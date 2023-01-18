Начато производство относительно падения вертолета в Броварах. Среди версий – технеисправность, нарушение правил полета, умышленные действия, - СБУ
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.
Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.
Пожалуйста, подождите...
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В Броварах вистачає високовольтних ліній.
Дітей дуже шкода.
Вижили при обстрілах, загинули від п'яних ментів.
На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
На Харків через Бровари тільки бішена собака добирається!
2. Дітей дуже шкода: від своїх гинуть!
3. Піаніст ше собі набере т.з. керівників на оті посади серед екс-ригів та екс-опзжистів (ну, там, де він зазвичай набирає контингент на усі держпосади).
4. Шкода, дуже шкода, що на борту не було афєрістовіча. Була б велика надія на те, що воно б заткнуло своє смердюче їб@ло назавжди.
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
В результате гибныт нормальные люди и особенно дети.
прямо від парадного зразу в гелікоптер
а найближчими роками буде ще більша катастрофа
це ЖК СОФІЯ яка розташована вздовж злету-посадки аеропорта Жуляни
і це станеться рано чи пізно
бо якесь ***** вирішило
1що можна літати над містом
2дало дозвіл на будівництво
на це треба дивитися СБУ....
Уже куча свидетелей есть.
Зачем летать в туман на таком одоробле.
Это тяжёлый вертолёт и нужно летать не так низко, тем более над пригородом Киева.
У него 5 тн топлива очень взрывоопасного, в общем правила полётов не для них писались.