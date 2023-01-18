УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7963 відвідувача онлайн
Новини
44 072 67

Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (уточнено). ВІДЕО+ФОТО

Станом на даний момент відомо про 16 загиблих внаслідок трагедії у Броварах, з яких троє – діти. Серед загиблих - керівництво МВС. Також 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Раніше повідомлялося про 18 загиблих. Втім пізніше з’явилася уточнена інформація.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на даний момент відомо про 16 загиблих, з яких троє – діти. Серед загиблих - керівництво МВС. Також 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Постраждалих доправили до медичних установ", - йдеться у повідомленні.

Про 16 загиблих повідомляє і заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Уточнені дані по трагедії в Броварах: загинуло 16 людей, з них 3 дітей. Шпиталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають", - зазначає Тимошенко.

"Кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 чоловік. Серед загиблих - троє дітей. Поранення отримали - 26 осіб (12 дітей)", - раніше повідомляли у МВС.

Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (уточнено) 01
Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (уточнено) 02

Своєю чергою заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв про 17 загиблих.

"Бровари. На місці триває рятувальна операція. За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них 2 дітей. У лікарнях перебувають 22 особи, 10 з яких - діти", - йдеться у повідомленні.

Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (уточнено) 03

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що кількість жертв зросла.

"Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру ДСНС, 18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у 14-поверховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

"На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - зазначають своєю чергою у ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Також зазначається, що вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.

На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував задачі ДСНС, - Ігнат

Автор: 

Бровари (280) діти (5064) МВС (3501) жертви (1792) вертоліт (878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
Поруч ліс. Навіщо було летіти над містом?
Це все ціна понтів. Дуже жаль дітей та невинних громадян.
показати весь коментар
18.01.2023 10:38
+27
А керівництво МВС могло впасти на Банкову, а не на дітсадок?
показати весь коментар
18.01.2023 10:47
+24
При Авакові закупили для МВС італійські гелікоптери. Не думаю, що чиновники такого рангу, як верхівка МВС, літали б на якихось задрипаних старих машинах. Скоріш за все, - диверсія
показати весь коментар
18.01.2023 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жах (
показати весь коментар
18.01.2023 10:38 Відповісти
Діверсія 100%
показати весь коментар
18.01.2023 11:46 Відповісти
1 - війна
2 - гелікоптери явно навіть не 10 річні. То мерси вони міняють раз в рік, а техніку вони не міняють ніколи
показати весь коментар
18.01.2023 10:38 Відповісти
При Авакові закупили для МВС італійські гелікоптери. Не думаю, що чиновники такого рангу, як верхівка МВС, літали б на якихось задрипаних старих машинах. Скоріш за все, - диверсія
показати весь коментар
18.01.2023 10:50 Відповісти
Татаров іде на підвищення просто, от і все.
показати весь коментар
18.01.2023 10:56 Відповісти
При Шандрі. Ойрокоптери.
показати весь коментар
18.01.2023 11:54 Відповісти
Зверху на гвинті якась тарілка, не схоже на совкову машину.
показати весь коментар
18.01.2023 10:59 Відповісти
Нет, это вертолет Airbus, купленный в 2018, б/у или новый этот экземпляр, неизвестно.
показати весь коментар
18.01.2023 11:17 Відповісти
Airbus Н-225 Super Puma, і "тарілка" у нього така є. До речі з ними і раніше траплялися аварії, але тут щось взагалі незрозуміле...
показати весь коментар
18.01.2023 11:27 Відповісти
Шведи від них відказались.
показати весь коментар
18.01.2023 11:56 Відповісти
норги
показати весь коментар
18.01.2023 12:13 Відповісти
Ось, що не зрозуміло (Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. Джерело,
оскільки гвинтокрил не падає як гиря і є шанс вибрати місце для плюху об землю... Сподіваюсь, найвеличніший лідор вЗесвіту візьме справу під особистий контроль та все розсмокче дЄрмаку???
показати весь коментар
18.01.2023 12:59 Відповісти
Поруч ліс. Навіщо було летіти над містом?
Це все ціна понтів. Дуже жаль дітей та невинних громадян.
показати весь коментар
18.01.2023 10:38 Відповісти
А керівництво МВС могло впасти на Банкову, а не на дітсадок?
показати весь коментар
18.01.2023 10:47 Відповісти
От ти потвора, ані краплі співчуття
показати весь коментар
18.01.2023 11:25 Відповісти
гелікоптери в сторону Броварів пролітають над Києвом щодня і майже в один і той же час - наче там медом намазано
показати весь коментар
18.01.2023 11:07 Відповісти
Не медом, а просто на вертолёте им, видимо, быстрее. Все ж очень сильно занятые. Долетались(((
показати весь коментар
18.01.2023 11:34 Відповісти
Коли-небудь чув такий вислів - "повітряний коридор"? Льотчик, не в бойових умовах, та поза межами району бойових дій, не веде ЛА "як у голову збреде", а керується вказівками повітряного диспетчера Той визначає курс та висоту польоту А якщо (як пишуть) вертоліт у тумані "чепонув" дах будівлі, то треба розбираться, чому він так знизився - бо коридори прокладаються з урахуванням висоти об"єктів, які знаходяться по курсу
показати весь коментар
18.01.2023 18:11 Відповісти
Щось ****** на диверсію, зразу вспоминаєть зшита справа Шеремета, і вони покарані?, а в Броварах більш за всих по Київській обл. підтримували ригів
показати весь коментар
18.01.2023 10:42 Відповісти
Гвинтокрил у Броварах впав, а не Бровари у гвинтокрил.
показати весь коментар
18.01.2023 10:46 Відповісти
Трохи почекаємо і будуть результати розслідування. Впав у місті, мають бути і свідки як це відбувалося і згодом якісь записи з камер з'являться, а може там і бортові самописці якісь є.

Летіло високе керівництво, може по ходу вирішили змінити плани, заморочили голову пілоту, розвертайся або повертай туди, сюди, що призвело до помилки в пілотуванні.
показати весь коментар
18.01.2023 11:44 Відповісти
Пишуть, що загинув міністр МВД та його заступнике в гвінтокрилі
показати весь коментар
18.01.2023 10:44 Відповісти
Не хвилюйтеся, святе місце пусте не буває
показати весь коментар
18.01.2023 10:49 Відповісти
как бы это цинично не звучало (не про детей, конечно), но может найдётся кто-то более адекватный на пост министра МВД... в ведомстве разброд и шатание. все занимаются чем-попало, и никто не знает, что им нужно делать.
показати весь коментар
18.01.2023 10:51 Відповісти
Ага, Татарова призначать.
показати весь коментар
18.01.2023 11:01 Відповісти
У ЗЕбанутого стада уйма претендентов на высокие посты. Взять хотя-бы Маню Безголовую... ну, рыжая такая... Безуглая. Чем не претендент? На фоне этого ЗЕбанутого стада дебилов она умеет читать и писать, то есть готовый кандидат на любой пост.
показати весь коментар
18.01.2023 11:28 Відповісти
Так просто такі речі не відбуваються.. точно якась діверсія..
показати весь коментар
18.01.2023 10:47 Відповісти
Під Києвом?! У нас взагалі спецслужби є якісь? Сотні тисяч же ...
показати весь коментар
18.01.2023 10:53 Відповісти
Мутняк якийсь! "Виконував задачі ДСНС? Царство небесне загиблим, співчуття ріднім...
Щось рік заяця почався хєрувато. Шамани з Тиви ворожать?
показати весь коментар
18.01.2023 10:51 Відповісти
ДСНС підпорядковане МВС при Авакову ...Гвинтокрили використовували для перевезення потерпілих або ранених .
показати весь коментар
18.01.2023 10:54 Відповісти
Ну, це я кожен день бачу, але що робило по лінії ДСНС все керівництво МВС в одному гвинтокрилі?
показати весь коментар
18.01.2023 11:01 Відповісти
блин этого еще не хватало! соболезную родственникам погибших!!!
показати весь коментар
18.01.2023 10:52 Відповісти
З ранку дуже дивно подавалась інформація. Хоча вже було відомо, хто летів, на чому летів і куди летів. А нам розповідали про якійсь летальний апарат. Не думаю, що це диверсія, бо такі особи були в гелікоптері. Там все по-дорослому перевіряється перед злетом. Гелікоптер який саме був досі не відомо. Скоріш за все французький. ДІТЕЙ ДУЖЕ ШКОДА. Куди летіли теж не зрозуміло. Може знову бухать?
показати весь коментар
18.01.2023 10:52 Відповісти
Только хотел про то же самое. Что удивляло в первых сообщениях? Так то, что жертв нет. И на тебе. А рядом жилой дом буквально и садик вплотную, и море огня на большой площади. Сразу нестыковки грубые пошли.
показати весь коментар
18.01.2023 11:06 Відповісти
Якого х літати над містом? Нахра ці понти?
показати весь коментар
18.01.2023 10:53 Відповісти
...какая пип пип умудрилась посадить всех в одну леталку???
показати весь коментар
18.01.2023 10:55 Відповісти
якого *** над містом літати тупарі
показати весь коментар
18.01.2023 10:57 Відповісти
Вітер. Сильні пориви вітру в Києво-Святошинському всю ніч і зараз. Таке саме і в Броварському.
При такому поривчастому вітрі вертушкам взагалі-то літати заборонено....
показати весь коментар
18.01.2023 10:58 Відповісти
на півдні до речі теж вже третій день задуває аж в вентиляцію так, що двері гуляють в квартирі
показати весь коментар
18.01.2023 11:21 Відповісти
Я не здивуюсь,що керівництво було у справах і з собою перевозили важко поранених дітей. Хоча діти можуть бути з дитсадка,інформація подана так,що нічого не зрозуміло,але дуже шкода,співчуття рідним. Чомусь впевнена,що диверсія.
показати весь коментар
18.01.2023 11:00 Відповісти
Якійсь чорний січень. Страшний початок року.
показати весь коментар
18.01.2023 11:10 Відповісти
Як би не відноситися до тих, хто перебував на борту, - це втрата для України. Та ще і діти.

І ті коменти, що пишуть тут корисні ідіоти та агенти кацапів - це дно.
показати весь коментар
18.01.2023 11:10 Відповісти
Те що ворогів хватає в вищих ешелонах влади всім відомо ,від тих хто свідомо працює на росію ,до тих хто працює на певних олігархів ,тому немає сумніву що це диверсія ,нещасні діти куди їм сховатись ?
показати весь коментар
18.01.2023 11:12 Відповісти
"Вертоліт зробив три кола над "Форою", полетів в центр, почав різко знижаться, ударився, загорівся і все", - мешканець Броварів про останні хвилини перед авіакатастрофою
показати весь коментар
18.01.2023 11:14 Відповісти
Вчора літав, позавчора, рік б...ть літав... І впав... Коли всі три були на борту...
І всім було пофіг до цього, і не звертали увагу... Летить гвинтокрил, ну летить собі, а як впав, загинули люди... Тоді зразу - "так нашо над містом летів, ліс збоку, або, чому не відвів в ліс, або в поле?", це не літак який по траекторії летить... Щось сталося. Перед польотом пілот завжди перевіряє технічний стан агрегату. Це ж не велосипед - крутнув педалями, поїхало, або ні...

Співчуваю сім'ям загиблих... 🙏
показати весь коментар
18.01.2023 11:24 Відповісти
Дорог мало и машин? К чему понты? Сами погибли и детей поубивали с гражданскими. И вообще инфа податься через жопу,как то враньё про с300 и с 400 з північного напрямку,а все знали и так что с белопараши, что дети на борту делали и были они там вообще. Нихера не понятно. Своих что ли катали....
показати весь коментар
18.01.2023 11:28 Відповісти
ого! скільки тут в коментах експертів та аналітиків. мовчу
показати весь коментар
18.01.2023 11:34 Відповісти
арестович, ми тебе впізнали, можеш не мовчати
показати весь коментар
18.01.2023 11:59 Відповісти
В Васильківському районі ,ще є аси,які все літо над дахами домовладінь пролітали так,що ледь не чіпляли проводи. Собаки та домашні тварини дуріли від шуму гвинтокрила.
показати весь коментар
18.01.2023 12:15 Відповісти
Ехали снимать тик ток, а поубивали детей.
Руководству ***** шо делать в горячих точках.
показати весь коментар
18.01.2023 12:15 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4916 Петро Порошенко :

Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.

Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
показати весь коментар
18.01.2023 12:31 Відповісти
Усі троє керівники, на одному борті ??
показати весь коментар
18.01.2023 12:54 Відповісти
Україна залита кров*ю... це страшно..
показати весь коментар
18.01.2023 13:19 Відповісти
Так он упал на садик или возле 9 этажки? Почему тушка возле подъезда лежит?
показати весь коментар
18.01.2023 13:53 Відповісти
Керівництво країни і спецслужби не можуть забезпечити не те що оборону країни і безпеку громадян, а, навіть безпеку і життя своїх високопосадавців (силових структур).
показати весь коментар
18.01.2023 14:13 Відповісти
Згідно характеристик - гелікоптер двохмоторний. Таким дозволено літати над містом, так як технічна відмова зразу двох двигунів малоймовірна.
показати весь коментар
18.01.2023 14:21 Відповісти
Що б там що не говорив про понти і нераціональні польоти над містом! Я Вам таке скажу це все й.обані к.ацапи винні! Яка помилка - це пілоти міністра, вони проходять перевірку перед кожним польотом на алкашку і наркоту, поліграф раз у місць, а внутряки знають навіть скільки разів у день він сходив і яким кольором, вертуха перед кожним вилітом тех огляд повний, чи Ви думаєте, що із усіх вертух на потреби керівництва МВС вибрали найгірший. Чисто моя думка, що вертух потушили чимось на кшталт антидронової гвинтівки, щось видало електромагнітний імпульс, що потушило електронні системи, і в результаті об'єкт став не керованим, причому це було зроблено в густо населеному районі, що дає змогу заховатись оператору, і вибрати місце, думаю на дидсадок було заплановано щоб упав, це має викликати резонанс на думку піда.росіянн і оздобити народ проти чиновників доречі маршрути вибирає не міністр чи заступник. Ще більше дивують ті хто пише жаль виключно дітей - так в першу чергу дітей які загинули, які отримали травми та шок, їхніх батьків, але чому не жаль тих хто були у гелікоптері: пілоти, поліцаї, чиновники - це по Вашому не люди, у Міністра та замів немає дітей, батьків, дружин, сестер, братів, нема кому за ними сумувати????? У підсумок скажу, що я м'яко кажучи не прихильник зе влади та ще чиновників, але скажу таке : мені жаль усіх однаково від малечі яка йшла у дидсадок, через те що їхні батьки не поїхали за кордон як миші а продовжують працювати та тягнути економіку України до міністра який виновув свої обов'язки і чесно кажучи не потрапляв у якісь гучні скандали і був не найгіршим чиновником в уряді Щирі співчуття усім хто зазнав горя в наслідок цього жахливого підступного злочину!!! А пораненим якнайшвидшого та безболіснішого одужання!
показати весь коментар
19.01.2023 08:27 Відповісти
 
 