РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11006 посетителей онлайн
Новости
5 822 31

Кабмин в 15:00 назначит и.о главы МВД

кабмін

Правительство на заседании в среду назначит исполняющего обязанности министра внутренних дел.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила представитель премьер-министра Ольга Куришко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство будет сегодня днем", – сказала она.

Ожидается, что заседание состоится около 15.00.

До утверждения нового министра Верховной Радой исполнять обязанности министра внутренних дел будет, вероятно, одним из замминистров.

Также читайте: Начато производство относительно падения вертолета в Броварах. Среди версий – технеисправность, нарушение правил полета, умышленные действия, - СБУ

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.

Бровары (337) Кабмин (14025) МВД (9317)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Арестович без роботи сидить.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:05
+9
Ну не від опозиції ж призначати. Він повинен бути свій вдоску.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:04
+5
швидко, і хто це буде? чи ми дізнаємося вже по факту? О, не дай Бог, щоб єрмак знову свою курву поставив.
показать весь комментарий
18.01.2023 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
швидко, і хто це буде? чи ми дізнаємося вже по факту? О, не дай Бог, щоб єрмак знову свою курву поставив.
показать весь комментарий
18.01.2023 13:59 Ответить
Ну не від опозиції ж призначати. Він повинен бути свій вдоску.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:04 Ответить
сивоху, чи сивуху поставлять.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:16 Ответить
Жирного Тоні
показать весь комментарий
18.01.2023 14:22 Ответить
Сівуха слабак, обсцикався на лавочці. Класно на цю порсаду підходить Юзік. Він все порозкриває, ащо не розкривається - порєшаєт.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:18 Ответить
Олеся Ілащук?
показать весь комментарий
18.01.2023 14:18 Ответить
Новый голова министерства будет расследование по гонщику Трухе проводить и дело по взятке возбуждать?
показать весь комментарий
18.01.2023 14:00 Ответить
Татаров?
показать весь комментарий
18.01.2023 14:02 Ответить
А де лейтенант Бакланов? На фронті?
показать весь комментарий
18.01.2023 14:05 Ответить
Ага. На "колчаковском".
показать весь комментарий
18.01.2023 14:07 Ответить
Думаю, Лисого з кварталу95 призначать...Більше нема вільних кадрів.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:04 Ответить
Арестович без роботи сидить.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:05 Ответить
антошка руки потирает...
показать весь комментарий
18.01.2023 14:07 Ответить
Кадрів - мульйон і вагонетка. Арестовичі, безуглі...
О, гогілашвілі ж "нє у дєл". Перший кандидат!
показать весь комментарий
18.01.2023 14:09 Ответить
Безуглі хотять дрони контролювати чи знову сухі ноги в колеса защити Батьківщини встромляти
показать весь комментарий
18.01.2023 14:27 Ответить
По другому колу Аваков...
показать весь комментарий
18.01.2023 14:10 Ответить
Авакова, вгадав ?
Мета - РОЗГОН АКЦІЙ ПРОТЕСТУ ЯКІ ВЖЕ НА НОСІ ДЛЯ Зе ВЛАДИ
показать весь комментарий
18.01.2023 14:15 Ответить
Какие акции....Зеленский с бандой до нападения в феврале три года с бандой своих бояр ермаков творил что хотел...и никто не вышел....а вы хотите во время войны чтобы кто-то вышел....сразу по горбылю дубиналом и на фронт отправят в самую жару
показать весь комментарий
18.01.2023 14:28 Ответить
Як що ти не подоляцький , то сам побачиш які акції....
показать весь комментарий
18.01.2023 14:32 Ответить
Да не смеши тапочки а просто включи голов,акционер.......ЗЕльц тысячи патриотов в плен сдал как стеклотару рашистам на пытки и смерть и поХ......проходы разминировал-поХ....арту отвёл-поХ....только на Цензоре щеки дуете и понты колотите.....продал Крым Янук лаптям....ВСЮ КАССУ уволок....сидит молодух топчет...а вы дурни воюйте и рассказывайте лохам как сами что его прогнали....визитку кремлевскую Яроша приводите с собой....правда Янук ему за эту комбину неплохо слюнявил на жизнь долгую и счастливую.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:15 Ответить
Лахта іди нахій
показать весь комментарий
18.01.2023 16:39 Ответить
Там Сивохо ще не натякнув, що йому б халтурка не завадила? Такий "цінний" кадр пропадає...
показать весь комментарий
18.01.2023 14:16 Ответить
Це дійсно кандидат. Якраз з колоди професіоналів. Міньєтниця, собачниця, шлєндра, сраковерт, довбонута на всю голову, мері Жопінс, аналтабунщик, завхоз, бухарь-засциха...
показать весь комментарий
18.01.2023 14:23 Ответить
щось дуже оперативно.мабуть він був відомий ще до гибелі Монастирського.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:21 Ответить
Авакян, Гєращєнков, Люся ... ? Якесь чергове зелене лайно
показать весь комментарий
18.01.2023 14:21 Ответить
Єрмачидло нас добре здивує. Чи не Ольошу Обдристовича поставить?
А я к ні - то іншого диверсанта від раші? Бо ОЛьоша - то ж явний диверсант.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:27 Ответить
меняют меняют ,а менты как гоняли бабушек возле рынка так и гоняют
показать весь комментарий
18.01.2023 14:40 Ответить
А ви як хотіли? Це ж найголовніші корупціонери країни! Знаєте, скільки трильярдів доларів податків країна втрачає щороку через несанкціоновану торгівлю сємками і цигарками поштучно?

Мусор є мусор, дивно очікувати, що від зміни сраки в кріслі пси сцаря раптом перестануть брати хабаря і використовувати службове становище у власних інтересах задля власного збагачення...
показать весь комментарий
18.01.2023 14:48 Ответить
овощами огородными они торгуют
показать весь комментарий
18.01.2023 14:49 Ответить
Паркувальники у Дніпрі (здорові бики в уніформі) як ходили з планшетами і виписували штрафи, так і ходять, десятки евакуаторів як евакуювали автівки, так і евакуюють (витрачаючи тони солярки, яка згодилась би для танків і бронемашин). При цьому ЖОДНА КОПІЙКА від цього у бюджети не надходить!
Така собі війна і військовий стан! До речі комендантську годину всі тихенько стали просто хєрити...
А ворог мобілізує всі сили і ресурси. КВН, блд.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:52 Ответить
кто там у зеленых в обойме остался не пристроенным? Аниматоры, наркоманы, свадебные фотографы, дебилы, алкаши, магазинные воры, секс-инструкторы, рестораторы, контрабандисты были. Какую еще диковинную зверушку осталось им протащить во власть, чтобы удивить? Я бы на их месте таксиста какого то назначил. Они то во всем спецы
показать весь комментарий
18.01.2023 14:53 Ответить
 
 