Начато производство относительно падения вертолета в Броварах. Среди версий – технеисправность, нарушение правил полета, умышленные действия, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

- нарушение правил полета;

- техническая неисправность вертолета;

- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипаж вертолета был подготовлен и имел необходимые часы налетов, - ГСЧС о трагедии в Броварах

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.