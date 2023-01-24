Вопрос с западными танками для Украины решен, - Порошенко

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко сообщил, что Украина в ближайшее время получит западные танки. Лидер "Европейской Солидарности", проведший ряд встреч в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и Еврокомиссии, подчеркнул, что вопрос с танками для ВСУ решен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Цель была одна, очень важная – помочь Украине. Позиция первая – больше оружия украинской армии. Тема "Леопардов" – мы считаем, что эта тема решена", – отметил Порошенко.

"Сейчас уже передан официальный запрос Польши на поставку нам 14 "Леопардов". Мы ожидаем, что уже считанными часами, даже не днями, измеряется решение о предоставлении разрешения Польше. Мы не исключаем, что Польша вообще в течение определенного времени примет решение закупить другие танки, включительно с корейскими, и передать нам большее количество танков "Леопард", находящихся на вооружении Польши", – сообщил политик.

"Мы ждем соответствующего решения и знаем, что оно будет на днях от Германии. Это, безусловно, создает мощный броневой кулак для обеспечения наступления на определенных участках фронта", - подчеркнул лидер "ЕС".

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"Но наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Наступление неэффективно, если мы не остановим господство России в воздухе. И поэтому я задавал вопрос сейчас о ракетах, истребителях. Уверен, что это тоже будет. А танки, я утверждаю, "Леопарды" в ближайшее время будут в Украине, и не только из Польши, и не только "Леопарды", - подчеркнул Порошенко.

"Вместе с тем мы должны обеспечить средствами наступления и обороны Вооруженные силы, включая гранатометы, системы радиоэлектронной борьбы, стратегические беспилотники. У нас был очень предметный, очень конкретный разговор, и я думаю, что он в ближайшее время принесет свои результаты", – резюмировал Порошенко.



