Союзники призывают Украину переключиться с Бахмута на юг, - CNN

Западные и американские чиновники советуют Украине обратить внимание вместо Бахмута на потенциальное наступление россиян на южном направлении.

Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

При этом союзники советуют Украине применить другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, недавно приобретенные западными союзниками.

"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он добавил, что каждая сторона ежедневно захватывает и теряет по 100-400 метров земли, выпуская при этом несколько тысяч артиллерийских выстрелов.

Телеканал отмечает, что рекомендация сосредоточиться на планировании наступления на юге была частью послания, которое на прошлой неделе во время визита в Киев передали три высокопоставленных представителя США.

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