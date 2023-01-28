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Новости Война
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Потребление электроэнергии несколько уменьшилось. Самая сложная ситуация в Одесской области, - "Укрэнерго"

енергетика

Потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В компании напоминают, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Для всех облэнерго установлены лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания региона требуется больше времени, чем раньше", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Также читайте: В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, лимиты уже превышены в 10 областях, - "Укрэнерго"

Также отмечается, что помимо АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Потребление электроэнергии несколько уменьшилось. Самая сложная ситуация в Одесской области, - Укрэнерго 01

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+11
Четверта частка населення за кордоном,виробництва не мае,школи не працюють,хто споживае єлектрику?Хто? Може,єлектрика також вже за кордоном?
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28.01.2023 10:39
+5
Націоналізація критичної інфраструктури не на часі?
Криворіжсталь поперек горла до сих пір?

Поцікавтесь скільки ахметов заплатив до бюджету за всі заводи що в дтек.
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28.01.2023 10:39
+4
такое ощущение что в Одесе нихуя не делают после обстрелов, днем света нету, включают ночью на три часа
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28.01.2023 10:36
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Правила форума Совет форумчан
такое ощущение что в Одесе нихуя не делают после обстрелов, днем света нету, включают ночью на три часа
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28.01.2023 10:36 Ответить
Виїдь на кордон з Румунією там де електротраса - послухай як гудить.
Буду вдячний якщо скинеш відосик.
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28.01.2023 10:41 Ответить
не треба так далеко -кордон з пмр , гудуть аж гай шумить ..
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28.01.2023 14:03 Ответить
В Одессе по разному бывает. У меня строго по графику дают свет 3 раза в день на 3ч. У знакомых вообще редко отключают
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28.01.2023 11:21 Ответить
Одесса это Одесса , на севере области люди вообще сидят на генераторах поголовно - 2-3 часа днём и 2-3 часа ночью ...
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28.01.2023 14:02 Ответить
Четверта частка населення за кордоном,виробництва не мае,школи не працюють,хто споживае єлектрику?Хто? Може,єлектрика також вже за кордоном?
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28.01.2023 10:39 Ответить
Десять років ахметов знищував теплову енргетику, а після 19 року, коли ти вибрав зельоних, ахметка умудрився навіть розпиляти на метал декілька енкергоблоків, бо зельоні проффессіонали йому дозволили, і позвільняв дофіга робітників. І де ж млять електроенергія? А, і не забувай, що зе здало ЗАЕС і запорізьку тес, заес виробляла 5 ГВт, а тес 800 МВт, і чому ж не вистачає електрики? Кто же єто сдєлал?
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28.01.2023 12:20 Ответить
Націоналізація критичної інфраструктури не на часі?
Криворіжсталь поперек горла до сих пір?

Поцікавтесь скільки ахметов заплатив до бюджету за всі заводи що в дтек.
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28.01.2023 10:39 Ответить
вчора в місцевому пабликі ьчитаю-на перетині вул Х та У згорів трансформатор,тому немає світла.
а це поруч зі мною. їду подивиться. приїзджаю,стоїть авто з бригадою електриків. питаю,а де згорівший трансформатор? вони радісно,та ні кажуть,то запобіжник перегорів. а чому він у вас постійно перегорає? бо потрібного немає на складі,ставим меньші...

до цього теж була вистава. з проводами які йдуть від трансформатора в розподільчий ящик. плавиться ізоляція...под'їхав,кажу хлопці,а чому ві ставите не того розміру провода. тут мають ьути в два рази більші,немає на складі...так поставте по два кажу,хорошо кажуть...поставили,більш не плавяться...

и складається враження,що там всім по х*й,особливо електрикам!
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28.01.2023 11:26 Ответить
Тобто вас не дивує, що на складі нема потрібних запчастин? Не всі електрики вчились в школі, і вони можуть не розуміти навіть елементарних речей, а от чому єффектівниє менеджери не закупили запчастини - оце головне питання.
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28.01.2023 12:24 Ответить
мене як раз це дивує...а ось тим,хто має спеціальну освіту,виходить байдуже!
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28.01.2023 13:10 Ответить
а ці запчастини ніхто і не думав закуповувати , бо все що будувалося підстанції , трансформатори, мережі купували споживачі , а потім в примусовому порядку передавали -продавали ДТЕКу за 1 грн.
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28.01.2023 14:07 Ответить
У вас правильне враження.
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28.01.2023 13:10 Ответить
У знакомых вообще редко отключают реально.
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28.01.2023 12:03 Ответить
Пиззять...
А наскільки зараз зменшилось населення?
Наскільки менше працюючих підприємств?
Таке відчуття - що вони ці ліміти ставлять станом на 23.02.22 ...
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28.01.2023 12:19 Ответить
Держись Одесса... мой личный рекорд еще в ноябре поставлен... пять полных суток без света... и никаких там даже ночных включений... жесть была еще та...
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28.01.2023 14:26 Ответить
 
 