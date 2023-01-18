Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (уточнено). ВІДЕО+ФОТО

Станом на даний момент відомо про 16 загиблих внаслідок трагедії у Броварах, з яких троє – діти. Серед загиблих - керівництво МВС. Також 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Раніше повідомлялося про 18 загиблих. Втім пізніше з’явилася уточнена інформація.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на даний момент відомо про 16 загиблих, з яких троє – діти. Серед загиблих - керівництво МВС. Також 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Постраждалих доправили до медичних установ", - йдеться у повідомленні.

Про 16 загиблих повідомляє і заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Уточнені дані по трагедії в Броварах: загинуло 16 людей, з них 3 дітей. Шпиталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають", - зазначає Тимошенко.

"Кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 чоловік. Серед загиблих - троє дітей. Поранення отримали - 26 осіб (12 дітей)", - раніше повідомляли у МВС.





Своєю чергою заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв про 17 загиблих.

"Бровари. На місці триває рятувальна операція. За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них 2 дітей. У лікарнях перебувають 22 особи, 10 з яких - діти", - йдеться у повідомленні.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що кількість жертв зросла.

"Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру ДСНС, 18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у 14-поверховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

"На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - зазначають своєю чергою у ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Також зазначається, що вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.

На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

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