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Споживання електроенергії дещо зменшилось. Найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

енергетика

Споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

В компанії нагадують, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Нагадується також, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Також читайте: Унаслідок ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій, - Шмигаль

Також зазначається, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Споживання електроенергії дещо зменшилось. Найскладніша ситуація на Одещині, - Укренерго 01

Автор: 

енергетика (2581) електроенергія (6182) Укренерго (2687)


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Топ коментарі
+11
Четверта частка населення за кордоном,виробництва не мае,школи не працюють,хто споживае єлектрику?Хто? Може,єлектрика також вже за кордоном?
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28.01.2023 10:39
+5
Націоналізація критичної інфраструктури не на часі?
Криворіжсталь поперек горла до сих пір?

Поцікавтесь скільки ахметов заплатив до бюджету за всі заводи що в дтек.
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28.01.2023 10:39
+4
такое ощущение что в Одесе нихуя не делают после обстрелов, днем света нету, включают ночью на три часа
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28.01.2023 10:36
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такое ощущение что в Одесе нихуя не делают после обстрелов, днем света нету, включают ночью на три часа
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28.01.2023 10:36 Відповісти
Виїдь на кордон з Румунією там де електротраса - послухай як гудить.
Буду вдячний якщо скинеш відосик.
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28.01.2023 10:41 Відповісти
не треба так далеко -кордон з пмр , гудуть аж гай шумить ..
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28.01.2023 14:03 Відповісти
В Одессе по разному бывает. У меня строго по графику дают свет 3 раза в день на 3ч. У знакомых вообще редко отключают
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28.01.2023 11:21 Відповісти
Одесса это Одесса , на севере области люди вообще сидят на генераторах поголовно - 2-3 часа днём и 2-3 часа ночью ...
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28.01.2023 14:02 Відповісти
Четверта частка населення за кордоном,виробництва не мае,школи не працюють,хто споживае єлектрику?Хто? Може,єлектрика також вже за кордоном?
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28.01.2023 10:39 Відповісти
Десять років ахметов знищував теплову енргетику, а після 19 року, коли ти вибрав зельоних, ахметка умудрився навіть розпиляти на метал декілька енкергоблоків, бо зельоні проффессіонали йому дозволили, і позвільняв дофіга робітників. І де ж млять електроенергія? А, і не забувай, що зе здало ЗАЕС і запорізьку тес, заес виробляла 5 ГВт, а тес 800 МВт, і чому ж не вистачає електрики? Кто же єто сдєлал?
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28.01.2023 12:20 Відповісти
Націоналізація критичної інфраструктури не на часі?
Криворіжсталь поперек горла до сих пір?

Поцікавтесь скільки ахметов заплатив до бюджету за всі заводи що в дтек.
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28.01.2023 10:39 Відповісти
вчора в місцевому пабликі ьчитаю-на перетині вул Х та У згорів трансформатор,тому немає світла.
а це поруч зі мною. їду подивиться. приїзджаю,стоїть авто з бригадою електриків. питаю,а де згорівший трансформатор? вони радісно,та ні кажуть,то запобіжник перегорів. а чому він у вас постійно перегорає? бо потрібного немає на складі,ставим меньші...

до цього теж була вистава. з проводами які йдуть від трансформатора в розподільчий ящик. плавиться ізоляція...под'їхав,кажу хлопці,а чому ві ставите не того розміру провода. тут мають ьути в два рази більші,немає на складі...так поставте по два кажу,хорошо кажуть...поставили,більш не плавяться...

и складається враження,що там всім по х*й,особливо електрикам!
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28.01.2023 11:26 Відповісти
Тобто вас не дивує, що на складі нема потрібних запчастин? Не всі електрики вчились в школі, і вони можуть не розуміти навіть елементарних речей, а от чому єффектівниє менеджери не закупили запчастини - оце головне питання.
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28.01.2023 12:24 Відповісти
мене як раз це дивує...а ось тим,хто має спеціальну освіту,виходить байдуже!
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28.01.2023 13:10 Відповісти
а ці запчастини ніхто і не думав закуповувати , бо все що будувалося підстанції , трансформатори, мережі купували споживачі , а потім в примусовому порядку передавали -продавали ДТЕКу за 1 грн.
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28.01.2023 14:07 Відповісти
У вас правильне враження.
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28.01.2023 13:10 Відповісти
У знакомых вообще редко отключают реально.
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28.01.2023 12:03 Відповісти
Пиззять...
А наскільки зараз зменшилось населення?
Наскільки менше працюючих підприємств?
Таке відчуття - що вони ці ліміти ставлять станом на 23.02.22 ...
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28.01.2023 12:19 Відповісти
Держись Одесса... мой личный рекорд еще в ноябре поставлен... пять полных суток без света... и никаких там даже ночных включений... жесть была еще та...
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28.01.2023 14:26 Відповісти
 
 