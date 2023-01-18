Кабмин в 15:00 назначит и.о главы МВД

Правительство на заседании в среду назначит исполняющего обязанности министра внутренних дел.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила представитель премьер-министра Ольга Куришко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство будет сегодня днем", – сказала она.

Ожидается, что заседание состоится около 15.00.

До утверждения нового министра Верховной Радой исполнять обязанности министра внутренних дел будет, вероятно, одним из замминистров.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.