Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании 24 января Кабинет Министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.
Об этом свидетельствует перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.
По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по согласию сторон.
Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники писал, что Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.
Пожалуйста, подождите...
Хотів би помилятися
Та і треба перевести подих, гроші порахувати.
Бо треба такі , щоб не заважали слугам марадьорствувати
Як біля живого Леніна стоїть…
Мабуть про Захисників України, у мерзлих окопах вспомнила, бідолашна…
фоном на фото прошло кудайто)))
Borislav Bereza
@UkrBereza
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1 ч
Сьогодні, за ранковою чашкою чаю з дипломатом, почув цікаву фразу: - Відбулися два візита до України і почалися відставки та зміни в керівництві країни. Один візит публічний, один не публічний. Дуже добре, що візитерів почули. Погано, що без візитів це не робиться самостійно...
у своих нотариусов майно попереписывали и свободны аки крыса с корабля ))))
Голові Нацдержслужби та керівнику юридичного департаменту не муляє посада, з формулюванням заяв «погорільців» на роботі..
Хотя нет.
Некоторые даже этого не делают. Как наш, волынский.
У мене теж є знайомі в Миколаєві, і вони не можуть сказати про Кіма нічого.
Зовсім нічого, ніби його немає!
"В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал, который пытался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.
Вместе с МакГонигалом власти США арестовали бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, которому также вменяется нарушение антироссийских санкций и дача ложных показаний ФБР. Оба обвиняемых предстанут перед Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка."
https://www.currenttime.tv/a/v-ssha-arestovali-eks-sotrudnika-fbr/32236079.html
Про Арахамію це моє особисте оціночне судження.
Ну, звичайно, сам! Не за недоліки, пройоби та корупцію ж його звільняти!
І як такого "залатова чілавєка" залишити без вихідних-відпускних!
Цим тасуванням клоун 🤡 і його хазяїн єрмак відвертають увагу від чогось більшого.
Слідуючий!
други віддав тендери на мільярди коханці
звільнені?????
а де мільярди
де відповідальність???