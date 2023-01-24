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Автомобиль с офицерами РФ подорвали в Мариуполе, трое погибших, – Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе бойцы движения сопротивления подорвали внедорожник, в котором находились российские военные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"По подтвержденной информации, были ликвидированы три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - отметил он.
По словам Андрющенко, оккупанты заявили местным жителям, что это "бандитские разборки".
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ссо - так. українські диверсанти - так.
рух опору - ні.
на рух опору і порошенко і зеленський забили болт, люди самі чудять що хочуть бо чудити сильно нічим.
По їхній недо-логиці, люба армія, яка захищає свою країну, є терористична організація!
Ще раз, вже вкотре, пересвідчуюсь, що це тупікова гілка еволюції!
Одразу відчувається рівень "безпеки" у місті,
яке кацапські окупанти називають "звільненим"!
Кожен кацап повинен вернутися в кацапстан в целофановому мішку
За Рабсию вы соснете до конца.
Охфицеры, рабсияне, пусть дыра в башке сияет,
Заставляя всех в пакет собрать сердца...