У Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури, - ОП. ВIДЕО

У Броварах на Київщині літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - йдеться у повідомленні.

За даними телеграм-каналів, йдеться про дитячий садок. Повідомляється, що на місці падіння об'єкта здійнялася пожежа. Офіційного підтвердження щодо цих деталей наразі немає.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила, що у Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

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