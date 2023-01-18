Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС - Монастирський, Єнін і Лубкович (оновлено)

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

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"Трагедія у Броварах. Внаслідок падіння гелікоптера щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави", - зазначив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також висловив співчуття родинам усіх загиблих і доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії.