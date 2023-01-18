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Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС, - Игнат

бровари

Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Украине определенное количество таких вертолетов, которые также выполняют задачи по обороне страны.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Читайте: Падение вертолета в Броварах: Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших. ФОТО

Бровары (337) детсад (428) ГСЧС (4956) вертолёт (1103) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+16
Ще не вигадали,які саме задачі виконував?
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18.01.2023 10:15
+11
Та досить. У нас над містом цілими днями літають , у них реально є свої обов'язки. Проблема, що упав і люди в біді
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18.01.2023 10:17
+10
Може досить ,Ігнат?!
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18.01.2023 10:22
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Ще не вигадали,які саме задачі виконував?
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18.01.2023 10:15 Ответить
Та досить. У нас над містом цілими днями літають , у них реально є свої обов'язки. Проблема, що упав і люди в біді
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18.01.2023 10:17 Ответить
досить брехати!
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18.01.2023 10:25 Ответить
Та щось поки що в мене не дуже в'яжеться 3 керівника МВС в одному гвинтокрилі з виконанням обов'язків. А якщо врахувати загальну кількість пасажирів, то більш схоже на екскурсію. Ну зачекаємо, що скажуть експерти.
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18.01.2023 10:32 Ответить
Очень жаль детей. И солдат нацгвардии, которые сопровождали высокопоставленных особ. Работников детсада. Когда Аваков закупал во Франции прогулочные вертолеты для милиционеров, все криком кричали-почему не боевые??? Почему во время войны, потратили 600 миллионов долларов на игрушки, без которых наверное можно было обойтись..
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18.01.2023 11:25 Ответить
..ці **іграшки** не зупиняючись днями на ночами возять поранених від лінії фронту до шпиталів Києва..Львова...та інших міст. Може Ви на Мі-24 будете тягати тяжких? Чим хлопців возити? Де Ви там солдат Нацгвардії вже знайшли? Три члена екіпажа..три посадовця..охоронець...і як пишуть ФОТОГРАФ!!???.. Як же Монастирському без фотографа біля **горячої точки ** можна бути?!
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18.01.2023 20:00 Ответить
Що возять-Слава Богу!
Але якби держава не дала гроші Авакову на ці гвинтокрили, а придбала на них бойові гвинтокрили, звісна річ було би набагато гірше!
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18.01.2023 20:50 Ответить
Які бойові гвинтокрили Ви збирались купляти? Хто нам продавати і хто їх купляти збирався? Апачі..чи Тайгери? Чи зараз прийшли до тями? Нам що..транспортні вертольоти не потрібні вже? Вони зараз передані ЗСУ і працюють на військових. Чому ми не ремонтували десятки своїх Мі-8 та Мі-24... а купляли у Білорусі бітум для доріг? Чому ми не випускали сотнями Стугни для ЗСУ..а випускали їх для арабів? Слава Пашинському та Чорновіл...що врятували сотні комплексів з Малина. АРАБСЬКИХ!! Аби якби...Аби якби!!! Якби навесні 2019 купили розум для 75 відсотків потенційних ідіотів...то сьогодні може Ви і подібні питання не підіймали б. Як би держава не дала б гроші на ці машини... то з десяток кілометрів шляхів точно б сприяли захисту нашої України..??))). Ще й як!!! Може вже зрозумієте...що Зе НЕ ЗБИРАВСЯ боронити державу! Він та його зграя в МО знищили авіаційну розвідку... скоротили бойовий підрозділ винущувачів-бомбардувальників. А Ви про бойові вертольоти! Радійте що хоч ці є і ЛІТАЮТЬ!!!
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18.01.2023 21:11 Ответить
Істерика, щоб побільше букв написати? Апачі не продавали? А Мі24 та Мі8 нам також "не продавали"? Ти так бажаєш вигородити Авакова, який через вірменську діаспору Франціі отримував відкати від "сдєлки вєка" на 600 млн доларів? Дірка від бублика вам із Аваковим! Під час війни ви СВІДОМО закупали не бойові машини, а прогулянкові гвинтокрили для міліціонерів, тепер крокодилячі сльози льєте? Хоч би краплину совісті мали.
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19.01.2023 00:26 Ответить
не Вам за мою совість говорити!! Якщо не знаєте... то нам НЕПОТРІБНО було купувати ні Мі-8 ні Мі-24.. бо у нас тільки у Конотопі на АРЗ їх десятки несправних стоять. Бери.. ремонтуй.. модифікуй..як ще робили для імпортних машин..які приходили на завод з за кордону. Я не буду щось доводити людині..яка пише дичину про вірменську діаспору і відкати. Тут звичайна дурнуватість з повним незнанням питання! І нащо зеленим купляти вертольоти... коли ЗСУ ..і авіація у тому числі скорочувалася? Здається...що Ви яскравий представник 75 відсотків асфатьто-бетонного кворуму. А якби мозок працював... то взяли б і подумали ( сумнівна ця функція для Вас) ... що НОВИЙ !!!Е-225 зі всіма наворотами коштує від 22 до 25 млн. EUR ... Авакову відкотили кошти на 20 (ДВАДЦЯТЬ!!!) вертольотів Е-225?! От і розмова про Вашу вміння ДУМАТИ... і згадувати про чиюсь совість..якої у Вас і близенько не видно! )))
І на додаток...))) Мі-8 та Мі-24 випускають у смердячій ращці... Казань..та Улан Уде! Як би ти ..недолуге верещало... як би Україна купувала бойові вертольоти у смердячих?! ))))
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19.01.2023 12:58 Ответить
Ти вдаєш із себе припадочного, чи дійсно шизофреник? Ти не знаеш, що на Мі8 та Мі 24 літають від Антарктиди до Арктики? І що купити їх( за бажанням) можна було де завгодно?. Це перше.
А що заважало чорту Авакову використати ті 600 млн долларів на ремонт машин і поставіти їх на озброєння Нацгвардії, якщо їх можна було відновити? Не знаєш?
Відсутність відкатів заважала.
І по третє. Чорт Аваков уклав угоду із Коломойським про приведення до влади Зеленьського. І справно виконував усі партнерські домовленності із Бенею, будучи єдиним політиком не тількии пережившим вибори, але і підвищившиц свій вплив при Коломоймькому.
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19.01.2023 16:49 Ответить
..хвореньке розумово!! Ти хоть розумієш..яку лабуду ти несеш?
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19.01.2023 18:59 Ответить
Начальство летіло пожежу гасити?
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18.01.2023 11:09 Ответить
з сауни після пиятика на роботу летіли, не встигали
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18.01.2023 11:13 Ответить
Ігаль Левін-В катастрофе вертолета погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Енин и госсекретарь МВД Лубкович.
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18.01.2023 10:19 Ответить
Може досить ,Ігнат?!
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18.01.2023 10:22 Ответить
Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок, - заступник керівника ОП Тимошенко.
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18.01.2023 11:20 Ответить
Куда б не летів, а формуліровка одна - виконував завдання по обороні України. Взагалі то ми бачимо, як поліцаї виконують завдання по обороні по всій Україні.
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18.01.2023 11:26 Ответить
ЯК їм було не зрозуміло, що міністр, 1 заступник плюс держ секретар НЕМАЮТЬ летіти в в одному гвинтокрилі!!! Скажеш летіли в одному в цілях економії, я сказу - не треба ляля про економію, особливо в поліції.
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18.01.2023 12:51 Ответить
За традицією, якщо поліцейська машина порушує правила і створює ДТП, тут таки заявляють, що машина їхала на завдання!
Можливо тут схожа ситуація.
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18.01.2023 13:34 Ответить
Судячи з кількості багатоповерхівок навколо, пілот обрав найменшу будівлю, це ж очевидно.
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18.01.2023 13:45 Ответить
..коли Ви на машині зірветеся у прірву, теж будете вибирати..де каміння поменше? Перестаньте робити з всіх пілотів..які падають героїв! У 99 відсотках випадків екіпаж навіть не розуміє, що відбувається. А як що і розуміє. то йому нема часу дивитися..куди він падає.. Бо у значній більшості випадків від екіпажа нічого не залежить. Це тільки при совєтах всі екіпажі виключно відводили літаки від садочків.. лікарень та шкіл.
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18.01.2023 20:07 Ответить
 
 