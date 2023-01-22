Надпись "Слава ЗСУ" на стене казармы россиян в оккупированном Мариуполе. ФОТО
Партизаны оставили на стене казармы захватчиков в Мариуполе надпись "Слава ВСУ".
Фото стены с надписью опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь!" – написал он.
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+13 Olena Lynch
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+10 Валентина Саюн #551086
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в єдності? з цим покидьком? чи Ви вважаєте ,що він один такий в "єдності"?
У нас такі теж є - на Поліссі Товариш розказував: "У березні ходив по воду у приватний сектор (тоді була блокада і водопровід не працював) Несу рюкзак з пляшками та каністри Присів на лавочку передихнуть Поряд дід з бабкою сидять Вдалині гримить канонада Бабка діду каже: "Вот если-бы не сапративлялись а сразу сдались - нас-бы сейчас не абстреливали И вада была-бы, и свет, и електричество А "хахлы" упёрлись - а мы страдаем!" Я розказав це своєму "молочнику", який мені з села молоко возить А той сміється: "Коли ми під окупацією сиділи - п"яні кацапи розстріляли з танка сусідню хату Приїхав після звільнення господар з Чернігова Каже: "Бандеры винаваты! Нечего было русских злить и обстреливать!"
Кацапы создали хороший уровень пропаганды, свою искаженную субъективную реальность и навязывают эту несуществующую реальность людям. Это их государственное достижение, с которым нужно бороться как с врагом, не надеясь, что сам по себе враг сдохнет.
Як казав чебуРашка ...мы строили строили и ни разу не построили... АналоГовнеты улетели в космос медным тазом 😝😁