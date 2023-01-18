Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС, - Ігнат
Гвинтокрил, який впав у Броварах, виконував завдання ДСНС.
Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі в Україні є певна кількість таких вертольотів, які також виконують завдання з оборони країни.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Топ коментарі
+16 South Friend
показати весь коментар18.01.2023 10:15
+11 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар18.01.2023 10:17
+10 Ігор Наумчук
показати весь коментар18.01.2023 10:22
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Але якби держава не дала гроші Авакову на ці гвинтокрили, а придбала на них бойові гвинтокрили, звісна річ було би набагато гірше!
І на додаток...))) Мі-8 та Мі-24 випускають у смердячій ращці... Казань..та Улан Уде! Як би ти ..недолуге верещало... як би Україна купувала бойові вертольоти у смердячих?! ))))
А що заважало чорту Авакову використати ті 600 млн долларів на ремонт машин і поставіти їх на озброєння Нацгвардії, якщо їх можна було відновити? Не знаєш?
Відсутність відкатів заважала.
І по третє. Чорт Аваков уклав угоду із Коломойським про приведення до влади Зеленьського. І справно виконував усі партнерські домовленності із Бенею, будучи єдиним політиком не тількии пережившим вибори, але і підвищившиц свій вплив при Коломоймькому.
Можливо тут схожа ситуація.