"Теперь F16", - Кулеба озвучил следующую цель украинской дипломатии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал сообщение, из которого стало ясно, что следующей задачей украинской дипломатии станет получение самолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
-Теперь F16?
- Да.
- Беру в работу, друг.
"Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать.
А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться.
Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться.
Как бы ни старались вороженьки, они погибнут, как роса на солнце.
Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - надписал он.
Топ комментарии
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берешь в вещательное отверстие
Отставки в ОП и прочие фишки..это Филькина грамота...от Зе
США отключили от долларов последний крупный российский госбанк.
Это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки РФ.
Последний из крупных российских госбанков лишился доступа к корреспондентским счетам США, без которых невозможны операции в долларах.
Газпромбанк - третий по размеру активов в России и единственный из больших «госов», сохраняющий доступ к международной платежной системе SWIFT, - с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщила пресс-служба банка во вторник.
Замешивая варево крутое,
Россия снова поднимается с колен!
И снова её ****** - но стоя!"
(И Губерман)
Про ф16 це вже просто сцання у вічі..