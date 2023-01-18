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Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС, - Ігнат

бровари

Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в Україні є певна кількість таких вертольотів, які також виконують завдання з оборони країни.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння гвинтокрила в Броварах: Попередньо відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих. ФОТО

Автор: 

Бровари (280) дитячий садок (361) ДСНС (5104) вертоліт (878) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+16
Ще не вигадали,які саме задачі виконував?
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18.01.2023 10:15
+11
Та досить. У нас над містом цілими днями літають , у них реально є свої обов'язки. Проблема, що упав і люди в біді
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18.01.2023 10:17
+10
Може досить ,Ігнат?!
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18.01.2023 10:22
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Ще не вигадали,які саме задачі виконував?
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18.01.2023 10:15 Відповісти
Та досить. У нас над містом цілими днями літають , у них реально є свої обов'язки. Проблема, що упав і люди в біді
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18.01.2023 10:17 Відповісти
досить брехати!
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18.01.2023 10:25 Відповісти
Та щось поки що в мене не дуже в'яжеться 3 керівника МВС в одному гвинтокрилі з виконанням обов'язків. А якщо врахувати загальну кількість пасажирів, то більш схоже на екскурсію. Ну зачекаємо, що скажуть експерти.
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18.01.2023 10:32 Відповісти
Очень жаль детей. И солдат нацгвардии, которые сопровождали высокопоставленных особ. Работников детсада. Когда Аваков закупал во Франции прогулочные вертолеты для милиционеров, все криком кричали-почему не боевые??? Почему во время войны, потратили 600 миллионов долларов на игрушки, без которых наверное можно было обойтись..
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18.01.2023 11:25 Відповісти
..ці **іграшки** не зупиняючись днями на ночами возять поранених від лінії фронту до шпиталів Києва..Львова...та інших міст. Може Ви на Мі-24 будете тягати тяжких? Чим хлопців возити? Де Ви там солдат Нацгвардії вже знайшли? Три члена екіпажа..три посадовця..охоронець...і як пишуть ФОТОГРАФ!!???.. Як же Монастирському без фотографа біля **горячої точки ** можна бути?!
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18.01.2023 20:00 Відповісти
Що возять-Слава Богу!
Але якби держава не дала гроші Авакову на ці гвинтокрили, а придбала на них бойові гвинтокрили, звісна річ було би набагато гірше!
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18.01.2023 20:50 Відповісти
Які бойові гвинтокрили Ви збирались купляти? Хто нам продавати і хто їх купляти збирався? Апачі..чи Тайгери? Чи зараз прийшли до тями? Нам що..транспортні вертольоти не потрібні вже? Вони зараз передані ЗСУ і працюють на військових. Чому ми не ремонтували десятки своїх Мі-8 та Мі-24... а купляли у Білорусі бітум для доріг? Чому ми не випускали сотнями Стугни для ЗСУ..а випускали їх для арабів? Слава Пашинському та Чорновіл...що врятували сотні комплексів з Малина. АРАБСЬКИХ!! Аби якби...Аби якби!!! Якби навесні 2019 купили розум для 75 відсотків потенційних ідіотів...то сьогодні може Ви і подібні питання не підіймали б. Як би держава не дала б гроші на ці машини... то з десяток кілометрів шляхів точно б сприяли захисту нашої України..??))). Ще й як!!! Може вже зрозумієте...що Зе НЕ ЗБИРАВСЯ боронити державу! Він та його зграя в МО знищили авіаційну розвідку... скоротили бойовий підрозділ винущувачів-бомбардувальників. А Ви про бойові вертольоти! Радійте що хоч ці є і ЛІТАЮТЬ!!!
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18.01.2023 21:11 Відповісти
Істерика, щоб побільше букв написати? Апачі не продавали? А Мі24 та Мі8 нам також "не продавали"? Ти так бажаєш вигородити Авакова, який через вірменську діаспору Франціі отримував відкати від "сдєлки вєка" на 600 млн доларів? Дірка від бублика вам із Аваковим! Під час війни ви СВІДОМО закупали не бойові машини, а прогулянкові гвинтокрили для міліціонерів, тепер крокодилячі сльози льєте? Хоч би краплину совісті мали.
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19.01.2023 00:26 Відповісти
не Вам за мою совість говорити!! Якщо не знаєте... то нам НЕПОТРІБНО було купувати ні Мі-8 ні Мі-24.. бо у нас тільки у Конотопі на АРЗ їх десятки несправних стоять. Бери.. ремонтуй.. модифікуй..як ще робили для імпортних машин..які приходили на завод з за кордону. Я не буду щось доводити людині..яка пише дичину про вірменську діаспору і відкати. Тут звичайна дурнуватість з повним незнанням питання! І нащо зеленим купляти вертольоти... коли ЗСУ ..і авіація у тому числі скорочувалася? Здається...що Ви яскравий представник 75 відсотків асфатьто-бетонного кворуму. А якби мозок працював... то взяли б і подумали ( сумнівна ця функція для Вас) ... що НОВИЙ !!!Е-225 зі всіма наворотами коштує від 22 до 25 млн. EUR ... Авакову відкотили кошти на 20 (ДВАДЦЯТЬ!!!) вертольотів Е-225?! От і розмова про Вашу вміння ДУМАТИ... і згадувати про чиюсь совість..якої у Вас і близенько не видно! )))
І на додаток...))) Мі-8 та Мі-24 випускають у смердячій ращці... Казань..та Улан Уде! Як би ти ..недолуге верещало... як би Україна купувала бойові вертольоти у смердячих?! ))))
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19.01.2023 12:58 Відповісти
Ти вдаєш із себе припадочного, чи дійсно шизофреник? Ти не знаеш, що на Мі8 та Мі 24 літають від Антарктиди до Арктики? І що купити їх( за бажанням) можна було де завгодно?. Це перше.
А що заважало чорту Авакову використати ті 600 млн долларів на ремонт машин і поставіти їх на озброєння Нацгвардії, якщо їх можна було відновити? Не знаєш?
Відсутність відкатів заважала.
І по третє. Чорт Аваков уклав угоду із Коломойським про приведення до влади Зеленьського. І справно виконував усі партнерські домовленності із Бенею, будучи єдиним політиком не тількии пережившим вибори, але і підвищившиц свій вплив при Коломоймькому.
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19.01.2023 16:49 Відповісти
..хвореньке розумово!! Ти хоть розумієш..яку лабуду ти несеш?
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19.01.2023 18:59 Відповісти
Начальство летіло пожежу гасити?
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18.01.2023 11:09 Відповісти
з сауни після пиятика на роботу летіли, не встигали
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18.01.2023 11:13 Відповісти
Ігаль Левін-В катастрофе вертолета погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Енин и госсекретарь МВД Лубкович.
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18.01.2023 10:19 Відповісти
Може досить ,Ігнат?!
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18.01.2023 10:22 Відповісти
Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок, - заступник керівника ОП Тимошенко.
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18.01.2023 11:20 Відповісти
Куда б не летів, а формуліровка одна - виконував завдання по обороні України. Взагалі то ми бачимо, як поліцаї виконують завдання по обороні по всій Україні.
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18.01.2023 11:26 Відповісти
ЯК їм було не зрозуміло, що міністр, 1 заступник плюс держ секретар НЕМАЮТЬ летіти в в одному гвинтокрилі!!! Скажеш летіли в одному в цілях економії, я сказу - не треба ляля про економію, особливо в поліції.
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18.01.2023 12:51 Відповісти
За традицією, якщо поліцейська машина порушує правила і створює ДТП, тут таки заявляють, що машина їхала на завдання!
Можливо тут схожа ситуація.
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18.01.2023 13:34 Відповісти
Судячи з кількості багатоповерхівок навколо, пілот обрав найменшу будівлю, це ж очевидно.
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18.01.2023 13:45 Відповісти
..коли Ви на машині зірветеся у прірву, теж будете вибирати..де каміння поменше? Перестаньте робити з всіх пілотів..які падають героїв! У 99 відсотках випадків екіпаж навіть не розуміє, що відбувається. А як що і розуміє. то йому нема часу дивитися..куди він падає.. Бо у значній більшості випадків від екіпажа нічого не залежить. Це тільки при совєтах всі екіпажі виключно відводили літаки від садочків.. лікарень та шкіл.
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18.01.2023 20:07 Відповісти
 
 