Напис "Слава ЗСУ" на стіні казарми росіян в окупованому Маріуполі. ФОТО

Партизани залишили на стіні казарми загарбників у Маріуполі напис "Слава ЗСУ".

Фото стіни з написом опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь!" - написав він.

Також читайте: Пріоритетним завданням для ЗСУ є припинення російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму, - Ходжес