6 845 42
Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назначен заместителем руководителя Офиса президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента Украины вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президентский указ.
"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.
Топ комментарии
+26 Alex Smith bb5fe51c
показать весь комментарий24.01.2023 21:18
+23 Merkator_R
показать весь комментарий24.01.2023 21:19
+17 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.01.2023 21:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
шило на мыло )))
Головне, щоб те лайно тимошонку не прилаштували.
у его предвиденье, что ми видим, говорит
кроме телевиденья
смотрим что-то в Сопоте и глотаем пиль
А кого не попадя пускают ....в Исраиль
Це така ж сама тимошонка тільки з дуже гарно налагодженими корупційними зв'язками.
Потіхамувлес….
3 роки в Києві жоден МАФ не відкривався без його участі.
Чи ти всерйоз вважаєш, що ******* його всунули Кличку чисто для роботи?
Сатрапи, кати та нелюди, так над чалавєкам познущалися !!!
Шило на мило. Чувака, що тирив гуманітарку, замінили на чувака, який баригував у Києві МАФами.