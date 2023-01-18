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У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

В результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область. У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - зазначив він.

Тим часом, у соцмережах публікують фото з місця падіння гвинтокрила. 

Також читайте: У Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури, - ОП. ВIДЕО

У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено) 01
У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено) 02

У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено) 03
У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено) 04

В ефірі телемарафону речниця поліції Ірина Прянішнікова заявила, що "є близько 5 потерпілих і є загиблі".

Автор: 

Бровари (280) дитячий садок (361) Нацполіція (15163) вертоліт (878) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+28
от невчасно Люся пішов, зараз би сказав що це збито силами ПВО.
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18.01.2023 09:33
+12
А що десь у світі є ще таке правило (не літати над населеними пунктами?). Чи у тебе правила з'являються по ходу? Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
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18.01.2023 09:42
+7
А что за 3,14дары ездят на автотранспорте по городам Украины и убивают на дорогах тысячи украинцев за год?
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18.01.2023 09:39
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Через два-три тижні отримаєте відповідь.
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18.01.2023 09:31 Відповісти
Ви тверезий?
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18.01.2023 09:31 Відповісти
В сенсі? Над Києвом до 24.02 навіть пасажирські лайнери літали... Траса на посадку в Жулянах через Борщагу йде, а зліт - над Соломою...
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18.01.2023 09:37 Відповісти
Сейчас вертолеты летают очень низко над городом. До начала войны такого не было. Давно пора там пи...ы дать кое-кому. И это не военные вертолеты.
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18.01.2023 10:01 Відповісти
Над городами и селами лететь запрещено законодательством
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21.01.2023 12:09 Відповісти
А что за 3,14дары ездят на автотранспорте по городам Украины и убивают на дорогах тысячи украинцев за год?
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18.01.2023 09:39 Відповісти
Такі ж і серед пілотів попадаються, на жаль...
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18.01.2023 10:07 Відповісти
Слуги народа и мажоры
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18.01.2023 10:29 Відповісти
А що десь у світі є ще таке правило (не літати над населеними пунктами?). Чи у тебе правила з'являються по ходу? Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
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18.01.2023 09:42 Відповісти
Не тільки - в голову ще можна їсти.
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18.01.2023 10:41 Відповісти
Для людей не обремененных своим содержимым черепной коробки ИНФОРМИРУЮ:

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1056/32508

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Правила використання повітряного простору України»
Раздел 2
п.4, пп.5:
польоти не виконуються над:скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;
==========
Ты абсолютно прав, Витя!
Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
Благодаря зеленскому и в расчете на дебилов, преступление сотрудников МВД спишут на войну.
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21.01.2023 12:08 Відповісти
😅
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18.01.2023 09:54 Відповісти
Гвинтокрил кому належить?
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18.01.2023 09:30 Відповісти
Окажется что угнали с вертолетомойки или сервиса, и не справились с управлением, после падения исчезли с места происшествия.
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18.01.2023 11:27 Відповісти
Вертушка не военная это точно.
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18.01.2023 09:32 Відповісти
от невчасно Люся пішов, зараз би сказав що це збито силами ПВО.
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18.01.2023 09:33 Відповісти
Погана погода, темрява. Можливо і помилка пілота, на жаль.
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18.01.2023 09:34 Відповісти
Літають мусора над домами,підараси
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18.01.2023 09:37 Відповісти
..ещё можно понять военные вертолёты использующие "в степу" складки местности, но пролетающие "на бреющем", сейчас, и в таких метеоусловиях, в городе - это тупо и опасно...
тут, в Киеве, часто низко пролетают, даже парами, какие-то пёстрые гражданские вертолёты (от кого они тут прячутся на малой высоте?).. чи то не один из них?
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18.01.2023 09:38 Відповісти
Я лише поліцейські бачив нові, ну і Мі-8 один раз...
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18.01.2023 09:39 Відповісти
..може й поліцейські, але точно не військовий камуфляж.. якісь біло-блакитні-... швидко пролітають, не встигаєшь розгледіти
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18.01.2023 09:43 Відповісти
боятся что собьют, может кто-то из оп-ы
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18.01.2023 09:40 Відповісти
Вы что, их беречь надо, мы без их видосиков окажемся в информационном вакууме.
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18.01.2023 11:29 Відповісти
Летять вони над Дніпром та Десенкою, а не над будинками.
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18.01.2023 09:45 Відповісти
..спробуйте переконати у цьому мешканців Броварів..
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18.01.2023 09:46 Відповісти
Ти навіть не пам'ятаєш, що писав про київ?
Важкий випадок!
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18.01.2023 09:51 Відповісти
українці і притомні люди назву міста Київ пишуть з великої літери.. та то таке.. бережіть себе..
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18.01.2023 12:27 Відповісти
прямо от истока летят, чтоб на домами не пролетать...
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18.01.2023 09:49 Відповісти
Прямо з аеропорта ім Януковича летять, хоча хуторяни не в курсі де воно.
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18.01.2023 09:53 Відповісти
Раніше саме так і літали , біля мого дому декілька разів на годину , зараз дуже рідко ( один на декілька днів ) , але навпростець прямо над домами , тобто ніхто не дотримується безпечних коридорів , але це і не дивно за даних обставин .
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18.01.2023 10:09 Відповісти
судя по пипке над винтом похоже на аирбас который давали французы. но у полиции вроде синяя разцветка а тут оранжевая, может кто-то из правительства рассекал. если везли кого-то из иностранцев то может быть и диверсия...
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18.01.2023 09:38 Відповісти
Может спасательный или медики? Типа такого
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18.01.2023 09:49 Відповісти
Все можливо....
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18.01.2023 10:05 Відповісти
Коли Аваков закупав прогулянкові гвинтокрили для міліціонерів у Франції, усі криком кричали-чому не військові, війна йде? Викинули на іграшки 600 млн. доларів.
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18.01.2023 12:05 Відповісти
"Тарілка"над гвинтом й уламки червоного кольору-велика ймовірність що це один з "французів" ДСНС!
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18.01.2023 09:45 Відповісти
скорее один из двух который был у мчс. вопрос кого там везли и почему упал
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18.01.2023 09:47 Відповісти
Як це "близько 5 потерпілих"? Це 4,7 чи 5,3? Де ви берете таких "речниць"?
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18.01.2023 09:48 Відповісти
Сколько кацапских тролей сразу сбегается на такие новости!
Как шакалы на падаль!
Не сомневайтесь, шакалы, будут и вам на головы и ракеты лететь, и "грады", и ракеты, и вертолеты будут падать на ваши головы, и самолёты.
Всё будет...
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18.01.2023 09:53 Відповісти
Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших в результате падения вертолёта, - Броварское управление полиции
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18.01.2023 09:58 Відповісти
😥
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18.01.2023 10:08 Відповісти
😥
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18.01.2023 10:10 Відповісти
екіпаж скоріше за все загинув 😢
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18.01.2023 10:03 Відповісти
Горе. Шкода дітей. Не розумію батьків: війна, а вони вперто збирают своїх дітей в приміщенні дитсадка, не зважаючи на постійні обстріли ракетами, не всі з яких може збити ППО.
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18.01.2023 10:49 Відповісти
А де ж їх збирати, батьки працюють весь день, а прилетіти може і в вашу кватирку
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18.01.2023 11:06 Відповісти
Може- і в мою. Тільки є статистика загиблих дітей після попадання в будинок. А в садку чи школі? А з приводу заробітків- розкажіть тепер батькам загиблих дітей.
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18.01.2023 12:46 Відповісти
Тоді можна і транспортом не користуватись, яка вірогідність автоаварії і потрапляння вертольота у дитячий садок з високопосадовими мєнтами..?) То ж сидіти дома разом з тітьми і боятись щоб не прилетіла ракета як в Дніпрі? А від ракети куди? В печеру?
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18.01.2023 13:05 Відповісти
Діло ваше. Я свою тримаю вдома. Є дійсно люди, яким діватись нікуди, а є такі мами( у мене дві сусідки таких) одна- дитя в садок- сама по салонам кігті, вії…друга- поки дитя в садку- дудлить з подругами пиво днями.
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18.01.2023 14:12 Відповісти
Довго мовчать про власника гвинтокрила, мутна тєма.
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18.01.2023 11:31 Відповісти
 
 