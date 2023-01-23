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Тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, - Кулеба

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Тема предоставления самолетов сдвинулась с мертвой точки, задача Украины – в этом году получить все необходимые для победы типы вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сдвинулась. И когда она (тема самолетов - ИФ-У) будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы скоро придем к результату", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

Как сообщил министр, на анонсированном в феврале Рамштайн-9 будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война велика, и требуются большие объемы вооружения".

Кулеба подчеркнул, что осталось решить три вопроса – танки, дальнобойные ракеты и самолеты. Вопрос танков, по словам министра, почти решен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба

самолет (3588) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+36
У нас сегодня вечер охринительных историй от зеленой власти. Нужно перебить коррупционные новости последних дней.
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23.01.2023 19:52
+7
Кулеба, лично тебе выдали в США, самолет Ф-16? Или опять пустая болтовня, чтоб как сказано выше, замять тему воровства и коррупции в зеленом шапито-95?
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23.01.2023 19:55
+7
Будут литаки,коли яйца подешевшають
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23.01.2023 20:03
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Правила форума Совет форумчан
У нас сегодня вечер охринительных историй от зеленой власти. Нужно перебить коррупционные новости последних дней.
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23.01.2023 19:52 Ответить
вони десь по дорозі до літаків навіть байрактари загубили!
Хто чув, куди пропали славетні байрактари?
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23.01.2023 21:20 Ответить
oryx - 14 байрактарив сбыли.
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24.01.2023 01:56 Ответить
У США виділили на перепідготовку українських льотчиків 100 млн доларів і вони вже витрачені. Так що міністр сказав правду - літаки скоро будуть надходити, скоріш за все з початку зайдуть десь дві ескадрильї - одна штурмова, а друга винищувачів для її прикриття.
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23.01.2023 21:58 Ответить
А метрова курва в гуморі, обрала зебілів та рже...
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23.01.2023 22:37 Ответить
А-10
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23.01.2023 19:53 Ответить
Хороший штурмовик. Аналог и ровесник наших Грачей.
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23.01.2023 19:57 Ответить
Більшої дурості в житі нечув.
Ні по живучості, ні по вогневій міці, а ні по системам керування озброєнням, виявлення цілей, протидії повітряним загроз...грач і рядом не стоїть.
Грач до речі гарний літак, один із найкращих у своєму класі , але його номер 2 у порівняні із А-10.
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23.01.2023 20:08 Ответить
А-10 весь строился вокруг его бесспорно мощной пушки, которая сейчас нахрен не нужна. Но машинка в целом не плохая.
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23.01.2023 20:27 Ответить
А-10 будувався навколо пушки.. це ще одне загально хибне твердження.
Приблизно років 5 тому ВВС США, розпочали програму по заміні А10, навіть дійшло до перших прототипів, але серед військових піднявся такий хай, що А10 залишили, а програму заміни закрили.
А10 на сьогоднішній день найкращій для своїх задач, та наврядчи ми їх отримаємо, скоріше мова йде про супертукани
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23.01.2023 20:41 Ответить
Моё личное мнение - эпоха штурмовой авиации в принципе ушла. Вертолёты и беспилотники заняли её место. Поэтому новые штурмовики не разрабатывает ни одна страна (Тукано - гавно, разве что против наркокартелей воевать и то уже вряд ли).
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23.01.2023 20:50 Ответить
Лука по швидкості як грач, по моневровості краще, по керуванню озброєнням краще.
Колись британці також казали що епоха танків пішла, це так до слова...
а в реальності А10 у найпотужнішій армії світу є невід'ємною ланкою військової доктрини.
Раджу ще, поспілкуватися з реальним американським військовим із досвідом бойових дій і спитати його думку що до штурмової авіації. Саме ВАС, його відповідь дуже здивує. Я це знаю, бо спілкувався.
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23.01.2023 20:57 Ответить
В армии нужно всё. Я здесь до 24 февраля также читал что танки отжили своё, не соглашался, но джавелиншики меня не слушали По штурмовой авиации - последний Бородавочник произведён в 1984 году - 39 лет назад.
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23.01.2023 21:04 Ответить
Бородавочник це на псячій мові, а в оригіналі - WARthog. 😉
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23.01.2023 21:28 Ответить
Как не назови, а это вот он
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23.01.2023 21:42 Ответить
От цікаво мені, чого ж вам так хочеться засрати цей літак так, що ви аж хвилин 20 шукали на того облізлого представника свого виду? Гіршого фото не знайшли?
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23.01.2023 21:56 Ответить
Думаете, что я колочу F5 в ожидании Вашего ответа?
Я просто с 90-х знаю, что этот самолёт сами американцы окрестили бородавочником за уродливый вид. Лично я ничего уродливого в A-10 не нахожу.
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23.01.2023 22:07 Ответить
Аби завершити увесь цей срач, надаю для порівняння місця роботи пілота, грача і бородавчника...гадаю розумній людині цього буде достатньо

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23.01.2023 22:09 Ответить
Новую начинку с симпотными ж/к экранчики сейчас можно хоть к паровозу присобачить
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23.01.2023 22:24 Ответить
Хах ну не смішіть! Те що ви ляпнули це ржака стидобищна. Це вам не авто аби приклєєти на панель тримача для мобілокк і всьо хорошо.
В літаку це все треба інтегрувати із авіонікою, силовим устаткуванням, озброєнням, обладнанням виявлення цілей, протидії і всім іншим. Коротше кажучи, треба перепроєктовути більшу частину літака
А ваше фото взагалі із комп'ютерної гри, і такого літака в реальності взагалі немає.

Вам краще про літаки, частіше мовчати і більше слухати
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23.01.2023 22:45 Ответить
Не знаю. Есть к примеру Ка-52, которых сбито и захвачено немало. Там как-то это всё интегрировали?
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23.01.2023 22:52 Ответить
Ось так і інтегрували як я казав, перепроектували більшу частину гелікоптера.
А от су-25х таких як ви показали в природі не існує і ніколи не буде. А у нас на озброєні саме такі літаки як показав я. А якщо нам нададуть А10, то знову ж саме такі, як я показав.
Що ви взагалі намагаєтесь мені довести? Що ви не белмеса в авіації? Добре, це вже зрозумів, що ще?
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23.01.2023 23:02 Ответить
Болезный, где ты увидел у меня сравнения самолетов, какой лучше, а какой хуже? А свои ошибочные 'экспертные' мнения держи при себе, за умного сойдешь.
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23.01.2023 20:52 Ответить
Аналог ваших грачей - це що як не порівняння??
І не треба кидатись в мене бозна чим та ще й на свої псячій, вивчіть вже нормальну мову.
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23.01.2023 20:59 Ответить
Нацист? Выучи слово аналог. Или ты знаешь более подходящий советский самолет подходящий по спектру решаемых задач и ттх?
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23.01.2023 21:04 Ответить
Ти само сказало аналог, тобто порівняв. Отже ти програв.
А чути звинувачення у нацизмі від акка що зареєструвався тут в 03. 2022, це дуже цікаво.
Данбасяо втік у Львів чи Київ?
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23.01.2023 21:11 Ответить
Програв... рукалицо. Сколько тебе лет и с кем я спорю? ))))
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23.01.2023 21:19 Ответить
не НАШИХ, а ВАШИХ....
не ВАМ, а НАМ....
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23.01.2023 20:56 Ответить
Большинство грачей выпускались в грузии. То они чьи, наши, ваши или ихние? )
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23.01.2023 21:20 Ответить
Резников их просил. Ему американцы на пальцах рассказали все минусы этого варианта и он отказался сам. Не хочу сейчас искать, была статья вроде на Defense Express.
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23.01.2023 20:05 Ответить
А ви знайдіть,бо це дуже цікаво.. збережу і росповсюджу.
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23.01.2023 20:09 Ответить
Это вроде была перепечатка статьи в Washington post. Дело было еще весной.
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23.01.2023 20:18 Ответить
Ukraine Asked For 100 A-10 Warthogs Just Weeks After Russia's Invasion

https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-asked-for-100-a-10-warthogs-just-weeks-after-russias-invasion https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-asked-for-100-a-10-warthogs-just-weeks-after-russias-invasion

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23.01.2023 20:19 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/23/ukraine-weapons-biden/ https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/23/ukraine-weapons-biden/

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23.01.2023 20:21 Ответить
Моє ж ти сонечко. Дякую 😻
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23.01.2023 20:45 Ответить
Вторая ссылка- полная статья, первая - выдержка именно по А-10.
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23.01.2023 20:52 Ответить
Мабуть на мацкву підем..
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23.01.2023 19:54 Ответить
Приходите. По *** лу давно плачет трибунал.
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23.01.2023 19:56 Ответить
Кулеба, лично тебе выдали в США, самолет Ф-16? Или опять пустая болтовня, чтоб как сказано выше, замять тему воровства и коррупции в зеленом шапито-95?
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23.01.2023 19:55 Ответить
...есесвенно, самальоти-самальоти...
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23.01.2023 20:00 Ответить
***** пи#да...
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23.01.2023 19:59 Ответить
ще й досі від порошенківського луценка чекаю на апачі.

то де вони, бляха...
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23.01.2023 20:00 Ответить
Будут литаки,коли яйца подешевшають
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23.01.2023 20:03 Ответить
Знову бажане за дійсне!
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23.01.2023 20:07 Ответить
кулєба, баран, є речі про які не треба пздіти.
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23.01.2023 20:10 Ответить
ну не про яйця по 17 же говорити. Треба якусь нАрІду іншу тему терміново давати.
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24.01.2023 01:43 Ответить
Дожились болгарський сутенер дає інтервю на теми оборони, бо сьогодні Резніков дуже токсичний.
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23.01.2023 20:15 Ответить
Не радіти таким новинами чи нівелювати їх можуть тільки вороги України.
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23.01.2023 20:15 Ответить
Такі заяви, поперед батька в пекло, точно не наближають бажаних результатів, а як раз навпаки. Та на тлі скандалів, тре ж якось попіаритись??
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23.01.2023 20:16 Ответить
А як це визначити? Є якийсь документ? Чи потрібно сьогодні зевиборців нагодувати позитивною інформацією?
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23.01.2023 20:17 Ответить
Уже лапшу зеботві навішали - 17 гривень за яйці це за кілограм.
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23.01.2023 20:23 Ответить
Так, зрушили з мертвої точки яйцями по 17 гривень. Ті лікаки, що вигнали з ангарів, загнали від крадунів назад в ангари, закрили ворота і викинули в річку ключі.
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23.01.2023 20:39 Ответить
Яйця кілограмами , а курей тоді продають штуками ?
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23.01.2023 20:41 Ответить
F-16?
А -10?
АН - 64?
Ааааааааааа......... яйці треба прикрити "залізні"?
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23.01.2023 20:28 Ответить
Тема "зрушится" когда будут переучены наши экипажи, наземные специалисты, закуплено ГСМ и спецжидкости, источники наземного аэродромного питания, групповые ЗИПы и аппаратура для наземного контроля бортсистем, аппаратура списывания и расшифровки бортового регистратора полетных данных, закулено необходимое количество боеприпасов (опять же с обучением наземных специалистов обращению с ними и подготовке к применению, лпять же включая аппараткру проверки АЗУ... Про согласование радиочастот бортовыхт систем боевого управления и навигации с наземными я вообще молчу.
,
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23.01.2023 20:38 Ответить
Як з танками ? А то балачок було, а результат -пшик.
Щось до речі замовкли за за англійські танки.
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23.01.2023 20:39 Ответить
А сдвинулась с мертвой точки---это в каких единицах измерения---в сантиметрах или годах (високосных).
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23.01.2023 20:40 Ответить
Слуги пиляють відосики і бюджет
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23.01.2023 20:44 Ответить
Передайте Кулебі, хто має доступ, що зброя любить тишу!
Чи він це кацарилим по дипканалам передає?
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23.01.2023 21:03 Ответить
Теж мені новина. Звичайно літаки дадуть....коли небудь, після війни.
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23.01.2023 21:11 Ответить
можливо хтось знає, куди зникли звичайні байрактари?
Нічого від них не видно і нічого про них не чути. Можливо це результат домовленостей Ху"ла, Ердогана та зерна?
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23.01.2023 21:18 Ответить
По данным Orix фото/видео материалами подтверждено уничтожение 15 байрактаров. В целом видимо больше. Поэтому и нет новых сюжетов с ними.
https://www.*************.com/2022/03/list-of-aircraft-losses-during-2022.html
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23.01.2023 21:25 Ответить
Потому что к ним орки уже приспособились и научились их сбивать и с ними бороться. Орки тоже учатся, не идиоты.
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23.01.2023 21:30 Ответить
Кулеба,менше слів більше діла. І бомонду це передай.Задовбала пуста тріскотня!
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23.01.2023 22:07 Ответить
Оцей гарний - лущить танки як волоські горіхи 😀
A-10 Thunderbolt II
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23.01.2023 22:13 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочиш...
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23.01.2023 22:35 Ответить
давайте начнем с передачи эскадрильи L-159 уже в следующем месяце. Ну нахер они нужны НАТО? а нам они с комплектом мавериков и сайдвиндеров очень даже пригодятся.
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23.01.2023 22:56 Ответить
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23.01.2023 23:08 Ответить
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23.01.2023 23:09 Ответить
Правительство Швеции должно разрешить продажу Украине шведских истребителей SAAB JAS 39 Gripen, в чем заинтересована украинская сторона.

Об этом заявил депутат шведского парламента (риксдаг), представитель Христианско-демократической партии, входящей в коалицию Магнус Якобссон, который общалсяКак сообщал Укринформ, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём находится в понедельник в Киеве вместе с коллегами из других стран Северной Европы и Балтии, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины.
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23.01.2023 23:20 Ответить
Тобиас Бильстрем сказал, что Швеция предоставляет Украине самый большой пакет помощи, который страна когда-либо предлагала, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее снаряжение и обмундирование, а также 270 миллионов евро.

По словам министра, это «прорывной» пакет
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23.01.2023 23:21 Ответить
В парламенте Швеции призывают продать Украине истребители SAAB JAS 39 Gripen

14:11 28.11.2022
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23.01.2023 23:30 Ответить
залишилося вирішити три питання - танки, далекобійні ракети та літаки (с)
а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...
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23.01.2023 23:44 Ответить
💯
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23.01.2023 23:48 Ответить
 
 