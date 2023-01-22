Надпись "Слава ЗСУ" на стене казармы россиян в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Партизаны оставили на стене казармы захватчиков в Мариуполе надпись "Слава ВСУ".

Фото стены с надписью опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь!" – написал он.

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