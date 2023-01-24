Союзники призывают Украину переключиться с Бахмута на юг, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западные и американские чиновники советуют Украине обратить внимание вместо Бахмута на потенциальное наступление россиян на южном направлении.
Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
При этом союзники советуют Украине применить другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, недавно приобретенные западными союзниками.
"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он добавил, что каждая сторона ежедневно захватывает и теряет по 100-400 метров земли, выпуская при этом несколько тысяч артиллерийских выстрелов.
Телеканал отмечает, что рекомендация сосредоточиться на планировании наступления на юге была частью послания, которое на прошлой неделе во время визита в Киев передали три высокопоставленных представителя США.
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2. У Америці CNN дуже часто транслюется як: CNN= Communist Network News
Як комминістична файк пропаганда, та «поділяется на 10»
А потім коли легіону стало погано то зняли резерви ЗСУ з Золотого і Гірського, і далі там посипався весь відтинок, і по ітогу відійшли навіть з Лисичанська.
Не вмішуються, так?
Бахмут прикриває річка Бахмутка, яка тече на десятки кілометрів з півночі на південь і є природним рубіжем для оборони. А далі, західніше від Бахмута, таких річок нема. Чисте поле.
То що вони правильно кажуть?
Тому, якщо зміст статті СНН правда, думаю американські союзники це мають на увазі.
Сначала многофункциональные самолеты под 10+ видов ракет всевозможных назначений (от приманок-ловушек до тяжелых крылатых ракет AGM-158 хотя бы старой модификации и целеуказатели по кацапским кораблям (посейдоны) и самолеты ДРЛО, завоевание превосходства (или даже господства) в воздухе, а затем массированное наступление танками с цифровым управлением, прицелами, стабилизацией и хорошей броней против почти всех РПГ, которые массово есть у кацапов. Все это есть в наличии, все это не самая современная техника, всем этим мы может управлять лучше, чем 90% ваших военнослужащих. И стоит это недорого, не сильно дороже свитчблейдов и эксалибуров.
Не, так ведь неинтересно им будет на это всё смотреть, и война быстро закончится, не вариант
In recent weeks they have begun suggesting that Ukrainian forces cut their losses in Bakhmut, which they argue has little strategic significance for Ukraine, and focus instead on planning an offensive in the south.
Я не підтримую Трампа, але ТУТ я з ним згоден.
А перевели так, что очередная зрада, мол рашисты вот-вот попрут с Юга, а наши провтыкали...
Ох и Цензор, вечный стон...
Наврядчи їх можна скорегувати порадами від союзників.
поради, зброю, підлість, підсрачники...
гірка карма...
"US and Western officials are urging Ukraine to shift its focus from the brutal, months-long fight in the eastern city of Bakhmut and prioritize instead a potential offensive in the south, using a different style of fighting that takes advantage of the billions of dollars in new military hardware recently committed by Western allies".
"...закликають Україну перенести фокус з боїв за Бахмут та зробити пріоритетом замість цього потенційний наступ на Півдні, із застосуванням різноманітних видів зброї, що дають перевагу передачу яких західні союзники підтвердили нещодавно".
Я ж кажу, що треба міняти редакційну політику, бо постійно виходить зрада...
Якщо зброя не використовується чи використовується неефективно, то наступні поставки зброї обмежуються або зовсім припиняються. Але оскільки вони таких результатів не бажають для України, тому й дають поради.
Чому вони вирішили що Залужний зациклився на Бахмуті , хз .. ?!
Він ще в кінці минулого року казав що Генштаб розробляє одночасно декілька планів наступу , на різних напрямках , і який з цих планів буде задіяний і коли , час мовляв - покаже .
А ще казав що чекає на західну зброю , на 300 танків і все інше .
Бахмут обороняють тому що орки лізуть . Якщо його покинути , відступити - вони полізуть далі і далі . Так можна відступати і до Дніпра ?
Попробуй тут, когда со всех сторон