Кабмин в 15:00 назначит и.о главы МВД
Правительство на заседании в среду назначит исполняющего обязанности министра внутренних дел.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила представитель премьер-министра Ольга Куришко, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство будет сегодня днем", – сказала она.
Ожидается, что заседание состоится около 15.00.
До утверждения нового министра Верховной Радой исполнять обязанности министра внутренних дел будет, вероятно, одним из замминистров.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.
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