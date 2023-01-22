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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 013 23

Надпись "Слава ЗСУ" на стене казармы россиян в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Партизаны оставили на стене казармы захватчиков в Мариуполе надпись "Слава ВСУ".

Фото стены с надписью опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь!" – написал он.

Смотрите также: В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой, - Андрющенко. ВIДЕО

Надпись Слава ЗСУ на стене казармы россиян в оккупированном Мариуполе 01

Автор: 

Мариуполь (5712) партизаны (179) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+15
Кацапів вже трісьот цієї аббревіатури.
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22.01.2023 09:05
+13
Залужний написав це українському народу, а не зеленим хабарникам.
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22.01.2023 09:28
+10
"Наша Сила в Єдності " написав тільки що Залужний до Дня Соборності України. Тримайтесь і бережіть Україну
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22.01.2023 09:13
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Кацапів вже трісьот цієї аббревіатури.
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22.01.2023 09:05 Ответить
Фашисты рабzейские zомбироvанные освежите память.
https://t.me/operativnoZSU/72561?single
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22.01.2023 09:11 Ответить
"Наша Сила в Єдності " написав тільки що Залужний до Дня Соборності України. Тримайтесь і бережіть Україну
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22.01.2023 09:13 Ответить
В.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. доларів
в єдності? з цим покидьком? чи Ви вважаєте ,що він один такий в "єдності"?
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22.01.2023 09:20 Ответить
Залужний написав це українському народу, а не зеленим хабарникам.
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22.01.2023 09:28 Ответить
Да, партизаны есть и рискуют жизнью. Но жители Мариуполя к сожалению на 90 % ненавидят Украину. Очень хорошо это знаю. Мой однокурсник оттуда, так говорит, что невозможно их ни в чем убедить, в головах только "великая россия", даже у тех, кто выехал в Европу.
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22.01.2023 09:23 Ответить
Может это потому что провластная партия в Украине никак не защитила Мариуполь а элементарно сдала этот прекрасный город россиянцам, вы так не думаете?
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22.01.2023 09:30 Ответить
Герои Азовстали сделали все, что могли, это все знают. Но вынуждены были отступить, так как на тот момент не было возможности удержать Мариуполь. Рашисты лезли со всех сторон. А мариупольцы ненавидели Украину всегда, и задолго до войны, я об этом и говорю, потому что это хорошо знаю. Мариуполь даже более пророссийский чем донецк.
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22.01.2023 09:46 Ответить
Олено! Не будьте такими наївними! Там основна маса людей така! І саме тому колись відмовився від переводу в ті місця Вони все життя дивляться російські телеканали, бо "не хатят учить мову" Тому у всьому поганому у них винна Україна І вони мріяли про "Рассею, каторую па телевизару паказывают" Більшість їх в Росії ніколи не були і того "гадюшника" не бачили
У нас такі теж є - на Поліссі Товариш розказував: "У березні ходив по воду у приватний сектор (тоді була блокада і водопровід не працював) Несу рюкзак з пляшками та каністри Присів на лавочку передихнуть Поряд дід з бабкою сидять Вдалині гримить канонада Бабка діду каже: "Вот если-бы не сапративлялись а сразу сдались - нас-бы сейчас не абстреливали И вада была-бы, и свет, и електричество А "хахлы" упёрлись - а мы страдаем!" Я розказав це своєму "молочнику", який мені з села молоко возить А той сміється: "Коли ми під окупацією сиділи - п"яні кацапи розстріляли з танка сусідню хату Приїхав після звільнення господар з Чернігова Каже: "Бандеры винаваты! Нечего было русских злить и обстреливать!"
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22.01.2023 10:03 Ответить
Надо нам не быть такими либеральными, а более жестко относиться к предателям. А те кто ждет русских и есть предатели.
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22.01.2023 10:12 Ответить
Вы оправдываете ненависть мариупольской ваты к Украине? А може было бы более нормально с их стороны ненавидеть россию, ведь все это горе принесла россия. Но нет, они выгораживают россию, как впрочем и вы.
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22.01.2023 10:10 Ответить
Выключите им телевизор (авария якобы), подсадите на другую ТВ-картинку, которую вы будете контролировать (под своей учеткой залогинитесь и удаляйте из рекомендаций ватные ролики, нужно раз 5 очищать учетку от грязи, так как кацапы за внедрение в рекламу очень много платят). С хорошим шансом и без всяких ваших усилий люди начинают возвращаться к нормальному пониманию реальности. Постарайтесь подобрать либеральных ведущих, только не жирных гнусавых уродов, а более привлекательных с хорошим голосом в дорогом костюме, вата таких уважает.

Кацапы создали хороший уровень пропаганды, свою искаженную субъективную реальность и навязывают эту несуществующую реальность людям. Это их государственное достижение, с которым нужно бороться как с врагом, не надеясь, что сам по себе враг сдохнет.
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22.01.2023 09:40 Ответить
Я бы нпе сказазала, что рашистские пропагандисты выглядят привлекательно.
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22.01.2023 09:48 Ответить
Реальні ЗРПК «Панцир» з'явилися на дахах адміністративних будівель, у тому числі й Міністерства оборони, а тепер помітили ще одну таку установку.На цей раз систему встановили на даху місцевого ГУ МВС. Знімок, що підтверджує це, опубліковано в Telegram-каналі https://t.me/sotaproject/52726 "Сота" .
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22.01.2023 09:26 Ответить
Це добре, вже й там обiсралися.
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22.01.2023 09:31 Ответить
⚡РФ может готовить удары по Банковой, - ФЕЙГИН "Панцирях" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
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22.01.2023 12:22 Ответить
Хаймарс в казарму, клятим окупантам.
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22.01.2023 09:33 Ответить
https://youtu.be/t_Tv-Jr7ocU ...

Як казав чебуРашка ...мы строили строили и ни разу не построили... АналоГовнеты улетели в космос медным тазом 😝😁
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22.01.2023 10:03 Ответить
татуировки еа лбу рюзке делать надо было!
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22.01.2023 10:12 Ответить
 
 