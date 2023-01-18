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В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - Монастырский, Енин и Лубкович (обновлено)

монастирський

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

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"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также выразил соболезнования семьям всех погибших и поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - Монастырский, Енин и Лубкович 01

Бровары (337) Нацполиция (16437) Монастырский Денис (335) Клименко Игорь (393) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+39
Ого. Чи не диверсія…
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18.01.2023 10:20
+38
Причины происшествий такого масштаба никогда не становятся известными. Если это был теракт, устроенный российскими агентами - это будет свидетельствовать о том, что СБУ ни на что не годно. И это никогда не признают. Если это были внутренние разборки внутри властных структур - тем более постараются обойти эту тему. Если это случилось вследствие дичайшей безалаберности техников и несоблюдения норм - такой позор будет замалчиваться столь же яростно. Любая версия, которую будут озвучивать разнообразные "арестовичи", с 99% вероятности окажется ложью.
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18.01.2023 10:31
+36
Хвилина мовчання.
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18.01.2023 10:22
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Страница 5 из 5
Це може бути початком по знищенню нашої владної верхівки?
Круто

Під вечір скажуть, що винний Порох, хто ж іще...
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18.01.2023 14:29 Ответить
О! От ти вже і сказав. Для цього й прийшов сюди, щоб сказати, що винен Порох.
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18.01.2023 14:37 Ответить
Випадково, під час війни,» падає « гвинтокрил з военним кірівництвом…

Це про що? Про війну, чи про «випадковість»?

Зромумило, що « ИХТАМНЕТ».
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18.01.2023 17:03 Ответить
А пачіму на борту не було дружини Авакова Геращенко.
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18.01.2023 12:14 Ответить
Чуйка спрацювала.
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18.01.2023 13:54 Ответить
Оце так. Загинули міністри, а про них ніхто і слова доброго не скаже.
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18.01.2023 12:14 Ответить
Монастирський не "зелений".
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18.01.2023 13:17 Ответить
Як це не зелений, він був члено партії Слуга народу.
Вона його і назначила міністром

Український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр внутрішніх справ України (2021-2023) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат (2019-2021) від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу

Монастирський мав академічні знання з кримінального права, але до призначення міністром ніколи не працював у системі МВС.

У 2014-2019 роках він був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата 8 скликання Верховної ради Антона Геращенка.

Після призначення Монастирського на посаду Геращенко став його радником.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі ЗМІ заявив, що це він рекомендував президенту кандидатуру Монастирського на пост очільника МВС.
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18.01.2023 14:12 Ответить
Упс ... пробіл у знаннях. Сорі ...
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18.01.2023 16:47 Ответить
та невже
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18.01.2023 16:30 Ответить
Монастырский зиц-председатель. Про него нечего говорить.
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18.01.2023 13:17 Ответить
Про Єніна тобі Порох відповів - професіонал і порядна людина.
Та й про решту посадовців нічого поганого не можна сказати

R.I.P.

Співчуття рідним, особливо батькам загиблих діток...

.
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18.01.2023 13:47 Ответить
Ну якби ви оце обійшлися без Пороха? Думав, хоть сьогодні не згадають, але марно я сподівався
І буде винний Порох...
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18.01.2023 14:31 Ответить
Да ну.... даже конченой зе-шобле такое в голову не придет
Лучше скажите, я вчера не была в сети и многое пропустила. Случайно Монастырский не комментировал историю с Арестовичем?
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18.01.2023 16:54 Ответить
як це - не скаже... та іренка он вже капцями ******** - така повага до зеленої влади.
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18.01.2023 17:19 Ответить
Дуже схоже на диверсію - впав раптово на садок, навіть не встигли ані відвернути, ані сісти.
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18.01.2023 12:22 Ответить
Якби підривали дистанційно, то саме над забудовою, а не лісом чи річкою.
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18.01.2023 12:25 Ответить
Дужа маленька ймовірність, що це нещасний випадок...
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18.01.2023 12:39 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4916 Петро Порошенко

Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.

Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
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18.01.2023 13:02 Ответить
Думаю Соледар, створення нового Беркуту і де що інще можуть бути відповідями.
Зе і Зе команді є що втрачати....
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18.01.2023 13:11 Ответить
Денис виніс на голосування в залі запровадження електрошокерів при адмінарешті.
Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.
На щастя, парламент сказав "ні
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18.01.2023 14:17 Ответить
Електрошокер це гарна ідея при затримання як мажорів так і бухих чи наркоманів за кермом,
що там казав Монастирський не знаю, знаю що це людина Зе влади, таким довіри нуль.
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18.01.2023 14:25 Ответить
Опыт Польшы показал что нельзя такому количеству руководства летать в одном аппарате ! Теперь и наш опыт показывает! Когда до руководства дойдет?! Мои соболезнования родственникам погибших?
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18.01.2023 13:13 Ответить
По городу надо ЕЗДИТЬ!
Летать это барство!
НАЧАЛЬНИК,ФУЛЕ.
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18.01.2023 13:36 Ответить
R.I.P.

Співчуття рідним, особливо батькам загиблих діток
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18.01.2023 13:43 Ответить
Бідні люди, як шкода діточок, а їх бідні батьки, будуть тепер все життя себе клясти: навіщо дитину в садочок відвела, навіщо так рано, навіщо від себе відпустила. Все життя тепер буде себе проклинати. А проклинати треба їбаних ********* русскіх. Гризти треба їх, а не одне одного. Бо вони розпочали війну, вони ломають нашу інфрструктуру, і у нас перебої з електрикою. І тому гелікоптери літають навіть в паршиву погоду мусять летіти, і летіти низько, а сигнальне освітлення можливо і не працює, а люди не боги, тільки люди.
Досить сваритися, в цьому безпосередньо чи опосердковано винні ті, хто розпочав цю війну, і вона не тільки на фронті. Не допомогайте їм.
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18.01.2023 13:49 Ответить
Так, рашистів треба проклинати, якщо це діє. Бо діє воно і у зворотньому напрямку. За законом "що посієш". От тільки летіти той гвинтокрил міг і у мирний час. Тому питається - якого біса?
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18.01.2023 14:07 Ответить
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18.01.2023 14:01 Ответить
Монастирський відмазував того, що хотів "тіхо уйті в лєс". Ну, от не треба так робити, закон карми ще ніхто не відміняв. І не треба аби куди шастати на вєртальотіках, бл@дь
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18.01.2023 14:04 Ответить
Вы сейчас сами поняли, что сказали? Получается, дети погибли по принципу "лес рубят - щепки летят" ?
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18.01.2023 17:00 Ответить
ви знаєте, можливо ми стали жорсткіші, але ментів не шкода. І через самих осіб і через їхню поведінку і їхнє сприйняття простих людей. Та й вони на війні, крім них скільки сьогодні наших хлопців загинуло? То що, ніхто не розводить соплі з цього приводу. А ось діток капець як шкода, бо життя тільки починалось і через цих корупційних упирів так увірвалося.
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18.01.2023 14:07 Ответить
Діти на землі,гралися на площадці! от ти лось!
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18.01.2023 14:30 Ответить
сам ти лось,які діти в 8_30 зранку на площадці
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18.01.2023 19:01 Ответить
поперше підар ти не ругайся,а по друге дітей вели в садік.На подвір'ї дитсадка були батьки і діти.
чи в очі довбешся,та бачиш нічого.
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18.01.2023 22:51 Ответить
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі ЗМІ заявив, що це він рекомендував президенту кандидатуру Монастирського на пост очільника МВС.

Монастирський був членом конкурсної комісії з відбору керівництва ДБР за квотою Кабінету міністрів України.

Дружина Монастирського працює головним спеціалістом юридичного відділу в ДБР
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18.01.2023 14:15 Ответить
ДБР. Як много в цьому слові.
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18.01.2023 15:25 Ответить
Так, може Монастирський був не гіршим серед Слуг, але і далеко не ангел

Дуже шкода отих маленьких ангелочків, що сьогодні покинули це життя,

тому що дорослі дяді летіли, не помічаючи, що під ними не ліс або поле, а будинки, школи і дитсадки
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18.01.2023 14:21 Ответить
Дітей сфоткайте, уроди
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18.01.2023 14:25 Ответить
аваков лізе назад.....
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18.01.2023 14:29 Ответить
Буде лізти, якщо влада знов його покличе.
Разом із Авковим призначали винних у вбивстві Шеремета, треба триматися купи
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18.01.2023 14:34 Ответить
Справа Шеремета теж частково його "заслуга".
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18.01.2023 15:27 Ответить
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18.01.2023 14:38 Ответить
Вживаний не рівно поганий.
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18.01.2023 14:51 Ответить
Половина нових гелікоптерів
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18.01.2023 14:52 Ответить
Де "нових " ??
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18.01.2023 16:50 Ответить
Як що автівка невживана чи одяг не вживаний, то він новий, так заведено на землі
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18.01.2023 16:57 Ответить
А !! Сорі... перемкнуло ...
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18.01.2023 19:31 Ответить
На ці було багато скарг
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18.01.2023 17:47 Ответить
95 проц, що диверсія. 4 проц недбалість, 1- всі інші причини.
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18.01.2023 14:49 Ответить
вертолеты падали падают и падать будут.
Сам принцип весьма ненадежный
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18.01.2023 15:21 Ответить
Ни слова про вертолёт, какого года, кем куплен и где, кто обслуживал технику.
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18.01.2023 15:23 Ответить
співчуття всім родичам!Але є питання ,чому усі ці люди були в однному гелікоптері? Щось схоже на Смоленську трощу,польского літака,. схиляюсь до думки що керівництву держави, як мінімумм одна людина із загинувших буула не вгідна!
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18.01.2023 16:22 Ответить
Журналіст Юрій Ніколов пише:
У 2018 році в матеріалі https://nashigroshi.org/2018/09/06/vertolitnyj-sekond-hend/?fbclid=IwAR3YPKYj7WmRv4rOSAqF9IefalWmJBbVNw8m52wLKyULR-X_z4HYkETf6S4 «Наші гроші» Вертолітний секонд-хенд Авакова йшлося про досягнення домовленості між міністром Арсеном Аваковим та французькими виробниками «Airbus Helicopters SAS» про постачання в Україну вертольотів на 554,29 млн євро для потреб прикордонної служби та пожежників. Техніку купували у кредит, розплачуватись за нього повінен був державний бюджет України. В угоді прописали, що 34 вертольоти мають бути новими, а 21 вертоліт моделі Н225 вартістю 274,35 млн євро - вживаними, 2007-2012 років випуску зі ступенем зносу 50%.
Від партії цих вертолітів відмовилась Норвегія та Польша, а Аваков за рахунок держави викупив цей непотріб.
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18.01.2023 16:32 Ответить
Після 22 лютого до нас перевезли стільки "не нового" ... Тому це не показник.
З 55 геліків, щоб усі були в ідеальному стані - такого не буває.
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18.01.2023 16:54 Ответить
На відміну від авто яке не їде, вертоліт в разі несправності -просто падає
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18.01.2023 17:49 Ответить
Літаки теж падають, але можуть плавно знижуватись. Гелікоптери - гірше, по-іншому.
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18.01.2023 19:27 Ответить
Авторотація,якщо є місце і досвід.але знову питання,чого це корито напряму летіло.знали ж що гівно куплено
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20.01.2023 12:08 Ответить
Не думаю, що Аірбас гірший за Мі. Вчора Литва передала 8 Мі. Так що ... ???
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20.01.2023 12:39 Ответить
Нічого.....Якщо ви порівнюєте фірму-виробника та окрему модель іншого виробника,то це некоректно.в даному випадку навіть немає сенсу порівнювати моделі між радянськими та европейськими.простіше подивитися новини коли Аваков прокручував корупційні оборудки з вертольотами певної моделі одного з виробників.наскільки я пам'ятаю від тієї моделі відмовилися в Европі бо там невдало розрахували навантаження вузлів чи ще щось між моделями із взаємозамінними вузлами.тобто на цих,що придбав аваков або був наполовину вироблений ресурс,або і нові не бажали брати.а так то до виробництва претензії взагалі немає .тобто як я правильно зрозумів то машини ,які експлуатували на повну могли збрикнути будь -коли ,що і сталося декілька разів,а машини які швендяли з меншими навантаженнями дотягнули до половини ресурсу.а нам продали вперемішку і начебто поремонтовані.от при частих навантаженнях це і вилізло.
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21.01.2023 00:12 Ответить
Ну за корумпованим Монастирським-другом Трухіна плакати точно не буду, інших незнав.
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18.01.2023 20:53 Ответить
Летел бы Ермак с Татаровым то версия диверсия от русских на 300 процентов не подходит
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19.01.2023 02:00 Ответить
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