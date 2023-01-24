Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назначен заместителем руководителя Офиса президента

Экс-глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента Украины вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президентский указ.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

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