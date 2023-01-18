Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС, - Игнат
Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в Украине определенное количество таких вертолетов, которые также выполняют задачи по обороне страны.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Топ комментарии
+16 South Friend
показать весь комментарий18.01.2023 10:15
+11 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий18.01.2023 10:17
+10 Ігор Наумчук
показать весь комментарий18.01.2023 10:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якби держава не дала гроші Авакову на ці гвинтокрили, а придбала на них бойові гвинтокрили, звісна річ було би набагато гірше!
І на додаток...))) Мі-8 та Мі-24 випускають у смердячій ращці... Казань..та Улан Уде! Як би ти ..недолуге верещало... як би Україна купувала бойові вертольоти у смердячих?! ))))
А що заважало чорту Авакову використати ті 600 млн долларів на ремонт машин і поставіти їх на озброєння Нацгвардії, якщо їх можна було відновити? Не знаєш?
Відсутність відкатів заважала.
І по третє. Чорт Аваков уклав угоду із Коломойським про приведення до влади Зеленьського. І справно виконував усі партнерські домовленності із Бенею, будучи єдиним політиком не тількии пережившим вибори, але і підвищившиц свій вплив при Коломоймькому.
Можливо тут схожа ситуація.