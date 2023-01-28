Потребление электроэнергии несколько уменьшилось. Самая сложная ситуация в Одесской области, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В компании напоминают, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Для всех облэнерго установлены лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания региона требуется больше времени, чем раньше", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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Также отмечается, что помимо АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.