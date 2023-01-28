Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове", - ЧЕСНО

Компания Meta за упоминание о полку "Азов" продолжает блокировать украинцев, несмотря на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом говорится в колонке Таисы Гайды, главы ОО "Автомайдан Виннитчина" и представительницы движения "ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что благодаря его договоренностям с компанией Meta за упоминание полка "Азов" теперь не будут блокировать", - пишет автор.

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По ее словам, министр также рассказывал, что Meta быстро пересматривает свои решения и разблокирует аккаунты, ограниченные из-за упоминания об "Азове".

"Но, как оказалось, это до сих пор не так. 21 января - через 3 дня после заявления министра - один из ее аккаунтов с 17 тысячами подписчиков забанили из-за упоминания "Азова", - отмечает Гайда.

Как пишет представитель движения "ЧЕСНО", другой аккаунт заблокировали еще в начале 2023 года после сообщения о поддержке законопроекта 8098 об "азовцах"-иностранцах. Фейсбук-публикация была доступна ровно час.

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Как отмечает активистка, пост призывал народных депутатов проголосовать за упрощение механизмов получения гражданства для иностранцев-добровольцев из "Азова" и других подразделений Нацгвардии.

"То есть никакого чувствительного контента в нем не было, не было языка ненависти и других вероятных нарушений политики соцсети. После этого Facebook ввел целый набор ограничений по аккаунту аж на 59 дней", - отмечает автор.