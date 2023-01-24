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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5561) партизаны (169) Андрющенко Петр (527)

Автомобиль с офицерами РФ подорвали в Мариуполе, трое погибших, – Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Мариуполе бойцы движения сопротивления подорвали внедорожник, в котором находились российские военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По подтвержденной информации, были ликвидированы три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - отметил он.

По словам Андрющенко, оккупанты заявили местным жителям, что это "бандитские разборки".

Читайте также: Оккупанты заявили, что не будут восстанавливать "Азовсталь": "Невозможно и нерентабельно"
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Топ комментарии
+25
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24.01.2023 19:08
+20
хороших мокшей становится больше
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24.01.2023 19:01
+19
Яка сумна новина, выпускайте енота
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24.01.2023 19:00
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маловато будет, але теж не погано
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24.01.2023 18:58 Ответить
Надіюсь: полковник, подполковник і майор. Земля їм бетоном
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24.01.2023 18:59 Ответить
Тройнічок?
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24.01.2023 19:19 Ответить
Яка сумна новина, выпускайте енота
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24.01.2023 19:00 Ответить
ага...щаз...всё брошу и выпущусь... пагади-пагади ))))
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24.01.2023 19:30 Ответить
хороших мокшей становится больше
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24.01.2023 19:01 Ответить
ещё 140 млн. шваброжопых осталось ..
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24.01.2023 19:03 Ответить
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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24.01.2023 19:01 Ответить
Ясно, що бандитські розбірки. Які ще можуть бути розбірки у банді?!
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24.01.2023 19:03 Ответить
хорошая новость!молодцы!
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24.01.2023 19:03 Ответить
НАДПИСЬ НА ЗАБОРЕ "ЖИВУТ ЛЮДИ" К ПАРАШНОМУ БИОМУСОРУ НЕ ОТНОСИТСЯ. ЭТОТ БИОМУСОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН В ОБЪЁМЕ 100% НАСЕЛЕНИЯ ПАРАШИ.
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24.01.2023 19:07 Ответить
Допоможемо андрофагам і мутантам стати добрими і хорошими !. Убиваемо їх любими засобами. Мінна війна - це справа перевірена чаосм.
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24.01.2023 19:08 Ответить
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24.01.2023 19:08 Ответить
ну, таке.

ссо - так. українські диверсанти - так.

рух опору - ні.

на рух опору і порошенко і зеленський забили болт, люди самі чудять що хочуть бо чудити сильно нічим.
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24.01.2023 19:09 Ответить
Ага! Для того, щоб написать: "А кто вам так богато жить разрешал?" У нас на Чернігівщині таке писали - і на воротах і у житлі
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24.01.2023 19:37 Ответить
Авто чи автівка?
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24.01.2023 19:12 Ответить
самохід
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24.01.2023 19:25 Ответить
👍
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24.01.2023 19:14 Ответить
Нема там офіцерів, звичайні вбивці, мародери і гвалтівники різного рангу!
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24.01.2023 19:17 Ответить
Боже, які ж ідіоти - вбивство під час війни офіцерів окупаційної армії називати тероризмом!

По їхній недо-логиці, люба армія, яка захищає свою країну, є терористична організація!

Ще раз, вже вкотре, пересвідчуюсь, що це тупікова гілка еволюції!
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24.01.2023 19:17 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.01.2023 19:18 Ответить
Розбірки -- бии своіх шоб чужі боялись . .
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24.01.2023 19:19 Ответить
"Живут люди"

Одразу відчувається рівень "безпеки" у місті,
яке кацапські окупанти називають "звільненим"!
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24.01.2023 19:21 Ответить
Цікаво, оці написи - "тут живут люди", хоч одного орка зупинили?...
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24.01.2023 19:22 Ответить
1+1+1...+1 = 1 000 000
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24.01.2023 19:23 Ответить
Мяса рядового у орков тьма а вот офицерья немного....каждый убитый офицер це дороже чем 100 дохлых рядовых орков .
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24.01.2023 19:28 Ответить
Молодці хлопці , Слава Українським партизанам , валіть кацапську наволоч.
Кожен кацап повинен вернутися в кацапстан в целофановому мішку
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24.01.2023 19:28 Ответить
Схлопнулись в сингулярність
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24.01.2023 19:34 Ответить
..
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24.01.2023 19:45 Ответить
...та ладна, https://sprotyv.info/news/v-mariupoli-stavsya-potuzhnij-vibuh-v-kazarmi-de-bazuvalosya-bilshe-200-rashistiv/
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24.01.2023 19:51 Ответить
нічого екстраординарного, просто три чергові москальських виродка, з майже 190 тисяч тих, які ЗСУ вже задвухсотили, перетворилися на добрива для нашої, української землі ... чим більше дохлих москалів, тим родючіша наша земля... кожний дохлий москаль - це гарний москаль, бо дохлий москаль це вже добрива
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24.01.2023 19:51 Ответить
Їхали-їхали! Але не доїхали.... Оплату за відрядження не отримають, можливо рідня ЛАДУ отримає))))
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24.01.2023 19:54 Ответить
Не можемо стверджувати про якихось бійців опору там,неварто було б світитися.Але результат прекрасний))
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24.01.2023 20:03 Ответить
"Маловато, понимаешь, маловато будет." (с)
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24.01.2023 20:39 Ответить
Охфицеры, охфицеры, ваше тело под прицелом
За Рабсию вы соснете до конца.
Охфицеры, рабсияне, пусть дыра в башке сияет,
Заставляя всех в пакет собрать сердца...
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24.01.2023 20:56 Ответить
 
 