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Зеленский о пакте с Лукашенко: Не собираемся нападать на Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленски прокомментировал заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы предложениях украинских властей заключить "Пакт о ненападении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих РБ, не хотят нападать и идти с оружием на украинское общество, чего нельзя сказать о российских военных, которые могут оказаться где-угодно.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на любой территории любого государства: они считают, что у них такой "военный шенген". Потому это все зависит, как мне кажется, от уважения населения какой-либо страны к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может пустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", - заявил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы просят нас не воевать, предлагают подписать "пакт о ненападении", - Лукашенко

Относительно возможного нового вооруженного реванша России на территории Украины весной этого года, Зеленский отметил, что всем украинским военным поставлено задание готовиться к любым вызовам.

"Это не просто, потому мы требуем помощи от партнеров. Территория у нас очень большая. Потому имеем ограничение по количеству аммуниции, естественно, и потому должны готовиться к любым вызовам. Но я считаю, что с этого направления (с Беларуси – ред.) успеха у них не будет. Если даже наступление будет гипотетически", - сказал президент.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить "Пакт о ненападении". 
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Топ комментарии
+35
А то что эти ******** на почти год ракетами закидуют,то это зуйня,да зебиляры? Как там дип отношения и безвиз с рабами *****?
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24.01.2023 16:51
+35
А до Бучі вони як зайшли?
Не через Білорусь???
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24.01.2023 16:52
+35
ударить по кацапским подразделениям на территории белораши, это не нападение на белорашу, это специальная военная операция по освобождению белораши и предотвращения "гражданской" войны
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24.01.2023 16:57
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Несвіжої бульби обіжралос. Ой лишенько....
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24.01.2023 16:49 Ответить
Це помилкова заява Зеленського, Білорусь піде війною проти України, це вже факт, питання тільки коли саме.
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24.01.2023 18:08 Ответить
Типа мы на рашку нападали?
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24.01.2023 18:19 Ответить
Вона ітак по факту воює. Як сателіт агресора. Як Італія Мусоліні чи Угорщина Хорті.
Чи зимове вторгнення в Київську і Чернігівську області не рахуються?
Чернігів з білоруських аеродромів рівняли з землею якщо хтось не в курсі
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24.01.2023 21:31 Ответить
лукашенко -- це мерзота, яка в конвульсіях балансує між втратою своєї нелегітимної злочинної влади (яка для нього є єдиним шансом просто вижити) і при цьому догодити путлєру, принаймні зробити вигляд. І в своїх конвульсія він несе таку ху...ню, з якої потім сам рже поза ефіром.
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24.01.2023 20:49 Ответить
Нападати нє -- а в"ібати гарно було б не гріх .
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24.01.2023 16:50 Ответить
ударить по кацапским подразделениям на территории белораши, это не нападение на белорашу, это специальная военная операция по освобождению белораши и предотвращения "гражданской" войны
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24.01.2023 16:57 Ответить
Нема коментів, одні матюки.
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24.01.2023 16:51 Ответить
В мене вони з весни 2019... Понаобирали ******** (((
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24.01.2023 17:16 Ответить
А то что эти ******** на почти год ракетами закидуют,то это зуйня,да зебиляры? Как там дип отношения и безвиз с рабами *****?
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24.01.2023 16:51 Ответить
Шо так тріпонувся- де там про "білоруси",та про "п*дараси"! З території білораши! Хоча,визнаю-кожен має право на власне уявлення про білорусів!
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24.01.2023 17:19 Ответить
Главное шо ты всасываешь, миньетчик лишнехромосомный
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24.01.2023 17:34 Ответить
O oo , ruski , ti spalilsa ujobok ...
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24.01.2023 17:38 Ответить
Ja ja , 48 kalibra
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24.01.2023 17:41 Ответить
Лопатой по **** хочешь, защитник неуиновных белокацапов?
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24.01.2023 17:33 Ответить
В ЗЕлених з білорашею бізнес був на бітумі, як і з КНР - торгівля йде. А вони є союзником рашки. В Іран до Вересня теж постачали зерно
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24.01.2023 21:33 Ответить
"Жидкій" - так краще.
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24.01.2023 17:17 Ответить
Рібентропи хєрові
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24.01.2023 16:52 Ответить
це що, вовка з єрмачком вже ведуть сепаратні переговори з бульбафюрером?
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24.01.2023 16:52 Ответить
В тебе вже параноя. Це не лікується.
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24.01.2023 17:08 Ответить
Параноя - це шашлики на 9 травня 2022 року.
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24.01.2023 17:22 Ответить
І асфальт. Ще з/бетонні дороги з арматури.
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24.01.2023 17:32 Ответить
Це навіть параноя у квадраті.
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24.01.2023 18:37 Ответить
А до Бучі вони як зайшли?
Не через Білорусь???
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24.01.2023 16:52 Ответить
Може хоть спочатку парочку Стрижів по мігам з кинжалали.
А після спаленого нпз лелеками можна вже і пакт про ненапад
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24.01.2023 16:54 Ответить
Все бітум в голові.
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24.01.2023 16:56 Ответить
Лука, если бы ты не коровам хвосты крутил, а учил бы историю, то знал бы, чем кончаются для их авторов такие пакты.
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24.01.2023 16:56 Ответить
Іди у відставку дегенерат!
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24.01.2023 16:59 Ответить
"Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності й не вступила, попри вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну", - заявив Зеленський на пресконференції у Києві". Складається враження, що Зєлєнскій щойно прокинувся. Бульбостан вже давно з 24 лютого 2022 року бере участь у цій війні на боці кацапії. Навіть главбульба це визнав. І європейці це визнали, і Штати, бо запровадили за це проти бульбостану санкції. І лише Зєлєнскій про це не чув.
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24.01.2023 17:00 Ответить
Он традиционно валяет дурака.
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24.01.2023 17:35 Ответить
Чому Ви вважаєте, що валяє?
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24.01.2023 17:52 Ответить
І яка в біса незалежність коли Лука лежить під пуйлом.
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24.01.2023 18:09 Ответить
🤔 Та да! Такі зносини точно на дружні не схожі. То як мінімум - **********. А можливо і зґвалтування. І поза главбульби вказує, що ґвалтівник тчно не він.
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24.01.2023 18:27 Ответить
Вагнергейт сковал их одной цепью.
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24.01.2023 17:00 Ответить
ось з якої жопи "ненакладати санкції" ростуть
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24.01.2023 17:01 Ответить
А тиск значить коли в#****** знищать пару сел ,містечок і міст ,вб'ють і згвалтують пару тисяч мешканців - тоді можна їх вбивати, а коли вони почнуть переходити кордон, то по тим що будуть чекати своєї черги на території ********** стріляти ні-ні? Бо з цього потока брєда, саме так виходить.
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24.01.2023 17:02 Ответить
Який пакт?! З ким?! З цим картопляним тарганом? Це навіть не смішно, а вже дратує.
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24.01.2023 17:07 Ответить
Лукашенко витяг витирана війни росії проти України в інвалідному візку на лід, щоб покататися.
https://www.youtube.com/watch?v=HPAQjLs8FLA
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24.01.2023 17:08 Ответить
Ще пару таких висерів і лука може на візочку у себе катати одного дєрьмового актьорішку.
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24.01.2023 17:11 Ответить
Такими недолугими і не обдуманими заявами ,
Зе опускає нашу краіну нижче плінтуса і робить нас слабкими в очах
всього світу , так як саме із Білорусі летять ракети на наші голови та
вбивають нас і руйнують наші міста і села !! 😠

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24.01.2023 17:10 Ответить
Цеі була його ізначальна задача! Агент "Буратіно" продовжує просто виконувати завдання
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24.01.2023 17:40 Ответить
Зе-чмо не має одкривати рота без папірця.
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24.01.2023 17:11 Ответить
Білорусія вже напала і є агресором, бо напад відбувся з її території
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24.01.2023 17:13 Ответить
а блаЗЄнський дурник лише виправдовується. Тьху!
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24.01.2023 17:14 Ответить
Сраний зелений гундос вже "миротворив" - шашлички на носі? Як можна було обрати таке лайно - досі дивує...
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24.01.2023 17:14 Ответить
КоЗЕл!!! Все, що я можу сказати про цю огидну гундосу тварюку.
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24.01.2023 17:18 Ответить
Еще раз для Киева: Организуйте сами правительство России и ведите с ним переговоры. Это будет сигнал для путинских чиновников и главарей силовых банд среднего зека даже если это правительство на первых порах будет формальным.


Илья Пономарев / Ілля Пономарьов

@iponomarev
20h

Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
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24.01.2023 17:25 Ответить
Пономарев точно такая же гэбня, только из другой башни *********
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24.01.2023 17:41 Ответить
Двуногих тварей миллионы и метят все в Наполеоны!!
Пусть крысы из лубянского сортира пожирают друг друга!
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24.01.2023 17:57 Ответить
Яка ганьба!!! Цей кончений вже з бульбенфюрером про якийсь пакт домовляється. І все тишком-нишком, за спинами людей. На що воно сподівалося? Що бульбашенко нікому про це не розповість? Так він одразу ж все й виклав. От уже дебіл зелений... І цьому утирку ще тут хтось аплодує, захоплюється ним, вважає його кращим президентом, готовий ще раз проголосувати.
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24.01.2023 17:28 Ответить
Зрадником він був і зрадником залишився!
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24.01.2023 22:31 Ответить
Які можуть бути "пакти" з гандоно-приматами?
Нах*й!
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24.01.2023 17:31 Ответить
виходить пакти, ну і посол там же, коротше, як сказав Скрябін обана - саіпісь
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24.01.2023 17:33 Ответить
До речі, якщо комусь цікаво, то ось пряма мова бульбашенка (самей той фрагмент, де він говорить про пакт):

https://streamable.com/ka3lvg
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24.01.2023 17:41 Ответить
Ще якесь бидло заявить, що союзники нам щось таке не дозволяють...!!
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24.01.2023 18:07 Ответить
білорашка уже в війні, з її території атакували Київ, стріляли ракетами, вчать росм'ясо ,довбня тупа🤦
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24.01.2023 18:26 Ответить
Під Запорожжям місяць стояв підрозділ збоєнних сил Белорусі.
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24.01.2023 22:29 Ответить
Тема Великого Підписантства не розкрита. Якщо не з Пуйлом, то дайте хоч з Лукою щось підписати!..
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24.01.2023 18:26 Ответить
І в очі, очі нехай не забуде глянути. Ну зійтися десь посередині не забуде.
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24.01.2023 18:42 Ответить
Потім після Лукашенко і пуйло видасть ярлик Зелі на князювання.
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24.01.2023 22:28 Ответить
наивный ,эх буратино-буратино...
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24.01.2023 18:34 Ответить
Наивный? Это Вы наивный, что таким его считаете.
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24.01.2023 18:43 Ответить
Він зрадник! Він вигорожує Лукашенко ще зі справи Шеремета!
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24.01.2023 22:27 Ответить
таке. зебіл мо і не зберається а ми збираємся помститись *********** за те що з їхнього боку кацапи зайшли та заразом повернемо окуповані *********** наші землі
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24.01.2023 18:38 Ответить
Підор вусатий водить зелю за хвіст
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24.01.2023 18:39 Ответить
Не за хвіст, а за орган, яким на роялі грають (деякі).
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24.01.2023 18:45 Ответить
Цікаво, а хто це може стріляти та бомбити територію суверенної України з території біломосковії? Мабуть, тільки марсіани.
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24.01.2023 18:45 Ответить
а лукашенко имеет. ударит в спину по первой просьбе параши
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24.01.2023 19:38 Ответить
«Мір в ґлавах» ***** ми вже проходили, а про «неучасть» бульбашів у війні- це вже щось в репертуарі шапіто-2019, видно за вагнергейт Зеля боїться постраждати і вигороджує білорашку всіма способами, тому Бульбофюрер поки тримає язик за зубами
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24.01.2023 20:45 Ответить
правильно Зе-льонка! давай і далі так,хай русня і білорусня б"є нас безкарно і надалі! по тобі ж чогось за 11 міс ні разу не вдарили....
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24.01.2023 21:09 Ответить
Це ганьба ! Зеля буде домовлятися і з Путлером і з Лукашенко.
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24.01.2023 22:24 Ответить
Бульботроп уссатый!
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25.01.2023 14:20 Ответить
 
 