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Совбез Турции будет обсуждать долгосрочное перемирие между РФ и Украиной, - Anadolu

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган

По данным агентства Anadolu, 25 января на заседании Совета безопасности Турции помимо вопросов внешней и внутренней политики в повестке дня будет тема Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Отмечается, что участники заседания обсудят работу зернового коридора, посреднические инициативы Анкары и вопросы поставки гуманитарной помощи. Также будет затронут вопрос достижения долгосрочного прекращения огня между РФ и Украиной.

Читайте также: Евросоюз планирует провести в Турции саммит о войне в Украине перед годовщиной российского вторжения
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Топ комментарии
+49
Радбез України обговорюватиме довгострокове перемир'я між туреччиною і Курдистаном.
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24.01.2023 19:20
+47
Вибачайте, але ******'я. З окупантами - жодних переговорів, доки вони на нашій землі
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24.01.2023 19:14
+44
Пізно дядя, зброя йде...
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24.01.2023 19:14
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Пізно дядя, зброя йде...
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24.01.2023 19:14 Ответить
чим би дитя не тішилось, аби не плакало
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24.01.2023 19:18 Ответить
Та оно ж видно - кураж поймал, шведам говорит болт вам а не нато, тут перемирится пора, там заводик байрактарний у нас строит с такими темпами, шо можна було вже 5 збудувати...всьо норм
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24.01.2023 19:20 Ответить
цей дядя ********
перемир,я, це продовження війни
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24.01.2023 21:14 Ответить
я правильно пам"ятаю, що дядя цей разом з макароном обіцяли хлопчиків наших з маріка забрати?
ну шо, забрав? Шо по Оленівці жахнули
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24.01.2023 21:28 Ответить
так.
цей дядя дохрена накиздів,
хотів щоб його вважади великим впливовим світовим гравцем
і продовжує це робити
та й з ****** у нього нарм
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24.01.2023 21:35 Ответить
Ага ну да конечно, и дать русишь швайн подготовится к наступлению. Сейчаз иди гуляй.
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24.01.2023 19:14 Ответить
Так иди воюй, вояка диванный, че ты там заграницей сидишь тявкаешь? Вперед на передовую и покажи всем, как ты готов воевать по последнего украинца.
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24.01.2023 23:11 Ответить
Вибачайте, але ******'я. З окупантами - жодних переговорів, доки вони на нашій землі
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24.01.2023 19:14 Ответить
Турки хай з Курдами про перемир'я розмовляють й не пхають свого носа в Україну!!!
Хоча якщо вони згодні розміняти частину своєї теріторії на Крим, щоб рашисти звільнили Крим й взамін взяли Турції частку то гадаю Українці будуть ЗА. У іньший ситуації ЗА Рюззкім КОРАБЛЕМ!!!
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24.01.2023 19:37 Ответить
Ага, шшшшшщассс Україна ж ще навіть не починала, а тут припинення, припинення
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24.01.2023 19:14 Ответить
It looks like tomorrow everybody will be singing songs, drink horilka, and hug each other. Thank you, Erdogan!
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24.01.2023 19:15 Ответить
Are you lost, you fool?
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24.01.2023 19:27 Ответить
The fool is the one who doesn't understand sarcasm. Hmm, who would it be in this case?
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24.01.2023 19:42 Ответить
НАХ!!!
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24.01.2023 19:15 Ответить
Турки наш штовхають в обійми Ху Йла
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24.01.2023 19:17 Ответить
довгострокове перемир'я

На дупі пір'я...
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24.01.2023 19:18 Ответить
А чого це турки будуть за нас вирішувати?!
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24.01.2023 19:19 Ответить
та не звертай уваги , на https://sprotyv.info/news/v-mariupoli-stavsya-potuzhnij-vibuh-v-kazarmi-de-bazuvalosya-bilshe-200-rashistiv/
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24.01.2023 19:45 Ответить
https://sprotyv.info/news/v-mariupoli-stavsya-potuzhnij-vibuh-v-kazarmi-de-bazuvalosya-bilshe-200-rashistiv/
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24.01.2023 19:47 Ответить
А нас запитали?
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24.01.2023 19:19 Ответить
Радбез України обговорюватиме довгострокове перемир'я між туреччиною і Курдистаном.
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24.01.2023 19:20 Ответить
З язика зняв. Дякую.
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24.01.2023 19:24 Ответить
Експерт вчорашній - може голова ЦРУ приїжав сказати що пора кінчати путіна ? Радбез Турків нам взагалі пох !!!
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24.01.2023 19:30 Ответить
А чому важко - ти ж в свому звичному середовищі ? Ану глянь що там пише в методичці (якщо зададуть питання ) - яка твоя пропозиція ? здати частину територій і підписати мир з свинопсами ?
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24.01.2023 19:35 Ответить
Ошибки допускаешь , уволят .
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24.01.2023 19:36 Ответить
у тебя гугльтранслейт отклеился
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24.01.2023 19:39 Ответить
...він уже подякував "спасибо"
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24.01.2023 19:53 Ответить
поспись рома!
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24.01.2023 19:43 Ответить
У спам ботяру!!!!!
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24.01.2023 19:43 Ответить
А коли на Туреччину напали москалі, що вони обговорюють з ними якесь довготривале перемир'я?
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24.01.2023 19:22 Ответить
Кацапам нужно срочно перемирие, закрепить захваченные территории, а то, чуют они, скоро у них пупок развяжется, так пыжатся
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24.01.2023 19:23 Ответить
Можливо довгострокове припинення вогню між Україною і росією до вирішення питання контрибуції, але до цього кацапи мають вивезти всі свої війська з України і підмести за собою, маю на увазі забрати смердячі трупи.
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24.01.2023 19:24 Ответить
А я нагадаю, що цей біотреш, який тут -"ніяких переговорі", "ідіть нах", ще позавчора волав про вручення повісток)
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24.01.2023 19:25 Ответить
..."довгострокове перемир'я між РФ та Україною"...

Це сидіння українців на руїнах під прицілом ворога, який у цей час безперешкодно і комфортно перезаряджатиме обойму.
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24.01.2023 19:25 Ответить
Шведами займитесь лучше, мы тут сами разберемся
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24.01.2023 19:28 Ответить
Эдику спокойно не сидится , что-то в жопе мешает .
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24.01.2023 19:32 Ответить
В нього вибори в травні (мали бути в червні), от він і тужиться, накачує свій авторитет для власного електорату.

Хоч він і збирається пересаджати всіх мерів від оппозиції, але все одно боїться програти.
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24.01.2023 19:36 Ответить
турки забембали на українській шиї в рай їхати.
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24.01.2023 19:43 Ответить
Шмаркля їх дуже просив.
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24.01.2023 19:51 Ответить
Займайтеся краще своїми турецькими базарами.Чи нікому стало їздить?
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24.01.2023 19:48 Ответить
Зеля буде зазирати в око Путлеру.
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24.01.2023 19:49 Ответить
а вони хто такі? нехай ****** один одному розглядають)
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24.01.2023 19:51 Ответить
Помидорыч, хватит из себя миротворца строить. Таких посредников воз и маленькая тележка.
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24.01.2023 20:02 Ответить
досягнення довгострокового припинення вогню між РФ та Україною. Джерело: https://censor.net/ua/n3395455

Жаба і Гадюка продакшн
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24.01.2023 20:06 Ответить
Пішли в дупу. Ніякого "перемир'я" з кацапами бути не може. Їм не мир потрібен, а передишка, щоб сили наростити, бо скоро всруться такими темпами.
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24.01.2023 20:21 Ответить
Знав би ердоганчик українське прислів'я "дурник думкой багатіє..."
А якшо серйозно, то турків від нашого Криму подалі гнати треба, бо вони вже "умиротворювали" на Кіпрі.
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24.01.2023 20:28 Ответить
Та взагалі все вийшло по турецьки! Поки зять ердогана заробляв на байрахтарах, сам ердоган заробляв на протидії байрахтарам. Хто коли останній раз чув про результат роботи байрахтара?
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24.01.2023 20:29 Ответить
...та їх і перебили немало, звіт тут бачив чи вчора
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24.01.2023 20:33 Ответить
Ага, уже подписали. И с Лукашенко, и с ******.

Чтобы те в любой день в году взорвали под 10 жилых домов гексогеном, тут же обвинили в этом нас, ну и все такие из Турции будут заявлять "не все так однозначно".

Договоры с диктатурами априори невозможны. Это пустые, лживые и вредные бумаги. Договоры имеют смысл с демократиями, где СМИ и суд - это 2 независимых ветки власти. Где СМИ может порвать на куски любого политика или даже президента. Где тут же на месте любого взорванного дома будет сотня независимых корреспондентов в пропорции 50 на 50, чтобы установить правду. Где прокуратура тоже не зависит ни от кого и может сама предоставить все записи камер наблюдения журналистам. Кстати, многие из так называемых демократий этим условиям не соответствуют. Даже в Польше после попадания ракеты, которая убила 2 трактористов, не было десятков прямых трансляций журналистов, которые по своему собственному желанию и без единой помехи снимают все вокруг, чтобы установить правду. Нефига этого не было.
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24.01.2023 20:35 Ответить
крім окупації України ,починаючи з українського Криму у 2014 році і згоди турка на повномасштабну війну у 2022 році більше ніякі переговори про виведення рашистських війск з окупованих українських територій між цими ворогами українського народу не велися .
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24.01.2023 20:35 Ответить
Пердоган набиває собі значущості.
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24.01.2023 21:03 Ответить
Длительное перемирие после границ 2013 г
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24.01.2023 21:08 Ответить
У турков с рашкой давний уговор еще с 2014 года. Как и рашка, турки надеялись на быстрый захват Украины, но что то пошло не так и сейчас турки хотят зафиксировать за рашкой те территории которые оккупировали путинцы.
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24.01.2023 21:14 Ответить
Так, тому власне й мусолять тему "перемір`я", "гуманитарних коридорів", аби ми тільки там не наступали та не звільняли своі територіі.
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24.01.2023 22:27 Ответить
А що дасть перемир'я для сторін, обидві підготуються і далі буде ще більша війна, ні, вже вляпався *********, повинен програти та піти назавжди. Турки повинні розуміти, що виграш України здобуде мир і процвітання в Европі, та туристів на узбережжі Туреччини. А виграш *********а, опустить залізну завісу та розпалить війну в Европі.
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24.01.2023 21:30 Ответить
Ну да, перемир'я для кращого озброєння армії орків. Де у турків розум...
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24.01.2023 21:31 Ответить
А що дасть перемир'я для сторін, обидві підготуються і далі буде ще більша війна, ні, вже вляпався *********, повинен програти та піти назавжди. Турки повинні розуміти, що виграш України здобуде мир і процвітання в Европі, та туристів на узбережжі Туреччини. А виграш *********а, опустить залізну завісу та розпалить війну в Европі.
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24.01.2023 21:31 Ответить
Ну ясна справа: стільки зброї накинули: для кацапів терміново треба паузу зробити!
Наклепають танків, літаків, гелікоптерів, раке, збудують ешелоновану оборону, підготують мільйон смертників, а через три роки, почнуть гавкати про порушення прав рускагаварящіх!
Йди в сраку, лицемірний азіатський покидьок!
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24.01.2023 22:31 Ответить
 
 