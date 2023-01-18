В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - Монастырский, Енин и Лубкович (обновлено)
Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении.
На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.
"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он также выразил соболезнования семьям всех погибших и поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.
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Круто
Під вечір скажуть, що винний Порох, хто ж іще...
Це про що? Про війну, чи про «випадковість»?
Зромумило, що « ИХТАМНЕТ».
Вона його і назначила міністром
Український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр внутрішніх справ України (2021-2023) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат (2019-2021) від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу
Монастирський мав академічні знання з кримінального права, але до призначення міністром ніколи не працював у системі МВС.
У 2014-2019 роках він був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата 8 скликання Верховної ради Антона Геращенка.
Після призначення Монастирського на посаду Геращенко став його радником.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі ЗМІ заявив, що це він рекомендував президенту кандидатуру Монастирського на пост очільника МВС.
Та й про решту посадовців нічого поганого не можна сказати
R.I.P.
Співчуття рідним, особливо батькам загиблих діток...
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І буде винний Порох...
Лучше скажите, я вчера не была в сети и многое пропустила. Случайно Монастырский не комментировал историю с Арестовичем?
Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.
Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
Зе і Зе команді є що втрачати....
Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.
На щастя, парламент сказав "ні
що там казав Монастирський не знаю, знаю що це людина Зе влади, таким довіри нуль.
Летать это барство!
НАЧАЛЬНИК,ФУЛЕ.
Співчуття рідним, особливо батькам загиблих діток
Досить сваритися, в цьому безпосередньо чи опосердковано винні ті, хто розпочав цю війну, і вона не тільки на фронті. Не допомогайте їм.
чи в очі довбешся,та бачиш нічого.
Монастирський був членом конкурсної комісії з відбору керівництва ДБР за квотою Кабінету міністрів України.
Дружина Монастирського працює головним спеціалістом юридичного відділу в ДБР
Дуже шкода отих маленьких ангелочків, що сьогодні покинули це життя,
тому що дорослі дяді летіли, не помічаючи, що під ними не ліс або поле, а будинки, школи і дитсадки
Разом із Авковим призначали винних у вбивстві Шеремета, треба триматися купи
Сам принцип весьма ненадежный
У 2018 році в матеріалі https://nashigroshi.org/2018/09/06/vertolitnyj-sekond-hend/?fbclid=IwAR3YPKYj7WmRv4rOSAqF9IefalWmJBbVNw8m52wLKyULR-X_z4HYkETf6S4 «Наші гроші» Вертолітний секонд-хенд Авакова йшлося про досягнення домовленості між міністром Арсеном Аваковим та французькими виробниками «Airbus Helicopters SAS» про постачання в Україну вертольотів на 554,29 млн євро для потреб прикордонної служби та пожежників. Техніку купували у кредит, розплачуватись за нього повінен був державний бюджет України. В угоді прописали, що 34 вертольоти мають бути новими, а 21 вертоліт моделі Н225 вартістю 274,35 млн євро - вживаними, 2007-2012 років випуску зі ступенем зносу 50%.
Від партії цих вертолітів відмовилась Норвегія та Польша, а Аваков за рахунок держави викупив цей непотріб.
З 55 геліків, щоб усі були в ідеальному стані - такого не буває.