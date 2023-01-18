У Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури, - ОП. ВIДЕО
У Броварах на Київщині літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - йдеться у повідомленні.
За даними телеграм-каналів, йдеться про дитячий садок. Повідомляється, що на місці падіння об'єкта здійнялася пожежа. Офіційного підтвердження щодо цих деталей наразі немає.
Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила, що у Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.
Топ коментарі
+18 Игорь Москаленко #529824
показати весь коментар18.01.2023 09:11
+15 5 копійок
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+13 Алекс Скела
показати весь коментар18.01.2023 09:23
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Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
Но возникает вопрос о вообще необходимости полета над жилым районом. Иногда это необходимо, когда на вертушке ставишь мачту на вышку или ремонтируешь те же трансформаторы. Но иногда там депутат возит местных шлюх по дороге до особняка. Такое тоже происходит, к сожалению.
Также вопрос диверсии. Исключительно просто установить пару сот грамм взрывчатки и взорвать ее целым рядом способов в воздухе. Исключительно просто, зная конструкцию вертушки времен совка, нанести такие повреждения, которые позволят взлететь, но вертолет упадет. Кацапы готовы за такие операции платить и платить много, а также внедрять своих агентов через Румынию и остальные страны без лишних проблем. Пускай жирный из квартала95 идет в будку и сутки через двое сторожит вертушки. Сразу станет уважаемым человеком за свою службу стране. Мобилизация должна идти далеко не только на фронт. Охранник и лишняя пара глаз перед дисплеями с камер видеонаблюдения не помешает.
що, ****, робив гелікоптер над містом?????