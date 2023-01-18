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Новини
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Кабмін о 15:00 призначить в.о. глави МВС

кабмін

Уряд на засіданні в середу призначить виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця прем'єр-міністра Ольга Куришко, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд буде сьогодні вдень", - сказала вона.

Очікується, що засідання відбудеться близько 15:00.

До затвердження нового міністра Верховною Радою виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде, ймовірно, один із заступників міністра.

Читайте: Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС - Монастирський, Єнін і Лубкович (оновлено)

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Автор: 

Бровари (280) Кабмін (14085) МВС (3501)


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Топ коментарі
+12
Арестович без роботи сидить.
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18.01.2023 14:05
+9
Ну не від опозиції ж призначати. Він повинен бути свій вдоску.
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18.01.2023 14:04
+5
швидко, і хто це буде? чи ми дізнаємося вже по факту? О, не дай Бог, щоб єрмак знову свою курву поставив.
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18.01.2023 13:59
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швидко, і хто це буде? чи ми дізнаємося вже по факту? О, не дай Бог, щоб єрмак знову свою курву поставив.
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18.01.2023 13:59 Відповісти
Ну не від опозиції ж призначати. Він повинен бути свій вдоску.
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18.01.2023 14:04 Відповісти
сивоху, чи сивуху поставлять.
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18.01.2023 14:16 Відповісти
Жирного Тоні
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18.01.2023 14:22 Відповісти
Сівуха слабак, обсцикався на лавочці. Класно на цю порсаду підходить Юзік. Він все порозкриває, ащо не розкривається - порєшаєт.
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18.01.2023 17:18 Відповісти
Олеся Ілащук?
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18.01.2023 14:18 Відповісти
Новый голова министерства будет расследование по гонщику Трухе проводить и дело по взятке возбуждать?
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18.01.2023 14:00 Відповісти
Татаров?
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18.01.2023 14:02 Відповісти
А де лейтенант Бакланов? На фронті?
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18.01.2023 14:05 Відповісти
Ага. На "колчаковском".
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18.01.2023 14:07 Відповісти
Думаю, Лисого з кварталу95 призначать...Більше нема вільних кадрів.
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18.01.2023 14:04 Відповісти
Арестович без роботи сидить.
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18.01.2023 14:05 Відповісти
антошка руки потирает...
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18.01.2023 14:07 Відповісти
Кадрів - мульйон і вагонетка. Арестовичі, безуглі...
О, гогілашвілі ж "нє у дєл". Перший кандидат!
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18.01.2023 14:09 Відповісти
Безуглі хотять дрони контролювати чи знову сухі ноги в колеса защити Батьківщини встромляти
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18.01.2023 14:27 Відповісти
По другому колу Аваков...
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18.01.2023 14:10 Відповісти
Авакова, вгадав ?
Мета - РОЗГОН АКЦІЙ ПРОТЕСТУ ЯКІ ВЖЕ НА НОСІ ДЛЯ Зе ВЛАДИ
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18.01.2023 14:15 Відповісти
Какие акции....Зеленский с бандой до нападения в феврале три года с бандой своих бояр ермаков творил что хотел...и никто не вышел....а вы хотите во время войны чтобы кто-то вышел....сразу по горбылю дубиналом и на фронт отправят в самую жару
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18.01.2023 14:28 Відповісти
Як що ти не подоляцький , то сам побачиш які акції....
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18.01.2023 14:32 Відповісти
Да не смеши тапочки а просто включи голов,акционер.......ЗЕльц тысячи патриотов в плен сдал как стеклотару рашистам на пытки и смерть и поХ......проходы разминировал-поХ....арту отвёл-поХ....только на Цензоре щеки дуете и понты колотите.....продал Крым Янук лаптям....ВСЮ КАССУ уволок....сидит молодух топчет...а вы дурни воюйте и рассказывайте лохам как сами что его прогнали....визитку кремлевскую Яроша приводите с собой....правда Янук ему за эту комбину неплохо слюнявил на жизнь долгую и счастливую.
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18.01.2023 16:15 Відповісти
Лахта іди нахій
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18.01.2023 16:39 Відповісти
Там Сивохо ще не натякнув, що йому б халтурка не завадила? Такий "цінний" кадр пропадає...
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18.01.2023 14:16 Відповісти
Це дійсно кандидат. Якраз з колоди професіоналів. Міньєтниця, собачниця, шлєндра, сраковерт, довбонута на всю голову, мері Жопінс, аналтабунщик, завхоз, бухарь-засциха...
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18.01.2023 14:23 Відповісти
щось дуже оперативно.мабуть він був відомий ще до гибелі Монастирського.
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18.01.2023 14:21 Відповісти
Авакян, Гєращєнков, Люся ... ? Якесь чергове зелене лайно
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18.01.2023 14:21 Відповісти
Єрмачидло нас добре здивує. Чи не Ольошу Обдристовича поставить?
А я к ні - то іншого диверсанта від раші? Бо ОЛьоша - то ж явний диверсант.
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18.01.2023 14:27 Відповісти
меняют меняют ,а менты как гоняли бабушек возле рынка так и гоняют
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18.01.2023 14:40 Відповісти
А ви як хотіли? Це ж найголовніші корупціонери країни! Знаєте, скільки трильярдів доларів податків країна втрачає щороку через несанкціоновану торгівлю сємками і цигарками поштучно?

Мусор є мусор, дивно очікувати, що від зміни сраки в кріслі пси сцаря раптом перестануть брати хабаря і використовувати службове становище у власних інтересах задля власного збагачення...
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18.01.2023 14:48 Відповісти
овощами огородными они торгуют
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18.01.2023 14:49 Відповісти
Паркувальники у Дніпрі (здорові бики в уніформі) як ходили з планшетами і виписували штрафи, так і ходять, десятки евакуаторів як евакуювали автівки, так і евакуюють (витрачаючи тони солярки, яка згодилась би для танків і бронемашин). При цьому ЖОДНА КОПІЙКА від цього у бюджети не надходить!
Така собі війна і військовий стан! До речі комендантську годину всі тихенько стали просто хєрити...
А ворог мобілізує всі сили і ресурси. КВН, блд.
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18.01.2023 14:52 Відповісти
кто там у зеленых в обойме остался не пристроенным? Аниматоры, наркоманы, свадебные фотографы, дебилы, алкаши, магазинные воры, секс-инструкторы, рестораторы, контрабандисты были. Какую еще диковинную зверушку осталось им протащить во власть, чтобы удивить? Я бы на их месте таксиста какого то назначил. Они то во всем спецы
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18.01.2023 14:53 Відповісти
 
 