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У Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури, - ОП. ВIДЕО

У Броварах на Київщині літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - йдеться у повідомленні.

За даними телеграм-каналів, йдеться про дитячий садок. Повідомляється, що на місці падіння об'єкта здійнялася пожежа. Офіційного підтвердження щодо цих деталей наразі немає.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила, що у Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

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Автор: 

Бровари (280) діти (5066) дитячий садок (362) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+18
Вонючий зелений хайповик. скажи краще хто вкрав 50 новеньких джипів, на одному з яких ти іздив?
Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
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18.01.2023 09:11
+15
Вискакують один поперед одного. Хто перший сказав, той і молодець. Зеліна школа.
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18.01.2023 09:14
+13
літальний апарат впав на об'єкт соціальної інфраструктури

Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
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18.01.2023 09:23
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Ще одне базікало!
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18.01.2023 09:06 Відповісти
Вонючий зелений хайповик. скажи краще хто вкрав 50 новеньких джипів, на одному з яких ти іздив?
Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
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18.01.2023 09:11 Відповісти
Вискакують один поперед одного. Хто перший сказав, той і молодець. Зеліна школа.
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18.01.2023 09:14 Відповісти
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18.01.2023 09:11 Відповісти
Цікаво,в ертоліт старий совковий чи новий аваковський?
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18.01.2023 09:15 Відповісти
Упав предмет подібний на літальний апарат...
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18.01.2023 09:16 Відповісти
Ти їбанута?
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18.01.2023 10:03 Відповісти
Мерзота ти іп@на!
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18.01.2023 10:43 Відповісти
літальний апарат впав на об'єкт соціальної інфраструктури

Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
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18.01.2023 09:23 Відповісти
транспортний засіб, схожий на вантажівку з продуктами харчування, схожими на ковбасу здійснив наїзд на особу чоловічої статі, схожого на пішохода
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18.01.2023 11:47 Відповісти
Чий гвинтокрил? Чи правду говорити релігія забороняє?
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18.01.2023 09:40 Відповісти
5 чоловік загинуло так що жарти недоречні
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18.01.2023 09:43 Відповісти
Ужас, бедные дети. Мало им войны.

Но возникает вопрос о вообще необходимости полета над жилым районом. Иногда это необходимо, когда на вертушке ставишь мачту на вышку или ремонтируешь те же трансформаторы. Но иногда там депутат возит местных шлюх по дороге до особняка. Такое тоже происходит, к сожалению.

Также вопрос диверсии. Исключительно просто установить пару сот грамм взрывчатки и взорвать ее целым рядом способов в воздухе. Исключительно просто, зная конструкцию вертушки времен совка, нанести такие повреждения, которые позволят взлететь, но вертолет упадет. Кацапы готовы за такие операции платить и платить много, а также внедрять своих агентов через Румынию и остальные страны без лишних проблем. Пускай жирный из квартала95 идет в будку и сутки через двое сторожит вертушки. Сразу станет уважаемым человеком за свою службу стране. Мобилизация должна идти далеко не только на фронт. Охранник и лишняя пара глаз перед дисплеями с камер видеонаблюдения не помешает.
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18.01.2023 09:59 Відповісти
Суцільна зелена лапша на вуха, понавибирали брехунів, хто їх на посади тільки призначає, такі "недоразуменія"?
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18.01.2023 10:10 Відповісти
Сказав кирило тімошенко , більше нікому сказати ? А є якась користь від цієї істоти ? нехай іде ведучим на телебачення , чи в ОП солодкіше - можно і красти і базікати та показувати свою потрібність
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18.01.2023 10:15 Відповісти
Ну що всі дебіли відмітились? Всі посміялись? Молодці. Візьміть шоколадку і затуліть свою пельку
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18.01.2023 10:31 Відповісти
питання лише одно
що, ****, робив гелікоптер над містом?????
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18.01.2023 13:56 Відповісти
 
 