Тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, - Кулеба
Тема предоставления самолетов сдвинулась с мертвой точки, задача Украины – в этом году получить все необходимые для победы типы вооружения.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сдвинулась. И когда она (тема самолетов - ИФ-У) будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы скоро придем к результату", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.
Как сообщил министр, на анонсированном в феврале Рамштайн-9 будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война велика, и требуются большие объемы вооружения".
Кулеба подчеркнул, что осталось решить три вопроса – танки, дальнобойные ракеты и самолеты. Вопрос танков, по словам министра, почти решен.
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Хто чув, куди пропали славетні байрактари?
Ні по живучості, ні по вогневій міці, а ні по системам керування озброєнням, виявлення цілей, протидії повітряним загроз...грач і рядом не стоїть.
Грач до речі гарний літак, один із найкращих у своєму класі , але його номер 2 у порівняні із А-10.
Приблизно років 5 тому ВВС США, розпочали програму по заміні А10, навіть дійшло до перших прототипів, але серед військових піднявся такий хай, що А10 залишили, а програму заміни закрили.
А10 на сьогоднішній день найкращій для своїх задач, та наврядчи ми їх отримаємо, скоріше мова йде про супертукани
Колись британці також казали що епоха танків пішла, це так до слова...
а в реальності А10 у найпотужнішій армії світу є невід'ємною ланкою військової доктрини.
Раджу ще, поспілкуватися з реальним американським військовим із досвідом бойових дій і спитати його думку що до штурмової авіації. Саме ВАС, його відповідь дуже здивує. Я це знаю, бо спілкувався.
Я просто с 90-х знаю, что этот самолёт сами американцы окрестили бородавочником за уродливый вид. Лично я ничего уродливого в A-10 не нахожу.
В літаку це все треба інтегрувати із авіонікою, силовим устаткуванням, озброєнням, обладнанням виявлення цілей, протидії і всім іншим. Коротше кажучи, треба перепроєктовути більшу частину літака
А ваше фото взагалі із комп'ютерної гри, і такого літака в реальності взагалі немає.
Вам краще про літаки, частіше мовчати і більше слухати
А от су-25х таких як ви показали в природі не існує і ніколи не буде. А у нас на озброєні саме такі літаки як показав я. А якщо нам нададуть А10, то знову ж саме такі, як я показав.
Що ви взагалі намагаєтесь мені довести? Що ви не белмеса в авіації? Добре, це вже зрозумів, що ще?
І не треба кидатись в мене бозна чим та ще й на свої псячій, вивчіть вже нормальну мову.
А чути звинувачення у нацизмі від акка що зареєструвався тут в 03. 2022, це дуже цікаво.
Данбасяо втік у Львів чи Київ?
не ВАМ, а НАМ....
https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-asked-for-100-a-10-warthogs-just-weeks-after-russias-invasion https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-asked-for-100-a-10-warthogs-just-weeks-after-russias-invasion
то де вони, бляха...
А -10?
АН - 64?
Ааааааааааа......... яйці треба прикрити "залізні"?
,
Щось до речі замовкли за за англійські танки.
Чи він це кацарилим по дипканалам передає?
Нічого від них не видно і нічого про них не чути. Можливо це результат домовленостей Ху"ла, Ердогана та зерна?
https://www.*************.com/2022/03/list-of-aircraft-losses-during-2022.html
A-10 Thunderbolt II
Об этом заявил депутат шведского парламента (риксдаг), представитель Христианско-демократической партии, входящей в коалицию Магнус Якобссон, который общалсяКак сообщал Укринформ, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём находится в понедельник в Киеве вместе с коллегами из других стран Северной Европы и Балтии, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины.
По словам министра, это «прорывной» пакет
14:11 28.11.2022
а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...