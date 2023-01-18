Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС, - Игнат

Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Украине определенное количество таких вертолетов, которые также выполняют задачи по обороне страны.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

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