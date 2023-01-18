У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено). ФОТО
В результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах є постраждалі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область. У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - зазначив він.
Тим часом, у соцмережах публікують фото з місця падіння гвинтокрила.
В ефірі телемарафону речниця поліції Ірина Прянішнікова заявила, що "є близько 5 потерпілих і є загиблі".
Топ коментарі
+28 Panda Freeav
показати весь коментар18.01.2023 09:33
+12 Віктор Павленко
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+7 Мартин Иден #545537
показати весь коментар18.01.2023 09:39
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п.4, пп.5:
польоти не виконуються над:скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;
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Ты абсолютно прав, Витя!
Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
Благодаря зеленскому и в расчете на дебилов, преступление сотрудников МВД спишут на войну.
тут, в Киеве, часто низко пролетают, даже парами, какие-то пёстрые гражданские вертолёты (от кого они тут прячутся на малой высоте?).. чи то не один из них?
Важкий випадок!
Как шакалы на падаль!
Не сомневайтесь, шакалы, будут и вам на головы и ракеты лететь, и "грады", и ракеты, и вертолеты будут падать на ваши головы, и самолёты.
Всё будет...