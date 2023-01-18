Кабмін о 15:00 призначить в.о. глави МВС
Уряд на засіданні в середу призначить виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця прем'єр-міністра Ольга Куришко, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд буде сьогодні вдень", - сказала вона.
Очікується, що засідання відбудеться близько 15:00.
До затвердження нового міністра Верховною Радою виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде, ймовірно, один із заступників міністра.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
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