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Кабмин согласовал увольнение Резниченко, Старуха, Кулебы, Живицкого и Янушевича, - Немчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров согласовал увольнение пяти глав ОВА.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА", - говорится в сообщении.
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Виталий Бро a132bf65
показать весь комментарий24.01.2023 21:30 Ответить Мне нравится 4
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Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий24.01.2023 22:41 Ответить Мне нравится 4
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Це ж його ділові кадри обкрадають державу з дозволу зеленського .