Оккупанты заявили, что не будут восстанавливать "Азовсталь": "Невозможно и нерентабельно"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики не собираются восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь" в оккупированном ими Мариуполе.
Об этом заявила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно...
Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР. – Ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать.
Собственно, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются", - сказала она.
Максимова добавила, что оба градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат "Азовсталь" и завод Ильича, остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.
Она отметила, что людям недостаточно восстановить жилье, им нужно дать работу на этой территории – и в "мастер-плане предусмотрены меры компенсационного характера".
По словам Максимовой, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства, поэтому в Донецкой области будут строить перерабатывающие комплексы.
Она также сказала, что "Роскапстрой" стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, которая, в частности, производится в Алчевске, через порт – "на Крым, например".
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як і зерна
як і добрив
як і електроенергії
це сплановано давно реалізовано тепер
"Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
наших дней изучая потемки..." ))
Помагати відбудовувати потрібно людям, які самі створили щось а кацапи прийшли і зройнували, а не вертати тим, хто це все запустив але не зміг втримати під контролем.
А на рахунок того що вони кажуть не треба взагалі звертати увагу бо як тільки звільнять Запорізьку область відразу відкриється шлях до Маріуполя
Тоді хто буде відновлювати Азовсталь? Звісно Україна але за рашистські кошти