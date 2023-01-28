Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове", - ЧЕСНО
Компания Meta за упоминание о полку "Азов" продолжает блокировать украинцев, несмотря на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Об этом говорится в колонке Таисы Гайды, главы ОО "Автомайдан Виннитчина" и представительницы движения "ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.
"Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что благодаря его договоренностям с компанией Meta за упоминание полка "Азов" теперь не будут блокировать", - пишет автор.
По ее словам, министр также рассказывал, что Meta быстро пересматривает свои решения и разблокирует аккаунты, ограниченные из-за упоминания об "Азове".
"Но, как оказалось, это до сих пор не так. 21 января - через 3 дня после заявления министра - один из ее аккаунтов с 17 тысячами подписчиков забанили из-за упоминания "Азова", - отмечает Гайда.
Как пишет представитель движения "ЧЕСНО", другой аккаунт заблокировали еще в начале 2023 года после сообщения о поддержке законопроекта 8098 об "азовцах"-иностранцах. Фейсбук-публикация была доступна ровно час.
Как отмечает активистка, пост призывал народных депутатов проголосовать за упрощение механизмов получения гражданства для иностранцев-добровольцев из "Азова" и других подразделений Нацгвардии.
"То есть никакого чувствительного контента в нем не было, не было языка ненависти и других вероятных нарушений политики соцсети. После этого Facebook ввел целый набор ограничений по аккаунту аж на 59 дней", - отмечает автор.
Пожалуйста, подождите...
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Нє, якщо кацапи почнуть на шевронах мулювати наш тризуб, то уж нє, нє дождьотєсь, уж від тризуба ні в якому разі не можна відмовлятись...
Щодо символіки або постаті САБ - то мені якось похєр, що там думає будь яке закордоння.
А про піраміду Маслоу й думать забудьте... відносяться як до папуасів якихось...
Коли нація нагадає що так робити неможна? То склади взриваючи "Россія нападе", то банки лузгали як насіння - Россія нападе, ось напала, скільки на складах БК лишилось?
Це на рахунок того що манкуртам просто вбити в голови що 144 реформи то гетьман який затьмарить Скоропадського...
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Реквієм 29 січня
День пам'яті героїв Крут.
Ох#йлился фейсбук
Ничего не сделаешь, единственный способ - это запустить пару гарпунов с миг-29 по Лахта-центру в Ленинграде. Пока не убьешь кураторов ботофермы, то они так и будут репортами вырубать наши странички. И мы сами можем так делать. Некоторые ютуб каналы кацапов уже убили наши ребята, работая как ботоферма по сути.
Тут проблема в іншому - на ютубі дуже, дуже багато крємлєботів, та самих рашистів теж більше ніж українців у кілька разів, та ще й з відключеннями світла українцям залишається менше часу щось там писати в інтернетах.
Нахєра ви взяли чорне сонце з німецьким дизайном (12 променів), щоб нам у морду тикали? Чому не середньовічне з 6? Яку спадковість ви хотіли підкреслити?
Відповідь: чисто естерично. і до 2014 року це був символ ультраправих...
Питання 2. Нахєра ви взяли вольфсангелеподібний чужорідний знак за герб? Яку спадковість...? (Герб - в перекладі спадок)
Відповідь: у нас зрідка вживалася літера N...
Питання 3. Ви розумієте, що це надихає русню?
Відповідь: Може нам національні символи відмінити? (не розуміють різниці)
Я заткнувся. Це провал маркетингової політики.
Доречи за це перебанили всі мої аккаунти на Цензорі - залишився останній. Ну нехай
Спокійно, дихай повільніше, спокійно...
Фух.
По-нормальному треба було б зректися отого лайна, та об'явити, що робимо ми це з причини... захоплення наукою, яка не терпить окультизму. Чим повибивали б зуби у всіх кисельових-скабеєвих
Логіку німців зрозуміло - хотіли спадковість процвітання. Ми яку хочемо від гімлера спадковість? Що тут можна крутити? Це ж конвертується в кров. Без варіантів.
Взагалі, коли ви поспілкуйтеся з етничниками з обох боків, то побачите картину: грубо мислять, слабке розуміння питань етики, живуть у світі вигаданих геніальних предків.
Садить в тюрму, і поки не здадуть залік з курсу "Основи наукових досліджень" - не випускати. Тоді вони зрозуміють, де пращури, а де лейбніц з ньютоном
ні буряти, ні удмурти, ні чечени, ні ерзя, ні вєсь...можна довго продовжувати, не є носіями однієї мови...А друге, і головне, на "нулі" питання мови не виникає, на відміну від хворобливої уяви псевдопатріотів