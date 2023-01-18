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Новости
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Начато производство относительно падения вертолета в Броварах. Среди версий – технеисправность, нарушение правил полета, умышленные действия, - СБУ

бровари

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

- нарушение правил полета;

- техническая неисправность вертолета;

- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипаж вертолета был подготовлен и имел необходимые часы налетов, - ГСЧС о трагедии в Броварах

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с  детским садом и жилым домом.   

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек. 

Бровары (337) детсад (428) МВД (9317) СБУ (19871) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+6
В Харків.

На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
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18.01.2023 13:24
+5
диверсия 100%
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18.01.2023 13:34
+3
Люди пишуть і відео є, що вони так постійно літали над Броварами. Я Бог при владі,що хочу те і роблю.
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18.01.2023 13:20
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Правила форума Совет форумчан
куда летел?
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18.01.2023 13:17 Ответить
В сауну.
В Броварах вистачає високовольтних ліній.
Дітей дуже шкода.
Вижили при обстрілах, загинули від п'яних ментів.
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18.01.2023 13:22 Ответить
НЕ ГОНИ ПОРОЖНЯК!!!!
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18.01.2023 13:28 Ответить
В Харків.

На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
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18.01.2023 13:24 Ответить
Який Харків!
На Харків через Бровари тільки бішена собака добирається!
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18.01.2023 13:31 Ответить
Якийсь чинуша з Харківа заявив, що мав їх зустрічати. Нажаль прізвище проґавив.
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18.01.2023 15:05 Ответить
Невже питання куди летіли має сенс. Українці загинули, діти, посадові особи.
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18.01.2023 13:33 Ответить
У нас пишут что летел в горячую точку.
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18.01.2023 13:45 Ответить
Была инфа, шо на передок.
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18.01.2023 14:15 Ответить
Люди пишуть і відео є, що вони так постійно літали над Броварами. Я Бог при владі,що хочу те і роблю.
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18.01.2023 13:20 Ответить
Ольга! Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько! А тим більш, з керівним складом МВС...
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18.01.2023 13:26 Ответить
Літати низенько над містом , де повно багатоповерхівок , це ще треба розуму .
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18.01.2023 13:32 Ответить
в Броварах полно многоэтажек?
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18.01.2023 13:32 Ответить
Так . Бровари місто , а не село .
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18.01.2023 13:34 Ответить
там так много этажек как в Киеве?
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22.01.2023 03:13 Ответить
а ти звідки, чоловічку, що не знаєш, що з себе є Бровари?
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18.01.2023 13:59 Ответить
C лахты.
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18.01.2023 18:43 Ответить
ты с пестытвоей тупоймамаши
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22.01.2023 03:10 Ответить
А ты мабуть с ануса аваки мардовскай.
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22.01.2023 09:50 Ответить
а ты откуда знаешь -с немецкого колхоза?
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22.01.2023 03:14 Ответить
я ж не завжди жив в "нЄмЄцком колхозє". був час, коли я своїми ногами Бровари обійшов. А от такі як ти, точно ніякого "колхоза" не знають, бо ботяки...
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22.01.2023 13:31 Ответить
.... можливо із-за туману намагалися виконати посадку десь на більш-менш зручному майданчику! З повітря вони могли не помітити дитячий садок!!!! ТУМАН!!!!
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18.01.2023 13:36 Ответить
А облетіти населені пункти не можна? Саме сумне в таких ситуаціях,люди не довіряли і не довіряють владі тому така реакція в мережі.
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18.01.2023 13:41 Ответить
Ставлю на першу версію.
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18.01.2023 13:21 Ответить
Очевидці говорять що коли гелікоптер падав - в нього горів двигун .
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18.01.2023 13:27 Ответить
ГОРІВ двигун.... Не все там було так просто!
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18.01.2023 13:29 Ответить
Так а що там ще могло горіти ?
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18.01.2023 13:33 Ответить
якщо горить двигун - не вистачає потужності двигунів (працює не 2 а 1 двигун) і тоді політ неможливий! Потрібно виконувати посадку....)
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18.01.2023 13:37 Ответить
Так они имеют право летать над городами,если да,то почему?
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18.01.2023 13:29 Ответить
МАють право... Іноді обмежують висоту польоту, але при заході на посадку висота не мпє значення...
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18.01.2023 13:30 Ответить
диверсия 100%
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18.01.2023 13:34 Ответить
"чорний ящик" розшифрують і все буде ЯСНО
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18.01.2023 13:41 Ответить
Оте "ясно" буде за сімома замками, принаймі для загалу. А щоб журналісти не діставали вигадають якусь казочку, може даже стрілочника знайдуть (такого собі невгодоного) з'їдять його і ще й героями себе зроблять.
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18.01.2023 14:08 Ответить
1. Якого біса літати у такий щільний туман? У яких таких термінових справах?
2. Дітей дуже шкода: від своїх гинуть!
3. Піаніст ше собі набере т.з. керівників на оті посади серед екс-ригів та екс-опзжистів (ну, там, де він зазвичай набирає контингент на усі держпосади).
4. Шкода, дуже шкода, що на борту не було афєрістовіча. Була б велика надія на те, що воно б заткнуло своє смердюче їб@ло назавжди.
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18.01.2023 13:42 Ответить
Погано що тебе там не було. Менше срачу стало б.
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18.01.2023 14:05 Ответить
Luk Viktor, ти часом не зайняв вже місце Абдристовича?
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
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18.01.2023 13:44 Ответить
Мо, за компас хтось сокіру засунув?
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18.01.2023 13:45 Ответить
Какого фига летать над городом, да еще несколько кругов делать? Зажрались чиновники, привыкли к кортежам, мигалкам и бешенной скорости на обычных дорогах. Теперь и вертолет к крыльцу им подавай - думаю, не с киевского аэродрома вылетали.
В результате гибныт нормальные люди и особенно дети.
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18.01.2023 13:53 Ответить
Если диверсия то установят с большой долей вероятности. А если головотяпство то вопросы к.....
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18.01.2023 13:54 Ответить
паскуда одна з другою, не могла перевезти свою сраку за місто...
прямо від парадного зразу в гелікоптер
а найближчими роками буде ще більша катастрофа
це ЖК СОФІЯ яка розташована вздовж злету-посадки аеропорта Жуляни
і це станеться рано чи пізно
бо якесь ***** вирішило
1що можна літати над містом
2дало дозвіл на будівництво
на це треба дивитися СБУ....
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18.01.2023 14:07 Ответить
Замість того щоб співчуття виразити, почали брудом на вентилятор кидати. Якісь посібники пуйла.
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18.01.2023 14:08 Ответить
Провадьте, провадьте. Шкода людей. З таким самим успіхом можна відкрити провадження, чому в Україні неможливо викорінити корупцію, кумівство, хабарництво.
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18.01.2023 14:09 Ответить
Шкода лише цивільних.але не вірю я,що міністрів возив п'яний пілот,чи була поламана техніка,не літають міністри на гівні або з п'яним екіпажем
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18.01.2023 14:28 Ответить
За мою бытность власть неоднократно избавлялись от ненужных ей или опасных для неё лидеров: партийный лидер Беларуси Машеров; командующий 14-й армией Приднестровья генерал Лебедев; украинский национальный лидер Черновол, теперь вот глава силовиков Монастырский с компанией единомышленников. Устраняли всех их по-разному, но есть и совпадения. Машерова и Черновола - через автомобильную аварию, Лебедева и Монастырского - через аварию вертолётов; Леха Качинского - через аварию самолёта. Убийство Гонгадзе и Шеремета так по-настоящему не расследовано и заказчики не названы. В данном случае всё спишут на ошибку пилота. Ходили слухи, что силовики и военные не хотят, чтобы З. оставался на второй срок.
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18.01.2023 15:07 Ответить
Какой срок...пока в стране военное положение - никаких выборов не будет, о чем вы...
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18.01.2023 15:21 Ответить
преступная халатность мелиции...Регламент полетов растоптан. .Откровенный *******
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18.01.2023 16:01 Ответить
Я можу запропонувати свою кандитатуру в склад комісії по розслідуванню...??? Маю досвід (брав участь в розслідуванні "справа генерала Назарова - Іл -76") Професійний пілот - вертольотчик.... Льотчик - випробувач 1-го класу! Якщо ВИ - ЗА, ставте + в підтримку....
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18.01.2023 20:22 Ответить
Не дружит наша преемственная власть с полицией. Видимо причины находятся глубоко и скрываются от народа. Неужели мы забыли таинственное убийство/самоубийство министра МВС Кравченко. Полиция раскапывает и выходит на власть, а власть устраняет копающих. СБУ уже давно на коротком поводке у власти.
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27.01.2023 11:42 Ответить
В кран врезались в тумане.
Уже куча свидетелей есть.
Зачем летать в туман на таком одоробле.
Это тяжёлый вертолёт и нужно летать не так низко, тем более над пригородом Киева.
У него 5 тн топлива очень взрывоопасного, в общем правила полётов не для них писались.
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02.02.2023 12:00 Ответить
 
 