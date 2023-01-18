У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

В результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область. У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - зазначив він.

Тим часом, у соцмережах публікують фото з місця падіння гвинтокрила.

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