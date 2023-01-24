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Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назначен заместителем руководителя Офиса президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба,олексій

Экс-глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента Украины вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президентский указ.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

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Топ комментарии
+26
Как быстро зелупы кровати переставили в своем квартале,лишь бы замять дело о том ,как ******** 400 м долларов.
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24.01.2023 21:18
+23
Таки Спартц була права.
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24.01.2023 21:19
+17
полдня побыл безработным )))
шило на мыло )))
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24.01.2023 21:17
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А я думал мене..((
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24.01.2023 21:16 Ответить
ну,ОООчень сильно-хитрожопая операция по замене казнокрадов
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24.01.2023 23:28 Ответить
А что призначить своего братишку это не камильфо? Был же брат у Елдака
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24.01.2023 21:16 Ответить
полдня побыл безработным )))
шило на мыло )))
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24.01.2023 21:17 Ответить
А що не так з Кулебою?
Головне, щоб те лайно тимошонку не прилаштували.
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24.01.2023 21:18 Ответить
Прилаштуют. Был утром инсайд. Одним из глав ОГА одной из областей вроде как. Ему ж комуналку платить за особняк и дизелек на шевроле тахому нада
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24.01.2023 21:20 Ответить
Херсон його чекає.
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24.01.2023 21:57 Ответить
пафосно звільняли... моглаи ж сказати - у зв"язку з переходом на іншу посаду...а то прям "чистка" ))))
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24.01.2023 21:20 Ответить
..мішка шифман башковит
у его предвиденье, что ми видим, говорит
кроме телевиденья
смотрим что-то в Сопоте и глотаем пиль
А кого не попадя пускают ....в Исраиль
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24.01.2023 21:47 Ответить
Відкати на МАФах в Києві.
Це така ж сама тимошонка тільки з дуже гарно налагодженими корупційними зв'язками.
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24.01.2023 21:45 Ответить
Как быстро зелупы кровати переставили в своем квартале,лишь бы замять дело о том ,как ******** 400 м долларов.
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24.01.2023 21:18 Ответить
Вони поняття не мають, що Штати тепер кожну їх бумажку відслідковують і пишуть про це в пресі. Візьмуть за хитрожопу сраку всіх, і смішними заставами смішити народ не будуть.
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24.01.2023 21:26 Ответить
Теперь у Ермака есть два верных раба !
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24.01.2023 21:18 Ответить
Вы имели ввиду не раба, а брата? два брата Елдака?
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24.01.2023 21:22 Ответить
Таки Спартц була права.
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24.01.2023 21:19 Ответить
Диму без вогню, не буває !!!
Потіхамувлес….
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24.01.2023 21:31 Ответить
А тімошонку послом в Китай? Чи то вже за абдристовичем закріпили? А тімошонку в Ізраїль, на лікування - мевіни переїв.
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24.01.2023 21:19 Ответить
кулеби кулеби кругом одні кулеби
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24.01.2023 21:23 Ответить
Кулебяки щас бы навернул
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24.01.2023 21:24 Ответить
Практично був впениний в кандидатурі Гео Лероса, але наш комік без масштабного мислення та відчуття гумору. Безперспективне zero. Читач текстів з суфлера.
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24.01.2023 21:24 Ответить
це типу підДєрмачник
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24.01.2023 21:26 Ответить
а не дохйа лі в нас кулєб?
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24.01.2023 21:26 Ответить
За цим начеб-то не чутно шлейфу коррупції і скандалів.
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24.01.2023 21:28 Ответить
Правда?

3 роки в Києві жоден МАФ не відкривався без його участі.
Чи ти всерйоз вважаєш, що ******* його всунули Кличку чисто для роботи?
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24.01.2023 21:43 Ответить
Головне, щоб хоть прикрого суїциду не вчинив за таку кару нелюдськую!!!
Сатрапи, кати та нелюди, так над чалавєкам познущалися !!!
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24.01.2023 21:29 Ответить
,,За что кукушка хвалит петуха---за то что жарит он кукушку,,
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24.01.2023 21:35 Ответить
Это агент Госдепа... Джипы не воровал,у Кучмы не числится 😛
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24.01.2023 21:38 Ответить
Афігеть!!!

Шило на мило. Чувака, що тирив гуманітарку, замінили на чувака, який баригував у Києві МАФами.
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24.01.2023 21:42 Ответить
А, ****. Свої, перевірені баблом. От як про нього каже його вчителька - https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg&t=73s
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24.01.2023 22:03 Ответить
Вони там тільки з квадратними головами беруть? Ну реально - шо у тимошенки квадратна бошка, шо у цього...
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24.01.2023 22:04 Ответить
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24.01.2023 22:12 Ответить
Квадратоголова влада. Пишаймося.
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24.01.2023 22:30 Ответить
Так. Це новітній зєльоний стандарт.
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24.01.2023 23:19 Ответить
Цирк карликів-уродів...
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25.01.2023 12:55 Ответить
Фрік-шоу...
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25.01.2023 18:15 Ответить
"Володар" України єрмак укріпив свої позиції, т.є. одного корупціонера звільнили щоб другий крав ще більше. Добре якщо він тільки гнида який краде під час війни а то може бути і зрадником оманським.
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24.01.2023 22:30 Ответить
Як тепер не сплутати 2-х КУЛЕБ????? Один же може скурвитися як ТИМОШЕНКо!
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24.01.2023 23:06 Ответить
Теперь надо убрать Ермака и татарова
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24.01.2023 23:21 Ответить
 
 