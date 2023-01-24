Вопрос с западными танками для Украины решен, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко сообщил, что Украина в ближайшее время получит западные танки. Лидер "Европейской Солидарности", проведший ряд встреч в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и Еврокомиссии, подчеркнул, что вопрос с танками для ВСУ решен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Цель была одна, очень важная – помочь Украине. Позиция первая – больше оружия украинской армии. Тема "Леопардов" – мы считаем, что эта тема решена", – отметил Порошенко.
"Сейчас уже передан официальный запрос Польши на поставку нам 14 "Леопардов". Мы ожидаем, что уже считанными часами, даже не днями, измеряется решение о предоставлении разрешения Польше. Мы не исключаем, что Польша вообще в течение определенного времени примет решение закупить другие танки, включительно с корейскими, и передать нам большее количество танков "Леопард", находящихся на вооружении Польши", – сообщил политик.
"Мы ждем соответствующего решения и знаем, что оно будет на днях от Германии. Это, безусловно, создает мощный броневой кулак для обеспечения наступления на определенных участках фронта", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Но наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Наступление неэффективно, если мы не остановим господство России в воздухе. И поэтому я задавал вопрос сейчас о ракетах, истребителях. Уверен, что это тоже будет. А танки, я утверждаю, "Леопарды" в ближайшее время будут в Украине, и не только из Польши, и не только "Леопарды", - подчеркнул Порошенко.
"Вместе с тем мы должны обеспечить средствами наступления и обороны Вооруженные силы, включая гранатометы, системы радиоэлектронной борьбы, стратегические беспилотники. У нас был очень предметный, очень конкретный разговор, и я думаю, что он в ближайшее время принесет свои результаты", – резюмировал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
армію,
і якби ви тут зелені прихвостні і відверті брехуни не намагались скавчати і тупати ніжками в сторону Пороха , вам нічого це не дасть ,
Бо Порошенко самомтійна розумна Людина і блискучий дипломат ,
якого поважають політики всього цивілізованного світу !
Йому тексти не потрібно писати , як пишуть де- кому !😡
"Сидить Зеленський у перукаря Той зняв йому "накладку і підстригає залишки волосся на лисині (ти в курсі, що "Блазень" уже давно таку штуку носить - як і Йося Кобзон в його роки?) І от час від часу перукар шепче крізь зуби: "Порошенко! Порошенко!" Блазень сидів, сидів а потім зі злобою питає:
- Вы что - "порохобот?"
- - Упаси господь! Я просто стараюсь лучше вас обслужить!
- А почему Порошенко вспоминаете?
- А при звуках этой фамилии у вас волосы дыбом встают и их состригать легче!"
Справжній Гетьман України...
Здоров'я та наснаги Петро Олексійович 💪✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному ❤️🖤🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава Литві ✊✊✊✌️✌️✌️
Він зазначив, що тема санкцій разом із постачанням озброєння була однією з пріоритетних на зустрічах у штаб-квартирі НАТО, Європарламенті та Єврокомісії.
"Зараз ви знаєте, що готується пакет санкцій до саміту Україна - ЄС. Більшість з них будуть секторальні і персональні. До 24 лютого, до річниці вторгнення буде ще один пакет санкцій", - повідомив Порошенко.
"Ми намагалися зробити все можливе, щоб позакривати будь-які шляхи уникнення санкцій. Збільшити відповідальність для тих, хто порушує санкції, і зробити дуже важливі кроки - починаючи від золота, щоб не дати росіянам реалізувати свої золоті запаси, які зберігаються на території росії, і закінчуючи ядерним паливом. Перешкодити можливості контрабандного транспортування російської нафти і скрапленого газу на ринки Індії і Китаю. Це конкретна розмова", - зауважив п'ятий президент.
"Мета - вдвічі зменшити російський експорт. Був 580 млрд, має бути 290, не більше. Поєднання двох факторів - збільшення потужності Збройних сил і жорсткого санкційного режиму - є найбільш ефективним засобом зупинити війну", - переконаний Порошенко.
відео за вищенаведеною ссиллю.
Окремо Петро Порошенко наголосив: "Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки. Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його. Тепер літаки F16" фото за ссиллю
Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки.
Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його.
Тепер літаки F16 😉