023 16:28 Ответить
а в-третьих зарегился 2 мин. назад. Очевидно же - это кацап.
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24.01.2023 16:52 Ответить
А сам коли зарегівся?
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24.01.2023 18:16 Ответить
Коли вже дурня такого зільють?
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24.01.2023 17:32 Ответить
Скоро ті рекомендатори реально охреніють від наших можливостей.
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24.01.2023 16:28 Ответить
Сирський зрадник, який по вказівці дерьмака і зелупи підготував північ для кацапського вторгнення. А теперь обісрався при керуванні військами на ділянці соледар-бахмут, вбивши цим тисячі наших солдат. Поставив його на цей напрямок дерьмак, розраховуючи розпіарити "нового полководця", щоб змістити залужного, якого ця тварюка хоче прибрати ще з літа, таким чином узурпувавши всі гілки влади, включаючи зсу.
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25.01.2023 04:35 Ответить
Такі плани наступу кропітко створюються місяцями, до найменших дрібниць.

Наврядчи їх можна скорегувати порадами від союзників.
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24.01.2023 16:34 Ответить
Так і є, думаю, якийсь план вже давно розроблений та запланований, останні масові поставки бронетехніки якраз під нього і ідуть. Це більше повідомлення до західного виборця, щоб він розумів, що відбувається, які плани щодо цієї війни у його владних представників.
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24.01.2023 16:47 Ответить
а где оружие которое восемь лет назад должно было быть у самой украины и то оружие которое должно было быть за все тридцать лет независимости?или ты думаеш ,,союзники" забыли как вы им(оружием) барыжили в третьи страны все годы? да и сейчас воруете пуще прежнего!думаеш и это ,,союзники" не видят??
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24.01.2023 17:11 Ответить
Два министра обороны при Овоще были кремлевские кацапы, которым он выписал украинские паспорта. Они распродали основную часть украинской техники. Но "барыжили" оружием мы! Просто сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное!
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24.01.2023 17:27 Ответить
у тебя что??совсем плохо с логикой??эт ,,созники"оказывается вам ,,овоща" ,,зэка" ,,барыгу" и далее по списку подкинули!!или таки ,,мудрий нарид"включая тебя выбрал? голосуете ,,по приколу" а расхлёбывать ваши ,,приколы"олжны другие?? я тебя разочарую так не бывает!
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24.01.2023 20:20 Ответить
Що значить "переключитись"? Здати Донецьку область, а там уже Дніпро без особливих перешкод і агломерацій! В городі бузина...
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24.01.2023 17:01 Ответить
На півдні будують оборону увесь час, закопають контейнери біля села Спаське що на північ від Мелітополя, також закопують танки, які без гусениць, в селах багато чмобіків, сподіваюсь що ЗСУ це все враху
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24.01.2023 17:15 Ответить
там іде кацапське просування з усіх трьох напрямків останні тижні.
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25.01.2023 04:37 Ответить
приймаємо з усіх боків...

поради, зброю, підлість, підсрачники...

гірка карма...
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24.01.2023 17:23 Ответить
Тр ба не переключатись, а займатись і там і там
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24.01.2023 17:28 Ответить
CNN сделал какой то говновброс.
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24.01.2023 17:30 Ответить
То більше для кацапів, щоб не знали за що їм хапатися і були розгублені.
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24.01.2023 18:09 Ответить
Переклад від цензор неправильний:

"US and Western officials are urging Ukraine to shift its focus from the brutal, months-long fight in the eastern city of Bakhmut and prioritize instead a potential offensive in the south, using a different style of fighting that takes advantage of the billions of dollars in new military hardware recently committed by Western allies".

"...закликають Україну перенести фокус з боїв за Бахмут та зробити пріоритетом замість цього потенційний наступ на Півдні, із застосуванням різноманітних видів зброї, що дають перевагу передачу яких західні союзники підтвердили нещодавно".

Я ж кажу, що треба міняти редакційну політику, бо постійно виходить зрада...
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24.01.2023 17:40 Ответить
А як різницю помітити? І там, і там "перенести фокус" та "змінити пріорітети".
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24.01.2023 21:30 Ответить
А что значит переключиться?? Походу уже давно переключились,бо сепары захватили частный сектор со стороны трассы,в районе мясокомбинат.. У знакомых там дом...все уже,петухи вагнеровские там...Не говоря уже о забахмутке с востока,опытном с юга...остается полуокруженный центр города,хотя и размашистым полукольцом(но эти твари давят шо ненормальные) и западное направление(часть города) с соседствующими высотами Часов яра....Бо каждый день читаю что Бахмут це крепость...Ну да,ну да...Актуальную правду просто нужно писать...а не постфактум признаваться в том,что неделю назад еще про...... Мне это больше какой то размен Донбасса на Херсон и Запорожье напоминает.... Сначала отдадим в оккупацию,а потом героически деокупируем....если получится.. Все что сепары не добьют в Бахмуте сейчас,добьет наша армия,когда будет потом херачить по ним с высот Часов Яра...Деокупировать после будем руины... Попасная №2...С нее кстати,все в направлении Бахмута и началось...Хотя плевались тут еще в апреле,когда писал чем окончится отступление оттуда...Диванных умников много,сидящих в своей целой квартире и отделавшихся лишь банальным испугом,от упавшей где то там,в 10км ракеты...Когда то..Плюйтесь дальше.
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24.01.2023 17:50 Ответить
главком чітко вербалізував меседж до союзників, а поради не входили в перелік.
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24.01.2023 18:04 Ответить
Вони хочуть знати чи буде ефективно використана їхня зброя.
Якщо зброя не використовується чи використовується неефективно, то наступні поставки зброї обмежуються або зовсім припиняються. Але оскільки вони таких результатів не бажають для України, тому й дають поради.
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24.01.2023 18:43 Ответить
Ну, раз сами американцы сказали! То так оно и есть
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24.01.2023 18:32 Ответить
Свята простота . !!
Чому вони вирішили що Залужний зациклився на Бахмуті , хз .. ?!
Він ще в кінці минулого року казав що Генштаб розробляє одночасно декілька планів наступу , на різних напрямках , і який з цих планів буде задіяний і коли , час мовляв - покаже .
А ще казав що чекає на західну зброю , на 300 танків і все інше .
Бахмут обороняють тому що орки лізуть . Якщо його покинути , відступити - вони полізуть далі і далі . Так можна відступати і до Дніпра ?
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24.01.2023 19:30 Ответить
Звичайно, щоб контрнаступати на півдні треба покинути Бахмут
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24.01.2023 20:01 Ответить
Зелю Крим, та ЗАЕС не цікавлять !
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24.01.2023 19:33 Ответить
Не мешки ворочать...
Попробуй тут, когда со всех сторон
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24.01.2023 20:03 Ответить
Не понял... Дык наши , вроде , кошмарят на юге супостата. Наш десант в 100 человек, на Олешки(21.01.2023) откинул супостата на 60км.
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24.01.2023 21:34 Ответить
При этом зажмурили 80 чмобиков. С нашей стороны - без потерь.
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24.01.2023 21:38 Ответить
Неймовірно!!. Відкинути на 60 км - надзвичайний військовий успіх!
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25.01.2023 02:42 Ответить
ага, ага. А несколько занятіх сел со стороны гуляйполя - это всё кацапская дезинформация, ага. со стороны васильевки и орехова орки тоже продвинулись, непонятно пока насколько.
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25.01.2023 04:41 Ответить
 
 