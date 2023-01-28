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Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове", - ЧЕСНО

нацгвардия,азов

Компания Meta за упоминание о полку "Азов" продолжает блокировать украинцев, несмотря на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом говорится в колонке Таисы Гайды, главы ОО "Автомайдан Виннитчина" и представительницы движения "ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что благодаря его договоренностям с компанией Meta за упоминание полка "Азов" теперь не будут блокировать", - пишет автор.

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По ее словам, министр также рассказывал, что Meta быстро пересматривает свои решения и разблокирует аккаунты, ограниченные из-за упоминания об "Азове".

"Но, как оказалось, это до сих пор не так. 21 января - через 3 дня после заявления министра - один из ее аккаунтов с 17 тысячами подписчиков забанили из-за упоминания "Азова", - отмечает Гайда.

Как пишет представитель движения "ЧЕСНО", другой аккаунт заблокировали еще в начале 2023 года после сообщения о поддержке законопроекта 8098 об "азовцах"-иностранцах. Фейсбук-публикация была доступна ровно час.

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Как отмечает активистка, пост призывал народных депутатов проголосовать за упрощение механизмов получения гражданства для иностранцев-добровольцев из "Азова" и других подразделений Нацгвардии.

"То есть никакого чувствительного контента в нем не было, не было языка ненависти и других вероятных нарушений политики соцсети. После этого Facebook ввел целый набор ограничений по аккаунту аж на 59 дней", - отмечает автор.

Автор: 

Facebook (391) социальные сети (643) Азов (790) ЧЕСНО (101) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+16
а за "zетки" цукербук блокирует?
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28.01.2023 16:07
+15
Та ті пєтухи всіх блокують хто проти русні, зате їх потоки ненависті не чіпають
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28.01.2023 16:07
+8
Цукерберговци - рідкісні касапські гамнюки... і дуже шкода що цензор на них рівняється, у питаннях "бана" так то точно, ще й змагаються з ними .
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28.01.2023 16:07
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Та ті пєтухи всіх блокують хто проти русні, зате їх потоки ненависті не чіпають
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28.01.2023 16:07 Ответить
Ясно Чесно... що наступне?
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29.01.2023 07:10 Ответить
а за "zетки" цукербук блокирует?
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28.01.2023 16:07 Ответить
звичайно ні, це ж свобода слова по-п***рськи
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28.01.2023 16:45 Ответить
та що ми дивуємося цукербуку, коли мене тут заблокували лише за новий акк. До речі, цукербук опосередковано теж тому причина, бо колись давно я фейсбу видалив, а продовжив на цензорі писати уже з гугловського акка. А от щодо Азову, після кацапської Z мені здається треба набратись мужності і відмовитись від символу ідея нації. Так само, як колись у світі відмовились від цілком нормального символу свастики, після того як його "приватизували" гітлерівці" або, оця вся комуняцька гидота красная звєзда, сєрп і молот. Звичайно можна пояснити як перечеркнуте зет, як знищення кацапів, але... Та мене навіть триколори наших союзників словаків ковбасять, поки не розбирусь, що свої, але перед очима стоїть оцей грьобаний рузьге мір.
Нє, якщо кацапи почнуть на шевронах мулювати наш тризуб, то уж нє, нє дождьотєсь, уж від тризуба ні в якому разі не можна відмовлятись...
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28.01.2023 17:30 Ответить
цукербуківську помийку я покинув майже три роки тому, бо в українському сегменті там був розсадник медведчуківських акаунтів, які просто зайобували, та ще й регулярні блокування. Тому послав нахєр.
Щодо символіки або постаті САБ - то мені якось похєр, що там думає будь яке закордоння.
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28.01.2023 18:10 Ответить
На рахунок коловрату істина: негоям дуже кортить вибити з голови слов'янства прекрасне минуле, а в школі вчать тільки про голод, вбивства, зраду та насильство... Щоб не дай бог в голову дитяти не закралось що то все брехня від НКВС... з манкуртів простіше павликів морозових ліпити...

А про піраміду Маслоу й думать забудьте... відносяться як до папуасів якихось...

Коли нація нагадає що так робити неможна? То склади взриваючи "Россія нападе", то банки лузгали як насіння - Россія нападе, ось напала, скільки на складах БК лишилось?
Це на рахунок того що манкуртам просто вбити в голови що 144 реформи то гетьман який затьмарить Скоропадського...
_______________________
Реквієм 29 січня

День пам'яті героїв Крут.
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29.01.2023 07:26 Ответить
Цукерберговци - рідкісні касапські гамнюки... і дуже шкода що цензор на них рівняється, у питаннях "бана" так то точно, ще й змагаються з ними .
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28.01.2023 16:07 Ответить
А ти часом не той самий гівнюк і бот, який сьогодні під якоюсь новиною писав, що вимірювати яйця кілограмами - це абсолютно правильно?
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28.01.2023 22:42 Ответить
Йолопе,а ти дивлюсь такий вихований хлопчина... а який розумний... як табуретка...чуеш табуретка, інтернет тобі все розповість.... навіть як "табуретке" все це зрозуміти..
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28.01.2023 23:27 Ответить
Треба створювати свої "соцмережі'' , а різні ''букифуюки'' ідуть лісом! Бачте контент для них ''чутливий''!
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28.01.2023 16:08 Ответить
Намагалися, ніби всі за, але на словах. Загалом ці ідеї не підтримали.
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28.01.2023 17:51 Ответить
НКВС не дозволить створити шифровані мережі, управління геноцидуом у нас таке ж як у орків(москалів) тільки з похибкою на менталітет.
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29.01.2023 07:30 Ответить
Недавно один посадовець Лубинець призивав мовчати столовно полонених, щоб їм не зашкодити то як це називається? Вони також мовчать? Нам все повідомили про "Азовців"? Звичайно ні.
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28.01.2023 16:09 Ответить
Замовчують щоб боневтіка не знудило!
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28.01.2023 16:15 Ответить
Аркадія Бабченка заблокував , а що а новому акаунті не дає можливості підписки.
Ох#йлился фейсбук
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28.01.2023 16:12 Ответить
Как по мне, то с этим товарищем правильно и сделали
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28.01.2023 16:24 Ответить
А ви то хто?
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28.01.2023 16:29 Ответить
Кацап
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28.01.2023 17:20 Ответить
Бонд...Джеймс Бонд...
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28.01.2023 17:21 Ответить
Тоді я тебе заспамлю у відповідь. Це також буде правільний шаг.
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28.01.2023 17:37 Ответить
Заспамлю!? Ничего не понимаю. А товарищ бабченко редкостный мудак.
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28.01.2023 19:00 Ответить
Да ничего фейсбук не блокирует. Там модераторы из Индии ничего не вдупляют. Неужели непонятно, как работают их механизмы? Просто кацапские боты залетают, кидают репорты с одинаковой причиной (не копирование причины, а именно по ключевым словам грамотно подбирают). И банит бот.

Ничего не сделаешь, единственный способ - это запустить пару гарпунов с миг-29 по Лахта-центру в Ленинграде. Пока не убьешь кураторов ботофермы, то они так и будут репортами вырубать наши странички. И мы сами можем так делать. Некоторые ютуб каналы кацапов уже убили наши ребята, работая как ботоферма по сути.
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28.01.2023 16:12 Ответить
"Гарпуни'' запускати д'єрмак не дозволяє! Ми "жє нє ахрєссарі''!
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28.01.2023 16:16 Ответить
Головне, що вже не блокує висери Ідіота трампа.
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28.01.2023 16:16 Ответить
Фейсбук це голіма контора. Відписався декілька років тому від їх "навязливого сервісу". Склалося стійке враження що там засіли якісь кацапи які люто ненавидять Україну та українців. Там дозволяють відверто ненавидіти та зневажати українців і любити "русскіх". От така у них "редакційна політика". Все що стосується ставлення до агресивної війни ********** блокується бо вважається "мовою ненависті стосовно кацапів". Тепер це "Мета" і жодного їх продукту я не буду використовувати принципово.
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28.01.2023 16:19 Ответить
На ютубі теж саме -- засилля мокшан, що таке пишуть.. на голову не налазить... а як щось напишеш у відповідь -- автоматично видаляється по фільтру ключових слів
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28.01.2023 17:46 Ответить
На ютубі це працює в обидві сторони - багато коментарів рашистів теж ховаються або видяляються по ключовим словам - багато залежить від налаштувань автора каналу.
Тут проблема в іншому - на ютубі дуже, дуже багато крємлєботів, та самих рашистів теж більше ніж українців у кілька разів, та ще й з відключеннями світла українцям залишається менше часу щось там писати в інтернетах.
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28.01.2023 22:42 Ответить
висновок:потрібно створювати альтернативу зливному бачку під назвою "фейсбук"
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28.01.2023 16:20 Ответить
давай! починай!
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28.01.2023 17:17 Ответить
Сионская помойка этот "талантливый" товарищ сахаров. Меня 2 раза банили за слово -москаль, а вот хохол у оппонентов спокойно пропускал.
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28.01.2023 16:22 Ответить
не те що "хохол", а взагалі весь потік лайна від певної категорії дописувачів
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28.01.2023 17:19 Ответить
Напевно кожен украінець повинен послати цей однобокий фейсбук разом за масквою .
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28.01.2023 16:50 Ответить
Діалог з ідеологом Азову:

Нахєра ви взяли чорне сонце з німецьким дизайном (12 променів), щоб нам у морду тикали? Чому не середньовічне з 6? Яку спадковість ви хотіли підкреслити?

Відповідь: чисто естерично. і до 2014 року це був символ ультраправих...

Питання 2. Нахєра ви взяли вольфсангелеподібний чужорідний знак за герб? Яку спадковість...? (Герб - в перекладі спадок)

Відповідь: у нас зрідка вживалася літера N...

Питання 3. Ви розумієте, що це надихає русню?

Відповідь: Може нам національні символи відмінити? (не розуміють різниці)

Я заткнувся. Це провал маркетингової політики.

Доречи за це перебанили всі мої аккаунти на Цензорі - залишився останній. Ну нехай
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28.01.2023 17:03 Ответить
Навіть якщо б у Азова було б символом, наприклад, біла голубка чи чорний кіт, чи яблуко на фоні огірка, то найшли б інший спосіб прив'язати полк до чогось гидкого. Це просто випадковість.
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28.01.2023 17:42 Ответить
Це було б набагато важче - а так - самі спростили задачу кацапській пропаганді по дискредитації Азову.
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28.01.2023 19:18 Ответить
Ще раз: німецьке чорне сонце. НІ-МЕЦЬ-КЕ. Гімлерівське. Читайте Вікипедію, чорт забирай!!!!!1111!1

Спокійно, дихай повільніше, спокійно...

Фух.

По-нормальному треба було б зректися отого лайна, та об'явити, що робимо ми це з причини... захоплення наукою, яка не терпить окультизму. Чим повибивали б зуби у всіх кисельових-скабеєвих
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28.01.2023 22:05 Ответить
А чим керувалися самі німці взявши індуістський символ? Але зараз індуси клали йух на те що хтось вважає їхній символ огидним. Чому б мені не взяти свастику, чи подібне, чи начебто подібне, за символ сонця,миру та вічності знову, незважаючи на те що це не подобається сусіду. Головне що ти вкладаєш у символ, а не що вкладають в нього необізнані люди. Зараз кацапи взяли на озброєння латинську абетку. То що, світ має заборонити латиницю?
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28.01.2023 22:18 Ответить
Дизайн з 12 променів ніде не зустрічається в минулих культурах - це суто молодий дизайн, а свастика має велику історію.

Логіку німців зрозуміло - хотіли спадковість процвітання. Ми яку хочемо від гімлера спадковість? Що тут можна крутити? Це ж конвертується в кров. Без варіантів.

Взагалі, коли ви поспілкуйтеся з етничниками з обох боків, то побачите картину: грубо мислять, слабке розуміння питань етики, живуть у світі вигаданих геніальних предків.

Садить в тюрму, і поки не здадуть залік з курсу "Основи наукових досліджень" - не випускати. Тоді вони зрозуміють, де пращури, а де лейбніц з ньютоном
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28.01.2023 23:46 Ответить
Помилка естерично - читай естетично
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28.01.2023 22:12 Ответить
бо у окупанта нема своєї мови...а ти накидував гівно на вентилятор
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28.01.2023 17:16 Ответить
Дивно в валянків виходить - окупант є, а мови в нього нема. Схоже, гівно лише у твоїй меншовартісній макітрі. ))
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28.01.2023 17:56 Ответить
От бач...хоч і мова в тебе українська, але ментальність кацапська...скажу тобі дві речі:
ні буряти, ні удмурти, ні чечени, ні ерзя, ні вєсь...можна довго продовжувати, не є носіями однієї мови...А друге, і головне, на "нулі" питання мови не виникає, на відміну від хворобливої уяви псевдопатріотів
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28.01.2023 18:35 Ответить
Було б забавно спостерігати за твоїми примітивними потугами виправдати свою меншовартість, патріоте мови окупанта, якщо б не було так нудно і огидно.
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28.01.2023 19:07 Ответить
ще до листопада я авторизувався на Цензорі через фейсбук, але після декількох 30 денних блокувань мій профіль безповоротно знесли...за Азов, за кацапів, за *****...отака вона політика ФБ...
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28.01.2023 17:15 Ответить
Цей фейсбук жопу облизує дупу русні. За те, що в коментарях я назвав *****, *****м, мене на місяць забанили, хоча я був чемним, нецензурне слово точечками заточив.
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28.01.2023 17:20 Ответить
фейсбук до полномасштабной войны и с наступлением её, вовсю вылизывает россофашизм, когда ты пишешь россиянину- ваши высказывания, призывы к убийству украинцев, фашизм, нацизм и геноцид, то банят тебя. как бы москальские макаки не изголялись в сокорблениях, бан тебе. цукерберг или его москальский офис максимально поддерживает нацизм, фашизм и геноцид украинцев.
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28.01.2023 17:45 Ответить
Якщо коректно - то Фейсбук - конкретні представники ЛГБТ.
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28.01.2023 17:59 Ответить
в суд подавати на них, інакше видно що не зрозуміють
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28.01.2023 18:04 Ответить
еФеСБук
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28.01.2023 18:15 Ответить
ФСБук
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28.01.2023 18:16 Ответить
Кто бы сомневался. ФБ была и есть проплаченой кацапам помойной ямой,как и фсбшный телеграмм ,которым с радостью пользуется вся Украина.
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28.01.2023 18:16 Ответить
Про телеграмм в точку
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28.01.2023 19:00 Ответить
Сукінберг.
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28.01.2023 18:25 Ответить
фейсбук продажные мрази которых кацапы купили за большие бабки!
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28.01.2023 18:58 Ответить
Сиомньян под санкциями, раша тудей тоже. Неужели нельзя ее страницу заблокировать https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5
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28.01.2023 18:58 Ответить
Хто на цій помийці ще сидить??? Тікайте звідти! Досить вже давати цим ідіотам заробляти на собі! У вас повага є до себе чи ні???
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28.01.2023 19:30 Ответить
Цукер, ты и дальше совесть теряешь...!?но это - до поры, до времени!!!
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28.01.2023 20:53 Ответить
Потому что фб чертова про-кацапская помойка, я сбился со счета сколько меня там раз банили, когда я публиковал материалы о зверствах кацапов.
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28.01.2023 20:54 Ответить
 
 