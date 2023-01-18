РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10555 посетителей онлайн
Новости
44 070 67

Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Выросло количество жертв трагедии в Броварах.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент известно о 16 погибших, из которых трое - дети. Среди погибших - руководство МВД. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

О 16 погибших сообщает и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Уточнены данные по трагедии в Броварах: погибли 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются", - отмечает Тимошенко.

"Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек. Среди погибших - трое детей. Ранения получили - 26 человек (12 детей)", - говорится в сообщении.

Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено) 01
Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено) 02

В свою очередь заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщает о 17 погибших.

"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на данный момент 17 погибших, из них 2 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети", - говорится в сообщении.

Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено) 03

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает, что количество жертв возросло.

"По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ГСЧС, 18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДОУ с последующим возгоранием, остекление в 14-этажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС. В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), госпитализированы в больницы (информация уточняется)", - отмечают в свою очередь в ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 ед. техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Также отмечается, что вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225.

На месте чрезвычайной ситуации работает Мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

Также читайте: Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС, - Игнат

Бровары (337) дети (6481) МВД (9317) жертвы (2067) вертолёт (1103)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
Поруч ліс. Навіщо було летіти над містом?
Це все ціна понтів. Дуже жаль дітей та невинних громадян.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:38
+27
А керівництво МВС могло впасти на Банкову, а не на дітсадок?
показать весь комментарий
18.01.2023 10:47
+24
При Авакові закупили для МВС італійські гелікоптери. Не думаю, що чиновники такого рангу, як верхівка МВС, літали б на якихось задрипаних старих машинах. Скоріш за все, - диверсія
показать весь комментарий
18.01.2023 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жах (
показать весь комментарий
18.01.2023 10:38 Ответить
Діверсія 100%
показать весь комментарий
18.01.2023 11:46 Ответить
1 - війна
2 - гелікоптери явно навіть не 10 річні. То мерси вони міняють раз в рік, а техніку вони не міняють ніколи
показать весь комментарий
18.01.2023 10:38 Ответить
При Авакові закупили для МВС італійські гелікоптери. Не думаю, що чиновники такого рангу, як верхівка МВС, літали б на якихось задрипаних старих машинах. Скоріш за все, - диверсія
показать весь комментарий
18.01.2023 10:50 Ответить
Татаров іде на підвищення просто, от і все.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:56 Ответить
При Шандрі. Ойрокоптери.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:54 Ответить
Зверху на гвинті якась тарілка, не схоже на совкову машину.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:59 Ответить
Нет, это вертолет Airbus, купленный в 2018, б/у или новый этот экземпляр, неизвестно.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:17 Ответить
Airbus Н-225 Super Puma, і "тарілка" у нього така є. До речі з ними і раніше траплялися аварії, але тут щось взагалі незрозуміле...
показать весь комментарий
18.01.2023 11:27 Ответить
Шведи від них відказались.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:56 Ответить
норги
показать весь комментарий
18.01.2023 12:13 Ответить
Ось, що не зрозуміло (Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. Джерело,
оскільки гвинтокрил не падає як гиря і є шанс вибрати місце для плюху об землю... Сподіваюсь, найвеличніший лідор вЗесвіту візьме справу під особистий контроль та все розсмокче дЄрмаку???
показать весь комментарий
18.01.2023 12:59 Ответить
Поруч ліс. Навіщо було летіти над містом?
Це все ціна понтів. Дуже жаль дітей та невинних громадян.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:38 Ответить
А керівництво МВС могло впасти на Банкову, а не на дітсадок?
показать весь комментарий
18.01.2023 10:47 Ответить
От ти потвора, ані краплі співчуття
показать весь комментарий
18.01.2023 11:25 Ответить
гелікоптери в сторону Броварів пролітають над Києвом щодня і майже в один і той же час - наче там медом намазано
показать весь комментарий
18.01.2023 11:07 Ответить
Не медом, а просто на вертолёте им, видимо, быстрее. Все ж очень сильно занятые. Долетались(((
показать весь комментарий
18.01.2023 11:34 Ответить
Коли-небудь чув такий вислів - "повітряний коридор"? Льотчик, не в бойових умовах, та поза межами району бойових дій, не веде ЛА "як у голову збреде", а керується вказівками повітряного диспетчера Той визначає курс та висоту польоту А якщо (як пишуть) вертоліт у тумані "чепонув" дах будівлі, то треба розбираться, чому він так знизився - бо коридори прокладаються з урахуванням висоти об"єктів, які знаходяться по курсу
показать весь комментарий
18.01.2023 18:11 Ответить
Щось ****** на диверсію, зразу вспоминаєть зшита справа Шеремета, і вони покарані?, а в Броварах більш за всих по Київській обл. підтримували ригів
показать весь комментарий
18.01.2023 10:42 Ответить
Гвинтокрил у Броварах впав, а не Бровари у гвинтокрил.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:46 Ответить
Трохи почекаємо і будуть результати розслідування. Впав у місті, мають бути і свідки як це відбувалося і згодом якісь записи з камер з'являться, а може там і бортові самописці якісь є.

Летіло високе керівництво, може по ходу вирішили змінити плани, заморочили голову пілоту, розвертайся або повертай туди, сюди, що призвело до помилки в пілотуванні.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:44 Ответить
Пишуть, що загинув міністр МВД та його заступнике в гвінтокрилі
показать весь комментарий
18.01.2023 10:44 Ответить
Не хвилюйтеся, святе місце пусте не буває
показать весь комментарий
18.01.2023 10:49 Ответить
как бы это цинично не звучало (не про детей, конечно), но может найдётся кто-то более адекватный на пост министра МВД... в ведомстве разброд и шатание. все занимаются чем-попало, и никто не знает, что им нужно делать.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:51 Ответить
Ага, Татарова призначать.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:01 Ответить
У ЗЕбанутого стада уйма претендентов на высокие посты. Взять хотя-бы Маню Безголовую... ну, рыжая такая... Безуглая. Чем не претендент? На фоне этого ЗЕбанутого стада дебилов она умеет читать и писать, то есть готовый кандидат на любой пост.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:28 Ответить
Так просто такі речі не відбуваються.. точно якась діверсія..
показать весь комментарий
18.01.2023 10:47 Ответить
Під Києвом?! У нас взагалі спецслужби є якісь? Сотні тисяч же ...
показать весь комментарий
18.01.2023 10:53 Ответить
Мутняк якийсь! "Виконував задачі ДСНС? Царство небесне загиблим, співчуття ріднім...
Щось рік заяця почався хєрувато. Шамани з Тиви ворожать?
показать весь комментарий
18.01.2023 10:51 Ответить
ДСНС підпорядковане МВС при Авакову ...Гвинтокрили використовували для перевезення потерпілих або ранених .
показать весь комментарий
18.01.2023 10:54 Ответить
Ну, це я кожен день бачу, але що робило по лінії ДСНС все керівництво МВС в одному гвинтокрилі?
показать весь комментарий
18.01.2023 11:01 Ответить
блин этого еще не хватало! соболезную родственникам погибших!!!
показать весь комментарий
18.01.2023 10:52 Ответить
З ранку дуже дивно подавалась інформація. Хоча вже було відомо, хто летів, на чому летів і куди летів. А нам розповідали про якійсь летальний апарат. Не думаю, що це диверсія, бо такі особи були в гелікоптері. Там все по-дорослому перевіряється перед злетом. Гелікоптер який саме був досі не відомо. Скоріш за все французький. ДІТЕЙ ДУЖЕ ШКОДА. Куди летіли теж не зрозуміло. Може знову бухать?
показать весь комментарий
18.01.2023 10:52 Ответить
Только хотел про то же самое. Что удивляло в первых сообщениях? Так то, что жертв нет. И на тебе. А рядом жилой дом буквально и садик вплотную, и море огня на большой площади. Сразу нестыковки грубые пошли.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:06 Ответить
Якого х літати над містом? Нахра ці понти?
показать весь комментарий
18.01.2023 10:53 Ответить
...какая пип пип умудрилась посадить всех в одну леталку???
показать весь комментарий
18.01.2023 10:55 Ответить
якого *** над містом літати тупарі
показать весь комментарий
18.01.2023 10:57 Ответить
Вітер. Сильні пориви вітру в Києво-Святошинському всю ніч і зараз. Таке саме і в Броварському.
При такому поривчастому вітрі вертушкам взагалі-то літати заборонено....
показать весь комментарий
18.01.2023 10:58 Ответить
на півдні до речі теж вже третій день задуває аж в вентиляцію так, що двері гуляють в квартирі
показать весь комментарий
18.01.2023 11:21 Ответить
Я не здивуюсь,що керівництво було у справах і з собою перевозили важко поранених дітей. Хоча діти можуть бути з дитсадка,інформація подана так,що нічого не зрозуміло,але дуже шкода,співчуття рідним. Чомусь впевнена,що диверсія.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:00 Ответить
Якійсь чорний січень. Страшний початок року.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:10 Ответить
Як би не відноситися до тих, хто перебував на борту, - це втрата для України. Та ще і діти.

І ті коменти, що пишуть тут корисні ідіоти та агенти кацапів - це дно.
показать весь комментарий
18.01.2023 11:10 Ответить
Те що ворогів хватає в вищих ешелонах влади всім відомо ,від тих хто свідомо працює на росію ,до тих хто працює на певних олігархів ,тому немає сумніву що це диверсія ,нещасні діти куди їм сховатись ?
показать весь комментарий
18.01.2023 11:12 Ответить
"Вертоліт зробив три кола над "Форою", полетів в центр, почав різко знижаться, ударився, загорівся і все", - мешканець Броварів про останні хвилини перед авіакатастрофою
показать весь комментарий
18.01.2023 11:14 Ответить
Вчора літав, позавчора, рік б...ть літав... І впав... Коли всі три були на борту...
І всім було пофіг до цього, і не звертали увагу... Летить гвинтокрил, ну летить собі, а як впав, загинули люди... Тоді зразу - "так нашо над містом летів, ліс збоку, або, чому не відвів в ліс, або в поле?", це не літак який по траекторії летить... Щось сталося. Перед польотом пілот завжди перевіряє технічний стан агрегату. Це ж не велосипед - крутнув педалями, поїхало, або ні...

Співчуваю сім'ям загиблих... 🙏
показать весь комментарий
18.01.2023 11:24 Ответить
Дорог мало и машин? К чему понты? Сами погибли и детей поубивали с гражданскими. И вообще инфа податься через жопу,как то враньё про с300 и с 400 з північного напрямку,а все знали и так что с белопараши, что дети на борту делали и были они там вообще. Нихера не понятно. Своих что ли катали....
показать весь комментарий
18.01.2023 11:28 Ответить
ого! скільки тут в коментах експертів та аналітиків. мовчу
показать весь комментарий
18.01.2023 11:34 Ответить
арестович, ми тебе впізнали, можеш не мовчати
показать весь комментарий
18.01.2023 11:59 Ответить
В Васильківському районі ,ще є аси,які все літо над дахами домовладінь пролітали так,що ледь не чіпляли проводи. Собаки та домашні тварини дуріли від шуму гвинтокрила.
показать весь комментарий
18.01.2023 12:15 Ответить
Ехали снимать тик ток, а поубивали детей.
Руководству ***** шо делать в горячих точках.
показать весь комментарий
18.01.2023 12:15 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4916 Петро Порошенко :

Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.

Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
показать весь комментарий
18.01.2023 12:31 Ответить
Усі троє керівники, на одному борті ??
показать весь комментарий
18.01.2023 12:54 Ответить
Україна залита кров*ю... це страшно..
показать весь комментарий
18.01.2023 13:19 Ответить
Так он упал на садик или возле 9 этажки? Почему тушка возле подъезда лежит?
показать весь комментарий
18.01.2023 13:53 Ответить
Керівництво країни і спецслужби не можуть забезпечити не те що оборону країни і безпеку громадян, а, навіть безпеку і життя своїх високопосадавців (силових структур).
показать весь комментарий
18.01.2023 14:13 Ответить
Згідно характеристик - гелікоптер двохмоторний. Таким дозволено літати над містом, так як технічна відмова зразу двох двигунів малоймовірна.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:21 Ответить
Що б там що не говорив про понти і нераціональні польоти над містом! Я Вам таке скажу це все й.обані к.ацапи винні! Яка помилка - це пілоти міністра, вони проходять перевірку перед кожним польотом на алкашку і наркоту, поліграф раз у місць, а внутряки знають навіть скільки разів у день він сходив і яким кольором, вертуха перед кожним вилітом тех огляд повний, чи Ви думаєте, що із усіх вертух на потреби керівництва МВС вибрали найгірший. Чисто моя думка, що вертух потушили чимось на кшталт антидронової гвинтівки, щось видало електромагнітний імпульс, що потушило електронні системи, і в результаті об'єкт став не керованим, причому це було зроблено в густо населеному районі, що дає змогу заховатись оператору, і вибрати місце, думаю на дидсадок було заплановано щоб упав, це має викликати резонанс на думку піда.росіянн і оздобити народ проти чиновників доречі маршрути вибирає не міністр чи заступник. Ще більше дивують ті хто пише жаль виключно дітей - так в першу чергу дітей які загинули, які отримали травми та шок, їхніх батьків, але чому не жаль тих хто були у гелікоптері: пілоти, поліцаї, чиновники - це по Вашому не люди, у Міністра та замів немає дітей, батьків, дружин, сестер, братів, нема кому за ними сумувати????? У підсумок скажу, що я м'яко кажучи не прихильник зе влади та ще чиновників, але скажу таке : мені жаль усіх однаково від малечі яка йшла у дидсадок, через те що їхні батьки не поїхали за кордон як миші а продовжують працювати та тягнути економіку України до міністра який виновув свої обов'язки і чесно кажучи не потрапляв у якісь гучні скандали і був не найгіршим чиновником в уряді Щирі співчуття усім хто зазнав горя в наслідок цього жахливого підступного злочину!!! А пораненим якнайшвидшого та безболіснішого одужання!
показать весь комментарий
19.01.2023 08:27 Ответить
 
 