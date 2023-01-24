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Новости Политика Украины
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Резниченко (467) Живицкий Дмитрий (242) Немчинов Олег (169) Кулеба Алексей (97) Старух (145) Янушкевич Ярослав (76)

Кабмин согласовал увольнение Резниченко, Старуха, Кулебы, Живицкого и Янушевича, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кабмін

Кабинет Министров согласовал увольнение пяти глав ОВА.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:

- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+64
Не перемикайте канал, квартал95 затіяв чергове шоу аби ніхто не звернув увагу на колосальний пограбунок Міноборони під час війни.
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24.01.2023 13:02
+60
Коли звільнять їхнього патрона єрмака ?
Це ж його ділові кадри обкрадають державу з дозволу зеленського .
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24.01.2023 13:02
+52
Ну ты сказанула! Может еще и Кошевого предложишь мобилизовать?
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24.01.2023 13:05
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Это все клоунада для отвода глаз запада, ни кто из них не сядет они исполнители, а новые поставленные Ермаком под которым через Татарова СБУ, ДБР, БЭБ и Прокуратура так же будут ему заносить, президент скорее всего тоже в доле так как нету посадок и плюс он заступается за Ермака и его людей.
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24.01.2023 21:30 Ответить
Анекдот в тему. Новопризначений начальник прийшов приймати справи у звільненого. Той передав йому тільки ключ від сейфа і пораду,- стане тяжко, відкривай сейф, там є три конверта, вони тобі допоможуть. Прийшов час негараздів і новий начальник згадавши пораду поліз у сейф, відкрив конверт під номером 1 і прочитав - вали все на попередника. Зробив так і все минулось. Вдруге неприємності звалились на плечі, він знову в сейф, конверт номер 2 - звинувачуй підлеглих, проведи перестановку кадрів, реорганізацію. Все спрацювало, хмари розсмоктались. Прийшов час і втретє захиталось крісло під дупою, начальник в сейф, конверт номер три, а там порада - Готуй три конверти.
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24.01.2023 22:41 Ответить
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