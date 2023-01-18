Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС, - Ігнат

Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в Україні є певна кількість таких вертольотів, які також виконують завдання з оборони країни.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

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