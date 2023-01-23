Тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, - Кулеба

Тема предоставления самолетов сдвинулась с мертвой точки, задача Украины – в этом году получить все необходимые для победы типы вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сдвинулась. И когда она (тема самолетов - ИФ-У) будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы скоро придем к результату", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

Как сообщил министр, на анонсированном в феврале Рамштайн-9 будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война велика, и требуются большие объемы вооружения".

Кулеба подчеркнул, что осталось решить три вопроса – танки, дальнобойные ракеты и самолеты. Вопрос танков, по словам министра, почти решен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба