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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) увольнение (2506) Резниченко (467) Живицкий Дмитрий (242) Кулеба Алексей (97) Старух (145) Янушкевич Ярослав (76)

Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кабмин

На заседании 24 января Кабинет Министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.

Об этом свидетельствует перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по согласию сторон.

Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ 01

Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники писал, что Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в 15:00 назначит и.о главы МВД
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Топ комментарии
+22


Borislav Bereza

@UkrBereza

·

1 ч

Сьогодні, за ранковою чашкою чаю з дипломатом, почув цікаву фразу: - Відбулися два візита до України і почалися відставки та зміни в керівництві країни. Один візит публічний, один не публічний. Дуже добре, що візитерів почули. Погано, що без візитів це не робиться самостійно...
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24.01.2023 12:12
+15
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24.01.2023 12:11
+13
Мілий, любімий,єдінствєнний...😆
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24.01.2023 12:16
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чекаємо на продовження серіалу у вигляді відкритих кримінальних справ
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24.01.2023 12:08 Ответить
Більше схоже на поглиблену здачу рашастам нашої теріторії

Хотів би помилятися
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24.01.2023 12:09 Ответить
Продовженя буде, але трішечки не таке. Всі вони повспливають на інших посадах, не таких публічних, а більш прибуткових.
Та і треба перевести подих, гроші порахувати.
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24.01.2023 12:30 Ответить
Справи як і гроші ******* тишу, незабаром закриють, но ми про це можливо і не почуємо.
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24.01.2023 13:25 Ответить
"Спасті рядового рєзнікова". Блокбастер шапіто 95. "Огласітє пожалуйста вєсь спісок нєвінно уволєнних слуг народа"
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24.01.2023 14:09 Ответить
Зэлэни ************ бигуть ... ще дЕрьмак з Тартаровым залышылысь и Резьников ..
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24.01.2023 12:09 Ответить
От як раз Татаров та Дерьмак при ділі , а прибирають неугодних

Бо треба такі , щоб не заважали слугам марадьорствувати
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24.01.2023 12:20 Ответить
Нічого спільного з прибиранням ця клоунада немає, бо в барделі просто пересувають кроваті, а відвідувачам скажуть що тут нові обличча
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24.01.2023 12:46 Ответить
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24.01.2023 12:11 Ответить
Мілий, любімий,єдінствєнний...😆
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24.01.2023 12:16 Ответить
Служить заступом у Резнікова, а обожнює Дєрмака. Служебний роман.
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24.01.2023 12:58 Ответить
Вона на усе згодилась би….
Як біля живого Леніна стоїть…
Мабуть про Захисників України, у мерзлих окопах вспомнила, бідолашна…
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24.01.2023 12:17 Ответить
и нихто не заметил боневтика)))
фоном на фото прошло кудайто)))
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24.01.2023 12:32 Ответить
Даааа.. це треба було пестюль получити, щоб в цьому напрямку також рух якийсь почався...??
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24.01.2023 12:12 Ответить


Borislav Bereza

@UkrBereza

·

1 ч

Сьогодні, за ранковою чашкою чаю з дипломатом, почув цікаву фразу: - Відбулися два візита до України і почалися відставки та зміни в керівництві країни. Один візит публічний, один не публічний. Дуже добре, що візитерів почули. Погано, що без візитів це не робиться самостійно...
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24.01.2023 12:12 Ответить
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24.01.2023 12:35 Ответить
Ну, "в керівництві країни" змін поки не видно, дєрьмак на місці...
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24.01.2023 12:45 Ответить
"А хто ж його посадить- він пам'ятник!"
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24.01.2023 18:44 Ответить
Кабмін звільнить- СІЗО прийме?
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24.01.2023 12:14 Ответить
ага)))... их теперя с собаками не найти )))
у своих нотариусов майно попереписывали и свободны аки крыса с корабля ))))
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24.01.2023 12:33 Ответить
В Херсоне же только назначили или уже "наработался"? Ну а по нашему Резниченко уголовку надо открывать и раскулачивать, деньги в бюджет, а не на фитнесстренерок и прочий мусор
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24.01.2023 12:14 Ответить
Непогану пенсію та плюс подарунки отримали за власним бажанням!!!
Голові Нацдержслужби та керівнику юридичного департаменту не муляє посада, з формулюванням заяв «погорільців» на роботі..
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24.01.2023 12:14 Ответить
Чапаева с Фурмановым - Кима и Гайдая забыли
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24.01.2023 12:18 Ответить
чем тебе Ким не угодил? В мамалыгу плюнул?
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24.01.2023 12:46 Ответить
единственное, чем он всем угодил, так это пи@дежом, только это он и делает за зарплату немалую. Как, впрочем, и остальные его коллеги.
Хотя нет.
Некоторые даже этого не делают. Как наш, волынский.
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24.01.2023 12:55 Ответить
не знаю за вашего волынскому и не буду говорить за "остальных коллег", но к нашему николаевскому у значительного большинства местных претензий нет. Но что особенно важно, нет к нему претензий и у людей которые занимались обороной города, как раз наоборот. Так что не нужно накидывать...
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24.01.2023 14:43 Ответить
А звідки візьмуться претензії до пустого місця?
У мене теж є знайомі в Миколаєві, і вони не можуть сказати про Кіма нічого.
Зовсім нічого, ніби його немає!
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24.01.2023 16:04 Ответить
мабуть твої знайомі з Миколаєва що у львівській області, тай то...навіть не можу уявити де є в Україні люди що не знають нашого Кіма. От навіть ти знаєш що "он всем угодил, так это пи@дежом"
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24.01.2023 18:17 Ответить
Нічого-нічого. Гуманітврку погуляйко любить як і вся зешобла .
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24.01.2023 18:47 Ответить
Своими высказываниями об обстрелах акватории . Пусть букварь купит , бездарь неграмотная . А кто тебе на что плюнул я интерисоватся не буду .
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24.01.2023 15:44 Ответить
Гриша, попей водички...поможет
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24.01.2023 18:19 Ответить
Гавно со рта выплюнь .
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24.01.2023 18:28 Ответить
Непогано придумав Зеля, за рік до виборів скинути бруд разом з резниченками, старухами, янушевичами, але нарід має пам'ятати, хто ставив їх на посади і скільки місяців ніби не бачив, що ті витворяли. Звичайно янушевич пропрацював тільки місяць, але як його можна було призначати, коли всі знають, що він був слугою яника і азірова? А скільки вже раніше було таких "слуг"?
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24.01.2023 12:26 Ответить
думаю тут все хітріше ніж здається...янушевіч десь півроку вже...
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24.01.2023 12:48 Ответить
За згодою сторін - то це по +2 місячних оклади за рахунок держави вони отримали на додачу. Наголошую, їх не скорочено, а звільнено за корупцію!!! Яка тут може бути згода сторін? З такою статтєю вони зможуть через невеликий час знову обіймати високі посади.
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24.01.2023 12:29 Ответить
Клоун влаштував розгром своїх призначенців рятуючи свій рейтинг.
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24.01.2023 12:34 Ответить
Це тільки початок. Держава Україна утримується на кошти партнерів, а це гроші платників податків і кожна копійка підзвітна. Це треба розуміти тільки так. Ще треба розуміти велику різницю між обраними політиками і призначенцями. Д
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24.01.2023 12:43 Ответить
І вірно поставили фотку Джонсона. Тут його репутація як політика і якщо кошти виділені партнерами тупо крадуть -він раптово може перестати бути другом України і зжере цих щурів як йоркширський терєр.
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24.01.2023 12:46 Ответить
Арахамія та його спільники у відмазуванні гаманця ху@ла Абрамовича мають бути заарештовані.

"В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал, который пытался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Вместе с МакГонигалом власти США арестовали бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, которому также вменяется нарушение антироссийских санкций и дача ложных показаний ФБР. Оба обвиняемых предстанут перед Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка."
https://www.currenttime.tv/a/v-ssha-arestovali-eks-sotrudnika-fbr/32236079.html
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24.01.2023 12:44 Ответить
👍👍👍
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24.01.2023 12:47 Ответить
а де там в пресс-релізі про арахамію?
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24.01.2023 12:49 Ответить
Я не писала, що про Арахамію написано в прес-релізі. Те, що написано в прес-релізі, я навела у вигляді цитати, в лапках.
Про Арахамію це моє особисте оціночне судження.
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24.01.2023 12:57 Ответить
За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення сам Джерело: https://censor.net/ua/n3395328
Ну, звичайно, сам! Не за недоліки, пройоби та корупцію ж його звільняти!
І як такого "залатова чілавєка" залишити без вихідних-відпускних!
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24.01.2023 12:50 Ответить
Смахнув пешки с шахматной доски, клоун разыгрывает спектакль перед народом, потому что главные фигуры остаются на месте
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24.01.2023 12:51 Ответить
Це якийсь холокост!
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24.01.2023 12:53 Ответить
Ламається зелена колода, хто зашкварився переводять на другу роботу що б крали там за згодою сторін.
Цим тасуванням клоун 🤡 і його хазяїн єрмак відвертають увагу від чогось більшого.
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24.01.2023 12:54 Ответить
100%. Все це просто політичне "гарматне м*ясо". Свою справу вони зробили, гуманітарку розполовинили, кошти, куди слід, занесли. Все.
Слідуючий!
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24.01.2023 13:01 Ответить
Все ж такі це натуральна чистка. Про резниченка вже скільки пишуть і балакають вплоть до конгресса США, а толку ніякого. Для фукндаментальних змін треба змінити все законодавство у період війни, особливо не забути судей, там одні російські паспорти та зарплати та пенсії божевільгні, а про хабарництво та практику, де одні рішення суперечать іншим. а кодекси вони ж самі для себе і писали, годі і балакати.
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24.01.2023 12:55 Ответить
один ******* гуманітарки на мільярди та продав
други віддав тендери на мільярди коханці
звільнені?????
а де мільярди
де відповідальність???
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24.01.2023 12:57 Ответить
Чарівний американський пендюль це --- СИЛА .Тепер зеленському залишиться врятувати своїх корєшей,позбавивши їх громадянства,це в майбутньому,а поки що переведуть на менш публічні посади.
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24.01.2023 13:07 Ответить
Как жаль, что американцы не надавили в свое время на Порошенко, чтобы заставить его сбросить весь коррупционный балласт, который он притащил на себе во власть. Возможно, жителям Украины тогда не пришлось бы выбирать "Слуг Народа"... Впрочем, шоколадный гений вряд ли смог бы избавиться от своих свинарчуков - в сущности, это то же самое, что Зеленскому избавиться от ермаков. С кем они тогда останутся? Ответ знают все.
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24.01.2023 13:16 Ответить
Масштабы другие и деньги чужие.Если не понятно
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24.01.2023 14:15 Ответить
А вообще то,гений это тот у кого есть команда больших бизнесменов,а не команда поваров парехмахеров и кинопродюсеров.
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24.01.2023 14:18 Ответить
Переводит на более высоко оплачиваемую работку с зарплатах не в гривнях🇺🇦а долярах...🇱🇷
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24.01.2023 13:17 Ответить
Обладателя золотого значка партии регионов Главу Одесской обладминистрации Гринивецкого когда подвинут.
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24.01.2023 21:45 Ответить
 
 