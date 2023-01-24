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самолет (3349) Кулеба Дмитрий (2657)

"Теперь F16", - Кулеба озвучил следующую цель украинской дипломатии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал сообщение, из которого стало ясно, что следующей задачей украинской дипломатии станет получение самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

-Теперь F16?

- Да.

- Беру в работу, друг.

"Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать.

А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться.

Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться.

Как бы ни старались вороженьки, они погибнут, как роса на солнце.

Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - надписал он.

Читайте также: Тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, - Кулеба
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Топ комментарии
+10
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24.01.2023 23:14
+9
Кулеба, терпи, працюй, надто багато роботи спочатку було, ще більше потім, а зараз то й взагалі...всі твої перемоги знаємо
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24.01.2023 22:48
+8
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24.01.2023 22:45
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Для підтримків танків Апачів недостатньо. А-10 тре.
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24.01.2023 22:45 Ответить
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24.01.2023 22:45 Ответить
Тому Крузу вже пора готуватись до зйомок "ТопГан 3: Русні *****"
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24.01.2023 23:10 Ответить
Навчання наших F-16 вже необхідно починати (якщо ще не почали).
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24.01.2023 22:48 Ответить
наступна після чого????? дайте відлік......
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24.01.2023 22:48 Ответить
Кулеба, терпи, працюй, надто багато роботи спочатку було, ще більше потім, а зараз то й взагалі...всі твої перемоги знаємо
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24.01.2023 22:48 Ответить
Але мені здається, що ваш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив величезну помилку кілька місяців тому, коли почав критикувати Захід за недостатню підтримку. Джерело: https://censor.net/ua/n3395024
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25.01.2023 12:57 Ответить
Дати адресу,де сітки плетуть?
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24.01.2023 23:22 Ответить
Це допомога армії.Це погано?Дочого мої вуха?.Це Мінський масив,зустріну,відведу.
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24.01.2023 23:27 Ответить
Чому втік?
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24.01.2023 23:34 Ответить
Я тебе десь образливо назвав?
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24.01.2023 23:37 Ответить
Потрібні люди,допомога армії....Ти якось не зрозуміло реагуєш.Оболонь.Що не так?Це ж краще для країни ніж цілодобово писати коментарі.
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24.01.2023 23:39 Ответить
Таки втік😭😭😭
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24.01.2023 23:41 Ответить
Як кацап,його в двері,він в вікно.Є час на допомогу армії?
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24.01.2023 23:50 Ответить
Чому?
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24.01.2023 23:53 Ответить
Так ти не разу не відповів.Я пишу щось образливе?Я пропоную твій вільний час направити на допомогу армії.Оболонь,зустріну,відведу.Що тут образливого?
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25.01.2023 00:00 Ответить
Допомогу армії ти називаєш-"пацієнт"?Ти впевнений?
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25.01.2023 00:05 Ответить
Знову втік,чи знову їсти побіг?
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25.01.2023 00:13 Ответить
торопыга, ты 500 танков сначала получи, а то генералы сша уже высказались за твой хамоватый тон просить чего ты не заслуживаешь с зеленым дерьмом
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24.01.2023 22:53 Ответить
Генералы, это целый один и тот как бы не из консервов?
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24.01.2023 23:32 Ответить
Беру в роботу, друже

берешь в вещательное отверстие
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24.01.2023 22:55 Ответить
Многое зависит от версии модернизации F-16,которые мы можем получить,хотя,в первую очередь,он нам нужен,как современная платформа для использования высокоточного западного вооружения "воздух-поверхность".
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24.01.2023 22:58 Ответить
https://youtu.be/PREcwmkwBT8...

Отставки в ОП и прочие фишки..это Филькина грамота...от Зе
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24.01.2023 22:59 Ответить
А вот ещё хорошие новости:
США отключили от долларов последний крупный российский госбанк.
Это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки РФ.
Последний из крупных российских госбанков лишился доступа к корреспондентским счетам США, без которых невозможны операции в долларах.
Газпромбанк - третий по размеру активов в России и единственный из больших «госов», сохраняющий доступ к международной платежной системе SWIFT, - с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщила пресс-служба банка во вторник.
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24.01.2023 23:08 Ответить
"Банк России под управлением Э.Набиуллиной ликвидирован как субъект мировой финансовой системы, его счета арестованы, а провести валютные сделки нет возможности даже на Московской бирже, Газпромбанк аккумулировал на своих счетах избыток валюты за нефть и газ. Экономика и финансы РФ уходят в бункера к Кремлёвскому отшельнику Путину! Теперь РФ приобрела настоящую независимость - от неё нынче ничего более не зависит, ни на сырьевых рынках, ни в политике, ни в спорте! С колен рашка поднялась , а следом её уложили надолго на все 4 конечности в безвременье и безденежье" !
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24.01.2023 23:11 Ответить
"Пугая мир масштабом перемен,
Замешивая варево крутое,
Россия снова поднимается с колен!
И снова её ****** - но стоя!"
(И Губерман)
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24.01.2023 23:47 Ответить
А ATACMS?
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24.01.2023 23:09 Ответить
Поки я відходив від компа Україна отримала танки? Чи як розуміти цей месидж?
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24.01.2023 23:09 Ответить
Завтра от Димона будет новый алкопост про ядерную войну
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24.01.2023 23:09 Ответить
Обучение пилота F-16 стоит 5,6 миллионов долларов....ОДНОГО ПИЛОТА
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24.01.2023 23:11 Ответить
За всё уплочено)))
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24.01.2023 23:20 Ответить
Зе-дерьмо таких денег не даст
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24.01.2023 23:14 Ответить
Хто ще забув, що Америка ще десь в кінці літа виділила $100 млн. на вишкіл Українських пілотів?
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24.01.2023 23:35 Ответить
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24.01.2023 23:14 Ответить
порошенко зарізав брата і взявся за шолю?
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24.01.2023 23:17 Ответить
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24.01.2023 23:39 Ответить
Бадйден дотиснув, але ж кулеба привласнює собі здобутки.
Про ф16 це вже просто сцання у вічі..
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24.01.2023 23:27 Ответить
Кулеба,вирішити питання постачання літаків без Порошенка ніяк.Зараз про це уже всі знають.
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24.01.2023 23:38 Ответить
Кулеба або дурень, або ... - майже рік у німців чекають польські Міги.
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25.01.2023 07:16 Ответить
 
 