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Совбез Турции будет обсуждать долгосрочное перемирие между РФ и Украиной, - Anadolu
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По данным агентства Anadolu, 25 января на заседании Совета безопасности Турции помимо вопросов внешней и внутренней политики в повестке дня будет тема Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Отмечается, что участники заседания обсудят работу зернового коридора, посреднические инициативы Анкары и вопросы поставки гуманитарной помощи. Также будет затронут вопрос достижения долгосрочного прекращения огня между РФ и Украиной.
Топ комментарии
+49 Петро Якимчук c52484dc
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+47 Oleksandr Onys
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+44 vsbu vsbu
показать весь комментарий24.01.2023 19:14
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перемир,я, це продовження війни
ну шо, забрав? Шо по Оленівці жахнули
цей дядя дохрена накиздів,
хотів щоб його вважади великим впливовим світовим гравцем
і продовжує це робити
та й з ****** у нього нарм
Хоча якщо вони згодні розміняти частину своєї теріторії на Крим, щоб рашисти звільнили Крим й взамін взяли Турції частку то гадаю Українці будуть ЗА. У іньший ситуації ЗА Рюззкім КОРАБЛЕМ!!!
На дупі пір'я...
Це сидіння українців на руїнах під прицілом ворога, який у цей час безперешкодно і комфортно перезаряджатиме обойму.
Хоч він і збирається пересаджати всіх мерів від оппозиції, але все одно боїться програти.
Жаба і Гадюка продакшн
А якшо серйозно, то турків від нашого Криму подалі гнати треба, бо вони вже "умиротворювали" на Кіпрі.
Чтобы те в любой день в году взорвали под 10 жилых домов гексогеном, тут же обвинили в этом нас, ну и все такие из Турции будут заявлять "не все так однозначно".
Договоры с диктатурами априори невозможны. Это пустые, лживые и вредные бумаги. Договоры имеют смысл с демократиями, где СМИ и суд - это 2 независимых ветки власти. Где СМИ может порвать на куски любого политика или даже президента. Где тут же на месте любого взорванного дома будет сотня независимых корреспондентов в пропорции 50 на 50, чтобы установить правду. Где прокуратура тоже не зависит ни от кого и может сама предоставить все записи камер наблюдения журналистам. Кстати, многие из так называемых демократий этим условиям не соответствуют. Даже в Польше после попадания ракеты, которая убила 2 трактористов, не было десятков прямых трансляций журналистов, которые по своему собственному желанию и без единой помехи снимают все вокруг, чтобы установить правду. Нефига этого не было.
Наклепають танків, літаків, гелікоптерів, раке, збудують ешелоновану оборону, підготують мільйон смертників, а через три роки, почнуть гавкати про порушення прав рускагаварящіх!
Йди в сраку, лицемірний азіатський покидьок!