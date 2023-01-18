В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - Монастырский, Енин и Лубкович (обновлено)

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

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"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также выразил соболезнования семьям всех погибших и поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.