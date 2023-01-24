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Вопрос с западными танками для Украины решен, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко сообщил, что Украина в ближайшее время получит западные танки. Лидер "Европейской Солидарности", проведший ряд встреч в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и Еврокомиссии, подчеркнул, что вопрос с танками для ВСУ решен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Цель была одна, очень важная – помочь Украине. Позиция первая – больше оружия украинской армии. Тема "Леопардов" – мы считаем, что эта тема решена", – отметил Порошенко.

"Сейчас уже передан официальный запрос Польши на поставку нам 14 "Леопардов". Мы ожидаем, что уже считанными часами, даже не днями, измеряется решение о предоставлении разрешения Польше. Мы не исключаем, что Польша вообще в течение определенного времени примет решение закупить другие танки, включительно с корейскими, и передать нам большее количество танков "Леопард", находящихся на вооружении Польши", – сообщил политик.

"Мы ждем соответствующего решения и знаем, что оно будет на днях от Германии. Это, безусловно, создает мощный броневой кулак для обеспечения наступления на определенных участках фронта", - подчеркнул лидер "ЕС".

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"Но наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Наступление неэффективно, если мы не остановим господство России в воздухе. И поэтому я задавал вопрос сейчас о ракетах, истребителях. Уверен, что это тоже будет. А танки, я утверждаю, "Леопарды" в ближайшее время будут в Украине, и не только из Польши, и не только "Леопарды", - подчеркнул Порошенко.

"Вместе с тем мы должны обеспечить средствами наступления и обороны Вооруженные силы, включая гранатометы, системы радиоэлектронной борьбы, стратегические беспилотники. У нас был очень предметный, очень конкретный разговор, и я думаю, что он в ближайшее время принесет свои результаты", – резюмировал Порошенко.
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Топ комментарии
+53
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24.01.2023 23:24
+51

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24.01.2023 23:21
+36
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24.01.2023 23:30
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ти не промазав віконцем?
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25.01.2023 00:25 Ответить
Поки писав,то вже зебіла заспамили.Так,що трохи промазав.🙂
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04.03.2023 01:20 Ответить
Недоносок подоляківський, ти бачиш хрестики в гілці?
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25.01.2023 00:13 Ответить
И поэтому внекиевский ты потужно зарегистрирован 24.01.2023, чтобы сообщить нам почему Петра до сих пор не посадили за это.
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25.01.2023 00:13 Ответить
Завдяки Петру Олексійовичу і його команді ми маємо в Україні потужну
армію,
і якби ви тут зелені прихвостні і відверті брехуни не намагались скавчати і тупати ніжками в сторону Пороха , вам нічого це не дасть ,
Бо Порошенко самомтійна розумна Людина і блискучий дипломат ,
якого поважають політики всього цивілізованного світу !

Йому тексти не потрібно писати , як пишуть де- кому !😡
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25.01.2023 00:06 Ответить
Ото лизнув, навіть Абдрестович пісюністу так не зміг.
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25.01.2023 00:18 Ответить
школота, тобі пора вже спати, завтра шкільний день. Вивчишся - приходь.
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25.01.2023 00:33 Ответить
З таким скудним інтелектом, бот, тобі грошей не дадуть. Чи ти за шоколадку стараєшся?
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25.01.2023 00:59 Ответить
А ти пісюнцю Зе віддаєш перевагу? А може його очку?
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25.01.2023 01:57 Ответить
Ти мені так і не відповів: "Як там моє самопочуття? Як я сьогодні виспався?"
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25.01.2023 07:51 Ответить
а з цього місця детальніше...
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25.01.2023 07:03 Ответить
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25.01.2023 00:07 Ответить
така методичка проканає лише серед твоїх, на лаптєстані. Тут навіть зеботи таким бухлом з брехлом не промишляють
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25.01.2023 00:30 Ответить
Чому так багато хрестів в коментах? Що це означає? Поясність, хто в темі, я тут нещодавно зареєстрований
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25.01.2023 00:31 Ответить
Та це дурнів вичищають Недавно зареєструвалися і починають "бикувать" От їм і "обламують роги"!
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25.01.2023 00:38 Ответить
так він також з цих самих, що нещодавно зареєструвався новим логіном навзамін деактивованого!
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25.01.2023 00:41 Ответить
До речі - як я там себе почуваю?
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25.01.2023 00:53 Ответить
То клієнти перенапружились і луснули...
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25.01.2023 00:40 Ответить
Підніму тобі настрій:
"Сидить Зеленський у перукаря Той зняв йому "накладку і підстригає залишки волосся на лисині (ти в курсі, що "Блазень" уже давно таку штуку носить - як і Йося Кобзон в його роки?) І от час від часу перукар шепче крізь зуби: "Порошенко! Порошенко!" Блазень сидів, сидів а потім зі злобою питає:
- Вы что - "порохобот?"
- - Упаси господь! Я просто стараюсь лучше вас обслужить!
- А почему Порошенко вспоминаете?
- А при звуках этой фамилии у вас волосы дыбом встают и их состригать легче!"
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25.01.2023 00:50 Ответить
😀
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25.01.2023 00:55 Ответить
You are slave, go to your master. Lick his ass)
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25.01.2023 01:33 Ответить
висрав батрак панський)))
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25.01.2023 01:47 Ответить
А що підлабузник Єрмака-Зеленського робить у Польщі? Приїзди, отримай повістку. Чи страшно асфальтом з "великого крадівництва" у московитів кидати?
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25.01.2023 02:03 Ответить
та воно не з польщі, а десь з охвістя чи якоїсь Лаври; причому, щоб замаскуватись, використав VPN та нездалий гугл-перекладач з його рідної касапської...
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25.01.2023 02:07 Ответить
та ні,ідейних зебілів,які в перший день рипнули до Польщі теж вистачає,повірте сам таких знаю...
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25.01.2023 06:28 Ответить
Ап'ять клятий Порох під ногами плутається, зр'я нє пасаділі! .
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25.01.2023 03:05 Ответить
Порошенко находится в Европе уже четверо суток,был в штаб-квартира НАТО в Брюсселе, беседовал с давним другом Столтенбергом...,связи Порошенко всем Мире круче чем у других,и политических кругах,экономических,культурных и духовных...
Справжній Гетьман України...
Здоров'я та наснаги Петро Олексійович 💪✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному ❤️🖤🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.01.2023 03:43 Ответить
Дякуемо Петро Олексійович!
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25.01.2023 03:49 Ответить
Сьогоднішня справжня Армія України була побудована Порошенком влітку 2014 року..., дуже допомогла тоді Даля Грібаусайте...Дуже✊💪
Слава Литві ✊✊✊✌️✌️✌️
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25.01.2023 03:50 Ответить
🇱🇹🇺🇦💪✊🔱👌
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25.01.2023 03:53 Ответить
Як завжди, не словом, а ділом!
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25.01.2023 04:16 Ответить
Порошенко мав би залишитися Президентом України. Ми допустилися катастрофічної прмилки...
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25.01.2023 06:26 Ответить
Дякую, шановний пане Президенте. Дякую, що не обьразився на нарід, який у 2019 році витирав ноги і брехав разом із "слугами" Бені і московитами. Нарід, який проміняв "Армію, мову,віру, ЄС і НАТО" сьогодні ховається по підвалах і до 7 мільйонів бігає по Європі, нерарахувався великого десятка міст..., зато побачив, що таке "какая разніца" і як ото буз ракет і танків ржать і заривати гроші в асфальт".
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25.01.2023 07:30 Ответить
Хоч хтось з дорослих в ВР є
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25.01.2023 13:43 Ответить
Петро Порошенко повідомив із Брюсселя про запровадженя нові санкції проти рф.
Він зазначив, що тема санкцій разом із постачанням озброєння була однією з пріоритетних на зустрічах у штаб-квартирі НАТО, Європарламенті та Єврокомісії.
"Зараз ви знаєте, що готується пакет санкцій до саміту Україна - ЄС. Більшість з них будуть секторальні і персональні. До 24 лютого, до річниці вторгнення буде ще один пакет санкцій", - повідомив Порошенко.
"Ми намагалися зробити все можливе, щоб позакривати будь-які шляхи уникнення санкцій. Збільшити відповідальність для тих, хто порушує санкції, і зробити дуже важливі кроки - починаючи від золота, щоб не дати росіянам реалізувати свої золоті запаси, які зберігаються на території росії, і закінчуючи ядерним паливом. Перешкодити можливості контрабандного транспортування російської нафти і скрапленого газу на ринки Індії і Китаю. Це конкретна розмова", - зауважив п'ятий президент.
"Мета - вдвічі зменшити російський експорт. Був 580 млрд, має бути 290, не більше. Поєднання двох факторів - збільшення потужності Збройних сил і жорсткого санкційного режиму - є найбільш ефективним засобом зупинити війну", - переконаний Порошенко.
відео за вищенаведеною ссиллю.

Окремо Петро Порошенко наголосив: "Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки. Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його. Тепер літаки F16" фото за ссиллю
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25.01.2023 16:19 Ответить
Петро Порошенко:



Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки.
Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його.
Тепер літаки F16 😉
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25.01.2023 16:47 Ответить
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