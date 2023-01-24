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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мариуполь (5561) Азовсталь (355) разрушение (124)

Оккупанты заявили, что не будут восстанавливать "Азовсталь": "Невозможно и нерентабельно"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Российские захватчики не собираются восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь" в оккупированном ими Мариуполе.

Об этом заявила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно...

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Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР. – Ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать.

Собственно, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются", - сказала она.

Максимова добавила, что оба градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат "Азовсталь" и завод Ильича, остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

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Она отметила, что людям недостаточно восстановить жилье, им нужно дать работу на этой территории – и в "мастер-плане предусмотрены меры компенсационного характера".

По словам Максимовой, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства, поэтому в Донецкой области будут строить перерабатывающие комплексы.

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Она также сказала, что "Роскапстрой" стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, которая, в частности, производится в Алчевске, через порт – "на Крым, например".
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Топ комментарии
+18
Проєкт "Расєя" теж нерентабельний!
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24.01.2023 15:52
+17
Прийде час, полоненні кацапи будуть відновлювати за конфісковані кацапсячі кошти.
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24.01.2023 15:50
+13
Ахахах. За кацорепараціі все відновимо. Польські фірми вже розробляють перспективні плани відновлення України за кацапські конфіскати. Ось рашу то вже точно відновлювати наступні 50 років ніхто не буде. Гамнокамєнний вєк там навсєгда.
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24.01.2023 16:09
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Прийде час, полоненні кацапи будуть відновлювати за конфісковані кацапсячі кошти.
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24.01.2023 15:50 Ответить
банальне знищення конкурента по виробництву сталі
як і зерна
як і добрив
як і електроенергії
це сплановано давно реалізовано тепер
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24.01.2023 18:59 Ответить
Проєкт "Расєя" теж нерентабельний!
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24.01.2023 15:52 Ответить
Ломать не строить. Но ничего, выбьют хрюсню из Украины и все заработает.
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24.01.2023 15:52 Ответить
Відчувають, що бабло вкладати не перспективно... Влітку будуть далеко, за Уралом!!!
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24.01.2023 15:55 Ответить
Це правда. Вони дійсно не будуть відновлювати українські підприємства. Але не через рентабельність, а через криворукість і банальне невміння створювати щось хороше. Тому вони лише розбиратимуть власноруч зруйновані заводи, будинки, школи за миску баланди. Будуватимуть інші. Ті, які вміють це робити. Але за кацапські гроші.
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24.01.2023 15:56 Ответить
Кацап вам набудує і на піднімає в будь-якій галузі....ні ну хіба що полігон !
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24.01.2023 15:58 Ответить
А вони там що, планують залишитися? Ну й фантазери! Драпайте поки вас "Химерами" не накрили!
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24.01.2023 16:05 Ответить
Кацапи, не метушіться, ви вже мертві.
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24.01.2023 16:07 Ответить
Ахахах. За кацорепараціі все відновимо. Польські фірми вже розробляють перспективні плани відновлення України за кацапські конфіскати. Ось рашу то вже точно відновлювати наступні 50 років ніхто не буде. Гамнокамєнний вєк там навсєгда.
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24.01.2023 16:09 Ответить
Знимаю свій капелюх,такого слова ще не чув-"гавнокамєнний".😂
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24.01.2023 16:14 Ответить
вангонув таки маяковський колись во весь голос)))
"Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
наших дней изучая потемки..." ))
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24.01.2023 16:33 Ответить
Это кого то удивляет? Саранча умеет только грабить и разрушать, созидать это не их кредо.
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24.01.2023 16:12 Ответить
А что у кого то еще остались иллюзии что кацапья Орда пришла в Украину что то строить и облагораживать? Все что кацапоиды делают на захваченных землях ето сжигают и убивают, а захваченных жителей рекрутируют в свою армию для дальнейших войн. Или кому то мало примеров где кацапоиды уже побывали?
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24.01.2023 16:16 Ответить
Нічого, відновите в рахунок репарацій. Нерентабельно їм...
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24.01.2023 16:18 Ответить
Ми теж не будемо відновлювати знищені кацапські споруди!
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24.01.2023 16:31 Ответить
Это чисто по кацапскому. Сломать и бежать дальше.
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24.01.2023 16:32 Ответить
Якби вони сцуки одразу "бєжалі дальше". Вони зостаються аж поки все не засеруть, видоять регіон досуха, все розвалять, ще раз засруть і вже тільки потім озираються, бачать, що десь ще можна щось ухватити і вже потім біжать далі.
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24.01.2023 16:37 Ответить
Азовсталь, завод Ілліча - це приватна власність, віджата за безцінь. Власник зробив рабами українців, має великий вклад в те, що зараз відбувається.

Помагати відбудовувати потрібно людям, які самі створили щось а кацапи прийшли і зройнували, а не вертати тим, хто це все запустив але не зміг втримати під контролем.
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24.01.2023 16:33 Ответить
Що це за стаття? У вас там що в УП, щось із головою?
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24.01.2023 16:37 Ответить
А куда они денутся от репараций !
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24.01.2023 16:41 Ответить
Кацапи знають що без новітніх технологій Заходу ці заводи не відновляться а в них самих немає жодних технологій
А на рахунок того що вони кажуть не треба взагалі звертати увагу бо як тільки звільнять Запорізьку область відразу відкриється шлях до Маріуполя
Тоді хто буде відновлювати Азовсталь? Звісно Україна але за рашистські кошти
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24.01.2023 16:42 Ответить
Трутні ! А де руда?
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24.01.2023 16:44 Ответить
"асвабаділі" маріупольців-ісконно рускіх новоросцев від Азовсталі. Отепер заживуть. Без біньдєр і нациков, зато з кадирОвцами і донськими кізяками.
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24.01.2023 16:47 Ответить
Мордор скоро восстанавливать ни кто не будет. это не возможно и не рентабельно.
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24.01.2023 17:27 Ответить
Не будут, потому что понимают, что они там очень не на долго.
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24.01.2023 20:08 Ответить
 
 