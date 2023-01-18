Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Выросло количество жертв трагедии в Броварах.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент известно о 16 погибших, из которых трое - дети. Среди погибших - руководство МВД. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

О 16 погибших сообщает и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Уточнены данные по трагедии в Броварах: погибли 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются", - отмечает Тимошенко.

"Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек. Среди погибших - трое детей. Ранения получили - 26 человек (12 детей)", - говорится в сообщении.





В свою очередь заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщает о 17 погибших.

"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на данный момент 17 погибших, из них 2 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети", - говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает, что количество жертв возросло.

"По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ГСЧС, 18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДОУ с последующим возгоранием, остекление в 14-этажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС. В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), госпитализированы в больницы (информация уточняется)", - отмечают в свою очередь в ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 ед. техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Также отмечается, что вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225.

На месте чрезвычайной ситуации работает Мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

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